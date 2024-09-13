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Зеленский (19011) СНБО (4227)

Зеленский обновил состав СНБО после кадровых изменений в правительстве, - указ

Зеленський оновив склад РНБО

Президент Владимир Зеленский обновил состав Совета нацбезопасности и обороны.

Как передает Цензор.НЕТ, соответствующий указ обнародован на сайте Офиса Президента.

Так, в персональный состав Совета национальной безопасности и обороны ввели главу МИД Андрея Сибигу и министра вопросов стратегических отраслей промышленности Германа Сметанина.

"Утвердить в персональном составе Совета национальной безопасности и обороны Украины Стефанишину Ольгу Витальевну - Вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины - Министра юстиции Украины", - говорится в указе.

Также президент вывел из состава СНБО Александра Камышина и Дмитрия Кулебу.

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Топ комментарии
+7
Дієвість РНБО на рівні ООН, МАГАТЕ і Червоного Хреста...
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13.09.2024 12:09
+7
усі антимайданівці в РНБО.
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13.09.2024 12:13
+5
Просто жесть. Підозрювану у корупції призначили начальником суддів, які розглядають її справу, та ще і в СНБО ввели. Де 73% лохів + 15% тих, хто не прийшов на вибори 2019 року? Вони риготають?
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13.09.2024 12:13
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а хто там був????
Туди треба посадити картонні манекени
в котрих рухається одна рука,прив'язана мотузкою до
"шаловлівих ручонок" єрмака
а їхню зряплату пустити на дрони
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13.09.2024 12:01 Ответить
Та ні - в них обидві руки вгору! Зенде хох - з усім згодні і завжди готові у полон...
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13.09.2024 12:17 Ответить
Дієвість РНБО на рівні ООН, МАГАТЕ і Червоного Хреста...
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13.09.2024 12:09 Ответить
коли там злодії і блазні - так.
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13.09.2024 12:16 Ответить
Просто жесть. Підозрювану у корупції призначили начальником суддів, які розглядають її справу, та ще і в СНБО ввели. Де 73% лохів + 15% тих, хто не прийшов на вибори 2019 року? Вони риготають?
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13.09.2024 12:13 Ответить
БРЕХНЯ. Мінюст суддями не керує.
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13.09.2024 16:44 Ответить
усі антимайданівці в РНБО.
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13.09.2024 12:13 Ответить
ввів всіх , хто все провалили,що тільки можна ,поки крім Себіги
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13.09.2024 12:21 Ответить
Там уже всі кавеенщики, чи ще нє?
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13.09.2024 12:30 Ответить
А ще бувають чудесні оновлення ікон.
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13.09.2024 12:32 Ответить
Коли вибори? Альо! Єрмак - одноосібна влада в країні?
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13.09.2024 12:39 Ответить
так це ж співучасниця риговської сосалки лукашки. Вони трошки грошей ***********, з нею, там якісь копійки, до 3 лямів баксів))) Пора повиртати Азірова як ефективного менеджера з лопатою.
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13.09.2024 12:41 Ответить
Якось стає абідна за януковоча, він хоч менше крав...
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13.09.2024 12:50 Ответить
Кулебу вже звідусіль турнули? Кому ж він так у борщ того... ?
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13.09.2024 13:03 Ответить
А этот пасьянсами все играется,вдруг соберётся.
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13.09.2024 13:09 Ответить
Потужне рішення, покращення вже сьогодні
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13.09.2024 13:30 Ответить
А при чому тут пісюнограй? Треба писати "єрмак обновив..."
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13.09.2024 13:39 Ответить
чергові зрадники в рнбо
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13.09.2024 13:58 Ответить
Стефанішина це та що подруга Лукаш, рашистки
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14.09.2024 03:07 Ответить
 
 