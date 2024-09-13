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Зеленський (22411) РНБО (2243)

Зеленський оновив склад РНБО після кадрових змін в уряді, - указ

Зеленський оновив склад РНБО

Президент Володимир Зеленський оновив склад Ради нацбезпеки та оборони.

Як передає Цензор.НЕТ, відповідний указ оприлюднено на сайті Офісу Президента.

Так, до персонального складу Ради національної безпеки і оборони ввели главу МЗС Андрія Сибігу та міністра питань стратегічних галузей промисловості Германа Сметаніна.

"Затвердити у персональному складі Ради національної безпеки і оборони України Стефанішину Ольгу Віталіївну — Віцепремʼєр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України — Міністра юстиції України", - йдеться в указі.

Також президент вивів зі складу РНБО Олександра Камишіна та Дмитра Кулебу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія не готова до предметних перемовин про мир, - секретар РНБО Литвиненко

Автор: 
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Топ коментарі
+7
Дієвість РНБО на рівні ООН, МАГАТЕ і Червоного Хреста...
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13.09.2024 12:09
+7
усі антимайданівці в РНБО.
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13.09.2024 12:13
+5
Просто жесть. Підозрювану у корупції призначили начальником суддів, які розглядають її справу, та ще і в СНБО ввели. Де 73% лохів + 15% тих, хто не прийшов на вибори 2019 року? Вони риготають?
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13.09.2024 12:13
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а хто там був????
Туди треба посадити картонні манекени
в котрих рухається одна рука,прив'язана мотузкою до
"шаловлівих ручонок" єрмака
а їхню зряплату пустити на дрони
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13.09.2024 12:01 Відповісти
Та ні - в них обидві руки вгору! Зенде хох - з усім згодні і завжди готові у полон...
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13.09.2024 12:17 Відповісти
Дієвість РНБО на рівні ООН, МАГАТЕ і Червоного Хреста...
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13.09.2024 12:09 Відповісти
коли там злодії і блазні - так.
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13.09.2024 12:16 Відповісти
Просто жесть. Підозрювану у корупції призначили начальником суддів, які розглядають її справу, та ще і в СНБО ввели. Де 73% лохів + 15% тих, хто не прийшов на вибори 2019 року? Вони риготають?
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13.09.2024 12:13 Відповісти
БРЕХНЯ. Мінюст суддями не керує.
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13.09.2024 16:44 Відповісти
усі антимайданівці в РНБО.
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13.09.2024 12:13 Відповісти
ввів всіх , хто все провалили,що тільки можна ,поки крім Себіги
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13.09.2024 12:21 Відповісти
Там уже всі кавеенщики, чи ще нє?
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13.09.2024 12:30 Відповісти
А ще бувають чудесні оновлення ікон.
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13.09.2024 12:32 Відповісти
Коли вибори? Альо! Єрмак - одноосібна влада в країні?
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13.09.2024 12:39 Відповісти
так це ж співучасниця риговської сосалки лукашки. Вони трошки грошей ***********, з нею, там якісь копійки, до 3 лямів баксів))) Пора повиртати Азірова як ефективного менеджера з лопатою.
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13.09.2024 12:41 Відповісти
Якось стає абідна за януковоча, він хоч менше крав...
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13.09.2024 12:50 Відповісти
Кулебу вже звідусіль турнули? Кому ж він так у борщ того... ?
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13.09.2024 13:03 Відповісти
А этот пасьянсами все играется,вдруг соберётся.
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13.09.2024 13:09 Відповісти
Потужне рішення, покращення вже сьогодні
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13.09.2024 13:30 Відповісти
А при чому тут пісюнограй? Треба писати "єрмак обновив..."
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13.09.2024 13:39 Відповісти
чергові зрадники в рнбо
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13.09.2024 13:58 Відповісти
Стефанішина це та що подруга Лукаш, рашистки
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14.09.2024 03:07 Відповісти
 
 