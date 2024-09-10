США не исключают предоставление Украине разрешения на удары вглубь РФ, - Блинкен
Президент США Джо Байден не исключает предоставления Украине разрешения на удары по военным целям в России.
Об этом заявил Государственный секретарь США Энтони Блинкен в интервью Sky News, передает Цензор.НЕТ.
Блинкен сделал этот комментарий после того, как на пресс-конференции в Лондоне заявил, что Иран предоставил Москве ракеты малой дальности, и глава Кремля Владимир Путин "вероятно, применит их в течение нескольких недель в Украине".
По его словам, США позаботились о том, чтобы Украина имела "все необходимое и вовремя, чтобы быть эффективной в отражении российской агрессии" с момента российского вторжения в феврале 2022 года.
В то же время Блинкен добавил, что Вашингтону также пришлось учитывать другие факторы, такие как то, смогут ли украинские силы использовать "сложные системы", которые предоставляют западные союзники, и смогут ли они их обслуживать.
"Мы не исключаем. Мы никогда не исключаем. Но когда мы вмешиваемся, мы хотим убедиться, что это делается таким образом, чтобы способствовать тому, чего пытаются достичь украинцы", - сказал Блинкен.
Ранее сообщалось, что президент Джо Байден обсудит с премьером Великобритании Киром Стармером разрешение для Украины на удары по территории РФ.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Может Украина выпускать ракеты сама? Нет.
У нас не катают тонколистовую сталь. Если корпус из алюминия, то его в Украине тоже не производят. Почему Порошенко дроны не собирал? Куда потратил деньги, вместо разработки перспективных направлений? Меркель, Орланд, Обама, все были настроены на выполнение минских. Вся Европа, с восторгом приняла избрание клоуна, Порошенко тянул с выполнением, а на этого были надежды. И тут, нате, клоун просит у Германии точную механику для своих ракет. Электронику поставлял бы Обама. Вы сами в это верите? Исходить из возможностей, половина нашей ракетной программы - это переделка того что есть на складе (ракеты Смерч)
Если на этих дебатах победит Трамп, то он и будет следующим президентом.
И бюрократия не даст не только разрешения, но и ракет вообще.
від Атакамся літаки вже не втечуть - тільки крякнуть
Коли тих, хто може бити вже не залишиться?!
Понабирали по об'яві в Вашингтон всяких тільки за стать, етнічну приналежність і сексуальні збочення, тепер тільки лишається плюватися.
по Курську же можна - ми показали.
И?
та добрі чоботи.... добрі
Если на этих победит Трамп, то он и будет следующим президентом.
И бюрократия не даст не только разрешения, но и ракет вообще.
пусть для начала решит вопрос с PDA
Залишок PDA 2022-2023 (не згорає) $5 819
Залишок PDA 2024 (згорає 1 жовтня 2024) $5 825
Залишок $11 644
**************
Не виключаєте? А увімкнути можете?
ми не проти
США або Ізраіль коли вжарять по мирним, потім діко вибачаються
1. "Іран таки передав ракети, нам тепер хана"?
Аж ніяк. Але попервах дістанеться нашому прикордонню, на превеликий жаль. Сумщина, Харківщина, Запорізька - десь з місяць після розгортання комплексів буде важкувато. Це новина погана.
Гарна. Байден схвалив принципове рішення - ракети JASSM та Storm Shedow полетять по території рф. У Київ їдуть голова Держдепу Блінкен та голова МЗС Великобританії Леммі. Основні теми для переговорів з українським керівництвом: обговорення "Формули Перемоги" від Зеленського; обговорення "Стратегії по Україні" від адміністрації Байдена, плюс заключне обговорення та остаточне узгодження цілей на території рф по яким буде дозволено бити американськими та британськими ракетами повітряного базування. По факту перше ж застосування іранських ракет дасть ЗСУ змогу не просто відповідати на обстріли. Цікавий нюанс - вчора, по узгодженню з США, Нідерланди заявили що дають дозвіл на роботу Ф-16 по території рф. Раніше таку ж заяву зробила Данія.
Якщо б я не був принциповим ворогом будь яких "теорій змов", то я б запідозрив "договірняк" між Іраном та США з ціллю розв'язати останнім руки і "з поважної причини" таки перетнути останню "буру лінію" путіна. Більше перетинати нічого.
2. "Що там за "Стратегія по Україні" яку АП Байдена з запізненням, але передала у Конгрес"?
Нам нічого конкретного не дали, лише загальні положення. По факту це "План здобуття сильної переговорної позиції для України", Він не передбачає надання Україні "Всього, чого вона потребує", не передбачає відновлення нашої територіальної цілісності у короткостроковій перспективі - є багато об'єктивних факторів чому це неможливо зробити, від нестачі виробничих потужностей і спорожнілих складів у США до величезних проблем з підготовкою українського персоналу для обслуговування складних систем озброєння. Є і суб'єктивні - США не бажають раптового та короткочасного руйнування росії і виступають за збереження діалогу щодо контролю за ЯЗ та стратегічної безпеки у світі. Дія "Стратегії" розрахована до жовтня 25го року. Україна повинна отримати від США та союзників "Максимально можливий об'єм допомоги". Водночас наш уряд повинен взяти на себе жорсткі обов'язки у питаннях мобілізації, контролю над трудовими резервами та максимально можливе переведення економіки на військові рейки. Подробиці будуть згодом, дам, якщо живий буду.
3. "Що там, катастрофу F-16 розслідували"?
Так, розслідували. Як і було ясно з самого початку, і я про це казав, "дружній вогонь" тут у принципі ні до чого. (Привіт Безуглій потворі). Офіційні висновки будуть скоро, але у них точно буде про "Людський фактор" та "Недостатню підготовку". Те, що я написав друзям на 4й день катастрофи на жаль таки правда. Паскудно. Але переживемо. З гарного - у "Стратегії" від Байдена є пункт про надання дозволу американським льотчикам у відставці працювати у небі України. Але АП перекинула відповідальність у Конгрес - саме він, на її думку, повинен ухвалити та регламентувати відповідний дозвіл.
4. "То ти там на шведських катерах катаєшся, чи на американських"?
Не на шведських, хоча вони кращі за американські. Але тут цікаво інше. Крайній пакет від США - катери. Крайній пакет від Швеції - катери. Знаю що від Британії найближчим часом теж будуть катери. Знаю що від Чехії, Нідерландів та ще чотирьох країн влітку були "Засоби для подолання водних перешкод". Куди все "попливе-поїде" - поняття не маю. Але маю здогадки. Майте і ви. Головне - не озвучуйте. Бидло чекає у жовтні різкої активізації ЗСУ з проведенням "Істотних тактичних наступальних дій". Дай Боже щоби воно помилилося і наші дії були оперативні, а не тактичні. Одно можу сказати - саме від їх успішності буде залежати час початку переговорів про перемир'я.
Про "мольби про переговори" якими зараз рф засипає США, Францію, Німеччину, Індію, Китай я розповім дня через два. Багато чого буде додано до наявних вже новин. Систематизую - дам.
Secretary Blinken holds a joint press availability with UK Foreign Secretary David Lammy
https://www.youtube.com/watch?v=JU2fQcn-pts&t=759s