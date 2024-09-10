Блінкен та глава МЗС Великої Британії Леммі відвідають цього тижня Київ, - Reuters
Держсекретар США Ентоні Блінкен та глава МЗС Великої Британії Девід Леммі цього тижня відвідають Київ.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.
Про візит, який стане першим спільним візитом за понад 10 років, заявив Леммі.
Блінкен сказав, що однією з цілей поїздки є почути керівництво України про їхні потреби в даний момент та їхні цілі.
Візит відбудеться у "критичний момент для України", додав держсекретар США.
Топ коментарі
+1 Валентин Коваль #587289
показати весь коментар10.09.2024 15:50
+1 Vark Vark
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+1 Пересічний українець #452786
показати весь коментар10.09.2024 15:52
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Захід, як завжди, за мир !
уламувати на капітуляцію будуть
Тоні, мля, у критичний момент друг подає міцну руку - зброю, а не візіт.
критики імпотентні !!!
знову від ядрьоной путінською єлди обхезались
Спустя 3 месяца после дедлайна, администрация отправила в Конгресс секретный план по Украине
Тянули к дебатам/выборам?