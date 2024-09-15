Управляемыми бомбами Россия уничтожила энергетическую инфраструктуру Украины на 80%, - Зеленский
По словам президента Владимира Зеленского, управляемыми бомбами РФ уничтожила энергетическую инфраструктуру Украины на 80%.
Об этом он заявил в интервью журналисту Фариду Закарии на CNN, сообщает Цензор.НЕТ.
Президент отметил, что российские самолеты, которые взлетают с военных баз, используют в месяц 4 тысячи управляемых авиабомб только на востоке Украины.
"Эти самолеты, эти реактивные самолеты, оттуда они (россияне, - ред.) используют не только ракеты, они ежемесячно сбрасывают четыре тысячи управляемых авиабомб, только на востоке нашей территории, четыре тысячи бомб. И эти бомбы и ракеты бьют по украинскому гражданскому населению, по школам, по энергетике. Вся наша энергетическая инфраструктура разрушена на 80%. Этими управляемыми бомбами", - сказал глава государства.
По словам Зеленского, Украина хочет иметь возможность атаковать российские базы, которые используются для бомбардировок украинской территории. Для этого Киеву нужно разрешение от США и европейских партнеров на удары по военным базам в РФ их оружием.
"Все смотрят на решение Соединенных Штатов. Все ждут таких решений. После этого принимают решение. Это правда. И поэтому мы очень хотели использовать это оружие и просто атаковать этими самолетами военные базы, а не гражданскую инфраструктуру", - сказал Зеленский.
В то же время президент отметил, что Россия перебазирует свои самолеты, чтобы они не попали в зону поражения дальнобойных ракет.
"Я сказал, что у нас было несколько встреч с официальными лицами, и я сказал, что мы слишком долго ждали. Теперь Россия начала перемещать свои самолеты со 100, 150 километров, с 300 до 500. После этого я скажу вам, что теперь нам нужно больше разрешений", - сказал Зеленский.
На вопрос Закарии, имеет ли сейчас Украина разрешение на глубокие удары по России, украинский лидер ответил, что нет.
Пожалуйста, подождите...
Ідіоти ті, котрі повелись на операцію тих неідіотів і вибрали президентом....
Такие данные - обычно государственная тайна.
Теперь русские точно могут рассчитать, сколько им нужно ресурсов, чтобы добить остальные 20%
2. холода, трєвогi ... це нам
Воно дійсно це сказало? Воно хоч зрідка вмикає мозок, коли вивчає текст чи озвучує його з суфлеру (відео чи аудіо)?В цього найвеличнішого взагалі мізкі є? Те, що він ними не користується ще з часів масляковського КВК - то зрозуміло, але тепер питання вже не в використанні, а взагалі в наявності цього органу в тому тілі!
ЯК, курва, ЯК керована бомба могла зруйнувати об'єкти енергоструктури під Києвом чи на заході країни??? Яи це воно натякає на наявність технології антигравітації в московитів?
Нє, ну після кількох доріжок там і телекінез з телепортацією будуть...
Галущенко у далекому майбутньому будує на гроші, що ******* вже зараз?
Доста. Зєлю геть. Вибори
Не даремно під його керівництвом квартал95 розробив план перемоги з чотирьох пунктів.
П'ятий пункт - секретний, після перемоги. ( і не шашлики і не шаурма)
Нагадав би хто придурку ЗЕлупі, що тільки здачею цієї АЄС його агентурою без всяких КАБів кацапів він так підірвав енергетику України, що ніякому ***** і не снилось.