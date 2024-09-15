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Зеленский (19056) россия (93015) энергетика (2469) КАБ (281)

Управляемыми бомбами Россия уничтожила энергетическую инфраструктуру Украины на 80%, - Зеленский

Зеленський про нищення ворогом української енергетичної інфраструктури

По словам президента Владимира Зеленского, управляемыми бомбами РФ уничтожила энергетическую инфраструктуру Украины на 80%.

Об этом он заявил в интервью журналисту Фариду Закарии на CNN, сообщает Цензор.НЕТ.

Президент отметил, что российские самолеты, которые взлетают с военных баз, используют в месяц 4 тысячи управляемых авиабомб только на востоке Украины.

"Эти самолеты, эти реактивные самолеты, оттуда они (россияне, - ред.) используют не только ракеты, они ежемесячно сбрасывают четыре тысячи управляемых авиабомб, только на востоке нашей территории, четыре тысячи бомб. И эти бомбы и ракеты бьют по украинскому гражданскому населению, по школам, по энергетике. Вся наша энергетическая инфраструктура разрушена на 80%. Этими управляемыми бомбами", - сказал глава государства.

По словам Зеленского, Украина хочет иметь возможность атаковать российские базы, которые используются для бомбардировок украинской территории. Для этого Киеву нужно разрешение от США и европейских партнеров на удары по военным базам в РФ их оружием.

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"Все смотрят на решение Соединенных Штатов. Все ждут таких решений. После этого принимают решение. Это правда. И поэтому мы очень хотели использовать это оружие и просто атаковать этими самолетами военные базы, а не гражданскую инфраструктуру", - сказал Зеленский.

В то же время президент отметил, что Россия перебазирует свои самолеты, чтобы они не попали в зону поражения дальнобойных ракет.

"Я сказал, что у нас было несколько встреч с официальными лицами, и я сказал, что мы слишком долго ждали. Теперь Россия начала перемещать свои самолеты со 100, 150 километров, с 300 до 500. После этого я скажу вам, что теперь нам нужно больше разрешений", - сказал Зеленский.

На вопрос Закарии, имеет ли сейчас Украина разрешение на глубокие удары по России, украинский лидер ответил, что нет.

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Топ комментарии
+40
Этот идиот хотя бы знает дальность КАБов?
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15.09.2024 19:28
+17
Навіщо почав купувати електроенергію в рашці коли прийшов до влади?
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15.09.2024 19:28
+17
Знає. Йому Татаров розповів, після того як повбивав чеченців в Києві у 22му.
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15.09.2024 19:32
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Здав енергетиків - 20 % ше живих
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15.09.2024 19:26 Ответить
Навіщо почав купувати електроенергію в рашці коли прийшов до влади?
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15.09.2024 19:28 Ответить
Здається, він купував не у кацапії, а у лукашеску. Чи помиляюся?
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15.09.2024 20:53 Ответить
Этот идиот хотя бы знает дальность КАБов?
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15.09.2024 19:28 Ответить
Знає. Йому Татаров розповів, після того як повбивав чеченців в Києві у 22му.
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15.09.2024 19:32 Ответить
Ніхера цей довбень не знає.
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15.09.2024 19:32 Ответить
Ну , якшо по вітру - то по Урсі-Бору.
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15.09.2024 19:49 Ответить
аєродинамическое качество 8-9. Считайте сами.
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15.09.2024 19:51 Ответить
Он не идиот! Просто хитрый Швондер, а вот те, кто его сделали резидентом - те таки немного идийоты!
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15.09.2024 21:03 Ответить
Ті, хто зробили резидентом - далеко не ідіоти.
Ідіоти ті, котрі повелись на операцію тих неідіотів і вибрали президентом....
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15.09.2024 21:44 Ответить
Главное- он не знает, что такое прОцент. Поэтому у него и 1000% бывает.
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15.09.2024 21:26 Ответить
Нарешті я відчув шо таке іспанський сором...
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15.09.2024 19:33 Ответить
Нужно будет докупить бензина. 30 литров походу на зиму не хватит
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15.09.2024 19:37 Ответить
30 літрів? по 1 літру в годину - до весни повинно вистачити.
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15.09.2024 20:27 Ответить
3кВт генератор хавает около 0,3 литра в час в зависимости от нагрузки. И он же не всё время нужен, а в критических ситуациях
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16.09.2024 09:15 Ответить
Тоді інше діло. Бензину вистачить до літа.
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16.09.2024 09:43 Ответить
Щось його сьогодні забагато ,може осіннє загосрення?
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15.09.2024 19:37 Ответить
Просто порошок заборістий сьогодні.
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15.09.2024 20:56 Ответить
В зеленського язик без кісток , з нашим президентом москалям не потрібно напрягати свою розвідку.
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15.09.2024 19:37 Ответить
як так?? неможе бути....А де тоді поділися 12 лярдів на укриття і хто відповість за те що вони не спрацювали... (питання риторичне нияких укритів не будувалося гроші розкрадени зеленою падлою)
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15.09.2024 19:38 Ответить
є сенс підняти ціни на електроенергію на 800% так, Вава..
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15.09.2024 19:40 Ответить
Ссанич..це ти ?
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15.09.2024 19:48 Ответить
Ссанич це ти ?
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15.09.2024 19:51 Ответить
Прям сюрприз з сюрпризів. Особливо для тих хто почав смажити шашлики в 2019. Барани не відали, що самі потраплять на шампури
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15.09.2024 19:46 Ответить
На те вони й барани.
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15.09.2024 20:58 Ответить
Дальність КАБів 50 60 км ..як вони добивали ними по всій территорії України?
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15.09.2024 19:47 Ответить
По вітру.
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15.09.2024 19:50 Ответить
Просто ця істота не лише мстивий самодур, а ще й повний дилетант. У всьому.
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16.09.2024 09:03 Ответить
Тысячи составов в том числе со взрывчаткой едут к фронту каждый месяц. Неподорвали ниразу ниодного состава. Странно правда?
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15.09.2024 19:47 Ответить
Кто тебя тянет за язык?
Такие данные - обычно государственная тайна.
Теперь русские точно могут рассчитать, сколько им нужно ресурсов, чтобы добить остальные 20%
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15.09.2024 19:49 Ответить
е-ех доріжки пил та дурман
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15.09.2024 19:49 Ответить
1.е-ех доріжки пил та дурман- це клоуну
2. холода, трєвогi ... це нам
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16.09.2024 06:48 Ответить
"Вся наша енергетична інфраструктура зруйнована на 80%. Цими керованими бомбами" Джерело:

