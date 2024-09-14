Зеленський зустрівся з делегацією Конгресу США: Розповів про ситуацію на передовій і першочергові потреби Сил оборони. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський провів зустріч із двопартійною делегацію Конгресу Сполучених Штатів Америки.

Про це повідомили в Офісі президента, передає Цензор.НЕТ.

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Так, Зеленський відзначив візит конгресменів до України.

"Хочу подякувати Президенту та Конгресу США за двопартійну підтримку від самого початку цієї війни. Дякуємо за ухвалення дуже важливого законопроєкту в Конгресі. Сподіваюся, що все це надійде якомога швидше до України та посилить нашу армію. І вдячні всім американцям за підтримку нашої країни", – сказав він.

Також він нагадав, що найближчим часом планує особисто презентувати план перемоги України Президенту США Джозефу Байдену та кандидатам у Президенти від Республіканської та Демократичної партій.

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Зеленський докладно розповів про ситуацію на передовій і першочергові потреби Сил оборони України.

Крім того, під час зустрічі обговорили ключові напрями подальшої американської допомоги у сфері безпеки й оборони. Пріоритет – отримання додаткових систем ППО, ракет до них і дозволу на застосування далекобійної зброї по військових цілях РФ.

Як зазначається, на зустрічі були присутні члени Палати представників Джим Коста, Джиммі Панетта, Салюд Карбахаль (Демократична партія) і Дон Бейкон (Республіканська партія), сенатор-республіканець від штату Огайо (2011–2023) Роб Портман, кандидат у конгресмени від Республіканської партії на виборах 2024 року Трой Даунінг.

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