Зеленский обновил состав СНБО после кадровых изменений в правительстве, - указ

Президент Владимир Зеленский обновил состав Совета нацбезопасности и обороны.

Как передает Цензор.НЕТ, соответствующий указ обнародован на сайте Офиса Президента.

Так, в персональный состав Совета национальной безопасности и обороны ввели главу МИД Андрея Сибигу и министра вопросов стратегических отраслей промышленности Германа Сметанина.

"Утвердить в персональном составе Совета национальной безопасности и обороны Украины Стефанишину Ольгу Витальевну - Вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины - Министра юстиции Украины", - говорится в указе.

Также президент вывел из состава СНБО Александра Камышина и Дмитрия Кулебу.

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