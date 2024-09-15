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Зеленський (22448) ЗСУ (7201) Курськ (857)

Зеленський про наступ на Курську область: Це ризикована операція, ідея полягала в тому, щоб РФ спрямувала туди частину своїх сил

Зеленський про Курську операцію

Президент Володимир Зеленський розповів деталі Курської операції ЗСУ. За його словами, ідея полягала в тому, щоб спрямувати туди частину російських сил, відволікаючи їх від інших напрямків на фронті.

Про це Зеленський розповів в інтерв’ю Фаріду Закарії на CNN, інформує Цензор.НЕТ.

За словами глави держави, в України була складна ситуація на східному напрямку фронту.

"Передусім у нас була дуже складна ситуація на сході, у Харківській області, на Донбасі, на деяких з цих напрямків. Це Вугледар, це Покровськ, це Мирноград, це багато різних міст. Люди знають лише про Покровськ, але ви маєте рацію, що ситуація була складна. І вони (росіяни, - ред.) просувалися дуже швидко, оскільки в нас не було оснащення", - сказав глава держави.

Зеленський зазначив, що ЗСУ мали велику нестачу снарядів. Натомість ворог мав перевагу у боєприпасах.

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"Знову ж таки, коли ми говоримо про оснащення, про те, як оснастити бригади, насправді, між нами кажучи немає значення. Скільки бригад стоїть на одному напрямку. Якщо половина з них не оснащена. Так ви просто втрачаєте велику кількість людей. Ви втрачаєте людей, бо вони не забезпечені бронетехнікою, чи чимось подібним. В них немає артилерії, в них немає артилерійських снарядів. Якщо порівнювати кількість, то Росія використовувала 12 снарядів, ми використовували один до 12. У цьому була різниця", - розповів очільник держави.

Президент сказав, що ідея наступу на Курську область РФ - це ризикована операція. За словами Зеленського, ідея полягала в тому, щоб Росія перекинула на Курщину частину своїх сил з інших напрямків на фронті.

"Ми це розуміли. Але ідея полягала в тому, щоби спрямувати туди деякі російські сили", - додав глава держави.

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Топ коментарі
+18
Не розумію цієї операції. По півдню кацапи проклали дороги, відбудували Маріуполь,ніби він належить їм, а ви і не піскнули. Віддали свої багатства, натомість захопили якісь спустошені п'янкою дєрьєовні.
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15.09.2024 19:10
+10
Резюме: "У нас не вистачало воїнів в обороні. Тому ми направили їх у наступ. Думали - раптом це допоможе?"
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15.09.2024 19:09
+9
У зепука вєлічіє відвалилось, тому він як ***** вирішив прославитись. Тепер на марафоні марафетять його рейтинг перемогами. Розумні люди вважають що ця справа малоперспективна і нічим добрим не обернеться. Черговий пшик, тільки кривавий.
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15.09.2024 19:12
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Та наиде вона сили - шо ми так за рашку переживаєм - народу в 4 р більше
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15.09.2024 19:02 Відповісти
Спасибі, а то ми про це й не знали. Все рівно підвищився у нас моральний дух. А як приємно дивитися, як мокші КАБами знищують рюські хати...
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15.09.2024 19:15 Відповісти
І на сході Сумської області теж Кабами за останній місяць багато хат розбито і з духом у людей не дуже і виїздять.
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15.09.2024 19:31 Відповісти
Так можна було спробувати загнати кідарів у Крим і щоб вони вплав через керченську протоку кіздували на ісконно рузькіє землі.
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15.09.2024 19:04 Відповісти
В тому році пробували. Про результати знаєте?
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15.09.2024 19:21 Відповісти
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15.09.2024 19:06 Відповісти
Резюме: "У нас не вистачало воїнів в обороні. Тому ми направили їх у наступ. Думали - раптом це допоможе?"
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15.09.2024 19:09 Відповісти
У зепука вєлічіє відвалилось, тому він як ***** вирішив прославитись. Тепер на марафоні марафетять його рейтинг перемогами. Розумні люди вважають що ця справа малоперспективна і нічим добрим не обернеться. Черговий пшик, тільки кривавий.
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15.09.2024 19:12 Відповісти
А шо Вы хотели от нарика, шобы он завязал с марафетом?
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15.09.2024 20:59 Відповісти
Якщо дурачка виключити, то звучить нормально - "У нас не вистачало воїнів в обороні. Тому ми направили частину у наступ на менш захищені напрямки."
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15.09.2024 22:12 Відповісти
Погодьтеся, що зустріти цю частину можна приблизно такими ж (а в реальності меншими) силами? То в чому сенс?
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15.09.2024 22:26 Відповісти
Зустріти сидячи під кабами і артою? Ну таке собі. А там ми звичайно тоже не на прогулці були, но все таки вал срочників показував, що напрямок явно попростіше буде.
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16.09.2024 03:46 Відповісти
Не розумію цієї операції. По півдню кацапи проклали дороги, відбудували Маріуполь,ніби він належить їм, а ви і не піскнули. Віддали свої багатства, натомість захопили якісь спустошені п'янкою дєрьєовні.
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15.09.2024 19:10 Відповісти
Цьоцю, це все тимчасово. Все одно війна закінчиться виходом на міжнародно визнані границі.
Ми не будемо анексувати Курщину та інші раша-території, а Пиня не зможе анексувати наші.
Так що все спок.
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15.09.2024 19:13 Відповісти
Не переконаєш мадам. Навіть якщо ЗСУ влаштують грандіозні пиятику в Кремлі, вона заявить, о це чорна зрада.
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15.09.2024 19:18 Відповісти
Ти мариш. Я вже не знаю. Може вас лікувати треба...
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15.09.2024 19:41 Відповісти
Шановний ,ви що передивились зєліних відосіків "про міжнародно визнані кордони" (чи як ви пишете "границі") ,до речі ,а ви вже вийшли на "міжнародно вмзнані границі"
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15.09.2024 19:23 Відповісти
Діду, не хвилюйтеся так. Руки трясуться, не на ті клавіші пальчики потрапляють.

