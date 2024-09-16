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Зеленский (19056) путин (30484)

Путин или похожие на него парни могут разделить мир и съесть его части как пирог, - Зеленский

Володимр Зеленський під час інтерв’ю журналісту CNN Фаріду Закарії

Владимир Зеленский заявил, что российский диктатор Владимир Путин и похожие на него лидеры хотят "разделить мир" между собой.

Об этом он сказал в интервью журналисту CNN Фариду Закарии, передает Цензор.НЕТ.

Президент подчеркнул, что "война изменила всех нас", и самое важное, по его мнению, чтобы эта война могла изменить Европу и мир.

"Они должны понимать, что война близко. Иначе, если она не изменит Европу и мир, если мир этого не поймет - что мы должны жить в единстве - в противном случае Путин или похожие на него ребята, вы знаете их, могут разделить мир и съесть его части как пирог. Поэтому нам нужно это единство. И я надеюсь, что эта война изменила сознание людей, и изменила сознание лидеров мировых стран", - подчеркнул Зеленский.

Читайте: Управляемыми бомбами Россия уничтожила энергетическую инфраструктуру Украины на 80%, - Зеленский
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Топ комментарии
+23
Кожне інтерв'ю, де в прихований навушник не нашіптує голос дЄрьмака, що треба говорити, коли немає відеосуфлера з текстом промови, то з рота цього хрипатого недоумка ллється несистематизована маячня
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16.09.2024 01:27
+19
Заголовок може потягнути на докторську із психіатрії
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16.09.2024 01:19
+19
Зелений виродок і геноцид українців це синоніми. Нас будуть вбивати допоки ця тварина буде при владі.
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16.09.2024 01:26
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"Вони повинні розуміти, що війна близько. Хто вибрав ганьбу замість допомоги Україні, отримає і війну, і ганьбу!
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16.09.2024 01:14 Ответить
50 країн Україні допомогають, а він тільки краде, зраджує і пиляє відосіки. Де наш військово промисловий комплекс? Де набої і снаряди? Бігаєш по світах з протягнутою рукою? За два з половиною роки війни не запустив виробництво елементарного б/к?
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16.09.2024 06:02 Ответить
наш військово промисловий комплекс працює. набої і снаряди виробляються, про це багато статей на цензорі. Але ракети і Ф16 Україна виробляти не може - тому Зеленський правильно робить, що просить. А Ваш пост - прокацапська демагогія.
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16.09.2024 12:37 Ответить
Заголовок може потягнути на докторську із психіатрії
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16.09.2024 01:19 Ответить
Кожне інтерв'ю, де в прихований навушник не нашіптує голос дЄрьмака, що треба говорити, коли немає відеосуфлера з текстом промови, то з рота цього хрипатого недоумка ллється несистематизована маячня
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16.09.2024 01:27 Ответить
З повагою, европа...
Зараз при всіх-
Путін Іран та Сі...
Засовують Вам щось велике-
В... опа!
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16.09.2024 01:40 Ответить
Всі все чудово розуміють. Але використовують Україну лише в якості щита. Використати Україну в якості меча поки що не дуже наважуються.
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16.09.2024 01:20 Ответить
Доцарювались, що торгуємо дупою і благаємо, щоб нас найефективніше використали.
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16.09.2024 01:26 Ответить
Так, до цього ми довго йшли. За 30 років так і не змогли нічого створити, нічого винайти, нічим здивувати цей світ. Тому така доля. Якби ми були чимось важливими, мали б унікальні технології, то за нас воювали би всі, бо наше знищення мало б великий негативний вплив на світову економіку.
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16.09.2024 01:54 Ответить
То ви розумний Ізраїль описали, а не пострадянську Україну, котра і досі така.
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16.09.2024 08:22 Ответить
То були "пафстанци" на стадіоні в 2019-му, тепер *****, косоокі хунвейбіни та чалматоголові аятоли вже стали "хлопцями" у кокаїновому киселі, що править за мозок у цього дегенерата
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16.09.2024 01:24 Ответить
Зелений виродок і геноцид українців це синоніми. Нас будуть вбивати допоки ця тварина буде при владі.
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16.09.2024 01:26 Ответить
А як Зеленського не стане то ***** зразу перестане ракети запускати та виведе своїх свинособак з території України?
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16.09.2024 08:59 Ответить
і знову ні слова про рашизм, як різновидність фашизму; ні слова про характер чинної війни - як колоніальної з боку касапстану з метою загарбати навколішні території та поневолити проживаючи там народи; ні слова про те, що країнська нація веде війну за власне виживання; ні слова про те, що не в одному ***** полягає проблема миру, що для миру потрібно дерашизувати касапське населення і навіть поневолені ними народи; ні слова про те, як важливо прийняти Україну в Євросоюз та в НАТО; ні слова про те, як наш ворог касапи створили в Україні шпигунсько-диверсійну мережу, зокрема у вигляді московського паханату, тощо.

