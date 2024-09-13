В сентябре запланирована встреча с Байденом, представлю ему план победы, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский анонсировал встречу с лидером США Джо Байденом.
Об этом он заявил во время обращения к участникам ХХ ежегодной встречи Ялтинской европейской стратегии, передает Цензор.НЕТ.
"В этом месяце запланирована наша встреча с президентом Байденом. Я представлю ему план победы, систему взаимосвязанных решений. Благодаря им Украина получает достаточную силу, достаточную, чтобы поставить эту войну на курс к миру", - отметил он.
По словам Зеленского, такую войну, которую ведет РФ против Украины, можно закончить справедливо несколькими путями.
"Или армию оккупанта вытесняют силой, или дипломатией, что гарантирует сохранение реальной независимости страны и ее очищение от оккупации. И в первом, и во втором случае Украина нуждается в сильных позициях. С этим могут помочь Соединенные Штаты. Если мы одинаково с нашим ключевым партнером хотим победы, пакет победы, который я представлю президенту США, может проложить путь к надежному миру, к полной реализации формулы мира. В мире, к сожалению, до сих пор есть иллюзии, якобы можно поговорить с Москвой или очертить какие-то новые красные линии, благодаря которым Москва со временем станет мягче или склонной к примирению. Если без иллюзий, если мы все хотим однажды услышать слова "наконец наступил мир", то мы должны уже сейчас слышать, что Украина стала достаточно крепкой, достаточно для победы. Это будет гарантией мира, это зависит не только от нас. Во многом - от мира", - добавил президент.
План победы Украины
27 августа на пресс-конференции президент Зеленский заявил, что Украина планирует в сентябре представить США свой "план победы" в войне.
Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что во время заседания в формате "Рамштайн" план победы не обсуждался.
8 сентября Зеленский заявил, что обсудил с делегацией конгресса США"определенные детали плана победы Украины", и планирует представить его Байдену, Трампу и Харрис.
Впоследствии прездиент заявил, что план победы Украины будет представлен в США и на втором Саммите мира.
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Перестраховується, жучара зелена!!!
В тому плані перемоги такий пункт є?
Це не план а набір хотілок.
Все інше - "спасение утопающих - дело рук самих утопающих". Для цього треба вас зелених під..ів корупціонерів придавити та виробляти власну зброю. Прибрати випускників трускавецької дипломатичної школи імені єрмака від будь-яких серйозних перемовин, замінивши досвідченими професіоналами типу Огризка
Має бути стратегія перемоги та дії по її втіленню, а не шмигаль Єрмака який чомусь вважав що війна улітку закінчиться, та й не тільки Шмигаль те вважав...
ну більш дурнішого плану ще світ не бачив
-Нічого нам не надо окрім грошей
-Розблокуйте оманські оффшори.
https://www.facebook.com/nagel.herr/posts/pfbid02YBciYjweQMKLMnVgtaRez6cQgEuNjZNUhFXAyXXWXDpdVqSU6M8B7VwCBwXLLfhHl?__cft__[0]=AZVKSdfXmMGSLHp-Z7Vi39td8mmPbmSE9Xt9PJ0kIPyx8-RFWamcwgjl8OxobvUgV3_4KIQZW8lOmO3GmovI6cr0uDY8iBAStoe-5vO1N635iPd0eMpGrMC3hjtJFueQm-Mru_Jx-g9LzphcOE-g_MsW&__tn__=%2CO%2CP-R-R 18h ·
Може, я один пам'ятаю, як Вова заявив, що надасть Байдену список об'єктів на території РФ, які треба зруйнувати американською зброєю?
Навіть, ще розмови йшли про те, що у червні Єрмак з Умеровим їздили в США з цим "списком". Але тоді їм не вдалося пробитись ні до кого, окрім МО США і про цей "список" ніде не згадувалося.
І ось, раптом, приїжджають Блінкен з Гіллі до Києва, та між іншим, цікавляться цим "списком". Навіть Залужного з собою притягли, щоб він, як бувший головнокомандувач, давав їм пояснення до цього "списку".
Але, вийшло невдобно... Тобто, це нам невдобно, а для "зелених" це звична ситуація - вони вчергове збрехали. Ніякого "списка" в реалі не виявилось і Блінкену, замість демонстрації цього горезвісного "списку", щось намагалися пояснити "на пальцях".
А Байдену завтра, між іншим, оголошувати своє рішення, щодо зняття обмежень з використання американської зброї.
Ну, і як він повинен, на вашу думку, давати цей дозвіл кінченим брехунам?
https://t.me/insiderUKR/82925
P.s. Оговорка по Фрейду?)
Війна з кацапами продовжилася при президенстві Порошенко, який прийшов до влади з кількістю дупутатів у Раді біля сотні, коли прийцмається рішення 226 голосами, пустій казні, відсутніх золото-валютних резервах і захоплених алдмін будівель не тільки в Донецьку, ЛуганськуҐ, Криму, а і в Миколаєві, Одесі, Харкові, Херсоні, Запоріжжі та інших містах. Не було армії, а було вторгнення під чужим прапором.
Зе прийшов на брехні і отримав країну з повною казною, відновленими золото-валютними резервами, виграними судами у росії, ростущою економікою, армією, ракетними програмами, проведенними реформами прозоро, деценьраллізація., електронним декларуванням і все це знищив Зе,і став розвивати, по суті корупцію до найвищих вершин при монобільшості в Раді, свому кабміні, у силовиків.