Блинкен и глава МИД Великобритании Лемми посетят на этой неделе Киев, - Reuters

Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД Великобритании Дэвид Лемми на этой неделе посетят Киев.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

О визите, который станет первым совместным визитом за более чем 10 лет, заявил Лемми.

Блинкен сказал, что одной из целей поездки является услышать руководство Украины об их потребностях в данный момент и их целях.

Визит состоится в "критический момент для Украины", добавил госсекретарь США.

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