Він не розуміє , в яких умовах знаходиться Україна. Він - не представник української нації - і в цьому одна з наших поточних проблем.
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16.09.2024 01:28 Ответить
Коли Україна відповідатиме критеріям вступу в НАТО як повноцінного учасника, то самого Альянсу вже не існуватиме. Слід створювати альтернативні союз з Великою Британією і країнами Балтії (Польща з її річьпосполитим шовінізмом як учасник такого військово-політичного блоку під великим питанням)
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16.09.2024 01:36 Ответить
У поляків немає навіть розуміння наслідків можливої поразки України. Розуміння є лише у балтійських країн і у скандинавів. Оце справжні союзники. На жаль, в них не вистачає необхідних засобів для знищення кацапстану.
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16.09.2024 02:11 Ответить
І ще б з країнами Скандинавії
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16.09.2024 05:59 Ответить
Зеленський - лише "ретранслятор" того, що йому підказав аудіосуфлер! А на мікрофоні аудіосуфлера сидить Литвин! Висувать претенззії "Блазню" з цього приводу - все одно що в радянскі часи бабці на ринку заявить гучномовцю на базарній площі - "Не бреши!" - коли через нього транслюють розповідь про щасливе життя "працівників полів" за Радянської влади... Я про це вже не раз писав!
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16.09.2024 05:58 Ответить
Який там світ,коли дєрьмак та схожі на нього хлопці ділять бюджет за спиною квартального патякала.
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16.09.2024 03:05 Ответить
Варто прислухатись!
Це думка знавця, що перетворив бюджет України та потік іноземної допомоги на пиріг, який він ділить та зжерає з 5÷6 дефективними мародерами та тисячами корупціонерів меншого калібру вже третій рік. І апетити хлопців тільки зростають, сама Україна їх вже не в змозі прогодувати.
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16.09.2024 04:56 Ответить
Та хочаб тільки крав, так воно ще й гадить!
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16.09.2024 05:51 Ответить
Світ ставиться до нашої війни не більш драматично, ніж до війн в Сирії, Іраку чи Афганістані. Треба бути реалістами.
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16.09.2024 04:58 Ответить
Навіщо зєля їздив в Оман? Щоб отримати собі частину цього "пирога"?

Гадьониша геть. Вибори
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16.09.2024 05:42 Ответить
Нереальний сором! Ще невідомо в які жертви українському народові обійдеться ера шашличника
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16.09.2024 06:02 Ответить
подавиться
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16.09.2024 07:11 Ответить
"Ви думаєте, що можете домовитися з диктатором, але він з'їсть вас на обід", - заявила Гарріс Трампу
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16.09.2024 07:13 Ответить
Путін чи схожі на нього хлопці можуть розділити світ і з'їсти його частини як пиріг, - Зеленський.

Ні, не як пиріг, а як шашлики, які йому приготують інші хлопці, які бачили мир в його очах і ухилялись від повісток.
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16.09.2024 07:15 Ответить
Я ж говорил, что ему уже грибы подмешивают.
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16.09.2024 08:11 Ответить
Коли авнтюристи стають елітою , у всіх починається собаче життя .

Це найкраще пояснення реальності навколо нас....
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16.09.2024 09:36 Ответить
 
 