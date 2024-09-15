Зеленський про наступ на Курську область: Це ризикована операція, ідея полягала в тому, щоб РФ спрямувала туди частину своїх сил
Президент Володимир Зеленський розповів деталі Курської операції ЗСУ. За його словами, ідея полягала в тому, щоб спрямувати туди частину російських сил, відволікаючи їх від інших напрямків на фронті.
Про це Зеленський розповів в інтерв’ю Фаріду Закарії на CNN, інформує Цензор.НЕТ.
За словами глави держави, в України була складна ситуація на східному напрямку фронту.
"Передусім у нас була дуже складна ситуація на сході, у Харківській області, на Донбасі, на деяких з цих напрямків. Це Вугледар, це Покровськ, це Мирноград, це багато різних міст. Люди знають лише про Покровськ, але ви маєте рацію, що ситуація була складна. І вони (росіяни, - ред.) просувалися дуже швидко, оскільки в нас не було оснащення", - сказав глава держави.
Зеленський зазначив, що ЗСУ мали велику нестачу снарядів. Натомість ворог мав перевагу у боєприпасах.
"Знову ж таки, коли ми говоримо про оснащення, про те, як оснастити бригади, насправді, між нами кажучи немає значення. Скільки бригад стоїть на одному напрямку. Якщо половина з них не оснащена. Так ви просто втрачаєте велику кількість людей. Ви втрачаєте людей, бо вони не забезпечені бронетехнікою, чи чимось подібним. В них немає артилерії, в них немає артилерійських снарядів. Якщо порівнювати кількість, то Росія використовувала 12 снарядів, ми використовували один до 12. У цьому була різниця", - розповів очільник держави.
Президент сказав, що ідея наступу на Курську область РФ - це ризикована операція. За словами Зеленського, ідея полягала в тому, щоб Росія перекинула на Курщину частину своїх сил з інших напрямків на фронті.
"Ми це розуміли. Але ідея полягала в тому, щоби спрямувати туди деякі російські сили", - додав глава держави.
Будь ласка, зачекайте...
Ми не будемо анексувати Курщину та інші раша-території, а Пиня не зможе анексувати наші.
Так що все спок.
"Слід мати на увазі, що в ******** українській мові для назви лінії, яка розділяє території держав, уживається слово кордон. Для означення смуги, поділу якої-небудь території взагалі характерним є межа, а слово границя обмежено вживається в обох значеннях."
http://kulturamovy.univ.kiev.ua/KM/pdfs/Magazine30-19.pdf О. П. ПЕТРОВСЬКА. КОРДОН, ГРАНИЦЯ, МЕЖА
Народ вже вкрай знахабнів чи збайдужів... їде процесія а вони сраками повертаються, навіть не спиняться на мить щоб Героя в останню путь хоч поглядом провести.
З 14 бригад оснащені лише 4 (за словами того ж самого найвеличнішого пустобріха).
При цьому для захоплення територій на Курщині туди перекидаються бригади з бойовим досвідом, а на донбасі йде втрата територій.
Це вже не сюр, а якийсь паралельний вимір!
Будьте ласкаві, переконайте мене, що це все маячня моїх втомлених мізків!
профан-ухилянт, якому навіть десяток свиней довірити страшно, не вдовольнився роллю гімно-командувача українських Сил Оборони й почав керувати ще й російськими військами!
Хто йому сказав, що вони підуть туди, куди він їх "спрямував"?
Вовчику, та йде вже наХ. Тебе ж туди частіше ніж корабль мемний спрямовують.
До такого міг додуматись лише особисто безтолковий ішак.
Не забуваймо, що війна - це велика політика. Тому ключові цілі геть інакші. Одна з них уже досягнута.
Ключові цілі не мінялися. І це не те, як багато хто вважає.
Перша мета
Як зазначив ветеран війни з росією, Україна насамперед прагнула переламати ситуацію в країнах-союзниках. Перед початком Курської операції нашу державу практично "поховали". Партнери вважали, що москву не можна перемогти у війні. Далі слідував ланцюжок наслідків на кшталт "треба домовлятися", тобто на путінських умовах.
Нас просто направляли на капітуляцію. Замасковано під нібито "припинення вогню" чи "замороження конфлікту по нинішній лінії". Однак знаємо, що це насправді капітуляція та коротка відстрочка перед тим, як росія остаточно доб'є нас. Це смертельний сценарій.
Тепер уже ніхто не посміє сказати, що Росія непереможна у війні. Навпаки, обговорюються інші речі: що потрібно, щоб її перемогти; чому українцям щось не дають. Це не означає, що одразу все поставили. Проте повністю змінився тон дискусії.
Друга мета
Наступна ж ціль, за словами Євгена Дикого, це безпосередньо вплинути на ворога. Російське суспільство пробачає будь-які звірства та порушення законів поки "царі" сильні, а от зі слабкістю ніяк не може змиритися.
МожнаПсков і Новгород вирізати, але тебе століттями називатимуть Грозний. Можна замордувати десятки мільйонів людей, а з тебе намалюють ікону. Водночас усі "царі", які проявляли слабкість, у кращому випадку закінчували як Хрущов чи Горбачов, тобто переворотами, а потім пенсією.
Однак у переважній більшості випадків перевороти супроводжувалися ударами, як-от це було з імператором Павлом. "Апоплексичний удар табакеркою по голові". Таке враження, що ця срібна табакерка лежить у шухляді й чекає поки черговий "цар" покаже свою слабкість. А Курська операція має продемонструвати саме це. Тому в перші дні був шок та мовчанка."