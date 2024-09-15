Керованими бомбами Росія знищила енергетичну інфраструктуру України на 80%, - Зеленський
За словами президента Володимира Зеленського, керованими бомбами РФ знищила енергетичну інфраструктуру України на 80%.
Про це він заявив в інтерв’ю журналісту Фаріду Закарії на CNN, повідомляє Цензор.НЕТ.
Президент зазначив, що російські літаки, які злітають із військових баз, використовують на місяць 4 тисячі керованих авіабомб лише на сході України.
"Ці літаки, ці реактивні літаки, звідти вони (росіяни, - ред.) використовують не тільки ракети, вони щомісяця скидають чотири тисячі керованих авіабомб, тільки на сході нашої території, чотири тисячі бомб. І ці бомби та ракети б'ють по українському цивільному населенню, по школах, по енергетиці. Вся наша енергетична інфраструктура зруйнована на 80%. Цими керованими бомбами", - сказав глава держави.
За словами Зеленського, Україна хоче мати можливість атакувати російські бази, які використовуються для бомбардувань української території. Для цього Києву потрібен дозвіл від США та європейських партнерів на удари по військових базах в РФ їхньою зброєю.
"Усі дивляться на рішення Сполучених Штатів. Всі чекають на такі рішення. Після цього приймають рішення. Це правда. І тому ми дуже хотіли використовувати цю зброю і просто атакувати цими літаками військові бази, а не цивільну інфраструктуру", - сказав Зеленський.
Водночас президент зазначив, що Росія перебазовує свої літаки, щоб вони не потрапили до зони ураження далекобійних ракет.
"Я сказав, що у нас було кілька зустрічей з офіційними особами, і я сказав, що ми надто довго чекали.Тепер Росія почала переміщати свої літаки зі 100, 150 кілометрів, з 300 до 500. Після цього я скажу вам, що тепер нам потрібно більше дозволів", - сказав Зеленський.
На запитання Закарії, чи має наразі Україна дозвіл на глибокі удари по Росії, український лідер відповів, що ні.
Будь ласка, зачекайте...
Ідіоти ті, котрі повелись на операцію тих неідіотів і вибрали президентом....
Такие данные - обычно государственная тайна.
Теперь русские точно могут рассчитать, сколько им нужно ресурсов, чтобы добить остальные 20%
2. холода, трєвогi ... це нам
Воно дійсно це сказало? Воно хоч зрідка вмикає мозок, коли вивчає текст чи озвучує його з суфлеру (відео чи аудіо)?В цього найвеличнішого взагалі мізкі є? Те, що він ними не користується ще з часів масляковського КВК - то зрозуміло, але тепер питання вже не в використанні, а взагалі в наявності цього органу в тому тілі!
ЯК, курва, ЯК керована бомба могла зруйнувати об'єкти енергоструктури під Києвом чи на заході країни??? Яи це воно натякає на наявність технології антигравітації в московитів?
Нє, ну після кількох доріжок там і телекінез з телепортацією будуть...
Галущенко у далекому майбутньому будує на гроші, що ******* вже зараз?
Доста. Зєлю геть. Вибори
Не даремно під його керівництвом квартал95 розробив план перемоги з чотирьох пунктів.
П'ятий пункт - секретний, після перемоги. ( і не шашлики і не шаурма)
Нагадав би хто придурку ЗЕлупі, що тільки здачею цієї АЄС його агентурою без всяких КАБів кацапів він так підірвав енергетику України, що ніякому ***** і не снилось.