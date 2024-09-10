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Новини Війна
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США оголосять про нові санкції проти Ірану, - Блінкен

Іран передав РФ ракети: Блінкен заявив про нові санкції

Сполучені Штати запровадять нові санкції проти Ірану після того, як Тегеран відправив до РФ балістичні ракети малої дальності.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Washington Post, про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен.

Зокрема, сказав він, санкції стосуватимуться Iran Air.

"Ми публічно попереджали Тегеран, ми попереджали Тегеран приватно, що такий крок буде небезпечною ескалацією", - сказав держсекретар.

Блінкен підтвердив, що РФ отримала ракети та прогнозує їхнє застосування проти України в найближчі тижні.

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Постачання іранських ракет в Росію

Нагадаємо, видання The Wall Street Journal з посиланням на джерела серед американських та європейських посадовців повідомило, що Іран передав Росії свої балістичні ракети малої дальності.

У Білому домі заявили, що передача Іраном балістичних ракет Росії означатиме різку ескалацію війни в Україні.

Своєю чергою у Міністерстві закордонних справ України висловили глибоке занепокоєння повідомленнями у ЗМІ про те, що Іран вже передав Росії свої балістичні ракети.

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Автор: 

Іран (2030) росія (65122) санкції (11819) Блінкен Ентоні (1157)


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Топ коментарі
+5
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10.09.2024 15:43
+2
Як розвивались події далі...
Після цієї конференції Байден збирав нараду з представниками Пентагону, Держдепу та ЦРУ. У пресу (зокрема, CNBC) просочилась інформація, що питання вирішено на користь України з певними "але"...
Діючий президент, щоб не підставляти Камалу, наполягав, що про таке рішення слід оголосити тільки 5 листопада. Між тим, погодився, що якщо Вашингтон володітиме 100-відсотковою інформацією про те, що москва отримала іранські балістичні ракети, це рішення вступить у силу автоматично.
Проте, Польша, Данія, Швеція, Фінляндія, Нідерланди та три країни Балтії продовжують наполягати на негайному дозволі нищити військові об`єкти росіян вглибині їх країни.
І от, здається, тиск на американського президента досяг цілі - вже у п`ятницю він обговорить згадані питання з Кіром Стармером.
Передуватиме зустрічі Байдена з британським прем`єром приїзд Блінкена до Києва. І приїде він не один, а разом з міністром закордонних справ Британії Девідом Леммі. Зазначу, що цей візит стане першим спільним візитом за понад десятиліття.
Головна ціль поїздки - остаточне визначенні цілей для JASSM (нагадаю, вони можуть бити на відстань 370 км, більш просунуті версії - на 800 кілометрів) та Storm Shadow. Наразі мені відомо, що американці хочуть обмежити цілі для цих ракет військовими аеродромами русні та Кримським мостом.

От це і є друга гарна новина. Розумію, що більшості українців хочеться ще більш радикальних дій з боку США, але їх не буде. Не буде з багатьох причин - як політичних, так і військових. І з цього приводу вже давно пора зняти рожеві окуляри. Але те, що замість риби американці дають нам першокласну вудочку (я про будівництво заводів, які випускатимуть балістичні ракети середньої дальності) і нарешті прийняли (чи ось-ось приймуть) рішення знищувати російські аеродроми, теж дуже і дуже немало у сьогоднішніх реаліях.

🛢 Оффтоп. Нафта марки Brent вперше з 1 грудня 2021 року торгується нижче за 69 доларів за барель - і цей тренд набирає обертів!
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10.09.2024 19:32
+1
Поки що набирають повітря в легені щоб якомога потужніше оголосити.
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10.09.2024 15:36
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Поки що набирають повітря в легені щоб якомога потужніше оголосити.
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10.09.2024 15:36 Відповісти
Ага! Велике занепокоення небезпечною ескалацiею!
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10.09.2024 15:38 Відповісти
Іран іх помітить?
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10.09.2024 15:38 Відповісти
ПОТУЖНО, МЛЯ!
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10.09.2024 15:40 Відповісти
Байден може зняти штани і потужно перднути у бік Ірану.

