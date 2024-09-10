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Новини Війна
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США не виключають надання Україні дозволу на удари вглиб РФ, - Блінкен

ATACMS

Президент США Джо Байден не виключає надання Україні дозволу на удари по військових цілях в Росії.

Про це заявив Державний секретар США Ентоні Блінкен в інтерв'ю Sky News, передає Цензор.НЕТ.

Блінкен зробив цей коментар після того, як на прес-конференції в Лондоні заявив, що Іран надав Москві ракети малої дальності, і очільник Кремля Владімір Путін "ймовірно, застосує їх протягом декількох тижнів в Україні".

За його словами, США подбали про те, щоб Україна мала "все необхідне і вчасно, щоб бути ефективною у відбитті російської агресії" з моменту російського вторгнення у лютому 2022 року.

Водночас Блінкен додав, що Вашингтону також довелося враховувати інші фактори, такі як те, чи зможуть українські сили використовувати "складні системи", які надають західні союзники, і чи зможуть вони їх обслуговувати.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Білий дім про падіння дронів РФ на території НАТО: Уважно стежимо за цим

"Ми не виключаємо. Ми ніколи не виключаємо. Але коли ми втручаємося, ми хочемо переконатися, що це робиться таким чином, щоб сприяти тому, чого намагаються досягти українці", – сказав Блінкен.

Раніше повідомлялось, що президент Джо Байден обговорить із прем'єром Великої Британії Кіром Стармером дозвіл для України на удари по території РФ.

Читайте: Блінкен та глава МЗС Великої Британії Леммі відвідають цього тижня Київ, - Reuters

Автор: 

Байден Джо (2887) зброя (7460) США (22769) Блінкен Ентоні (1157)


