Блинкен и глава МИД Великобритании Лемми посетят на этой неделе Киев, - Reuters
Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД Великобритании Дэвид Лемми на этой неделе посетят Киев.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.
О визите, который станет первым совместным визитом за более чем 10 лет, заявил Лемми.
Блинкен сказал, что одной из целей поездки является услышать руководство Украины об их потребностях в данный момент и их целях.
Визит состоится в "критический момент для Украины", добавил госсекретарь США.
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+1 Валентин Коваль #587289
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+1 Vark Vark
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+1 Пересічний українець #452786
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Захід, як завжди, за мир !
уламувати на капітуляцію будуть
Тоні, мля, у критичний момент друг подає міцну руку - зброю, а не візіт.
критики імпотентні !!!
знову від ядрьоной путінською єлди обхезались
Спустя 3 месяца после дедлайна, администрация отправила в Конгресс секретный план по Украине
Тянули к дебатам/выборам?