РФ не пойдет на переговоры, пока ВСУ остаются на Курщине, - Шойгу. ВИДЕО
Секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу заявил, что переговоры с Украиной невозможны до тех пор, пока ВСУ остаются на российской территории.
Как передает Цензор.НЕТ, его цитируют росСМИ.
"До тех пор, пока мы не выбросим их с нашей территории, мы, конечно же, ни о каких переговорах с ними говорить не будем", - сказал он.
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Jimmy Hill
показать весь комментарий10.09.2024 19:51 Ответить Мне нравится 0
Gen b02aa289
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Vladimir Vladimir 778f1777
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