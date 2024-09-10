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Новини Війна
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РФ не піде на переговори, доки ЗСУ залишаються на Курщині, - Шойгу. ВIДЕО

Секретар Радбезу РФ Сергій Шойгу заявив, що переговори з Україною неможливі доти, поки ЗСУ залишаються на російській території.

Як передає Цензор.НЕТ, його цитують росЗМІ.

"До тих пір, поки ми не викинемо їх з нашої території, ми, звичайно ж, про жодні переговори з ними не говоритимемо", - сказав він.

Читайте: Росія не готова до предметних перемовин про мир, - секретар РНБО Литвиненко

Автор: 

росія (65122) Шойгу Сергій (626) переговори з Росією (1079)


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Топ коментарі
+53
А ми не підемо на перегорвори поки війська РФ знаходяться в Україні.

Пакєдова!!!
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10.09.2024 10:46
+53
Патамушта алень.
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10.09.2024 10:47
+44
"РФ не піде на переговори, доки ЗСУ залишаються на Курщині" . А Україна не піде на переговори, доки орки залишаються на території України. От і всі переговори...
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10.09.2024 11:10
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10.09.2024 19:51 Відповісти
аеродроми вже пусті. Дякуємо сша
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11.09.2024 02:15 Відповісти
Ну і добре....
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10.09.2024 20:02 Відповісти
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