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Новости Война
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США объявят о новых санкциях против Ирана, - Блинкен

Іран передав РФ ракети: Блінкен заявив про нові санкції

Соединенные Штаты введут новые санкции против Ирана после того, как Тегеран отправил в РФ баллистические ракеты малой дальности.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Washington Post, об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

В частности, сказал он, санкции будут касаться Iran Air.

"Мы публично предупреждали Тегеран, мы предупреждали Тегеран частным образом, что такой шаг будет опасной эскалацией", - сказал госсекретарь.

Блинкен подтвердил, что РФ получила ракеты и прогнозирует их применение против Украины в ближайшие недели.

Читайте: В МИД временного поверенного Ирана Амузегара "в жесткой форме предупредили о поставках ракет для РФ"

Поставки иранских ракет в Россию

Напомним, издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники среди американских и европейских чиновников сообщило, что Иран передал России свои баллистические ракеты малой дальности.

В Белом доме заявили, что передача Ираном баллистических ракет России будет означать резкую эскалацию войны в Украине.

В свою очередь в Министерстве иностранных дел Украины выразили глубокую обеспокоенность сообщениями в СМИ о том, что Иран уже передал России свои баллистические ракеты.

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Топ комментарии
+5
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10.09.2024 15:43
+2
Як розвивались події далі...
Після цієї конференції Байден збирав нараду з представниками Пентагону, Держдепу та ЦРУ. У пресу (зокрема, CNBC) просочилась інформація, що питання вирішено на користь України з певними "але"...
Діючий президент, щоб не підставляти Камалу, наполягав, що про таке рішення слід оголосити тільки 5 листопада. Між тим, погодився, що якщо Вашингтон володітиме 100-відсотковою інформацією про те, що москва отримала іранські балістичні ракети, це рішення вступить у силу автоматично.
Проте, Польша, Данія, Швеція, Фінляндія, Нідерланди та три країни Балтії продовжують наполягати на негайному дозволі нищити військові об`єкти росіян вглибині їх країни.
І от, здається, тиск на американського президента досяг цілі - вже у п`ятницю він обговорить згадані питання з Кіром Стармером.
Передуватиме зустрічі Байдена з британським прем`єром приїзд Блінкена до Києва. І приїде він не один, а разом з міністром закордонних справ Британії Девідом Леммі. Зазначу, що цей візит стане першим спільним візитом за понад десятиліття.
Головна ціль поїздки - остаточне визначенні цілей для JASSM (нагадаю, вони можуть бити на відстань 370 км, більш просунуті версії - на 800 кілометрів) та Storm Shadow. Наразі мені відомо, що американці хочуть обмежити цілі для цих ракет військовими аеродромами русні та Кримським мостом.

От це і є друга гарна новина. Розумію, що більшості українців хочеться ще більш радикальних дій з боку США, але їх не буде. Не буде з багатьох причин - як політичних, так і військових. І з цього приводу вже давно пора зняти рожеві окуляри. Але те, що замість риби американці дають нам першокласну вудочку (я про будівництво заводів, які випускатимуть балістичні ракети середньої дальності) і нарешті прийняли (чи ось-ось приймуть) рішення знищувати російські аеродроми, теж дуже і дуже немало у сьогоднішніх реаліях.

🛢 Оффтоп. Нафта марки Brent вперше з 1 грудня 2021 року торгується нижче за 69 доларів за барель - і цей тренд набирає обертів!
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10.09.2024 19:32
+1
Поки що набирають повітря в легені щоб якомога потужніше оголосити.
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10.09.2024 15:36
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Поки що набирають повітря в легені щоб якомога потужніше оголосити.
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10.09.2024 15:36 Ответить
Ага! Велике занепокоення небезпечною ескалацiею!
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10.09.2024 15:38 Ответить
Іран іх помітить?
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10.09.2024 15:38 Ответить
ПОТУЖНО, МЛЯ!
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10.09.2024 15:40 Ответить
Байден може зняти штани і потужно перднути у бік Ірану.

