Путин или похожие на него парни могут разделить мир и съесть его части как пирог, - Зеленский
Владимир Зеленский заявил, что российский диктатор Владимир Путин и похожие на него лидеры хотят "разделить мир" между собой.
Об этом он сказал в интервью журналисту CNN Фариду Закарии, передает Цензор.НЕТ.
Президент подчеркнул, что "война изменила всех нас", и самое важное, по его мнению, чтобы эта война могла изменить Европу и мир.
"Они должны понимать, что война близко. Иначе, если она не изменит Европу и мир, если мир этого не поймет - что мы должны жить в единстве - в противном случае Путин или похожие на него ребята, вы знаете их, могут разделить мир и съесть его части как пирог. Поэтому нам нужно это единство. И я надеюсь, что эта война изменила сознание людей, и изменила сознание лидеров мировых стран", - подчеркнул Зеленский.
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Зараз при всіх-
Путін Іран та Сі...
Засовують Вам щось велике-
В... опа!
Він не розуміє , в яких умовах знаходиться Україна. Він - не представник української нації - і в цьому одна з наших поточних проблем.
Це думка знавця, що перетворив бюджет України та потік іноземної допомоги на пиріг, який він ділить та зжерає з 5÷6 дефективними мародерами та тисячами корупціонерів меншого калібру вже третій рік. І апетити хлопців тільки зростають, сама Україна їх вже не в змозі прогодувати.
Гадьониша геть. Вибори
Ні, не як пиріг, а як шашлики, які йому приготують інші хлопці, які бачили мир в його очах і ухилялись від повісток.
Це найкраще пояснення реальності навколо нас....