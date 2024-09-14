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Зеленський зустрівся з делегацією Конгресу США: Розповів про ситуацію на передовій і першочергові потреби Сил оборони. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський провів зустріч із двопартійною делегацію Конгресу Сполучених Штатів Америки.

Про це повідомили в Офісі президента, передає Цензор.НЕТ.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Стефанчук зустрівся з делегацією членів Конгресу США: Обговорили додаткові системи ППО та F-16 для України. ФОТО

Так, Зеленський відзначив візит конгресменів до України.

"Хочу подякувати Президенту та Конгресу США за двопартійну підтримку від самого початку цієї війни. Дякуємо за ухвалення дуже важливого законопроєкту в Конгресі. Сподіваюся, що все це надійде якомога швидше до України та посилить нашу армію. І вдячні всім американцям за підтримку нашої країни", – сказав він.

Також він нагадав, що найближчим часом планує особисто презентувати план перемоги України Президенту США Джозефу Байдену та кандидатам у Президенти від Республіканської та Демократичної партій.

Також читайте: Адміністрація Байдена просить Конгрес продовжити термін використання $5,8 млрд для України, - The Hill

Зеленський докладно розповів про ситуацію на передовій і першочергові потреби Сил оборони України.

Крім того, під час зустрічі обговорили ключові напрями подальшої американської допомоги у сфері безпеки й оборони. Пріоритет – отримання додаткових систем ППО, ракет до них і дозволу на застосування далекобійної зброї по військових цілях РФ.

Як зазначається, на зустрічі були присутні члени Палати представників Джим Коста, Джиммі Панетта, Салюд Карбахаль (Демократична партія) і Дон Бейкон (Республіканська партія), сенатор-республіканець від штату Огайо (2011–2023) Роб Портман, кандидат у конгресмени від Республіканської партії на виборах 2024 року Трой Даунінг.

Читайте: Зеленський обговорив з делегацією конгресу США "певні деталі плану перемоги України", та планує представити його Байдену, Трампу і Гарріс

Автор: 

Зеленський Володимир (23954) Конгрес США (1230)


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Топ коментарі
+5
Господи!! Да перевдягніть вже убогого у костюм!!! Це ж капець позорисько..неголене, в чомусь кольору оливи, берцях..ппц повний..
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14.09.2024 22:35
+4
Делегация заценила новую футболку... ясное дело, что просит - даже на костюм денег нет.
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14.09.2024 22:25
+3
Судячи з публікацій у Західних ЗМІ, конгремени США добре знають з чим вони зустрічалися.
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14.09.2024 22:38
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Нові наративи від рос - змі! Виявляється, що кацапи прийшли захищати українські корисні копалини нікель, уран, магній, літій! Бо на ці ресурси наклали лапу американці! Як вам?
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14.09.2024 22:21 Відповісти
Так це давно вони разгоняють..

І типу у нас покладів літію дофіга, практично всі земні запаси))))
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14.09.2024 22:33 Відповісти
Делегация заценила новую футболку... ясное дело, что просит - даже на костюм денег нет.
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14.09.2024 22:25 Відповісти
Зеленський і Єрмак в Америці, а ...в лавці хто залишився?
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14.09.2024 22:35 Відповісти
Господи!! Да перевдягніть вже убогого у костюм!!! Це ж капець позорисько..неголене, в чомусь кольору оливи, берцях..ппц повний..
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14.09.2024 22:35 Відповісти
Дівка не служила...
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14.09.2024 22:41 Відповісти
Я в курсі, що воно не служило. Але воно повинно дотримуватись протоколів зустрічей.
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14.09.2024 22:45 Відповісти
Судячи з публікацій у Західних ЗМІ, конгремени США добре знають з чим вони зустрічалися.
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14.09.2024 22:38 Відповісти
Замість єдиного марафону, краще б показували і такого рівня зустрічі. Я б хотіла знати, що в реальності і ким було сказано.
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15.09.2024 08:36 Відповісти
 
 