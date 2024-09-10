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Новости Война
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США не исключают предоставление Украине разрешения на удары вглубь РФ, - Блинкен

ATACMS

Президент США Джо Байден не исключает предоставления Украине разрешения на удары по военным целям в России.

Об этом заявил Государственный секретарь США Энтони Блинкен в интервью Sky News, передает Цензор.НЕТ.

Блинкен сделал этот комментарий после того, как на пресс-конференции в Лондоне заявил, что Иран предоставил Москве ракеты малой дальности, и глава Кремля Владимир Путин "вероятно, применит их в течение нескольких недель в Украине".

По его словам, США позаботились о том, чтобы Украина имела "все необходимое и вовремя, чтобы быть эффективной в отражении российской агрессии" с момента российского вторжения в феврале 2022 года.

В то же время Блинкен добавил, что Вашингтону также пришлось учитывать другие факторы, такие как то, смогут ли украинские силы использовать "сложные системы", которые предоставляют западные союзники, и смогут ли они их обслуживать.

Читайте также: США, Британия, Франция и Германия введут санкции против Ирана из-за передачи баллистических ракет России, - Белый дом

"Мы не исключаем. Мы никогда не исключаем. Но когда мы вмешиваемся, мы хотим убедиться, что это делается таким образом, чтобы способствовать тому, чего пытаются достичь украинцы", - сказал Блинкен.

Ранее сообщалось, что президент Джо Байден обсудит с премьером Великобритании Киром Стармером разрешение для Украины на удары по территории РФ.

Читайте также: Байден и Стармер обсудят разрешение Украине на удары по России, - Блинкен

Автор: 

