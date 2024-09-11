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Зеленский и Байден встретятся в Вашингтоне в ближайшее время, - Блинкен

Зеленський та Байден зустрінуться у Вашингтоні

Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден встретятся в Вашингтоне 13 сентября.

Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен во время визита в Киев, информирует Цензор.НЕТ.

Дополняется...

Байден Джо (2789) Зеленский Владимир (20348) Блинкен Энтони (937)


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Топ комментарии
+6
А де президент дєрьмак?
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11.09.2024 20:10
+4
Головне щоб Байден Зеленського впізнав.
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11.09.2024 20:03
+3
🙏
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11.09.2024 20:06
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І Баиден соп"ятиця і надасть допомогу яка відповідає масштабу віини
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11.09.2024 20:02 Ответить
валя, ти набрид скавчанням !
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11.09.2024 20:23 Ответить
Я реаліст - де в нас на фронті паритет
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11.09.2024 20:26 Ответить
Головне щоб Байден Зеленського впізнав.
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11.09.2024 20:03 Ответить

зустрінуться Дідина та Дитина - пічаль
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11.09.2024 20:24 Ответить
Так і кажіть - не за баром!
Бо бідон старенький, може за баром зашпотатися і впасти.
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11.09.2024 20:04 Ответить
🙏
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11.09.2024 20:06 Ответить
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11.09.2024 20:07 Ответить
А де президент дєрьмак?
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11.09.2024 20:10 Ответить
дєрьмак шагаєт впєрєді!
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11.09.2024 20:37 Ответить
Фотографа вже звільнили і катують за непотужний вигляд Янетряпкиюю?...
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11.09.2024 21:08 Ответить
йдуть купувати йому нормальний костюм 😊
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11.09.2024 22:11 Ответить
І хто казав , що воно 170 ? Воно 155 в капелюху )))
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11.09.2024 22:47 Ответить
Ну ось уже пішла підготовка до фальсифікацій виборів. Фото красномовніше тексту.
https://www.chicagotribune.com/2024/09/11/mail-voting/ Election officials warn that widespread problems with the US mail system could disrupt voting
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11.09.2024 20:11 Ответить
Поясніть, будь ласка, що відбувається на фото, і як я можу зрозуміти, що то фальсифікація?
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11.09.2024 20:28 Ответить
На фото продемонстровані добре оплачувані робітники пошти з розряду нацменшин що вручну сортують листи.
Що, як пояснюється в статті, призводить до затримки пошти, інколи тижнями. Уявляєте як буде проходити підрахунок голосів на виборах якщо бюлетні будуть надходити тижнями? Ви ж з України, маєте знати мінімум п'ять відносно безпечних способів як за таких умов зробити +1% на користь вашого кандидата.
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11.09.2024 21:07 Ответить
він, цей трампіст, має розказує (та навіть бреше) про те, що голосування поштою є фальсифікацією. Там так ситуація: електорат демів менш дисциплінований, ніж електорат респів. І тому відвідуванність респовським електоратом виборчих дільниць помітно вища за демівський. І тому демократи намагаються завжди збільшити явку на голосуванні. Тому в деяких штатах (в т.ч. фіолетових) в США дозволено голосувати через пошту - проти чого протестують трампісти.
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11.09.2024 21:09 Ответить
Дякую. Тепер зрозумів.
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11.09.2024 21:18 Ответить
А саму статтю в "Чікаго Трібюн" ви читали? Там жодних партійних домислів нема.
Але йдеться про серйозні проблеми Американської поштової служби, які можуть вплинути на результати голосування.
У перекладі українською:

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11.09.2024 21:34 Ответить
Знаєте, я під час війни, вже зрозумів, що США це не ті, з ким можна вести справи.

Таких "кидків", які нам робили під час війни Штати, думаю, що такого в Світі ще не було.

Так що, може ви й праві.

А ми на США вже такої надії, як була раніше .... коротше, США під великим сумнівом, що вони є союзником демократичних сил.
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11.09.2024 21:39 Ответить
Америка - наш союзник, але вона перш за все зосереджена на своїх проблемах, особливо під час виборів. А покладатися у всьому тільки на союзників, - це хибна політика.

