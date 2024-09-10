США оголосять про нові санкції проти Ірану, - Блінкен

Сполучені Штати запровадять нові санкції проти Ірану після того, як Тегеран відправив до РФ балістичні ракети малої дальності.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Washington Post, про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен.

Зокрема, сказав він, санкції стосуватимуться Iran Air.

"Ми публічно попереджали Тегеран, ми попереджали Тегеран приватно, що такий крок буде небезпечною ескалацією", - сказав держсекретар.

Блінкен підтвердив, що РФ отримала ракети та прогнозує їхнє застосування проти України в найближчі тижні.

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Постачання іранських ракет в Росію

Нагадаємо, видання The Wall Street Journal з посиланням на джерела серед американських та європейських посадовців повідомило, що Іран передав Росії свої балістичні ракети малої дальності.

У Білому домі заявили, що передача Іраном балістичних ракет Росії означатиме різку ескалацію війни в Україні.

Своєю чергою у Міністерстві закордонних справ України висловили глибоке занепокоєння повідомленнями у ЗМІ про те, що Іран вже передав Росії свої балістичні ракети.

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