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Топ коментарі
+17
А які у Вас претензії до США? Вонии у цій війні підтримали росію? Ні, вони підтримали Україну і надали їй допомоги, як зброєю так і іншим більше ста мільярдів доларів США. Ввели санкції проти росії і її маріонеток, підтримують Україну на міжнародній арені - в ООН, ОБСЄ, міжнародних судах. Можливо у Вас є претензії до Зеленського, який всі наші бюджетні гроші і гроші, які виграли в росії за газ, закатав в асфальт, а не виготовлення наших ракет, які могли бити до 500, а то і більше кілометрів?
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10.09.2024 21:35
+12
Все необхідне і Вчасно??!!! Вчасно?! Лицемірство не знає меж!
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10.09.2024 21:27
+5
Тьху, одні матюки в голову лізуть.
Понабирали по об'яві в Вашингтон всяких тільки за стать, етнічну приналежність і сексуальні збочення, тепер тільки лишається плюватися.
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10.09.2024 21:38
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Все необхідне і Вчасно??!!! Вчасно?! Лицемірство не знає меж!
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10.09.2024 21:27 Відповісти
А які у Вас претензії до США? Вонии у цій війні підтримали росію? Ні, вони підтримали Україну і надали їй допомоги, як зброєю так і іншим більше ста мільярдів доларів США. Ввели санкції проти росії і її маріонеток, підтримують Україну на міжнародній арені - в ООН, ОБСЄ, міжнародних судах. Можливо у Вас є претензії до Зеленського, який всі наші бюджетні гроші і гроші, які виграли в росії за газ, закатав в асфальт, а не виготовлення наших ракет, які могли бити до 500, а то і більше кілометрів?
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10.09.2024 21:35 Відповісти
ні претензії до тих хто роззброїв і сс*ться
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11.09.2024 01:25 Відповісти
Асфальт, асфальт, асфальт, очі, очі, очі. Жрите, жрите. Скучно.
Может Украина выпускать ракеты сама? Нет.
У нас не катают тонколистовую сталь. Если корпус из алюминия, то его в Украине тоже не производят. Почему Порошенко дроны не собирал? Куда потратил деньги, вместо разработки перспективных направлений? Меркель, Орланд, Обама, все были настроены на выполнение минских. Вся Европа, с восторгом приняла избрание клоуна, Порошенко тянул с выполнением, а на этого были надежды. И тут, нате, клоун просит у Германии точную механику для своих ракет. Электронику поставлял бы Обама. Вы сами в это верите? Исходить из возможностей, половина нашей ракетной программы - это переделка того что есть на складе (ракеты Смерч)
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11.09.2024 06:51 Відповісти
Американцы ждут итогов дебатов Харрис и Трампа.
Если на этих дебатах победит Трамп, то он и будет следующим президентом.
И бюрократия не даст не только разрешения, но и ракет вообще.
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10.09.2024 21:45 Відповісти
Tреба негайно вiдмовитись вiд допомоги цix лицеміров! Негайно!
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10.09.2024 21:52 Відповісти
прямо ЩАС !? чи може теж трішечки зліцеміримо і приймемо допомогу лицемірів, щоб НЕ здохнути завтра
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10.09.2024 22:11 Відповісти
мабуть слово "сарказм" вам не зрозуміло...
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11.09.2024 00:54 Відповісти
цікаво,а скільки ми наклепали ракет за 2,5 роки до арабського Грому?може він у нас для мебелі стоїть?кацапи би зразу маякнули якби хоч одна така прилетіла,все моніторять,а наші би з кожної праски хвалились би
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10.09.2024 22:51 Відповісти
це точно! воно таке лицемірство, зеленоватого кольору...
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11.09.2024 00:55 Відповісти
Наведем трохи шороху у руснявих ізбах…. 😈
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10.09.2024 21:28 Відповісти
...схоже, йде до того - спалені нашими дрончиками аеродроми будуть для кацапів лише квіточками.
від Атакамся літаки вже не втечуть - тільки крякнуть
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10.09.2024 22:48 Відповісти
Чекає на те, коли кацапня долізе до берегу Дніпра по усій довжині?
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10.09.2024 21:32 Відповісти
🙏
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10.09.2024 21:35 Відповісти
Коли?!
Коли тих, хто може бити вже не залишиться?!
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10.09.2024 21:35 Відповісти
Тьху, одні матюки в голову лізуть.
Понабирали по об'яві в Вашингтон всяких тільки за стать, етнічну приналежність і сексуальні збочення, тепер тільки лишається плюватися.
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10.09.2024 21:38 Відповісти
А чому лише тільки у Вашингтоні? Подивіться на сторінку будь-якої, великої американської компанії у LinkedIn і як вони звітують про прийняття на роботу виключно кольорових або просто всіляких фріків. Західний світ зійшов з розуму.
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11.09.2024 06:05 Відповісти
Десь ідуть подкилимні торги. Дуже цікаво, що предмет торгу. Можливо, що хочуть примусити кацапію не бити по цивільній інфрастрктурі
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10.09.2024 21:39 Відповісти
kацапам объясняют, что применение баллистических ракет купленных у ирана и северной кореи недопустимо. Применят - получат разрешение от США Украине херачить по их территории.
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10.09.2024 21:56 Відповісти
... і по мацквє.

по Курську же можна - ми показали.
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10.09.2024 22:13 Відповісти
"по Курську же можна - ми показали" - можна дізнатися де серед "ми" був саме ти?
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11.09.2024 01:01 Відповісти
"4 січ. 2024 р. - Представитель Белого Дома Джон Кирби рассказал, что Россия уже по крайней мере дважды применяла в Украине ракеты, приобретенные у КНДР"

И?
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10.09.2024 22:31 Відповісти
пукалки Пончика нє в счет ! гівно ракети
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10.09.2024 22:49 Відповісти
гнидосику, що тобі "нє в счет"? те що по твоїй тупій макітрі не прилітало?
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11.09.2024 01:03 Відповісти
І щось ними розвалили , здається у Харкові .
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10.09.2024 23:49 Відповісти
И после 24 января кацап их более не применял.
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11.09.2024 00:48 Відповісти
і толку з того? всю стратавіа сша вже вивело чорти куди. Дадуть 10 ракет, і що ми будемо? підстанції пулять чи по багатоповерхівкам?
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11.09.2024 01:27 Відповісти
блін Кєн
та добрі чоботи.... добрі
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10.09.2024 21:42 Відповісти
Стратеджик амбіґ'юіті бай Генрі Кіссінджер.
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10.09.2024 21:43 Відповісти
Американцы ждут итогов дебатов Харрис и Трампа.
Если на этих победит Трамп, то он и будет следующим президентом.
И бюрократия не даст не только разрешения, но и ракет вообще.
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10.09.2024 21:44 Відповісти
кто бы не победил на выборах, Байден будет президентом до 20 января 2025 года - больше чем достаточно времени, что б решить вопрос с ракетами.
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10.09.2024 21:58 Відповісти
если опять не будет в отпуске

