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Байден и Стармер обсудят разрешение Украине на удары по России, - Блинкен

Байден і Стармер обговорять дозвіл на удари по території РФ

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что президент Джо Байден обсудит с премьером Великобритании Киром Стармером разрешение для Украины на удары по территории РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Байден обсудит предоставление Украине разрешения на дальнобойные удары по территории РФ с британским премьером в пятницу", - сказал он.

Напомним, ранее сообщалось, что почти 60 евродепутатов призвали снять ограничения на использование Украиной западного оружия

Читайте: Блинкен и глава МИД Великобритании Лемми посетят на этой неделе Киев, - Reuters

Автор: 

Байден Джо (2789) оружие (10215) Блинкен Энтони (937) Стармер Кир (184)


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Топ комментарии
+6
Можливо, рішення вже прийнято
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10.09.2024 16:06
+4
Обговорювали,обговорювали, та не вИобгорювали.
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10.09.2024 16:10
+4
Звісно прийнято. Висловити занепокоєння.
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10.09.2024 16:11
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Можливо, рішення вже прийнято
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10.09.2024 16:06 Ответить
Звісно прийнято. Висловити занепокоєння.
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10.09.2024 16:11 Ответить
крутезного об'єднаного англо-саксонського левелу

.
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10.09.2024 16:14 Ответить
Будемо сподіватися що так, й рішення позитивне для України.
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10.09.2024 16:30 Ответить
Можливо. Хочуть обговоритимскільки давати... 10 чи 20 на місяць....
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10.09.2024 16:36 Ответить
Обговорювали,обговорювали, та не вИобгорювали.
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10.09.2024 16:10 Ответить
тіпун Вам на язик !
хай краще тоді помовчать !
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10.09.2024 16:23 Ответить
Ну, обговорити - то на Заході завжди готові. Але як доходить до справи - то там вже зовсім інші процеси йдуть.
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10.09.2024 16:11 Ответить
Ви ж там не спішіть поговоріть нагадайте бідону на пів часу зустрічі чому зібралися бо воно може молоти по черепах і Флориду. Потім занепокоюйтеся та екскалація екскалація і засудженими їх
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10.09.2024 16:12 Ответить
"Байден обговорить надання Україні дозволу на далекобійні удари по території РФ із британським прем'єром у п'ятницю", - сказав він. Джерело:
***********
Редакція, у вас помилка в тексті. Вони обговорять ненадання Україні дозволу.
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10.09.2024 16:12 Ответить
колективному Заходу дарую коробку туалетного паперу !!!!!!!!!!!!!

Осанна !!! розродились !!!!

чи ще рано дарунки робити ? тфу, тьфу, тфу, щоб не зглазити
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10.09.2024 16:13 Ответить
Обама не дав дозволу Байдену на надання дозволу Україні.

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10.09.2024 16:19 Ответить
простите, но Обама же НЕ курит.... марихуану !!!

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10.09.2024 16:26 Ответить
а-а-а-а, то був Клінтон, який курив, але не затягувався

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10.09.2024 16:34 Ответить
Інтерв'ю New Yorker у січні 2014 року, - "Як відомо, у підлітковому віці я курив "травку". Я вважаю це поганою звичкою і пороком, схожим на куріння цигарок. Цигарки я курив у юнацькому віці і протягом тривалого відрізка свого дорослого життя", - розповів глава Білого дому. "Не думаю, що марихуана небезпечніша за алкоголь".

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10.09.2024 16:45 Ответить
Щось Макрона дуже давно не чути.
Він же колись впевнено так запевняв, що Франція - теж ядерна держава...
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10.09.2024 16:15 Ответить
Макрон ще той крутелик ! купить-продасть-і купить:

замутив вибори, Франція на ушаш, має прийти до влади маришка ле-пен.
нащадки гордих галів напряглись, обєднались і... па-пам ! переміг обєднаний лівий блок,
Макрон трішки вичекав і... пар-пам-пам ! призначає премьер-міністра від правих

знайома із Франції, ліва, симпатик України, при згадці про Макрона закипає як топовий електрочайник - за 30 секунд !
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10.09.2024 16:22 Ответить
🙏
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10.09.2024 16:16 Ответить
а вдруг путин нападет
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10.09.2024 16:26 Ответить
Байдену нагадали, що він досі президент, стягли з шезлонга та випхали до Білого Дому. Невже? Не вірю.
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10.09.2024 16:39 Ответить
І буде ''занепокоєння в квадраті'' бо ескалація.
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10.09.2024 16:43 Ответить
путіна ж попередили? бо той тіко 90% літаків встих відігнати (за словами самих же США).

Бо не дай боже атакамс поламає один з тих 10% лишившихся літаків, це ж ескалація і знищення людства
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10.09.2024 16:56 Ответить
https://www.reuters.com/world/us/biden-administration-sends-congress-long-awaited-ukraine-strategy-report-sources-2024-09-09/ Biden administration sends Congress long-awaited Ukraine strategy report, sources say

Спустя 3 месяца после дедлайна, администрация отправила в Конгресс секретный план по Украине

Тянули к дебатам/выборам?
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10.09.2024 17:07 Ответить
Поки ви збиретесь по нам вже ІРАНСКІ РАКЕТИ ПОЛЕТЯТЬ.
Соплежуї
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10.09.2024 17:09 Ответить
Я так розумію що дозвіл на використання дадуть. Але обмежать кількість пострілів чи дистанцію ураження.Як варіант, стріляти можна буде без обмежень по дальності та кількості але без використання вибухової частини. Просто болванками. Від цих хитровжарених наших ,,колег,, можна чекати любої підлості.
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10.09.2024 17:19 Ответить
ну да, замість бойової частини будуть закладатись капсули з детальними кресленнями ракети, і технологічними картами окремих виробничих процесів.
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10.09.2024 18:40 Ответить
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10.09.2024 17:23 Ответить
а коли обговорить - у жовтні чи у листопаді?
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10.09.2024 18:35 Ответить
 
 