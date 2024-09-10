РФ не піде на переговори, доки ЗСУ залишаються на Курщині, - Шойгу. ВIДЕО

Секретар Радбезу РФ Сергій Шойгу заявив, що переговори з Україною неможливі доти, поки ЗСУ залишаються на російській території.

Як передає Цензор.НЕТ, його цитують росЗМІ.

"До тих пір, поки ми не викинемо їх з нашої території, ми, звичайно ж, про жодні переговори з ними не говоритимемо", - сказав він.

Читайте: Росія не готова до предметних перемовин про мир, - секретар РНБО Литвиненко