Блінкен та глава МЗС Великої Британії Леммі відвідають цього тижня Київ, - Reuters

Держсекретар США Ентоні Блінкен та глава МЗС Великої Британії Девід Леммі цього тижня відвідають Київ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

Про візит, який стане першим спільним візитом за понад 10 років, заявив Леммі.

Блінкен сказав, що однією з цілей поїздки є почути керівництво України про їхні потреби в даний момент та їхні цілі.

Візит відбудеться у "критичний момент для України", додав держсекретар США.

Читайте: США оголосять про нові санкції проти Ірану, - Блінкен