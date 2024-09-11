Блінкен анонсував зустріч Байдена з прем’єром Британії Стармером (виправлено)

Президент США Джо Байден зустрінеться з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером цього тижня.

Про це повідомив Держсекретар США Ентоні Блінкен під час візиту в Київ, інформує Цензор.НЕТ.

За словами очільника Держдепу, лідери США та Британії зустрінуться "за декілька днів у Вашингтоні".

У попередній версії новини було некоректно анонсовано зустріч Зеленського та Байдена. Перепрошуємо за помилку.

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