Оце і все, на що вони здатні за 4 місяці, які залишилися до завершення повноважень.
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10.09.2024 15:40 Ответить
відімо ще якомусь клєрку заборонять вїзд в штати
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10.09.2024 15:40 Ответить
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10.09.2024 15:43 Ответить
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10.09.2024 15:43 Ответить
40 років під санкціями і тут раптом злякаються.
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10.09.2024 15:47 Ответить
Тому що ті санкції 40 років не працюють, ніхто не контролює їх виконання... Китай та Індія спокійно купляють ресурси в Ірану та поставляють їм обладнання.... Там постійно знаходиться флот США але вони нічого не бачать... як пливуть кораблі в порти Ірану та як перегружають нафту на танкери міжнародних компаній
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10.09.2024 15:51 Ответить
Потужньо містер сцьоха блінкер. Перднули так перднули)))
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10.09.2024 15:49 Ответить
Вотена! Торпедирующий удар! Персы не выдержат в этот раз. И для общего интересу, как ремарка просто так. Вот уже пусть лет как 45 запросто Иран является лидером на мировом рынке по поставке чёрной икры. Ещё при совдепии сильно локти грызла и кусала себе одна сильная контора в мацкве. Во ,,Союзплодоимпорт,,--- которая гнала на экспорт и водку и икру, вина, и многое иное. Даже очень большую редкость. Дикий мед. Он шел по брендом названием ,,Башкирский мед,, что удивительно на те годы, был момент, что фасовали в алюминиевые банки как пивные. На 1975-84 гг такой тары в совке не знали. Кстати мед великолепный был. Именно лесной. Шел только в капстраны.
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10.09.2024 15:50 Ответить
Ірану ті санкції до дупи, як і багатьом іншим країнам, бо на превеликий жаль, завжди знайдуться бізнес-партнери або цілі країни, які допомагають їх обійти.
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10.09.2024 16:10 Ответить
уже паперу не вистачає ці санкції писати
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10.09.2024 16:10 Ответить
Это какой-то анекдот...
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10.09.2024 16:24 Ответить
Тобто іранські військові балістичні ракети майже безперешкодно будуть літати повітряним простором України і *** зна куди будуть попадати і взамін вводяться санкції проти цивільних літаків з забороною польотів в деякі країни заходу??? Потужно!!! Так тримати!!!
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10.09.2024 16:33 Ответить
накажуть всім купляти нафту іранську по 60 баксів. А ****, з рашкою таке спрацювало, і тут буде потужно!
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10.09.2024 18:11 Ответить
https://t.me/Ol_Sharp Олег Шарп :

Друга гарна новина … Більшості наших західних партнерам вже зрозуміло, що нинішня ситуація на полі бою знаходиться в оперативному куті. Що може піти нам на користь у цій ситуації - не чекати випуску перших вітчизняних ракет за американською технологією (знаючи всі наші проблеми у владі, вони можуть з`явитись не у лютому, як зараз планується, а значно пізніше) - а мати можливість вражати російські військові цілі вглибині території росії.
За кілька днів Зе поїде на зустріч з Байденом. Між тим, враховуючи "талант" нашого президента провалювати перемовини у форматі off the record, наші найвірніші друзі з числа європейців наполягли на попередній розмові з Байденом. Такі перемовини у форматі спільної відеоконференції (знов таки off the record) відбулись позавчора. Окрім Байдена, присутніми були Блінкен, міністри оборони Данії, Швеції, Фінляндії і Нідерландів.
Після чого, від імені переговорників, міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс категорично виступив за відсутність обмежень на удари вглиб рф - мовляв, міжнародне право нічого не говорить про те, що такі удари дозволяється лише в межах ста кілометрів (нагадаю, що ця країна передала свої F-16 та ракети до них).
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10.09.2024 19:31 Ответить
Як розвивались події далі...
Після цієї конференції Байден збирав нараду з представниками Пентагону, Держдепу та ЦРУ. У пресу (зокрема, CNBC) просочилась інформація, що питання вирішено на користь України з певними "але"...
Діючий президент, щоб не підставляти Камалу, наполягав, що про таке рішення слід оголосити тільки 5 листопада. Між тим, погодився, що якщо Вашингтон володітиме 100-відсотковою інформацією про те, що москва отримала іранські балістичні ракети, це рішення вступить у силу автоматично.
Проте, Польша, Данія, Швеція, Фінляндія, Нідерланди та три країни Балтії продовжують наполягати на негайному дозволі нищити військові об`єкти росіян вглибині їх країни.
І от, здається, тиск на американського президента досяг цілі - вже у п`ятницю він обговорить згадані питання з Кіром Стармером.
Передуватиме зустрічі Байдена з британським прем`єром приїзд Блінкена до Києва. І приїде він не один, а разом з міністром закордонних справ Британії Девідом Леммі. Зазначу, що цей візит стане першим спільним візитом за понад десятиліття.
Головна ціль поїздки - остаточне визначенні цілей для JASSM (нагадаю, вони можуть бити на відстань 370 км, більш просунуті версії - на 800 кілометрів) та Storm Shadow. Наразі мені відомо, що американці хочуть обмежити цілі для цих ракет військовими аеродромами русні та Кримським мостом.

От це і є друга гарна новина. Розумію, що більшості українців хочеться ще більш радикальних дій з боку США, але їх не буде. Не буде з багатьох причин - як політичних, так і військових. І з цього приводу вже давно пора зняти рожеві окуляри. Але те, що замість риби американці дають нам першокласну вудочку (я про будівництво заводів, які випускатимуть балістичні ракети середньої дальності) і нарешті прийняли (чи ось-ось приймуть) рішення знищувати російські аеродроми, теж дуже і дуже немало у сьогоднішніх реаліях.

🛢 Оффтоп. Нафта марки Brent вперше з 1 грудня 2021 року торгується нижче за 69 доларів за барель - і цей тренд набирає обертів!
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10.09.2024 19:32 Ответить
 
 