Оце і все, на що вони здатні за 4 місяці, які залишилися до завершення повноважень.
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10.09.2024 15:40 Відповісти
відімо ще якомусь клєрку заборонять вїзд в штати
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10.09.2024 15:40 Відповісти
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10.09.2024 15:43 Відповісти
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10.09.2024 15:43 Відповісти
40 років під санкціями і тут раптом злякаються.
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10.09.2024 15:47 Відповісти
Тому що ті санкції 40 років не працюють, ніхто не контролює їх виконання... Китай та Індія спокійно купляють ресурси в Ірану та поставляють їм обладнання.... Там постійно знаходиться флот США але вони нічого не бачать... як пливуть кораблі в порти Ірану та як перегружають нафту на танкери міжнародних компаній
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10.09.2024 15:51 Відповісти
Потужньо містер сцьоха блінкер. Перднули так перднули)))
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10.09.2024 15:49 Відповісти
Вотена! Торпедирующий удар! Персы не выдержат в этот раз. И для общего интересу, как ремарка просто так. Вот уже пусть лет как 45 запросто Иран является лидером на мировом рынке по поставке чёрной икры. Ещё при совдепии сильно локти грызла и кусала себе одна сильная контора в мацкве. Во ,,Союзплодоимпорт,,--- которая гнала на экспорт и водку и икру, вина, и многое иное. Даже очень большую редкость. Дикий мед. Он шел по брендом названием ,,Башкирский мед,, что удивительно на те годы, был момент, что фасовали в алюминиевые банки как пивные. На 1975-84 гг такой тары в совке не знали. Кстати мед великолепный был. Именно лесной. Шел только в капстраны.
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10.09.2024 15:50 Відповісти
Ірану ті санкції до дупи, як і багатьом іншим країнам, бо на превеликий жаль, завжди знайдуться бізнес-партнери або цілі країни, які допомагають їх обійти.
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10.09.2024 16:10 Відповісти
уже паперу не вистачає ці санкції писати
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10.09.2024 16:10 Відповісти
Это какой-то анекдот...
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10.09.2024 16:24 Відповісти
Тобто іранські військові балістичні ракети майже безперешкодно будуть літати повітряним простором України і *** зна куди будуть попадати і взамін вводяться санкції проти цивільних літаків з забороною польотів в деякі країни заходу??? Потужно!!! Так тримати!!!
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10.09.2024 16:33 Відповісти
накажуть всім купляти нафту іранську по 60 баксів. А ****, з рашкою таке спрацювало, і тут буде потужно!
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10.09.2024 18:11 Відповісти
https://t.me/Ol_Sharp Олег Шарп :

Друга гарна новина … Більшості наших західних партнерам вже зрозуміло, що нинішня ситуація на полі бою знаходиться в оперативному куті. Що може піти нам на користь у цій ситуації - не чекати випуску перших вітчизняних ракет за американською технологією (знаючи всі наші проблеми у владі, вони можуть з`явитись не у лютому, як зараз планується, а значно пізніше) - а мати можливість вражати російські військові цілі вглибині території росії.
За кілька днів Зе поїде на зустріч з Байденом. Між тим, враховуючи "талант" нашого президента провалювати перемовини у форматі off the record, наші найвірніші друзі з числа європейців наполягли на попередній розмові з Байденом. Такі перемовини у форматі спільної відеоконференції (знов таки off the record) відбулись позавчора. Окрім Байдена, присутніми були Блінкен, міністри оборони Данії, Швеції, Фінляндії і Нідерландів.
Після чого, від імені переговорників, міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс категорично виступив за відсутність обмежень на удари вглиб рф - мовляв, міжнародне право нічого не говорить про те, що такі удари дозволяється лише в межах ста кілометрів (нагадаю, що ця країна передала свої F-16 та ракети до них).
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10.09.2024 19:31 Відповісти
Як розвивались події далі...
Після цієї конференції Байден збирав нараду з представниками Пентагону, Держдепу та ЦРУ. У пресу (зокрема, CNBC) просочилась інформація, що питання вирішено на користь України з певними "але"...
Діючий президент, щоб не підставляти Камалу, наполягав, що про таке рішення слід оголосити тільки 5 листопада. Між тим, погодився, що якщо Вашингтон володітиме 100-відсотковою інформацією про те, що москва отримала іранські балістичні ракети, це рішення вступить у силу автоматично.
Проте, Польша, Данія, Швеція, Фінляндія, Нідерланди та три країни Балтії продовжують наполягати на негайному дозволі нищити військові об`єкти росіян вглибині їх країни.
І от, здається, тиск на американського президента досяг цілі - вже у п`ятницю він обговорить згадані питання з Кіром Стармером.
Передуватиме зустрічі Байдена з британським прем`єром приїзд Блінкена до Києва. І приїде він не один, а разом з міністром закордонних справ Британії Девідом Леммі. Зазначу, що цей візит стане першим спільним візитом за понад десятиліття.
Головна ціль поїздки - остаточне визначенні цілей для JASSM (нагадаю, вони можуть бити на відстань 370 км, більш просунуті версії - на 800 кілометрів) та Storm Shadow. Наразі мені відомо, що американці хочуть обмежити цілі для цих ракет військовими аеродромами русні та Кримським мостом.

От це і є друга гарна новина. Розумію, що більшості українців хочеться ще більш радикальних дій з боку США, але їх не буде. Не буде з багатьох причин - як політичних, так і військових. І з цього приводу вже давно пора зняти рожеві окуляри. Але те, що замість риби американці дають нам першокласну вудочку (я про будівництво заводів, які випускатимуть балістичні ракети середньої дальності) і нарешті прийняли (чи ось-ось приймуть) рішення знищувати російські аеродроми, теж дуже і дуже немало у сьогоднішніх реаліях.

🛢 Оффтоп. Нафта марки Brent вперше з 1 грудня 2021 року торгується нижче за 69 доларів за барель - і цей тренд набирає обертів!
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10.09.2024 19:32 Відповісти
 
 