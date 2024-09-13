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Байден Джо (2853) Зеленський (22411) США (20980)

У вересні заплановано зустріч із Байденом, представлю йому план перемоги, - Зеленський

Зеленський у вересні зустрінеться із Джо Байденом

Президент Володимир Зеленський анонсував зустріч із лідером США Джо Байденом.

Про це він заявив під час звернення до учасників ХХ щорічної зустрічі Ялтинської європейської стратегії, передає Цензор.НЕТ.

"Цього місяця заплановано нашу зустріч із президентом Байденом. Я представлю йому план перемоги, систему взаємопов'язаних рішень. Завдяки їм Україна отримує достатню силу, достатню, щоб поставити цю війну на курс до миру", - зазначив він.

За словами Зеленського, таку війну, яку веде РФ проти України, можна закінчити справедливо кількома шляхами.

"Або армію окупанта витісняють силою, або дипломатією, що гарантує збереження реальної незалежності країни та її очищення від окупації. І в першому, і в другому випадку Україна потребує сильних позицій. Із цим можуть допомогти Сполучені Штати. Якщо ми однаково із нашим ключовим партнером хочем перемоги, пакет перемоги, який я представлю президенту США, може прокласти шлях до надійного миру, до повної реалізації формули миру. У світі, на жаль, досі є ілюзії, нібито можна поговорити з Москвою чи окреслити якісь нові червоні лінії, завдяки яким Москва із часом стане м'якшою або схильною до примирення. Якщо без ілюзій, якщо ми всі хочемо одного дня почути слова "нарешті настав мир", то ми повинні вже зараз чути, що Україна стала достатньо міцною, достатньо для перемоги. Це буде гарантією миру, це залежить не тільки від нас. Багато в чому від світу", - додав президент.

Також читайте: Зеленський про Курську операцію: Вона дала результати, на які розраховували

План перемоги України

27 серпня на пресконференції президент Зеленський заявив, що Україна планує у вересні представити США свій "план перемоги" у війні.

Глава Пентагону Ллойд Остін заявив, що під час засідання у форматі "Рамштайн" план перемоги не обговорювали.

8 вересня Зеленський заявив, що обговорив з делегацією конгресу США "певні деталі плану перемоги України", та планує представити його Байдену, Трампу і Гарріс

Згодом президент заявив, що план перемоги України буде представлений в США та на другому Саміті миру.

Читайте: Зеленський оновив склад РНБО після кадрових змін в уряді, - указ

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Топ коментарі
+20
Жалюгідне , потворне створіння...помилка природи...
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13.09.2024 16:59
+14
Тобі вже не однаразово казали: "Хочеш допомоги, людського ставлення - прибери єрмака". Дозрів?
В тому плані перемоги такий пункт є?
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13.09.2024 17:00
+9
План "дайте, дайте, дайте".
Це не план а набір хотілок.
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13.09.2024 17:01
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І Байдену! І Трампону....
Перестраховується, жучара зелена!!!
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13.09.2024 16:58 Відповісти
Жалюгідне , потворне створіння...помилка природи...
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13.09.2024 16:59 Відповісти
Тобі вже не однаразово казали: "Хочеш допомоги, людського ставлення - прибери єрмака". Дозрів?
В тому плані перемоги такий пункт є?
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13.09.2024 17:00 Відповісти
дЄрмак піде після ЗЕ.........
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13.09.2024 17:05 Відповісти
Та Зеленський без Єрмака, це як Бойль без Маріотта! як Гей без Люссака!
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13.09.2024 18:06 Відповісти
План "дайте, дайте, дайте".
Це не план а набір хотілок.
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13.09.2024 17:01 Відповісти
Нах йому цей план перемоги. Були б США зацікавлені в нашій перемозі, як її бачать українці - відновлення суверенітету та міжнародного права, вже давно б допомогли. Їх "неескалаторів" цілком влаштовує вічна війна. Дякую, що хоча б досі не дали остаточно програти оркам.
Все інше - "спасение утопающих - дело рук самих утопающих". Для цього треба вас зелених під..ів корупціонерів придавити та виробляти власну зброю. Прибрати випускників трускавецької дипломатичної школи імені єрмака від будь-яких серйозних перемовин, замінивши досвідченими професіоналами типу Огризка
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13.09.2024 17:05 Відповісти
Американці не раз вже натякали, ніжно так: вибирайте, або єрмаки, або ракети.
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13.09.2024 17:31 Відповісти
Та ви що ! А комісія Дерьмак-Селівен, Дерьмак-Макфол чим займалась ? Це ж близьке коло Хіларрі. Саллі і далі себе опозіціонує як організатор тьорок з х..... До речі, Макфол близький корифан Суркова його х.....нагородив орденом за посольські послуги у 2012 році. Спеціаліст по народам бантустанів.
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13.09.2024 20:19 Відповісти
Який "план перемоги", якщо ти не вмієш стратегічно мислити? В мене є сумніви що ти й логічно вмієш мислити...
Має бути стратегія перемоги та дії по її втіленню, а не шмигаль Єрмака який чомусь вважав що війна улітку закінчиться, та й не тільки Шмигаль те вважав...
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13.09.2024 17:05 Відповісти
Тобто без збагатшення урану є план перемоги ***** ?
ну більш дурнішого плану ще світ не бачив
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13.09.2024 17:05 Відповісти
Забув ще додати сюди ***** з візою про погодження. Боже, яке воно дурновате.
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13.09.2024 17:08 Відповісти
воно говорить, а соромно мені...
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13.09.2024 17:08 Відповісти
Навіть знаю що в тому плані написано:
-Нічого нам не надо окрім грошей
-Розблокуйте оманські оффшори.
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13.09.2024 17:11 Відповісти
Это- уже апогей писдеса клоуна,нах...
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13.09.2024 17:15 Відповісти
https://www.facebook.com/nagel.herr?__cft__[0]=AZVKSdfXmMGSLHp-Z7Vi39td8mmPbmSE9Xt9PJ0kIPyx8-RFWamcwgjl8OxobvUgV3_4KIQZW8lOmO3GmovI6cr0uDY8iBAStoe-5vO1N635iPd0eMpGrMC3hjtJFueQm-Mru_Jx-g9LzphcOE-g_MsW&__tn__=-UC%2CP-R-R Shlomo Nagel

