Керованими бомбами Росія знищила енергетичну інфраструктуру України на 80%, - Зеленський

За словами президента Володимира Зеленського, керованими бомбами РФ знищила енергетичну інфраструктуру України на 80%.

Про це він заявив в інтерв’ю журналісту Фаріду Закарії на CNN, повідомляє Цензор.НЕТ.

Президент зазначив, що російські літаки, які злітають із військових баз, використовують на місяць 4 тисячі керованих авіабомб лише на сході України.

"Ці літаки, ці реактивні літаки, звідти вони (росіяни, - ред.) використовують не тільки ракети, вони щомісяця скидають чотири тисячі керованих авіабомб, тільки на сході нашої території, чотири тисячі бомб. І ці бомби та ракети б'ють по українському цивільному населенню, по школах, по енергетиці. Вся наша енергетична інфраструктура зруйнована на 80%. Цими керованими бомбами", - сказав глава держави.

За словами Зеленського, Україна хоче мати можливість атакувати російські бази, які використовуються для бомбардувань української території. Для цього Києву потрібен дозвіл від США та європейських партнерів на удари по військових базах в РФ їхньою зброєю.

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"Усі дивляться на рішення Сполучених Штатів. Всі чекають на такі рішення. Після цього приймають рішення. Це правда. І тому ми дуже хотіли використовувати цю зброю і просто атакувати цими літаками військові бази, а не цивільну інфраструктуру", - сказав Зеленський.

Водночас президент зазначив, що Росія перебазовує свої літаки, щоб вони не потрапили до зони ураження далекобійних ракет.

"Я сказав, що у нас було кілька зустрічей з офіційними особами, і я сказав, що ми надто довго чекали.Тепер Росія почала переміщати свої літаки зі 100, 150 кілометрів, з 300 до 500. Після цього я скажу вам, що тепер нам потрібно більше дозволів", - сказав Зеленський.

На запитання Закарії, чи має наразі Україна дозвіл на глибокі удари по Росії, український лідер відповів, що ні.

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