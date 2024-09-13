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Новости Война
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Байден (2759) Зеленский (19024) США (24813)

В сентябре запланирована встреча с Байденом, представлю ему план победы, - Зеленский

Зеленський у вересні зустрінеться із Джо Байденом

Президент Владимир Зеленский анонсировал встречу с лидером США Джо Байденом.

Об этом он заявил во время обращения к участникам ХХ ежегодной встречи Ялтинской европейской стратегии, передает Цензор.НЕТ.

"В этом месяце запланирована наша встреча с президентом Байденом. Я представлю ему план победы, систему взаимосвязанных решений. Благодаря им Украина получает достаточную силу, достаточную, чтобы поставить эту войну на курс к миру", - отметил он.

По словам Зеленского, такую войну, которую ведет РФ против Украины, можно закончить справедливо несколькими путями.

"Или армию оккупанта вытесняют силой, или дипломатией, что гарантирует сохранение реальной независимости страны и ее очищение от оккупации. И в первом, и во втором случае Украина нуждается в сильных позициях. С этим могут помочь Соединенные Штаты. Если мы одинаково с нашим ключевым партнером хотим победы, пакет победы, который я представлю президенту США, может проложить путь к надежному миру, к полной реализации формулы мира. В мире, к сожалению, до сих пор есть иллюзии, якобы можно поговорить с Москвой или очертить какие-то новые красные линии, благодаря которым Москва со временем станет мягче или склонной к примирению. Если без иллюзий, если мы все хотим однажды услышать слова "наконец наступил мир", то мы должны уже сейчас слышать, что Украина стала достаточно крепкой, достаточно для победы. Это будет гарантией мира, это зависит не только от нас. Во многом - от мира", - добавил президент.

Также читайте: Возможности Байдена поддержать Украину сокращаются, - Wall Street Journal

План победы Украины

27 августа на пресс-конференции президент Зеленский заявил, что Украина планирует в сентябре представить США свой "план победы" в войне.

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что во время заседания в формате "Рамштайн" план победы не обсуждался.

8 сентября Зеленский заявил, что обсудил с делегацией конгресса США"определенные детали плана победы Украины", и планирует представить его Байдену, Трампу и Харрис.

Впоследствии прездиент заявил, что план победы Украины будет представлен в США и на втором Саммите мира.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский и Байден встретятся в Вашингтоне в ближайшее время, - Блинкен
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Топ комментарии
+20
Жалюгідне , потворне створіння...помилка природи...
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13.09.2024 16:59
+14
Тобі вже не однаразово казали: "Хочеш допомоги, людського ставлення - прибери єрмака". Дозрів?
В тому плані перемоги такий пункт є?
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13.09.2024 17:00
+9
План "дайте, дайте, дайте".
Це не план а набір хотілок.
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13.09.2024 17:01
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Правила форума Совет форумчан
І Байдену! І Трампону....
Перестраховується, жучара зелена!!!
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13.09.2024 16:58 Ответить
Жалюгідне , потворне створіння...помилка природи...
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13.09.2024 16:59 Ответить
Тобі вже не однаразово казали: "Хочеш допомоги, людського ставлення - прибери єрмака". Дозрів?
В тому плані перемоги такий пункт є?
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13.09.2024 17:00 Ответить
дЄрмак піде після ЗЕ.........
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13.09.2024 17:05 Ответить
Та Зеленський без Єрмака, це як Бойль без Маріотта! як Гей без Люссака!
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13.09.2024 18:06 Ответить
План "дайте, дайте, дайте".
Це не план а набір хотілок.
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13.09.2024 17:01 Ответить
Нах йому цей план перемоги. Були б США зацікавлені в нашій перемозі, як її бачать українці - відновлення суверенітету та міжнародного права, вже давно б допомогли. Їх "неескалаторів" цілком влаштовує вічна війна. Дякую, що хоча б досі не дали остаточно програти оркам.
Все інше - "спасение утопающих - дело рук самих утопающих". Для цього треба вас зелених під..ів корупціонерів придавити та виробляти власну зброю. Прибрати випускників трускавецької дипломатичної школи імені єрмака від будь-яких серйозних перемовин, замінивши досвідченими професіоналами типу Огризка
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13.09.2024 17:05 Ответить
Американці не раз вже натякали, ніжно так: вибирайте, або єрмаки, або ракети.
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13.09.2024 17:31 Ответить
Та ви що ! А комісія Дерьмак-Селівен, Дерьмак-Макфол чим займалась ? Це ж близьке коло Хіларрі. Саллі і далі себе опозіціонує як організатор тьорок з х..... До речі, Макфол близький корифан Суркова його х.....нагородив орденом за посольські послуги у 2012 році. Спеціаліст по народам бантустанів.
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13.09.2024 20:19 Ответить
Який "план перемоги", якщо ти не вмієш стратегічно мислити? В мене є сумніви що ти й логічно вмієш мислити...
Має бути стратегія перемоги та дії по її втіленню, а не шмигаль Єрмака який чомусь вважав що війна улітку закінчиться, та й не тільки Шмигаль те вважав...
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13.09.2024 17:05 Ответить
Тобто без збагатшення урану є план перемоги ***** ?
ну більш дурнішого плану ще світ не бачив
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13.09.2024 17:05 Ответить
Забув ще додати сюди ***** з візою про погодження. Боже, яке воно дурновате.
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13.09.2024 17:08 Ответить
воно говорить, а соромно мені...
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13.09.2024 17:08 Ответить
Навіть знаю що в тому плані написано:
-Нічого нам не надо окрім грошей
-Розблокуйте оманські оффшори.
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13.09.2024 17:11 Ответить
Это- уже апогей писдеса клоуна,нах...
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13.09.2024 17:15 Ответить
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Може, я один пам'ятаю, як Вова заявив, що надасть Байдену список об'єктів на території РФ, які треба зруйнувати американською зброєю?