Воно дійсно це сказало? Воно хоч зрідка вмикає мозок, коли вивчає текст чи озвучує його з суфлеру (відео чи аудіо)?В цього найвеличнішого взагалі мізкі є? Те, що він ними не користується ще з часів масляковського КВК - то зрозуміло, але тепер питання вже не в використанні, а взагалі в наявності цього органу в тому тілі!
ЯК, курва, ЯК керована бомба могла зруйнувати об'єкти енергоструктури під Києвом чи на заході країни??? Яи це воно натякає на наявність технології антигравітації в московитів?
Нє, ну після кількох доріжок там і телекінез з телепортацією будуть...
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15.09.2024 19:52 Ответить
А цьому т.з. президенту однаково кому локшину на вуха розвішувати. Гадаю, хоче "проізвєсті впєчатлєніє" на американців.
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15.09.2024 21:05 Ответить
Де стотищ мільйонів обіцяних тобою гігават, Вова?

Галущенко у далекому майбутньому будує на гроші, що ******* вже зараз?
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15.09.2024 20:06 Ответить
Навіщо Червінського посадив? Навіщо Залужного прибрав? Навіщо Чонгар розмінував? Навіщо понаводив у владу суцільних крадунів і шпигунів? А зараз балаболиш розумні речі???

Доста. Зєлю геть. Вибори
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15.09.2024 20:18 Ответить
Душа й совість а не мозок
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15.09.2024 22:38 Ответить
Керованою бомбою наш стратег називає всі ракети та дрони. Стратегічне мислення, нічого не поробиш.
Не даремно під його керівництвом квартал95 розробив план перемоги з чотирьох пунктів.
П'ятий пункт - секретний, після перемоги. ( і не шашлики і не шаурма)
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15.09.2024 20:33 Ответить
Що цей ідіот несе? КАБи летять до 100 км!
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15.09.2024 20:47 Ответить
За пьять років тільки встиг наїстися шашликів та набудував доріг,великий будівник,невіглас.
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15.09.2024 20:59 Ответить
Цікаво, а який відсоток становила генерація електроенергії ЗАЕС (6 реакторів) в загальній генерації України до початку війни?
Нагадав би хто придурку ЗЕлупі, що тільки здачею цієї АЄС його агентурою без всяких КАБів кацапів він так підірвав енергетику України, що ніякому ***** і не снилось.
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15.09.2024 21:08 Ответить
Близько 30%
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15.09.2024 21:35 Ответить
Є ризик що дозвіл не зробить ніякого ефекту. Тоді Зеленському доведеться відповідати перед Заходом. Є відчуття що його хочуть замінити на більш адекватного.
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15.09.2024 21:18 Ответить
А хто в цьому винен? Тупий віслюк!
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16.09.2024 01:55 Ответить
 
 