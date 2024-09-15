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Зеленський (22448) росія (63594) енергетика (2484) КАБ (280)

Керованими бомбами Росія знищила енергетичну інфраструктуру України на 80%, - Зеленський

Зеленський про нищення ворогом української енергетичної інфраструктури

За словами президента Володимира Зеленського, керованими бомбами РФ знищила енергетичну інфраструктуру України на 80%.

Про це він заявив в інтерв’ю журналісту Фаріду Закарії на CNN, повідомляє Цензор.НЕТ.

Президент зазначив, що російські літаки, які злітають із військових баз, використовують на місяць 4 тисячі керованих авіабомб лише на сході України. 

"Ці літаки, ці реактивні літаки, звідти вони (росіяни, - ред.) використовують не тільки ракети, вони щомісяця скидають чотири тисячі керованих авіабомб, тільки на сході нашої території, чотири тисячі бомб. І ці бомби та ракети б'ють по українському цивільному населенню, по школах, по енергетиці. Вся наша енергетична інфраструктура зруйнована на 80%. Цими керованими бомбами", - сказав глава держави.

За словами Зеленського, Україна хоче мати можливість атакувати російські бази, які використовуються для бомбардувань української території. Для цього Києву потрібен дозвіл від США та європейських партнерів на удари по військових базах в РФ їхньою зброєю.

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"Усі дивляться на рішення Сполучених Штатів. Всі чекають на такі рішення. Після цього приймають рішення. Це правда. І тому ми дуже хотіли використовувати цю зброю і просто атакувати цими літаками військові бази, а не цивільну інфраструктуру", - сказав Зеленський.

Водночас президент зазначив, що Росія перебазовує свої літаки, щоб вони не потрапили до зони ураження далекобійних ракет.

"Я сказав, що у нас було кілька зустрічей з офіційними особами, і я сказав, що ми надто довго чекали.Тепер Росія почала переміщати свої літаки зі 100, 150 кілометрів, з 300 до 500. Після цього я скажу вам, що тепер нам потрібно більше дозволів", - сказав Зеленський.

На запитання Закарії, чи має наразі Україна дозвіл на глибокі удари по Росії, український лідер відповів, що ні.

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Топ коментарі
+40
Этот идиот хотя бы знает дальность КАБов?
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15.09.2024 19:28
+17
Навіщо почав купувати електроенергію в рашці коли прийшов до влади?
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15.09.2024 19:28
+17
Знає. Йому Татаров розповів, після того як повбивав чеченців в Києві у 22му.
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15.09.2024 19:32
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Здав енергетиків - 20 % ше живих
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15.09.2024 19:26 Відповісти
Навіщо почав купувати електроенергію в рашці коли прийшов до влади?
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15.09.2024 19:28 Відповісти
Здається, він купував не у кацапії, а у лукашеску. Чи помиляюся?
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15.09.2024 20:53 Відповісти
Этот идиот хотя бы знает дальность КАБов?
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15.09.2024 19:28 Відповісти
Знає. Йому Татаров розповів, після того як повбивав чеченців в Києві у 22му.
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15.09.2024 19:32 Відповісти
Ніхера цей довбень не знає.
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15.09.2024 19:32 Відповісти
Ну , якшо по вітру - то по Урсі-Бору.
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15.09.2024 19:49 Відповісти
аєродинамическое качество 8-9. Считайте сами.
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15.09.2024 19:51 Відповісти
Он не идиот! Просто хитрый Швондер, а вот те, кто его сделали резидентом - те таки немного идийоты!
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15.09.2024 21:03 Відповісти
Ті, хто зробили резидентом - далеко не ідіоти.
Ідіоти ті, котрі повелись на операцію тих неідіотів і вибрали президентом....
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15.09.2024 21:44 Відповісти
Главное- он не знает, что такое прОцент. Поэтому у него и 1000% бывает.
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15.09.2024 21:26 Відповісти
Нарешті я відчув шо таке іспанський сором...
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15.09.2024 19:33 Відповісти
Нужно будет докупить бензина. 30 литров походу на зиму не хватит
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15.09.2024 19:37 Відповісти
30 літрів? по 1 літру в годину - до весни повинно вистачити.
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15.09.2024 20:27 Відповісти
3кВт генератор хавает около 0,3 литра в час в зависимости от нагрузки. И он же не всё время нужен, а в критических ситуациях
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16.09.2024 09:15 Відповісти
Тоді інше діло. Бензину вистачить до літа.
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16.09.2024 09:43 Відповісти
Щось його сьогодні забагато ,може осіннє загосрення?
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15.09.2024 19:37 Відповісти
Просто порошок заборістий сьогодні.
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15.09.2024 20:56 Відповісти
В зеленського язик без кісток , з нашим президентом москалям не потрібно напрягати свою розвідку.
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15.09.2024 19:37 Відповісти
як так?? неможе бути....А де тоді поділися 12 лярдів на укриття і хто відповість за те що вони не спрацювали... (питання риторичне нияких укритів не будувалося гроші розкрадени зеленою падлою)
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15.09.2024 19:38 Відповісти
є сенс підняти ціни на електроенергію на 800% так, Вава..
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15.09.2024 19:40 Відповісти
Ссанич..це ти ?
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15.09.2024 19:48 Відповісти
Ссанич це ти ?
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15.09.2024 19:51 Відповісти
Прям сюрприз з сюрпризів. Особливо для тих хто почав смажити шашлики в 2019. Барани не відали, що самі потраплять на шампури
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15.09.2024 19:46 Відповісти
На те вони й барани.
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15.09.2024 20:58 Відповісти
Дальність КАБів 50 60 км ..як вони добивали ними по всій территорії України?
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15.09.2024 19:47 Відповісти
По вітру.
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15.09.2024 19:50 Відповісти
Просто ця істота не лише мстивий самодур, а ще й повний дилетант. У всьому.
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16.09.2024 09:03 Відповісти
Тысячи составов в том числе со взрывчаткой едут к фронту каждый месяц. Неподорвали ниразу ниодного состава. Странно правда?
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15.09.2024 19:47 Відповісти
Кто тебя тянет за язык?
Такие данные - обычно государственная тайна.
Теперь русские точно могут рассчитать, сколько им нужно ресурсов, чтобы добить остальные 20%
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15.09.2024 19:49 Відповісти
е-ех доріжки пил та дурман
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15.09.2024 19:49 Відповісти
1.е-ех доріжки пил та дурман- це клоуну
2. холода, трєвогi ... це нам
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16.09.2024 06:48 Відповісти
"Вся наша енергетична інфраструктура зруйнована на 80%. Цими керованими бомбами" Джерело:

