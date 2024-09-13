У вересні заплановано зустріч із Байденом, представлю йому план перемоги, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський анонсував зустріч із лідером США Джо Байденом.
Про це він заявив під час звернення до учасників ХХ щорічної зустрічі Ялтинської європейської стратегії, передає Цензор.НЕТ.
"Цього місяця заплановано нашу зустріч із президентом Байденом. Я представлю йому план перемоги, систему взаємопов'язаних рішень. Завдяки їм Україна отримує достатню силу, достатню, щоб поставити цю війну на курс до миру", - зазначив він.
За словами Зеленського, таку війну, яку веде РФ проти України, можна закінчити справедливо кількома шляхами.
"Або армію окупанта витісняють силою, або дипломатією, що гарантує збереження реальної незалежності країни та її очищення від окупації. І в першому, і в другому випадку Україна потребує сильних позицій. Із цим можуть допомогти Сполучені Штати. Якщо ми однаково із нашим ключовим партнером хочем перемоги, пакет перемоги, який я представлю президенту США, може прокласти шлях до надійного миру, до повної реалізації формули миру. У світі, на жаль, досі є ілюзії, нібито можна поговорити з Москвою чи окреслити якісь нові червоні лінії, завдяки яким Москва із часом стане м'якшою або схильною до примирення. Якщо без ілюзій, якщо ми всі хочемо одного дня почути слова "нарешті настав мир", то ми повинні вже зараз чути, що Україна стала достатньо міцною, достатньо для перемоги. Це буде гарантією миру, це залежить не тільки від нас. Багато в чому від світу", - додав президент.
План перемоги України
27 серпня на пресконференції президент Зеленський заявив, що Україна планує у вересні представити США свій "план перемоги" у війні.
Глава Пентагону Ллойд Остін заявив, що під час засідання у форматі "Рамштайн" план перемоги не обговорювали.
8 вересня Зеленський заявив, що обговорив з делегацією конгресу США "певні деталі плану перемоги України", та планує представити його Байдену, Трампу і Гарріс
Згодом президент заявив, що план перемоги України буде представлений в США та на другому Саміті миру.
Будь ласка, зачекайте...
Перестраховується, жучара зелена!!!
В тому плані перемоги такий пункт є?
Це не план а набір хотілок.
Все інше - "спасение утопающих - дело рук самих утопающих". Для цього треба вас зелених під..ів корупціонерів придавити та виробляти власну зброю. Прибрати випускників трускавецької дипломатичної школи імені єрмака від будь-яких серйозних перемовин, замінивши досвідченими професіоналами типу Огризка
Має бути стратегія перемоги та дії по її втіленню, а не шмигаль Єрмака який чомусь вважав що війна улітку закінчиться, та й не тільки Шмигаль те вважав...
ну більш дурнішого плану ще світ не бачив
-Нічого нам не надо окрім грошей
-Розблокуйте оманські оффшори.
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Може, я один пам'ятаю, як Вова заявив, що надасть Байдену список об'єктів на території РФ, які треба зруйнувати американською зброєю?
Навіть, ще розмови йшли про те, що у червні Єрмак з Умеровим їздили в США з цим "списком". Але тоді їм не вдалося пробитись ні до кого, окрім МО США і про цей "список" ніде не згадувалося.
І ось, раптом, приїжджають Блінкен з Гіллі до Києва, та між іншим, цікавляться цим "списком". Навіть Залужного з собою притягли, щоб він, як бувший головнокомандувач, давав їм пояснення до цього "списку".
Але, вийшло невдобно... Тобто, це нам невдобно, а для "зелених" це звична ситуація - вони вчергове збрехали. Ніякого "списка" в реалі не виявилось і Блінкену, замість демонстрації цього горезвісного "списку", щось намагалися пояснити "на пальцях".
А Байдену завтра, між іншим, оголошувати своє рішення, щодо зняття обмежень з використання американської зброї.
Ну, і як він повинен, на вашу думку, давати цей дозвіл кінченим брехунам?
https://t.me/insiderUKR/82925
P.s. Оговорка по Фрейду?)
Війна з кацапами продовжилася при президенстві Порошенко, який прийшов до влади з кількістю дупутатів у Раді біля сотні, коли прийцмається рішення 226 голосами, пустій казні, відсутніх золото-валютних резервах і захоплених алдмін будівель не тільки в Донецьку, ЛуганськуҐ, Криму, а і в Миколаєві, Одесі, Харкові, Херсоні, Запоріжжі та інших містах. Не було армії, а було вторгнення під чужим прапором.
Зе прийшов на брехні і отримав країну з повною казною, відновленими золото-валютними резервами, виграними судами у росії, ростущою економікою, армією, ракетними програмами, проведенними реформами прозоро, деценьраллізація., електронним декларуванням і все це знищив Зе,і став розвивати, по суті корупцію до найвищих вершин при монобільшості в Раді, свому кабміні, у силовиків.