"Слід мати на увазі, що в ******** українській мові для назви лінії, яка розділяє території держав, уживається слово кордон. Для означення смуги, поділу якої-небудь території взагалі характерним є межа, а слово границя обмежено вживається в обох значеннях."
http://kulturamovy.univ.kiev.ua/KM/pdfs/Magazine30-19.pdf О. П. ПЕТРОВСЬКА. КОРДОН, ГРАНИЦЯ, МЕЖА
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15.09.2024 19:31 Відповісти
Ну якщо я дід ,а ти молодий ,так давай бігом в ТЦК ,і виходь на "границі",хто тебе тримає ?
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15.09.2024 20:17 Відповісти
Не турбуйтеся діду, я вже тримаю правильну (міжнародно визнану) границю. Роман Цимбалюк підтвердить.
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15.09.2024 21:12 Відповісти
Так і далі тримайте ,хто вам заважає ,
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15.09.2024 21:18 Відповісти
І ? нам вдалося? рашики не наступають у Донецькі області? це дуже дурна ідея , а не ризикована! скільки ми втратили професіоналів?
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15.09.2024 19:15 Відповісти
Багато чого нам вдалось...тобто зеленим. Вже везуть полеглих з курщини. А в нас самі перемоги.
Народ вже вкрай знахабнів чи збайдужів... їде процесія а вони сраками повертаються, навіть не спиняться на мить щоб Героя в останню путь хоч поглядом провести.
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15.09.2024 19:44 Відповісти
Грощі виділяємо на "єдиний марафєт", "велике крадівництво" та "велике відбудівництво" і при цьому кажемо, що треба експортувати те, що виробляє ВПК, щоб мати гроші! Це якийсь сюр!
З 14 бригад оснащені лише 4 (за словами того ж самого найвеличнішого пустобріха).
При цьому для захоплення територій на Курщині туди перекидаються бригади з бойовим досвідом, а на донбасі йде втрата територій.
Це вже не сюр, а якийсь паралельний вимір!

Будьте ласкаві, переконайте мене, що це все маячня моїх втомлених мізків!
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15.09.2024 19:21 Відповісти
"ідея полягала в тому, щоб спрямувати туди частину російських сил, відволікаючи їх від інших напрямків на фронті...",-

