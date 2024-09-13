Зеленский обновил состав СНБО после кадровых изменений в правительстве, - указ
Президент Владимир Зеленский обновил состав Совета нацбезопасности и обороны.
Как передает Цензор.НЕТ, соответствующий указ обнародован на сайте Офиса Президента.
Так, в персональный состав Совета национальной безопасности и обороны ввели главу МИД Андрея Сибигу и министра вопросов стратегических отраслей промышленности Германа Сметанина.
"Утвердить в персональном составе Совета национальной безопасности и обороны Украины Стефанишину Ольгу Витальевну - Вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины - Министра юстиции Украины", - говорится в указе.
Также президент вывел из состава СНБО Александра Камышина и Дмитрия Кулебу.
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+7 Николай Леонтьев 04abe779
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+5 Русский Алкаш
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Туди треба посадити картонні манекени
в котрих рухається одна рука,прив'язана мотузкою до
"шаловлівих ручонок" єрмака
а їхню зряплату пустити на дрони