Байден і Стармер обговорять дозвіл Україні на удари по Росії, - Блінкен
Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що президент Джо Байден обговорить із прем'єром Великої Британії Кіром Стармером дозвіл для України на удари по території РФ.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Байден обговорить надання Україні дозволу на далекобійні удари по території РФ із британським прем'єром у п'ятницю", - сказав він.
Нагадаємо, раніше повідомялося, що майже 60 євродепутатів закликали зняти обмеження на використання Україною західної зброї
Топ коментарі
+6 Oleksandr Yur
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+4 Gary Grant
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хай краще тоді помовчать !
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Редакція, у вас помилка в тексті. Вони обговорять ненадання Україні дозволу.
Осанна !!! розродились !!!!
чи ще рано дарунки робити ? тфу, тьфу, тфу, щоб не зглазити
Він же колись впевнено так запевняв, що Франція - теж ядерна держава...
замутив вибори, Франція на ушаш, має прийти до влади маришка ле-пен.
нащадки гордих галів напряглись, обєднались і... па-пам ! переміг обєднаний лівий блок,
Макрон трішки вичекав і... пар-пам-пам ! призначає премьер-міністра від правих
знайома із Франції, ліва, симпатик України, при згадці про Макрона закипає як топовий електрочайник - за 30 секунд !
Бо не дай боже атакамс поламає один з тих 10% лишившихся літаків, це ж ескалація і знищення людства
Спустя 3 месяца после дедлайна, администрация отправила в Конгресс секретный план по Украине
Тянули к дебатам/выборам?
Соплежуї