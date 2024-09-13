Зеленський оновив склад РНБО після кадрових змін в уряді, - указ
Президент Володимир Зеленський оновив склад Ради нацбезпеки та оборони.
Як передає Цензор.НЕТ, відповідний указ оприлюднено на сайті Офісу Президента.
Так, до персонального складу Ради національної безпеки і оборони ввели главу МЗС Андрія Сибігу та міністра питань стратегічних галузей промисловості Германа Сметаніна.
"Затвердити у персональному складі Ради національної безпеки і оборони України Стефанішину Ольгу Віталіївну — Віцепремʼєр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України — Міністра юстиції України", - йдеться в указі.
Також президент вивів зі складу РНБО Олександра Камишіна та Дмитра Кулебу.
Топ коментарі
+7 AbOriginal_UA
показати весь коментар13.09.2024 12:09
+7 Николай Леонтьев 04abe779
показати весь коментар13.09.2024 12:13
+5 Русский Алкаш
показати весь коментар13.09.2024 12:13
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Туди треба посадити картонні манекени
в котрих рухається одна рука,прив'язана мотузкою до
"шаловлівих ручонок" єрмака
а їхню зряплату пустити на дрони