Треба розраховувати тільки на себе, і приймати з вдячністю можливу допомогу. Тоді не буде завищених очікувань і розчарувань.
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11.09.2024 22:03 Ответить
Ми не просили США нас роззброювати.

Як роззброювати Україну то США в чергу становилися, як допомагати.... ееееее-нєєєєє-туди не можна стріляти-це не дамо в тій кількості, котра вам потрібна-еееееее-мігранти-трамп-знову мігранти і т.д., та т.п.

Знаєте, так не робиться. Ми чесно виконали свої обов'язки - зброю віддали. А США нечисту гру ведуть.
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11.09.2024 22:27 Ответить
За зовнішню політику відповідає адміністрація Байдена+Камали
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11.09.2024 22:46 Ответить
Адміністрація Байдена уособлює в собі всі США!
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11.09.2024 22:51 Ответить
Якшо всі, тоді й відповідальних немає...

Проте все таки Конгрес виділив гроші які запитувала адміністрація, маючи ще ще залишок приблизно 6млрд
Зараз залишок 11млрд по програмі PDA, з яких 5.8млрд згорають в кінці місяця...

Право надання PDA мають конкретні особи
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11.09.2024 23:37 Ответить
є розумні люди на форумі! респект
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11.09.2024 23:01 Ответить
Раніше американській пошті настільки довіряли, що могли відправляти поштою своїх дітей, оформивши їх, як посилки. На одяг дитини наклеювали адресу доставки і марку.
https://www.thevintagenews.com/2022/02/16/mailing-children-us-postal-service/
1910 рік.

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11.09.2024 20:35 Ответить
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11.09.2024 20:15 Ответить
Ну зустрінуться - і шо?
І тагда навєрняка вдруг запляшут облака
І кузнєчік запілікаєт на скріпкє, пля?
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11.09.2024 20:19 Ответить
Вже написали, що не так трактувати слова Блінкіна і не буде ніякої зустрічі в п'ятницю.
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11.09.2024 20:31 Ответить
Знову планує черговий відпочинок для зелених тварин!
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11.09.2024 20:39 Ответить
Дозволу нема, зброї толком нема, чого ви бігаєте туди-сюди....
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11.09.2024 20:50 Ответить
Відчуваю руку Залужного
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11.09.2024 21:04 Ответить
Так кажуть люди, що у Київі бачили з держсекретарем США Блінкеним та UK Foreign Secretary David Lammy людину, схожу на НіППУ у Великий Британії генерала Залужного.
Щось цікаве відбувається. Адже Залужний зараз нібито у Лондоні?
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12.09.2024 00:18 Ответить
На a joint press availability with UK Foreign Secretary David Lammy Блінкен теж обізвав зеленського прем-єр міністром, потім виправився..
https://www.youtube.com/watch?v=JU2fQcn-pts&t=1336s
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11.09.2024 21:12 Ответить
То що зелю в Америку не пустили? Сказали сидіти вдома поки не припинить красти?
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11.09.2024 21:21 Ответить
підозріло щось вони заметушилися.
мабуть на фронтах пожар
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11.09.2024 22:06 Ответить
скоро і в тилу буде невесело як 200 бал. ракет політять
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11.09.2024 23:03 Ответить
Ролик из Спрингфилда от 27 августа 2024 - местный блогер https://www.youtube.com/watch?v=VL4JXoFcJQI&t=4281s мигранты ловят уток в парке и их едят, а весь ролик про проблему с мигрантами.

Отвечая на вопрос о границе и мигрантах, Трамп сказал
Мигранты https://youtu.be/7UiNlR1Ar-Y?t=2373 едят собак и кошек в Спрингфилде
Камала: ха-ха-ха
Ведущий: мы позвонили в Спрингфилд, и местный чиновник сказал что доказательств про собак и кошек нет.

Трамп соврал, так как сказал про собак и кошек вместо уток.

Но ведь по сути проблема подтверждается, и ответ в контексте заданного вопроса.
О сути вопроса забыли переключившись на проблему что именно едят мигранты: уток или собак с кошками.
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11.09.2024 23:28 Ответить
 
 