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Топ комментарии
+17
А які у Вас претензії до США? Вонии у цій війні підтримали росію? Ні, вони підтримали Україну і надали їй допомоги, як зброєю так і іншим більше ста мільярдів доларів США. Ввели санкції проти росії і її маріонеток, підтримують Україну на міжнародній арені - в ООН, ОБСЄ, міжнародних судах. Можливо у Вас є претензії до Зеленського, який всі наші бюджетні гроші і гроші, які виграли в росії за газ, закатав в асфальт, а не виготовлення наших ракет, які могли бити до 500, а то і більше кілометрів?
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10.09.2024 21:35
+12
Все необхідне і Вчасно??!!! Вчасно?! Лицемірство не знає меж!
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10.09.2024 21:27
+5
Тьху, одні матюки в голову лізуть.
Понабирали по об'яві в Вашингтон всяких тільки за стать, етнічну приналежність і сексуальні збочення, тепер тільки лишається плюватися.
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10.09.2024 21:38
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Правила форума Совет форумчан
Все необхідне і Вчасно??!!! Вчасно?! Лицемірство не знає меж!
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10.09.2024 21:27 Ответить
А які у Вас претензії до США? Вонии у цій війні підтримали росію? Ні, вони підтримали Україну і надали їй допомоги, як зброєю так і іншим більше ста мільярдів доларів США. Ввели санкції проти росії і її маріонеток, підтримують Україну на міжнародній арені - в ООН, ОБСЄ, міжнародних судах. Можливо у Вас є претензії до Зеленського, який всі наші бюджетні гроші і гроші, які виграли в росії за газ, закатав в асфальт, а не виготовлення наших ракет, які могли бити до 500, а то і більше кілометрів?
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10.09.2024 21:35 Ответить
ні претензії до тих хто роззброїв і сс*ться
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11.09.2024 01:25 Ответить
Асфальт, асфальт, асфальт, очі, очі, очі. Жрите, жрите. Скучно.
Может Украина выпускать ракеты сама? Нет.
У нас не катают тонколистовую сталь. Если корпус из алюминия, то его в Украине тоже не производят. Почему Порошенко дроны не собирал? Куда потратил деньги, вместо разработки перспективных направлений? Меркель, Орланд, Обама, все были настроены на выполнение минских. Вся Европа, с восторгом приняла избрание клоуна, Порошенко тянул с выполнением, а на этого были надежды. И тут, нате, клоун просит у Германии точную механику для своих ракет. Электронику поставлял бы Обама. Вы сами в это верите? Исходить из возможностей, половина нашей ракетной программы - это переделка того что есть на складе (ракеты Смерч)
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11.09.2024 06:51 Ответить
Американцы ждут итогов дебатов Харрис и Трампа.
Если на этих дебатах победит Трамп, то он и будет следующим президентом.
И бюрократия не даст не только разрешения, но и ракет вообще.
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10.09.2024 21:45 Ответить
Tреба негайно вiдмовитись вiд допомоги цix лицеміров! Негайно!
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10.09.2024 21:52 Ответить
прямо ЩАС !? чи може теж трішечки зліцеміримо і приймемо допомогу лицемірів, щоб НЕ здохнути завтра
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10.09.2024 22:11 Ответить
мабуть слово "сарказм" вам не зрозуміло...
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11.09.2024 00:54 Ответить
цікаво,а скільки ми наклепали ракет за 2,5 роки до арабського Грому?може він у нас для мебелі стоїть?кацапи би зразу маякнули якби хоч одна така прилетіла,все моніторять,а наші би з кожної праски хвалились би
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10.09.2024 22:51 Ответить
це точно! воно таке лицемірство, зеленоватого кольору...
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11.09.2024 00:55 Ответить
Наведем трохи шороху у руснявих ізбах…. 😈
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10.09.2024 21:28 Ответить
...схоже, йде до того - спалені нашими дрончиками аеродроми будуть для кацапів лише квіточками.
від Атакамся літаки вже не втечуть - тільки крякнуть
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10.09.2024 22:48 Ответить
Чекає на те, коли кацапня долізе до берегу Дніпра по усій довжині?
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10.09.2024 21:32 Ответить
🙏
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10.09.2024 21:35 Ответить
Коли?!
Коли тих, хто може бити вже не залишиться?!
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10.09.2024 21:35 Ответить
Тьху, одні матюки в голову лізуть.
Понабирали по об'яві в Вашингтон всяких тільки за стать, етнічну приналежність і сексуальні збочення, тепер тільки лишається плюватися.
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10.09.2024 21:38 Ответить
А чому лише тільки у Вашингтоні? Подивіться на сторінку будь-якої, великої американської компанії у LinkedIn і як вони звітують про прийняття на роботу виключно кольорових або просто всіляких фріків. Західний світ зійшов з розуму.
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11.09.2024 06:05 Ответить
Десь ідуть подкилимні торги. Дуже цікаво, що предмет торгу. Можливо, що хочуть примусити кацапію не бити по цивільній інфрастрктурі
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10.09.2024 21:39 Ответить
kацапам объясняют, что применение баллистических ракет купленных у ирана и северной кореи недопустимо. Применят - получат разрешение от США Украине херачить по их территории.
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10.09.2024 21:56 Ответить
... і по мацквє.

по Курську же можна - ми показали.
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10.09.2024 22:13 Ответить
"по Курську же можна - ми показали" - можна дізнатися де серед "ми" був саме ти?
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11.09.2024 01:01 Ответить
"4 січ. 2024 р. - Представитель Белого Дома Джон Кирби рассказал, что Россия уже по крайней мере дважды применяла в Украине ракеты, приобретенные у КНДР"

И?
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10.09.2024 22:31 Ответить
пукалки Пончика нє в счет ! гівно ракети
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10.09.2024 22:49 Ответить
гнидосику, що тобі "нє в счет"? те що по твоїй тупій макітрі не прилітало?
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11.09.2024 01:03 Ответить
І щось ними розвалили , здається у Харкові .
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10.09.2024 23:49 Ответить
И после 24 января кацап их более не применял.
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11.09.2024 00:48 Ответить
і толку з того? всю стратавіа сша вже вивело чорти куди. Дадуть 10 ракет, і що ми будемо? підстанції пулять чи по багатоповерхівкам?
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11.09.2024 01:27 Ответить
блін Кєн
та добрі чоботи.... добрі
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10.09.2024 21:42 Ответить
Стратеджик амбіґ'юіті бай Генрі Кіссінджер.
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10.09.2024 21:43 Ответить
Американцы ждут итогов дебатов Харрис и Трампа.
Если на этих победит Трамп, то он и будет следующим президентом.
И бюрократия не даст не только разрешения, но и ракет вообще.
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10.09.2024 21:44 Ответить
кто бы не победил на выборах, Байден будет президентом до 20 января 2025 года - больше чем достаточно времени, что б решить вопрос с ракетами.
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10.09.2024 21:58 Ответить
если опять не будет в отпуске

