Зеленський зустрівся з делегацією Конгресу США: Розповів про ситуацію на передовій і першочергові потреби Сил оборони. ВIДЕО
Президент Володимир Зеленський провів зустріч із двопартійною делегацію Конгресу Сполучених Штатів Америки.
Про це повідомили в Офісі президента, передає Цензор.НЕТ.
Так, Зеленський відзначив візит конгресменів до України.
"Хочу подякувати Президенту та Конгресу США за двопартійну підтримку від самого початку цієї війни. Дякуємо за ухвалення дуже важливого законопроєкту в Конгресі. Сподіваюся, що все це надійде якомога швидше до України та посилить нашу армію. І вдячні всім американцям за підтримку нашої країни", – сказав він.
Також він нагадав, що найближчим часом планує особисто презентувати план перемоги України Президенту США Джозефу Байдену та кандидатам у Президенти від Республіканської та Демократичної партій.
Зеленський докладно розповів про ситуацію на передовій і першочергові потреби Сил оборони України.
Крім того, під час зустрічі обговорили ключові напрями подальшої американської допомоги у сфері безпеки й оборони. Пріоритет – отримання додаткових систем ППО, ракет до них і дозволу на застосування далекобійної зброї по військових цілях РФ.
Як зазначається, на зустрічі були присутні члени Палати представників Джим Коста, Джиммі Панетта, Салюд Карбахаль (Демократична партія) і Дон Бейкон (Республіканська партія), сенатор-республіканець від штату Огайо (2011–2023) Роб Портман, кандидат у конгресмени від Республіканської партії на виборах 2024 року Трой Даунінг.
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І типу у нас покладів літію дофіга, практично всі земні запаси))))