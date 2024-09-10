США не виключають надання Україні дозволу на удари вглиб РФ, - Блінкен

Президент США Джо Байден не виключає надання Україні дозволу на удари по військових цілях в Росії.

Про це заявив Державний секретар США Ентоні Блінкен в інтерв'ю Sky News, передає Цензор.НЕТ.

Блінкен зробив цей коментар після того, як на прес-конференції в Лондоні заявив, що Іран надав Москві ракети малої дальності, і очільник Кремля Владімір Путін "ймовірно, застосує їх протягом декількох тижнів в Україні".

За його словами, США подбали про те, щоб Україна мала "все необхідне і вчасно, щоб бути ефективною у відбитті російської агресії" з моменту російського вторгнення у лютому 2022 року.

Водночас Блінкен додав, що Вашингтону також довелося враховувати інші фактори, такі як те, чи зможуть українські сили використовувати "складні системи", які надають західні союзники, і чи зможуть вони їх обслуговувати.

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"Ми не виключаємо. Ми ніколи не виключаємо. Але коли ми втручаємося, ми хочемо переконатися, що це робиться таким чином, щоб сприяти тому, чого намагаються досягти українці", – сказав Блінкен.

Раніше повідомлялось, що президент Джо Байден обговорить із прем'єром Великої Британії Кіром Стармером дозвіл для України на удари по території РФ.

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