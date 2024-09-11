Блінкен анонсував зустріч Байдена з прем’єром Британії Стармером (виправлено)
Президент США Джо Байден зустрінеться з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером цього тижня.
Про це повідомив Держсекретар США Ентоні Блінкен під час візиту в Київ, інформує Цензор.НЕТ.
За словами очільника Держдепу, лідери США та Британії зустрінуться "за декілька днів у Вашингтоні".
У попередній версії новини було некоректно анонсовано зустріч Зеленського та Байдена. Перепрошуємо за помилку.
Топ коментарі
+6 Erlich Bachman
показати весь коментар11.09.2024 20:10
+4 fresh guacamole
показати весь коментар11.09.2024 20:03
+3 Максім ХОЙ #398010
показати весь коментар11.09.2024 20:06
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зустрінуться Дідина та Дитина - пічаль
Бо бідон старенький, може за баром зашпотатися і впасти.
https://www.chicagotribune.com/2024/09/11/mail-voting/ Election officials warn that widespread problems with the US mail system could disrupt voting
Що, як пояснюється в статті, призводить до затримки пошти, інколи тижнями. Уявляєте як буде проходити підрахунок голосів на виборах якщо бюлетні будуть надходити тижнями? Ви ж з України, маєте знати мінімум п'ять відносно безпечних способів як за таких умов зробити +1% на користь вашого кандидата.
Але йдеться про серйозні проблеми Американської поштової служби, які можуть вплинути на результати голосування.
У перекладі українською:
Таких "кидків", які нам робили під час війни Штати, думаю, що такого в Світі ще не було.
Так що, може ви й праві.
А ми на США вже такої надії, як була раніше .... коротше, США під великим сумнівом, що вони є союзником демократичних сил.
Треба розраховувати тільки на себе, і приймати з вдячністю можливу допомогу. Тоді не буде завищених очікувань і розчарувань.
Як роззброювати Україну то США в чергу становилися, як допомагати.... ееееее-нєєєєє-туди не можна стріляти-це не дамо в тій кількості, котра вам потрібна-еееееее-мігранти-трамп-знову мігранти і т.д., та т.п.
Знаєте, так не робиться. Ми чесно виконали свої обов'язки - зброю віддали. А США нечисту гру ведуть.
Проте все таки Конгрес виділив гроші які запитувала адміністрація, маючи ще ще залишок приблизно 6млрд
Зараз залишок 11млрд по програмі PDA, з яких 5.8млрд згорають в кінці місяця...
Право надання PDA мають конкретні особи
https://www.thevintagenews.com/2022/02/16/mailing-children-us-postal-service/
1910 рік.
І тагда навєрняка вдруг запляшут облака
І кузнєчік запілікаєт на скріпкє, пля?
Щось цікаве відбувається. Адже Залужний зараз нібито у Лондоні?
https://www.youtube.com/watch?v=JU2fQcn-pts&t=1336s
мабуть на фронтах пожар
Отвечая на вопрос о границе и мигрантах, Трамп сказал
Мигранты https://youtu.be/7UiNlR1Ar-Y?t=2373 едят собак и кошек в Спрингфилде
Камала: ха-ха-ха
Ведущий: мы позвонили в Спрингфилд, и местный чиновник сказал что доказательств про собак и кошек нет.
Трамп соврал, так как сказал про собак и кошек вместо уток.
Но ведь по сути проблема подтверждается, и ответ в контексте заданного вопроса.
О сути вопроса забыли переключившись на проблему что именно едят мигранты: уток или собак с кошками.