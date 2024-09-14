Зеленский встретился с делегацией Конгресса США: Рассказал о ситуации на передовой и первоочередных нуждах Сил обороны. ВИДЕО
Президент Владимир Зеленский провел встречу с двухпартийной делегацией Конгресса Соединенных Штатов Америки.
Об этом сообщили в Офисе президента, передает Цензор.НЕТ.
В частности, Зеленский отметил визит конгрессменов в Украину.
"Хочу поблагодарить президента и Конгресс США за двухпартийную поддержку с самого начала этой войны. Спасибо за принятие очень важного законопроекта в Конгрессе. Надеюсь, что все это поступит как можно скорее в Украину и усилит нашу армию. И благодарны всем американцам за поддержку нашей страны", - сказал он.
Также он напомнил, что в ближайшее время планирует лично представить план победы Украины президенту США Джозефу Байдену и кандидатам в президенты от Республиканской и Демократической партий.
Зеленский подробно рассказал о ситуации на передовой и первоочередных потребностях Сил обороны Украины.
Кроме того, во время встречи обсудили ключевые направления дальнейшей американской помощи в сфере безопасности и обороны. Приоритет - получение дополнительных систем ПВО, ракет к ним и разрешения на применение дальнобойного оружия по военным целям РФ.
Как отмечается, на встрече присутствовали члены Палаты представителей Джим Коста, Джимми Панетта, Салюд Карбахаль (Демократическая партия) и Дон Бейкон (Республиканская партия), сенатор-республиканец от штата Огайо (2011-2023) Роб Портман, кандидат в конгрессмены от Республиканской партии на выборах 2024 года Трой Даунинг.
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І типу у нас покладів літію дофіга, практично всі земні запаси))))