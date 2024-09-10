Байден і Стармер обговорять дозвіл Україні на удари по Росії, - Блінкен

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що президент Джо Байден обговорить із прем'єром Великої Британії Кіром Стармером дозвіл для України на удари по території РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Байден обговорить надання Україні дозволу на далекобійні удари по території РФ із британським прем'єром у п'ятницю", - сказав він.

Нагадаємо, раніше повідомялося, що майже 60 євродепутатів закликали зняти обмеження на використання Україною західної зброї

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