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Новости
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Блинкен и глава МИД Великобритании Лемми посетят на этой неделе Киев, - Reuters

Блінкен та глава МЗС Великої Британії Леммі відвідають Київ

Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД Великобритании Дэвид Лемми на этой неделе посетят Киев.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

О визите, который станет первым совместным визитом за более чем 10 лет, заявил Лемми.

Блинкен сказал, что одной из целей поездки является услышать руководство Украины об их потребностях в данный момент и их целях.

Визит состоится в "критический момент для Украины", добавил госсекретарь США.

Читайте: США объявят о новых санкциях против Ирана, - Блинкен

Автор: 

Великобритания (4951) США (26620) Блинкен Энтони (937) Лемми Дэвид (48)


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Топ комментарии
+1
Будуть підштовхувати до переговорів
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10.09.2024 15:50
+1
Везуть "драматичну ескалацію" ?
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10.09.2024 15:51
+1
Слідкуємо - куди змиється Єрмачок...
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10.09.2024 15:52
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Ну і нахрін вони тут нада? Попіздєть чтоби нє било екскалаціі ? І як вони стурбовані та рішуче засуджують.
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10.09.2024 15:48 Ответить
Трахтор в полі дир-дир-дир,
Захід, як завжди, за мир !

уламувати на капітуляцію будуть
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10.09.2024 16:03 Ответить
візит відбувається у "критичний момент для України", додав держсекретар США.

Тоні, мля, у критичний момент друг подає міцну руку - зброю, а не візіт.
критики імпотентні !!!
знову від ядрьоной путінською єлди обхезались
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10.09.2024 16:07 Ответить
Будуть підштовхувати до переговорів
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10.09.2024 15:50 Ответить
Везуть "драматичну ескалацію" ?
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10.09.2024 15:51 Ответить
Слідкуємо - куди змиється Єрмачок...
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10.09.2024 15:52 Ответить
Як там в підвалі ОП? Не сильні протяги?
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10.09.2024 16:00 Ответить
Непогано було би Блінкєну розповісти під час його непотрібного візиту, яке воно чмо. Які вони всі чмирі там в США . Як нікчемно виглядають їх відмазки,що якби не їхня мізерна допомога,то Україна би пропала. Нехай вони всі там пропадуть пропадом. Сцикливої гандони.
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10.09.2024 15:59 Ответить
Тоні людина на службі....
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10.09.2024 16:40 Ответить
https://www.reuters.com/world/us/biden-administration-sends-congress-long-awaited-ukraine-strategy-report-sources-2024-09-09/ Biden administration sends Congress long-awaited Ukraine strategy report, sources say

Спустя 3 месяца после дедлайна, администрация отправила в Конгресс секретный план по Украине

Тянули к дебатам/выборам?
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10.09.2024 17:08 Ответить
 
 