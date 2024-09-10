Байден и Стармер обсудят разрешение Украине на удары по России, - Блинкен

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что президент Джо Байден обсудит с премьером Великобритании Киром Стармером разрешение для Украины на удары по территории РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Байден обсудит предоставление Украине разрешения на дальнобойные удары по территории РФ с британским премьером в пятницу", - сказал он.

Напомним, ранее сообщалось, что почти 60 евродепутатов призвали снять ограничения на использование Украиной западного оружия

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