пусть для начала решит вопрос с PDA
Залишок PDA 2022-2023 (не згорає) $5 819
Залишок PDA 2024 (згорає 1 жовтня 2024) $5 825
Залишок $11 644
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10.09.2024 22:33 Відповісти
Пусть. Он мне будет докладывать вечером, так я передам ваш наказ
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11.09.2024 00:50 Відповісти
але треба почекати, бо поки що не узгоджені терміни передислокації літаків на підготовлені бази і переміщення складів озброєння на нові майданчики. Зараз іде термінова робота по обладнанню інфраструктури.
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10.09.2024 21:51 Відповісти
"Ми не виключаємо. Ми ніколи не виключаємо. Джерело:
**************
Не виключаєте? А увімкнути можете?

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10.09.2024 22:02 Відповісти
При Зеленском это ни к чему хорошему не приведет.
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10.09.2024 22:04 Відповісти
Блінкен і Леммі їдуть в Україну отримувати особисті гарантії Зеленського що ракети не прилетять по цивільних об'єктах.
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10.09.2024 22:06 Відповісти
нехай присилають своїх військових "радників" до ракет.
ми не проти
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10.09.2024 22:15 Відповісти
Це означає що будуть обмеження. Наприклад що ціль не повинна бути в населеному пункті. Якщо ракету зіб'ють, то вона когось уб'є. Звичайна боягузлива обережність "союзників". Ааа! Це не ми! Це українці!
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10.09.2024 22:42 Відповісти
звичайна західна війна -

США або Ізраіль коли вжарять по мирним, потім діко вибачаються
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10.09.2024 22:52 Відповісти
Попытка сдвинуть илюзорную красную линию, осталяя за собой коричневую
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10.09.2024 22:08 Відповісти
Скільки вони вже не виключають? Десь роки два з половиною?
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10.09.2024 22:19 Відповісти
чекають поки каци всі літаки перегонять подалі
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11.09.2024 01:29 Відповісти
Давно надо было. За все отвечает Китай который финансирует всю войну.
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10.09.2024 22:26 Відповісти
Не виключають... вже півроку. Ні про що.
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10.09.2024 22:36 Відповісти
Можуть дозволити , якщо Єрмак піде.
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10.09.2024 22:44 Відповісти
Блюнірство, але ми маємо дякувати Ірану, що завдяки його ракетам ми отримуємо дозвіл на удари по запоребрику американсткими Атакамсами.
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10.09.2024 22:47 Відповісти
по тво\і логіці Іран має дякувати мацкві за прохання надати ракети
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10.09.2024 23:02 Відповісти
толку з того. всі літаки вони виведуть. Пуляти по пустим аеродромам? таке собі
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11.09.2024 01:30 Відповісти
ПИТАННЯ - ВІДПОВІДІ.

1. "Іран таки передав ракети, нам тепер хана"?

