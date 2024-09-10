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Байден і Стармер обговорять дозвіл Україні на удари по Росії, - Блінкен

Байден і Стармер обговорять дозвіл на удари по території РФ

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що президент Джо Байден обговорить із прем'єром Великої Британії Кіром Стармером дозвіл для України на удари по території РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Байден обговорить надання Україні дозволу на далекобійні удари по території РФ із британським прем'єром у п'ятницю", - сказав він.

Нагадаємо, раніше повідомялося, що майже 60 євродепутатів закликали зняти обмеження на використання Україною західної зброї

Читайте: Блінкен та глава МЗС Великої Британії Леммі відвідають цього тижня Київ, - Reuters

Автор: 

Байден Джо (2887) зброя (7460) Блінкен Ентоні (1157) Стармер Кір (186)


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Топ коментарі
+6
Можливо, рішення вже прийнято
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10.09.2024 16:06
+4
Обговорювали,обговорювали, та не вИобгорювали.
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10.09.2024 16:10
+4
Звісно прийнято. Висловити занепокоєння.
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10.09.2024 16:11
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Можливо, рішення вже прийнято
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10.09.2024 16:06 Відповісти
Звісно прийнято. Висловити занепокоєння.
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10.09.2024 16:11 Відповісти
крутезного об'єднаного англо-саксонського левелу

.
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10.09.2024 16:14 Відповісти
Будемо сподіватися що так, й рішення позитивне для України.
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10.09.2024 16:30 Відповісти
Можливо. Хочуть обговоритимскільки давати... 10 чи 20 на місяць....
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10.09.2024 16:36 Відповісти
Обговорювали,обговорювали, та не вИобгорювали.
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10.09.2024 16:10 Відповісти
тіпун Вам на язик !
хай краще тоді помовчать !
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10.09.2024 16:23 Відповісти
Ну, обговорити - то на Заході завжди готові. Але як доходить до справи - то там вже зовсім інші процеси йдуть.
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10.09.2024 16:11 Відповісти
Ви ж там не спішіть поговоріть нагадайте бідону на пів часу зустрічі чому зібралися бо воно може молоти по черепах і Флориду. Потім занепокоюйтеся та екскалація екскалація і засудженими їх
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10.09.2024 16:12 Відповісти
"Байден обговорить надання Україні дозволу на далекобійні удари по території РФ із британським прем'єром у п'ятницю", - сказав він. Джерело:
***********
Редакція, у вас помилка в тексті. Вони обговорять ненадання Україні дозволу.
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10.09.2024 16:12 Відповісти
колективному Заходу дарую коробку туалетного паперу !!!!!!!!!!!!!

Осанна !!! розродились !!!!

чи ще рано дарунки робити ? тфу, тьфу, тфу, щоб не зглазити
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10.09.2024 16:13 Відповісти
Обама не дав дозволу Байдену на надання дозволу Україні.

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10.09.2024 16:19 Відповісти
простите, но Обама же НЕ курит.... марихуану !!!

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10.09.2024 16:26 Відповісти
а-а-а-а, то був Клінтон, який курив, але не затягувався

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10.09.2024 16:34 Відповісти
Інтерв'ю New Yorker у січні 2014 року, - "Як відомо, у підлітковому віці я курив "травку". Я вважаю це поганою звичкою і пороком, схожим на куріння цигарок. Цигарки я курив у юнацькому віці і протягом тривалого відрізка свого дорослого життя", - розповів глава Білого дому. "Не думаю, що марихуана небезпечніша за алкоголь".

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10.09.2024 16:45 Відповісти
Щось Макрона дуже давно не чути.
Він же колись впевнено так запевняв, що Франція - теж ядерна держава...
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10.09.2024 16:15 Відповісти
Макрон ще той крутелик ! купить-продасть-і купить:

замутив вибори, Франція на ушаш, має прийти до влади маришка ле-пен.
нащадки гордих галів напряглись, обєднались і... па-пам ! переміг обєднаний лівий блок,
Макрон трішки вичекав і... пар-пам-пам ! призначає премьер-міністра від правих

знайома із Франції, ліва, симпатик України, при згадці про Макрона закипає як топовий електрочайник - за 30 секунд !
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10.09.2024 16:22 Відповісти
🙏
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10.09.2024 16:16 Відповісти
а вдруг путин нападет
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10.09.2024 16:26 Відповісти
Байдену нагадали, що він досі президент, стягли з шезлонга та випхали до Білого Дому. Невже? Не вірю.
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10.09.2024 16:39 Відповісти
І буде ''занепокоєння в квадраті'' бо ескалація.
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10.09.2024 16:43 Відповісти
путіна ж попередили? бо той тіко 90% літаків встих відігнати (за словами самих же США).

Бо не дай боже атакамс поламає один з тих 10% лишившихся літаків, це ж ескалація і знищення людства
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10.09.2024 16:56 Відповісти
https://www.reuters.com/world/us/biden-administration-sends-congress-long-awaited-ukraine-strategy-report-sources-2024-09-09/ Biden administration sends Congress long-awaited Ukraine strategy report, sources say

Спустя 3 месяца после дедлайна, администрация отправила в Конгресс секретный план по Украине

Тянули к дебатам/выборам?
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10.09.2024 17:07 Відповісти
Поки ви збиретесь по нам вже ІРАНСКІ РАКЕТИ ПОЛЕТЯТЬ.
Соплежуї
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10.09.2024 17:09 Відповісти
Я так розумію що дозвіл на використання дадуть. Але обмежать кількість пострілів чи дистанцію ураження.Як варіант, стріляти можна буде без обмежень по дальності та кількості але без використання вибухової частини. Просто болванками. Від цих хитровжарених наших ,,колег,, можна чекати любої підлості.
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10.09.2024 17:19 Відповісти
ну да, замість бойової частини будуть закладатись капсули з детальними кресленнями ракети, і технологічними картами окремих виробничих процесів.
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10.09.2024 18:40 Відповісти
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10.09.2024 17:23 Відповісти
а коли обговорить - у жовтні чи у листопаді?
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10.09.2024 18:35 Відповісти
 
 