пусть для начала решит вопрос с PDA
Залишок PDA 2022-2023 (не згорає) $5 819
Залишок PDA 2024 (згорає 1 жовтня 2024) $5 825
Залишок $11 644
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10.09.2024 22:33 Ответить
Пусть. Он мне будет докладывать вечером, так я передам ваш наказ
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11.09.2024 00:50 Ответить
але треба почекати, бо поки що не узгоджені терміни передислокації літаків на підготовлені бази і переміщення складів озброєння на нові майданчики. Зараз іде термінова робота по обладнанню інфраструктури.
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10.09.2024 21:51 Ответить
"Ми не виключаємо. Ми ніколи не виключаємо. Джерело:
**************
Не виключаєте? А увімкнути можете?

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10.09.2024 22:02 Ответить
При Зеленском это ни к чему хорошему не приведет.
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10.09.2024 22:04 Ответить
Блінкен і Леммі їдуть в Україну отримувати особисті гарантії Зеленського що ракети не прилетять по цивільних об'єктах.
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10.09.2024 22:06 Ответить
нехай присилають своїх військових "радників" до ракет.
ми не проти
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10.09.2024 22:15 Ответить
Це означає що будуть обмеження. Наприклад що ціль не повинна бути в населеному пункті. Якщо ракету зіб'ють, то вона когось уб'є. Звичайна боягузлива обережність "союзників". Ааа! Це не ми! Це українці!
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10.09.2024 22:42 Ответить
звичайна західна війна -

США або Ізраіль коли вжарять по мирним, потім діко вибачаються
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10.09.2024 22:52 Ответить
Попытка сдвинуть илюзорную красную линию, осталяя за собой коричневую
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10.09.2024 22:08 Ответить
Скільки вони вже не виключають? Десь роки два з половиною?
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10.09.2024 22:19 Ответить
чекають поки каци всі літаки перегонять подалі
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11.09.2024 01:29 Ответить
Давно надо было. За все отвечает Китай который финансирует всю войну.
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10.09.2024 22:26 Ответить
Не виключають... вже півроку. Ні про що.
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10.09.2024 22:36 Ответить
Можуть дозволити , якщо Єрмак піде.
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10.09.2024 22:44 Ответить
Блюнірство, але ми маємо дякувати Ірану, що завдяки його ракетам ми отримуємо дозвіл на удари по запоребрику американсткими Атакамсами.
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10.09.2024 22:47 Ответить
по тво\і логіці Іран має дякувати мацкві за прохання надати ракети
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10.09.2024 23:02 Ответить
толку з того. всі літаки вони виведуть. Пуляти по пустим аеродромам? таке собі
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11.09.2024 01:30 Ответить
ПИТАННЯ - ВІДПОВІДІ.

1. "Іран таки передав ракети, нам тепер хана"?

