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РФ не пойдет на переговоры, пока ВСУ остаются на Курщине, - Шойгу. ВИДЕО

Шойгу назвав умову для переговорів з Україною

Секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу заявил, что переговоры с Украиной невозможны до тех пор, пока ВСУ остаются на российской территории.

Как передает Цензор.НЕТ, его цитируют росСМИ.

"До тех пор, пока мы не выбросим их с нашей территории, мы, конечно же, ни о каких переговорах с ними говорить не будем", - сказал он.

Также читайте: Россия не готова к предметным переговорам о мире, - секретарь СНБО Литвиненко
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Топ комментарии
+53
А ми не підемо на перегорвори поки війська РФ знаходяться в Україні.

Пакєдова!!!
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10.09.2024 10:46
+53
Патамушта алень.
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10.09.2024 10:47
+44
"РФ не піде на переговори, доки ЗСУ залишаються на Курщині" . А Україна не піде на переговори, доки орки залишаються на території України. От і всі переговори...
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10.09.2024 11:10
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10.09.2024 19:51 Ответить
аеродроми вже пусті. Дякуємо сша
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11.09.2024 02:15 Ответить
Ну і добре....
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10.09.2024 20:02 Ответить
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