Воно дійсно це сказало? Воно хоч зрідка вмикає мозок, коли вивчає текст чи озвучує його з суфлеру (відео чи аудіо)?В цього найвеличнішого взагалі мізкі є? Те, що він ними не користується ще з часів масляковського КВК - то зрозуміло, але тепер питання вже не в використанні, а взагалі в наявності цього органу в тому тілі!
ЯК, курва, ЯК керована бомба могла зруйнувати об'єкти енергоструктури під Києвом чи на заході країни??? Яи це воно натякає на наявність технології антигравітації в московитів?
Нє, ну після кількох доріжок там і телекінез з телепортацією будуть...
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15.09.2024 19:52 Відповісти
А цьому т.з. президенту однаково кому локшину на вуха розвішувати. Гадаю, хоче "проізвєсті впєчатлєніє" на американців.
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15.09.2024 21:05 Відповісти
Де стотищ мільйонів обіцяних тобою гігават, Вова?

Галущенко у далекому майбутньому будує на гроші, що ******* вже зараз?
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15.09.2024 20:06 Відповісти
Навіщо Червінського посадив? Навіщо Залужного прибрав? Навіщо Чонгар розмінував? Навіщо понаводив у владу суцільних крадунів і шпигунів? А зараз балаболиш розумні речі???

Доста. Зєлю геть. Вибори
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15.09.2024 20:18 Відповісти
Душа й совість а не мозок
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15.09.2024 22:38 Відповісти
Керованою бомбою наш стратег називає всі ракети та дрони. Стратегічне мислення, нічого не поробиш.
Не даремно під його керівництвом квартал95 розробив план перемоги з чотирьох пунктів.
П'ятий пункт - секретний, після перемоги. ( і не шашлики і не шаурма)
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15.09.2024 20:33 Відповісти
Що цей ідіот несе? КАБи летять до 100 км!
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15.09.2024 20:47 Відповісти
За пьять років тільки встиг наїстися шашликів та набудував доріг,великий будівник,невіглас.
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15.09.2024 20:59 Відповісти
Цікаво, а який відсоток становила генерація електроенергії ЗАЕС (6 реакторів) в загальній генерації України до початку війни?
Нагадав би хто придурку ЗЕлупі, що тільки здачею цієї АЄС його агентурою без всяких КАБів кацапів він так підірвав енергетику України, що ніякому ***** і не снилось.
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15.09.2024 21:08 Відповісти
Близько 30%
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15.09.2024 21:35 Відповісти
Є ризик що дозвіл не зробить ніякого ефекту. Тоді Зеленському доведеться відповідати перед Заходом. Є відчуття що його хочуть замінити на більш адекватного.
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15.09.2024 21:18 Відповісти
А хто в цьому винен? Тупий віслюк!
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16.09.2024 01:55 Відповісти
 
 