Навіть, ще розмови йшли про те, що у червні Єрмак з Умеровим їздили в США з цим "списком". Але тоді їм не вдалося пробитись ні до кого, окрім МО США і про цей "список" ніде не згадувалося.

І ось, раптом, приїжджають Блінкен з Гіллі до Києва, та між іншим, цікавляться цим "списком". Навіть Залужного з собою притягли, щоб він, як бувший головнокомандувач, давав їм пояснення до цього "списку".

Але, вийшло невдобно... Тобто, це нам невдобно, а для "зелених" це звична ситуація - вони вчергове збрехали. Ніякого "списка" в реалі не виявилось і Блінкену, замість демонстрації цього горезвісного "списку", щось намагалися пояснити "на пальцях".

А Байдену завтра, між іншим, оголошувати своє рішення, щодо зняття обмежень з використання американської зброї.

Ну, і як він повинен, на вашу думку, давати цей дозвіл кінченим брехунам?

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13.09.2024 17:16 Ответить
Ти вже всіх за@бав своїм "планом перемоги".
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13.09.2024 17:20 Ответить
Війну з орками ми не завершили літом,як планував великий стратег шмигаль,а інший великий стратег - баламут- очковтиратель - наркоман - ухилянт - османський принц переніс перемогу на осінь,не уточнивши якого року.
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13.09.2024 17:20 Ответить
Зебіліна недорозвинута, тобі Гетьман в борщ насрав
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13.09.2024 17:38 Ответить
За звичай, людина мала б стидатися того, що вона ідіотка, а не дописи строчити
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13.09.2024 17:45 Ответить
😂😂😂 та помітно, що ліки в твоєму випадку вже не допоможуть)
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13.09.2024 17:59 Ответить
Не переймайтеся. То воно від народження обісране
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13.09.2024 17:46 Ответить
Ліки забуло прийняти?
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13.09.2024 17:44 Ответить
Та діду вже фіолетово на твої плани, тупий гундос, він вже однією ногою на пенсії.
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13.09.2024 17:20 Ответить
Кому ще представити потужний план перемоги?!
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13.09.2024 17:20 Ответить
Скоро лусне від власної значимості.Реально починає думати що весь світ обертається круг нього.І то є недобре,приземлити б його якось,але як?У козаків кошового перед походом лупцювали дрючком по спині щоб не зазнавався і пам"ятав що людина,але ж він не козак...
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13.09.2024 17:34 Ответить
Сам не лусне. Доведеться лускати.
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13.09.2024 17:52 Ответить
«Хочеш розсмішити Бога - розкажи йому про свої плани!»
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13.09.2024 17:34 Ответить
Містер Фікс, а є у вас план?
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13.09.2024 18:00 Ответить
''Велике переможництво'' - чим більше грошей на зеленські офшори.
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13.09.2024 18:03 Ответить
Мы выступаем за сохранение территориальной целости РФ и работаем над поставками средств для защиты ее суверенитета, - пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер оговорился во время выступления

