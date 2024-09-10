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Блінкен та глава МЗС Великої Британії Леммі відвідають цього тижня Київ, - Reuters

Блінкен та глава МЗС Великої Британії Леммі відвідають Київ

Держсекретар США Ентоні Блінкен та глава МЗС Великої Британії Девід Леммі цього тижня відвідають Київ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

Про візит, який стане першим спільним візитом за понад 10 років, заявив Леммі.

Блінкен сказав, що однією з цілей поїздки є почути керівництво України про їхні потреби в даний момент та їхні цілі.

Візит відбудеться у "критичний момент для України", додав держсекретар США.

Читайте: США оголосять про нові санкції проти Ірану, - Блінкен

Автор: 

Велика Британія (5575) США (22769) Блінкен Ентоні (1157) Леммі Девід (48)


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Топ коментарі
+1
Будуть підштовхувати до переговорів
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10.09.2024 15:50
+1
Везуть "драматичну ескалацію" ?
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10.09.2024 15:51
+1
Слідкуємо - куди змиється Єрмачок...
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10.09.2024 15:52
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Ну і нахрін вони тут нада? Попіздєть чтоби нє било екскалаціі ? І як вони стурбовані та рішуче засуджують.
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10.09.2024 15:48 Відповісти
Трахтор в полі дир-дир-дир,
Захід, як завжди, за мир !

уламувати на капітуляцію будуть
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10.09.2024 16:03 Відповісти
візит відбувається у "критичний момент для України", додав держсекретар США.

Тоні, мля, у критичний момент друг подає міцну руку - зброю, а не візіт.
критики імпотентні !!!
знову від ядрьоной путінською єлди обхезались
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10.09.2024 16:07 Відповісти
Будуть підштовхувати до переговорів
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10.09.2024 15:50 Відповісти
Везуть "драматичну ескалацію" ?
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10.09.2024 15:51 Відповісти
Слідкуємо - куди змиється Єрмачок...
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10.09.2024 15:52 Відповісти
Як там в підвалі ОП? Не сильні протяги?
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10.09.2024 16:00 Відповісти
Непогано було би Блінкєну розповісти під час його непотрібного візиту, яке воно чмо. Які вони всі чмирі там в США . Як нікчемно виглядають їх відмазки,що якби не їхня мізерна допомога,то Україна би пропала. Нехай вони всі там пропадуть пропадом. Сцикливої гандони.
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10.09.2024 15:59 Відповісти
Тоні людина на службі....
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10.09.2024 16:40 Відповісти
https://www.reuters.com/world/us/biden-administration-sends-congress-long-awaited-ukraine-strategy-report-sources-2024-09-09/ Biden administration sends Congress long-awaited Ukraine strategy report, sources say

Спустя 3 месяца после дедлайна, администрация отправила в Конгресс секретный план по Украине

Тянули к дебатам/выборам?
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10.09.2024 17:08 Відповісти
 
 