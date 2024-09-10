РФ не піде на переговори, доки ЗСУ залишаються на Курщині, - Шойгу. ВIДЕО
Секретар Радбезу РФ Сергій Шойгу заявив, що переговори з Україною неможливі доти, поки ЗСУ залишаються на російській території.
Як передає Цензор.НЕТ, його цитують росЗМІ.
"До тих пір, поки ми не викинемо їх з нашої території, ми, звичайно ж, про жодні переговори з ними не говоритимемо", - сказав він.
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Jimmy Hill
показати весь коментар10.09.2024 19:51 Відповісти Мені подобається 0
Gen #576077
показати весь коментар11.09.2024 02:15 Відповісти Мені подобається 0
Vladimir Vladimir #301876
показати весь коментар10.09.2024 20:02 Відповісти Мені подобається 0
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