https://t.me/insiderUKR/82925

P.s. Оговорка по Фрейду?)
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13.09.2024 18:11 Ответить
Не забудь запитати, чому в нашому бюджеті на наступні місяці не заклали гроші на ЗСУ і де наші ракети.
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13.09.2024 18:14 Ответить
Дядько Сем в Другу Світову аж чотири роки тягнув з відкриттям Другого Фронту, але в той же час з лендізом таких проблем не було.
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13.09.2024 18:21 Ответить
Ми донєцького світана не дивимося і якось самі розуміємо хто і коли здавав інтереси України. Почну з того, що найбільше фактів дій на користь ворога було за 5 років президенства Зе. Кравчук, Кучма, Ющенко керували країною, коли нарід із штанів випадав, щоб дружити з кацапами і ми тоді з ними не воювали. Про зека-януковича і писати не буду, чисто прокацапська підстілка. Якраз при ньому розпочалася підготовка до вторгнення і захоплення Криму. Подивіться на склад дупутатів в автономної республики Крим при янику і кількість депутатів від його політичної сили у Верховній Раді. Також не пропустіть, ознайомитися громадяни якої країни були керівниками СБУ і МО.
Війна з кацапами продовжилася при президенстві Порошенко, який прийшов до влади з кількістю дупутатів у Раді біля сотні, коли прийцмається рішення 226 голосами, пустій казні, відсутніх золото-валютних резервах і захоплених алдмін будівель не тільки в Донецьку, ЛуганськуҐ, Криму, а і в Миколаєві, Одесі, Харкові, Херсоні, Запоріжжі та інших містах. Не було армії, а було вторгнення під чужим прапором.
Зе прийшов на брехні і отримав країну з повною казною, відновленими золото-валютними резервами, виграними судами у росії, ростущою економікою, армією, ракетними програмами, проведенними реформами прозоро, деценьраллізація., електронним декларуванням і все це знищив Зе,і став розвивати, по суті корупцію до найвищих вершин при монобільшості в Раді, свому кабміні, у силовиків.
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13.09.2024 18:51 Ответить
"Президента"? Так этот глист гундосый еще и "президент"?
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13.09.2024 19:13 Ответить
Та вивчіть не вата хоч українську мову, а потім будете давати оцінку українцям, хто вата, а хто ні.
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13.09.2024 21:43 Ответить
Нінада!! Вже АНБ і ЦРУ його скопіювали зі стола путіна, той план, якщо туди Завгосп зазирав..
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13.09.2024 18:37 Ответить
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13.09.2024 18:42 Ответить
Клован вава представить план без п'яти хвилин пенсіонеру бідону, якому і ***** та Україна? Да ладно...а дєрмак дозвіл дав, підпис поставив?
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13.09.2024 19:02 Ответить
Єрмак поділився новим сортом шмалі,називається "План перемоги"
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13.09.2024 19:30 Ответить
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14.09.2024 10:22 Ответить
Та ну, байдену, план. Вік не той
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13.09.2024 19:45 Ответить
Так саміт миру, чи план перемоги. Ішак сам не второпає, що глаголить з папірця дзрмака. Чмо безтолкое, та й годі.
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13.09.2024 19:58 Ответить
чим би дурне не тішилось, лише б не рюмсало.
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16.09.2024 11:29 Ответить
Хрипатий поміняв засалену платівку після висеру Ілонівського (делікатно) сектанта.
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13.09.2024 20:21 Ответить
поздравляю 58 обмен
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13.09.2024 20:33 Ответить
«Есть ли у вас план, мистер Фикс? Конечно, у меня есть план.»...
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13.09.2024 22:52 Ответить
А набивати будуть в Біломора?
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14.09.2024 07:55 Ответить
Нова композиція, хером по роялю?
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14.09.2024 10:21 Ответить
 
 