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Може, я один пам'ятаю, як Вова заявив, що надасть Байдену список об'єктів на території РФ, які треба зруйнувати американською зброєю?

Навіть, ще розмови йшли про те, що у червні Єрмак з Умеровим їздили в США з цим "списком". Але тоді їм не вдалося пробитись ні до кого, окрім МО США і про цей "список" ніде не згадувалося.

І ось, раптом, приїжджають Блінкен з Гіллі до Києва, та між іншим, цікавляться цим "списком". Навіть Залужного з собою притягли, щоб він, як бувший головнокомандувач, давав їм пояснення до цього "списку".

Але, вийшло невдобно... Тобто, це нам невдобно, а для "зелених" це звична ситуація - вони вчергове збрехали. Ніякого "списка" в реалі не виявилось і Блінкену, замість демонстрації цього горезвісного "списку", щось намагалися пояснити "на пальцях".

А Байдену завтра, між іншим, оголошувати своє рішення, щодо зняття обмежень з використання американської зброї.

Ну, і як він повинен, на вашу думку, давати цей дозвіл кінченим брехунам?

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13.09.2024 17:16 Відповісти
Ти вже всіх за@бав своїм "планом перемоги".
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13.09.2024 17:20 Відповісти
Війну з орками ми не завершили літом,як планував великий стратег шмигаль,а інший великий стратег - баламут- очковтиратель - наркоман - ухилянт - османський принц переніс перемогу на осінь,не уточнивши якого року.
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13.09.2024 17:20 Відповісти
Зебіліна недорозвинута, тобі Гетьман в борщ насрав
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13.09.2024 17:38 Відповісти
За звичай, людина мала б стидатися того, що вона ідіотка, а не дописи строчити
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13.09.2024 17:45 Відповісти
😂😂😂 та помітно, що ліки в твоєму випадку вже не допоможуть)
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13.09.2024 17:59 Відповісти
Не переймайтеся. То воно від народження обісране
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13.09.2024 17:46 Відповісти
Ліки забуло прийняти?
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13.09.2024 17:44 Відповісти
Та діду вже фіолетово на твої плани, тупий гундос, він вже однією ногою на пенсії.
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13.09.2024 17:20 Відповісти
Кому ще представити потужний план перемоги?!
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13.09.2024 17:20 Відповісти
Скоро лусне від власної значимості.Реально починає думати що весь світ обертається круг нього.І то є недобре,приземлити б його якось,але як?У козаків кошового перед походом лупцювали дрючком по спині щоб не зазнавався і пам"ятав що людина,але ж він не козак...
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13.09.2024 17:34 Відповісти
Сам не лусне. Доведеться лускати.
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13.09.2024 17:52 Відповісти
«Хочеш розсмішити Бога - розкажи йому про свої плани!»
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13.09.2024 17:34 Відповісти
Містер Фікс, а є у вас план?
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13.09.2024 18:00 Відповісти
''Велике переможництво'' - чим більше грошей на зеленські офшори.
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13.09.2024 18:03 Відповісти
Мы выступаем за сохранение территориальной целости РФ и работаем над поставками средств для защиты ее суверенитета, - пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер оговорился во время выступления

