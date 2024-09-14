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Зеленский встретился с делегацией Конгресса США: Рассказал о ситуации на передовой и первоочередных нуждах Сил обороны. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский провел встречу с двухпартийной делегацией Конгресса Соединенных Штатов Америки.

Об этом сообщили в Офисе президента, передает Цензор.НЕТ.

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В частности, Зеленский отметил визит конгрессменов в Украину.

"Хочу поблагодарить президента и Конгресс США за двухпартийную поддержку с самого начала этой войны. Спасибо за принятие очень важного законопроекта в Конгрессе. Надеюсь, что все это поступит как можно скорее в Украину и усилит нашу армию. И благодарны всем американцам за поддержку нашей страны", - сказал он.

Также он напомнил, что в ближайшее время планирует лично представить план победы Украины президенту США Джозефу Байдену и кандидатам в президенты от Республиканской и Демократической партий.

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Зеленский подробно рассказал о ситуации на передовой и первоочередных потребностях Сил обороны Украины.

Кроме того, во время встречи обсудили ключевые направления дальнейшей американской помощи в сфере безопасности и обороны. Приоритет - получение дополнительных систем ПВО, ракет к ним и разрешения на применение дальнобойного оружия по военным целям РФ.

Как отмечается, на встрече присутствовали члены Палаты представителей Джим Коста, Джимми Панетта, Салюд Карбахаль (Демократическая партия) и Дон Бейкон (Республиканская партия), сенатор-республиканец от штата Огайо (2011-2023) Роб Портман, кандидат в конгрессмены от Республиканской партии на выборах 2024 года Трой Даунинг.

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Автор: 

Зеленский Владимир (20482) Конгресс США (1236)


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Топ комментарии
+5
Господи!! Да перевдягніть вже убогого у костюм!!! Це ж капець позорисько..неголене, в чомусь кольору оливи, берцях..ппц повний..
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14.09.2024 22:35
+4
Делегация заценила новую футболку... ясное дело, что просит - даже на костюм денег нет.
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14.09.2024 22:25
+3
Судячи з публікацій у Західних ЗМІ, конгремени США добре знають з чим вони зустрічалися.
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14.09.2024 22:38
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Нові наративи від рос - змі! Виявляється, що кацапи прийшли захищати українські корисні копалини нікель, уран, магній, літій! Бо на ці ресурси наклали лапу американці! Як вам?
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14.09.2024 22:21 Ответить
Так це давно вони разгоняють..

І типу у нас покладів літію дофіга, практично всі земні запаси))))
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14.09.2024 22:33 Ответить
Делегация заценила новую футболку... ясное дело, что просит - даже на костюм денег нет.
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14.09.2024 22:25 Ответить
Зеленський і Єрмак в Америці, а ...в лавці хто залишився?
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14.09.2024 22:35 Ответить
Господи!! Да перевдягніть вже убогого у костюм!!! Це ж капець позорисько..неголене, в чомусь кольору оливи, берцях..ппц повний..
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14.09.2024 22:35 Ответить
Дівка не служила...
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14.09.2024 22:41 Ответить
Я в курсі, що воно не служило. Але воно повинно дотримуватись протоколів зустрічей.
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14.09.2024 22:45 Ответить
Судячи з публікацій у Західних ЗМІ, конгремени США добре знають з чим вони зустрічалися.
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14.09.2024 22:38 Ответить
Замість єдиного марафону, краще б показували і такого рівня зустрічі. Я б хотіла знати, що в реальності і ким було сказано.
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15.09.2024 08:36 Ответить
 
 