Аж ніяк. Але попервах дістанеться нашому прикордонню, на превеликий жаль. Сумщина, Харківщина, Запорізька - десь з місяць після розгортання комплексів буде важкувато. Це новина погана.
Гарна. Байден схвалив принципове рішення - ракети JASSM та Storm Shedow полетять по території рф. У Київ їдуть голова Держдепу Блінкен та голова МЗС Великобританії Леммі. Основні теми для переговорів з українським керівництвом: обговорення "Формули Перемоги" від Зеленського; обговорення "Стратегії по Україні" від адміністрації Байдена, плюс заключне обговорення та остаточне узгодження цілей на території рф по яким буде дозволено бити американськими та британськими ракетами повітряного базування. По факту перше ж застосування іранських ракет дасть ЗСУ змогу не просто відповідати на обстріли. Цікавий нюанс - вчора, по узгодженню з США, Нідерланди заявили що дають дозвіл на роботу Ф-16 по території рф. Раніше таку ж заяву зробила Данія.
Якщо б я не був принциповим ворогом будь яких "теорій змов", то я б запідозрив "договірняк" між Іраном та США з ціллю розв'язати останнім руки і "з поважної причини" таки перетнути останню "буру лінію" путіна. Більше перетинати нічого.

2. "Що там за "Стратегія по Україні" яку АП Байдена з запізненням, але передала у Конгрес"?

Нам нічого конкретного не дали, лише загальні положення. По факту це "План здобуття сильної переговорної позиції для України", Він не передбачає надання Україні "Всього, чого вона потребує", не передбачає відновлення нашої територіальної цілісності у короткостроковій перспективі - є багато об'єктивних факторів чому це неможливо зробити, від нестачі виробничих потужностей і спорожнілих складів у США до величезних проблем з підготовкою українського персоналу для обслуговування складних систем озброєння. Є і суб'єктивні - США не бажають раптового та короткочасного руйнування росії і виступають за збереження діалогу щодо контролю за ЯЗ та стратегічної безпеки у світі. Дія "Стратегії" розрахована до жовтня 25го року. Україна повинна отримати від США та союзників "Максимально можливий об'єм допомоги". Водночас наш уряд повинен взяти на себе жорсткі обов'язки у питаннях мобілізації, контролю над трудовими резервами та максимально можливе переведення економіки на військові рейки. Подробиці будуть згодом, дам, якщо живий буду.

3. "Що там, катастрофу F-16 розслідували"?

Так, розслідували. Як і було ясно з самого початку, і я про це казав, "дружній вогонь" тут у принципі ні до чого. (Привіт Безуглій потворі). Офіційні висновки будуть скоро, але у них точно буде про "Людський фактор" та "Недостатню підготовку". Те, що я написав друзям на 4й день катастрофи на жаль таки правда. Паскудно. Але переживемо. З гарного - у "Стратегії" від Байдена є пункт про надання дозволу американським льотчикам у відставці працювати у небі України. Але АП перекинула відповідальність у Конгрес - саме він, на її думку, повинен ухвалити та регламентувати відповідний дозвіл.

4. "То ти там на шведських катерах катаєшся, чи на американських"?

Не на шведських, хоча вони кращі за американські. Але тут цікаво інше. Крайній пакет від США - катери. Крайній пакет від Швеції - катери. Знаю що від Британії найближчим часом теж будуть катери. Знаю що від Чехії, Нідерландів та ще чотирьох країн влітку були "Засоби для подолання водних перешкод". Куди все "попливе-поїде" - поняття не маю. Але маю здогадки. Майте і ви. Головне - не озвучуйте. Бидло чекає у жовтні різкої активізації ЗСУ з проведенням "Істотних тактичних наступальних дій". Дай Боже щоби воно помилилося і наші дії були оперативні, а не тактичні. Одно можу сказати - саме від їх успішності буде залежати час початку переговорів про перемир'я.

Про "мольби про переговори" якими зараз рф засипає США, Францію, Німеччину, Індію, Китай я розповім дня через два. Багато чого буде додано до наявних вже новин. Систематизую - дам.
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10.09.2024 23:12 Ответить
це від анаконди?
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11.09.2024 01:33 Ответить
Ні,але інфа з цього тг трохи випереджає новини.
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11.09.2024 08:00 Ответить
.
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10.09.2024 23:17 Ответить
Тут Ентоні обмовився і обізвав зеленского Прайм-Міністер на 16:30-16:31

Secretary Blinken holds a joint press availability with UK Foreign Secretary David Lammy
https://www.youtube.com/watch?v=JU2fQcn-pts&t=759s
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10.09.2024 23:34 Ответить
 
 