https://t.me/insiderUKR/82925

P.s. Оговорка по Фрейду?)
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13.09.2024 18:11 Відповісти
Не забудь запитати, чому в нашому бюджеті на наступні місяці не заклали гроші на ЗСУ і де наші ракети.
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13.09.2024 18:14 Відповісти
Дядько Сем в Другу Світову аж чотири роки тягнув з відкриттям Другого Фронту, але в той же час з лендізом таких проблем не було.
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13.09.2024 18:21 Відповісти
Ми донєцького світана не дивимося і якось самі розуміємо хто і коли здавав інтереси України. Почну з того, що найбільше фактів дій на користь ворога було за 5 років президенства Зе. Кравчук, Кучма, Ющенко керували країною, коли нарід із штанів випадав, щоб дружити з кацапами і ми тоді з ними не воювали. Про зека-януковича і писати не буду, чисто прокацапська підстілка. Якраз при ньому розпочалася підготовка до вторгнення і захоплення Криму. Подивіться на склад дупутатів в автономної республики Крим при янику і кількість депутатів від його політичної сили у Верховній Раді. Також не пропустіть, ознайомитися громадяни якої країни були керівниками СБУ і МО.
Війна з кацапами продовжилася при президенстві Порошенко, який прийшов до влади з кількістю дупутатів у Раді біля сотні, коли прийцмається рішення 226 голосами, пустій казні, відсутніх золото-валютних резервах і захоплених алдмін будівель не тільки в Донецьку, ЛуганськуҐ, Криму, а і в Миколаєві, Одесі, Харкові, Херсоні, Запоріжжі та інших містах. Не було армії, а було вторгнення під чужим прапором.
Зе прийшов на брехні і отримав країну з повною казною, відновленими золото-валютними резервами, виграними судами у росії, ростущою економікою, армією, ракетними програмами, проведенними реформами прозоро, деценьраллізація., електронним декларуванням і все це знищив Зе,і став розвивати, по суті корупцію до найвищих вершин при монобільшості в Раді, свому кабміні, у силовиків.
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13.09.2024 18:51 Відповісти
"Президента"? Так этот глист гундосый еще и "президент"?
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13.09.2024 19:13 Відповісти
Та вивчіть не вата хоч українську мову, а потім будете давати оцінку українцям, хто вата, а хто ні.
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13.09.2024 21:43 Відповісти
Нінада!! Вже АНБ і ЦРУ його скопіювали зі стола путіна, той план, якщо туди Завгосп зазирав..
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13.09.2024 18:37 Відповісти
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13.09.2024 18:42 Відповісти
Клован вава представить план без п'яти хвилин пенсіонеру бідону, якому і ***** та Україна? Да ладно...а дєрмак дозвіл дав, підпис поставив?
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13.09.2024 19:02 Відповісти
Єрмак поділився новим сортом шмалі,називається "План перемоги"
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13.09.2024 19:30 Відповісти
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14.09.2024 10:22 Відповісти
Та ну, байдену, план. Вік не той
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13.09.2024 19:45 Відповісти
Так саміт миру, чи план перемоги. Ішак сам не второпає, що глаголить з папірця дзрмака. Чмо безтолкое, та й годі.
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13.09.2024 19:58 Відповісти
чим би дурне не тішилось, лише б не рюмсало.
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16.09.2024 11:29 Відповісти
Хрипатий поміняв засалену платівку після висеру Ілонівського (делікатно) сектанта.
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13.09.2024 20:21 Відповісти
поздравляю 58 обмен
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13.09.2024 20:33 Відповісти
«Есть ли у вас план, мистер Фикс? Конечно, у меня есть план.»...
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13.09.2024 22:52 Відповісти
А набивати будуть в Біломора?
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14.09.2024 07:55 Відповісти
Нова композиція, хером по роялю?
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14.09.2024 10:21 Відповісти
 
 