профан-ухилянт, якому навіть десяток свиней довірити страшно, не вдовольнився роллю гімно-командувача українських Сил Оборони й почав керувати ще й російськими військами!
Хто йому сказав, що вони підуть туди, куди він їх "спрямував"?
Вовчику, та йде вже наХ. Тебе ж туди частіше ніж корабль мемний спрямовують.
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15.09.2024 19:22 Відповісти
Який десяток, просто щось незв'язне нести ротом і все вміння.
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15.09.2024 19:37 Відповісти
Напальон не дороблений 🤡
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15.09.2024 19:30 Відповісти
так нужно было 95 квартал послать и сынков сигибы
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15.09.2024 19:32 Відповісти
Це піар зеленого к***** який Україні дорого обходиться. Зелю-геть!
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15.09.2024 19:46 Відповісти
А Зеля оказывается рисковый хлопчик, для него жизнь без риска, как еда без соли.
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15.09.2024 19:47 Відповісти
а чим та сопля ризикує ?
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15.09.2024 19:49 Відповісти
Это был сарказм.
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15.09.2024 19:51 Відповісти
Резюме: у нас не хватает вообще никаких ресурсов, поэтому часть того что было отправили в Курскую область, в которой оставаться не собираемся. Зачем нужен был этот непонятный выкрутас? Ещё не придумали.
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15.09.2024 19:47 Відповісти
Зеля разбирается в военном деле, как заяц в геометрии.
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15.09.2024 19:50 Відповісти
Для этой цели нужно было больше людей и техники на то направление перебрасывать. Скорее всего, целились на одну Суджу максимум ограниченными силами, потом как продвинулись намного дальше, командование оказалось в ступоре что делать дальше, потеряли инициативу и упустили время, когда действительно Курчатов был реальной возможностью.
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16.09.2024 06:40 Відповісти
Це вава розробив цю операцію, в тайні від д'єрмака
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15.09.2024 19:54 Відповісти
Це ризикована операція, ідея полягала в тому, щоб РФ спрямувала туди частину своїх сил Джерело:
До такого міг додуматись лише особисто безтолковий ішак.
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15.09.2024 20:00 Відповісти
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15.09.2024 20:08 Відповісти
@ "Чимало людей думають, що метою Курської області було відтягнення російських частин з території України та захоплення великої кількості полонених. Однак насправді це побічний ефект та приємний бонус.
Не забуваймо, що війна - це велика політика. Тому ключові цілі геть інакші. Одна з них уже досягнута.
Ключові цілі не мінялися. І це не те, як багато хто вважає.
Перша мета
Як зазначив ветеран війни з росією, Україна насамперед прагнула переламати ситуацію в країнах-союзниках. Перед початком Курської операції нашу державу практично "поховали". Партнери вважали, що москву не можна перемогти у війні. Далі слідував ланцюжок наслідків на кшталт "треба домовлятися", тобто на путінських умовах.
Нас просто направляли на капітуляцію. Замасковано під нібито "припинення вогню" чи "замороження конфлікту по нинішній лінії". Однак знаємо, що це насправді капітуляція та коротка відстрочка перед тим, як росія остаточно доб'є нас. Це смертельний сценарій.
Тепер уже ніхто не посміє сказати, що Росія непереможна у війні. Навпаки, обговорюються інші речі: що потрібно, щоб її перемогти; чому українцям щось не дають. Це не означає, що одразу все поставили. Проте повністю змінився тон дискусії.
Друга мета
Наступна ж ціль, за словами Євгена Дикого, це безпосередньо вплинути на ворога. Російське суспільство пробачає будь-які звірства та порушення законів поки "царі" сильні, а от зі слабкістю ніяк не може змиритися.
МожнаПсков і Новгород вирізати, але тебе століттями називатимуть Грозний. Можна замордувати десятки мільйонів людей, а з тебе намалюють ікону. Водночас усі "царі", які проявляли слабкість, у кращому випадку закінчували як Хрущов чи Горбачов, тобто переворотами, а потім пенсією.
Однак у переважній більшості випадків перевороти супроводжувалися ударами, як-от це було з імператором Павлом. "Апоплексичний удар табакеркою по голові". Таке враження, що ця срібна табакерка лежить у шухляді й чекає поки черговий "цар" покаже свою слабкість. А Курська операція має продемонструвати саме це. Тому в перші дні був шок та мовчанка."
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15.09.2024 20:10 Відповісти
Так Пінгвін ,і не таку маячню розповість , знайшли кого слухати ,з нього такий "ветеран" як з мене.,побув в 2014 кілька місяців в "Айдарі" і він вже ветеран.
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15.09.2024 20:24 Відповісти
Оце ж. З його допису виходить, що українські солдати на курщині гинуть за якісь дурниці - 1. Щоб американський дідусь в піджаку добре подумав про Україну. 2. Щоб зариганий ванюшка в мухосранську погано подумав про ліліпутіна
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16.09.2024 00:06 Відповісти
Зеленський про наступ на Курську область: Це ризикована операція, ідея полягала в тому, щоб РФ спрямувала туди частину своїх сил ,,,,кому цей зрадник і рашистський агент втирає про ідею .щоб 3,14дерація спрямувала туди частину своїх війск, коли без іде.виконується реальний рашистський план спрямувати туди частину ЗСУ,щоб їх в такий спосіб відірвати від захисту українських територій
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15.09.2024 20:12 Відповісти
Починайте вже в Придністров'ї також.Вам нічєво нє будєт)
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15.09.2024 20:34 Відповісти
О сколько стратегов развелось. Все все знают. По твоему все эти бригады на до было кинуть в позиционную оборону, под Покровск, где нас выбивали кабами? Или все таки лучше использовать их в маневренной операции какой на данный момент является Курская операция?
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15.09.2024 21:39 Відповісти
Ну добре, що хоч зараз йому справжньої мети не сказали
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15.09.2024 20:40 Відповісти
Чергова пройо..., від зебілів і сирка...
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15.09.2024 21:07 Відповісти
 
 