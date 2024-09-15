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Зеленський (22448) допомога (7890) США (21024) ЗСУ (7201)

З 14 нових бригад не вдалося укомплектувати навіть чотири, - Зеленський

Зеленський про укомплектування бригад

За рахунок іноземної допомоги Україна розраховувала укомплектувати 14 військових бригад, але не вийшло оснастити - навіть чотири.

Про це сказав президент Володимир Зеленський в інтерв'ю журналісту Фаріду Закарії на CNN, повідомляє Цензор.НЕТ.

Глава держави відповів на запитання, чому навіть після допомоги США та Євросоюзу, українським військовим досі бракує снарядів. За словами Зеленського, постачання озброєння відбувається повільно. 

"Дуже багато причин. По-перше, це (постачання озброєння, - ред.) відбувається досить повільно. По-друге, нам потрібно укомплектувати 14 бригад - досі в нас цього немає. Із цього пакета бригад ми не оснастили навіть чотири... Тому нам потрібно внутрішнє виробництво дронів. Його недостатньо, але ми це зробили", - сказав очільник держави.

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За словами Зеленського, поки рішення про надання допомоги на $61 млрд ухвалювалося Конгресом США, Сили оборони використовували "все що могли".

"Упродовж 8-місячної паузи, що передувала позитивному рішенню Конгресу США, ми використовували все, що могли. Ми передали все, що було в резервах - на складах та в резервних бригадах, які нам потрібні. Ми забрали в них все, що було - всю їхню зброю", - заявив Зеленський.

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Топ коментарі
+39
Півтора мільярди на марафон, мільярди на ремонт доріг: з такими витратамина комплектацію бригад може грошей не вистачити.
А винуваті як завжди союзники.
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15.09.2024 18:41
+35
Візьміть Придністров'я,і звільняться нові бригади,а решто доукоплектуйте ,а не нові створюйте(
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15.09.2024 18:31
+31
Треба гроші служок, накрадені з 2019 року, з офшорів повертати в Уураіну, для її захисту від орків!!
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15.09.2024 18:32
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Старі недокомплект, а він все нові створює, якийсь довбо.бізм
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16.09.2024 09:02 Відповісти
Не вірю що не можна дістати зрою, просто гроші витрачають на інше.
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16.09.2024 09:17 Відповісти
А викупити озброєння в наших виробників зараза не хоче! Немає грошей? Поверни накрадене з офшорів!
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16.09.2024 09:29 Відповісти
А, тобто замість того, щоб порадитись із союзниками щодо темпів мобілізації ми просто формуємо нові бригади, які потужно чекають зброю і ********** проїдають державні кошти яки могли піти на забезпечення меншої кількості бригад. Крутиться ото як вуж на пательні.
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16.09.2024 09:44 Відповісти
Нема чим воювати , але людей гребуть і відправляють через півтора місяця в окоп, щоб вмерли без підготовки і зброї.
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16.09.2024 09:53 Відповісти
благодаря ЗЕ Быдлу Украина оказалась в глубочайшей жо....е....и пока бенин Оманский Нарик с фсбэшником играют роль "руководителей" ни чего хорошего не ждите, этот Сброд переплюнул ОПГ витьки хама....
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16.09.2024 10:00 Відповісти
В такий тяжкий період, коли кожна копійка важлива для перемоги, місцеві влади асфальтують, обкладають плиткою міста, тратять гроші на фонтани. Центральна влада збільшує заробітну плату, пенсії службовцям, різного ґатунку депутатам, керівникам вишів, рай, обл. адміністраціям. Тому і не дивно, що грошей для ВСУ не вистачає, не вистачає на покупку ********* озброєння. Немає лозунгу, що все для перемоги. Тільки і чуємо, що відступаємо
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16.09.2024 10:02 Відповісти
У мене питання до говнокомандувача - ***** ви комплектуєте нові бригади (які не воюють) коли у вас не укомплектовані старі (які воюють)??? Купа відмінної техніки місяцями простоює на стоянках, в той час як бригади воюють на розвалюхах.
Не треба фомувати 20 одночасно, сформуйте спочатку одну, потім другу, потім третю. А краще просто підтримуйте і розвивайте існуючі. Є така кацапська поговорка - "Бєрі ношу по сєбє шоб не падать прі ходьбє."
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16.09.2024 10:06 Відповісти
Та все у вас є укомлектувати ти і твоя компашка просто бзд#ть,що вас зітруть з лиця землі.Ось така ПРАВДА.
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16.09.2024 11:19 Відповісти
Ухилянт в розпачі. Покажи приклад, членограй.
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16.09.2024 14:35 Відповісти
Що ж ти спец, розмовного жанру, потужно не укомптектував. Язиком, аби-що молоти не мішками вагони завантажувати. А взагалі, як ця зелена недоросль наостогидла, хто б тільки знав.
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16.09.2024 14:36 Відповісти
Навіщо створювати нові бригади, а не здійснювати доукомплектацію існуючих.
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17.09.2024 16:55 Відповісти
курва, і це при тому, що військові волають, що на фронті брак людей... а у зеленого ******** 14 (міфічних) бригад, які нудяться без зброї... зелена тупа брехлива тварино, як же хочеться одного ранку прокинутися й діхнатися, що ти здохло. просто, *****, здохло, закінчило своє нікому непотрібне ублюдочне життя!!
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17.09.2024 16:59 Відповісти
Сам не може забезпечити навіть виробництво мін до мінометів, а комусь дорікає. З мавіками теж саме. Голобородько, йшов би ти лісом!
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17.09.2024 17:53 Відповісти
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