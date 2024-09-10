Байден и Стармер обсудят разрешение Украине на удары по России, - Блинкен
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что президент Джо Байден обсудит с премьером Великобритании Киром Стармером разрешение для Украины на удары по территории РФ.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Байден обсудит предоставление Украине разрешения на дальнобойные удары по территории РФ с британским премьером в пятницу", - сказал он.
Напомним, ранее сообщалось, что почти 60 евродепутатов призвали снять ограничения на использование Украиной западного оружия
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+6 Oleksandr Yur
показать весь комментарий10.09.2024 16:06
+4 Gary Grant
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хай краще тоді помовчать !
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Редакція, у вас помилка в тексті. Вони обговорять ненадання Україні дозволу.
Осанна !!! розродились !!!!
чи ще рано дарунки робити ? тфу, тьфу, тфу, щоб не зглазити
Він же колись впевнено так запевняв, що Франція - теж ядерна держава...
замутив вибори, Франція на ушаш, має прийти до влади маришка ле-пен.
нащадки гордих галів напряглись, обєднались і... па-пам ! переміг обєднаний лівий блок,
Макрон трішки вичекав і... пар-пам-пам ! призначає премьер-міністра від правих
знайома із Франції, ліва, симпатик України, при згадці про Макрона закипає як топовий електрочайник - за 30 секунд !
Бо не дай боже атакамс поламає один з тих 10% лишившихся літаків, це ж ескалація і знищення людства
Спустя 3 месяца после дедлайна, администрация отправила в Конгресс секретный план по Украине
Тянули к дебатам/выборам?
Соплежуї