Аж ніяк. Але попервах дістанеться нашому прикордонню, на превеликий жаль. Сумщина, Харківщина, Запорізька - десь з місяць після розгортання комплексів буде важкувато. Це новина погана.
Гарна. Байден схвалив принципове рішення - ракети JASSM та Storm Shedow полетять по території рф. У Київ їдуть голова Держдепу Блінкен та голова МЗС Великобританії Леммі. Основні теми для переговорів з українським керівництвом: обговорення "Формули Перемоги" від Зеленського; обговорення "Стратегії по Україні" від адміністрації Байдена, плюс заключне обговорення та остаточне узгодження цілей на території рф по яким буде дозволено бити американськими та британськими ракетами повітряного базування. По факту перше ж застосування іранських ракет дасть ЗСУ змогу не просто відповідати на обстріли. Цікавий нюанс - вчора, по узгодженню з США, Нідерланди заявили що дають дозвіл на роботу Ф-16 по території рф. Раніше таку ж заяву зробила Данія.
Якщо б я не був принциповим ворогом будь яких "теорій змов", то я б запідозрив "договірняк" між Іраном та США з ціллю розв'язати останнім руки і "з поважної причини" таки перетнути останню "буру лінію" путіна. Більше перетинати нічого.

2. "Що там за "Стратегія по Україні" яку АП Байдена з запізненням, але передала у Конгрес"?

Нам нічого конкретного не дали, лише загальні положення. По факту це "План здобуття сильної переговорної позиції для України", Він не передбачає надання Україні "Всього, чого вона потребує", не передбачає відновлення нашої територіальної цілісності у короткостроковій перспективі - є багато об'єктивних факторів чому це неможливо зробити, від нестачі виробничих потужностей і спорожнілих складів у США до величезних проблем з підготовкою українського персоналу для обслуговування складних систем озброєння. Є і суб'єктивні - США не бажають раптового та короткочасного руйнування росії і виступають за збереження діалогу щодо контролю за ЯЗ та стратегічної безпеки у світі. Дія "Стратегії" розрахована до жовтня 25го року. Україна повинна отримати від США та союзників "Максимально можливий об'єм допомоги". Водночас наш уряд повинен взяти на себе жорсткі обов'язки у питаннях мобілізації, контролю над трудовими резервами та максимально можливе переведення економіки на військові рейки. Подробиці будуть згодом, дам, якщо живий буду.

3. "Що там, катастрофу F-16 розслідували"?

Так, розслідували. Як і було ясно з самого початку, і я про це казав, "дружній вогонь" тут у принципі ні до чого. (Привіт Безуглій потворі). Офіційні висновки будуть скоро, але у них точно буде про "Людський фактор" та "Недостатню підготовку". Те, що я написав друзям на 4й день катастрофи на жаль таки правда. Паскудно. Але переживемо. З гарного - у "Стратегії" від Байдена є пункт про надання дозволу американським льотчикам у відставці працювати у небі України. Але АП перекинула відповідальність у Конгрес - саме він, на її думку, повинен ухвалити та регламентувати відповідний дозвіл.

4. "То ти там на шведських катерах катаєшся, чи на американських"?

Не на шведських, хоча вони кращі за американські. Але тут цікаво інше. Крайній пакет від США - катери. Крайній пакет від Швеції - катери. Знаю що від Британії найближчим часом теж будуть катери. Знаю що від Чехії, Нідерландів та ще чотирьох країн влітку були "Засоби для подолання водних перешкод". Куди все "попливе-поїде" - поняття не маю. Але маю здогадки. Майте і ви. Головне - не озвучуйте. Бидло чекає у жовтні різкої активізації ЗСУ з проведенням "Істотних тактичних наступальних дій". Дай Боже щоби воно помилилося і наші дії були оперативні, а не тактичні. Одно можу сказати - саме від їх успішності буде залежати час початку переговорів про перемир'я.

Про "мольби про переговори" якими зараз рф засипає США, Францію, Німеччину, Індію, Китай я розповім дня через два. Багато чого буде додано до наявних вже новин. Систематизую - дам.
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10.09.2024 23:12 Відповісти
це від анаконди?
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11.09.2024 01:33 Відповісти
Ні,але інфа з цього тг трохи випереджає новини.
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11.09.2024 08:00 Відповісти
.
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10.09.2024 23:17 Відповісти
Тут Ентоні обмовився і обізвав зеленского Прайм-Міністер на 16:30-16:31

Secretary Blinken holds a joint press availability with UK Foreign Secretary David Lammy
https://www.youtube.com/watch?v=JU2fQcn-pts&t=759s
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10.09.2024 23:34 Відповісти
 
 