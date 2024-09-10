США не исключают предоставление Украине разрешения на удары вглубь РФ, - Блинкен

Президент США Джо Байден не исключает предоставления Украине разрешения на удары по военным целям в России.

Об этом заявил Государственный секретарь США Энтони Блинкен в интервью Sky News, передает Цензор.НЕТ.

Блинкен сделал этот комментарий после того, как на пресс-конференции в Лондоне заявил, что Иран предоставил Москве ракеты малой дальности, и глава Кремля Владимир Путин "вероятно, применит их в течение нескольких недель в Украине".

По его словам, США позаботились о том, чтобы Украина имела "все необходимое и вовремя, чтобы быть эффективной в отражении российской агрессии" с момента российского вторжения в феврале 2022 года.

В то же время Блинкен добавил, что Вашингтону также пришлось учитывать другие факторы, такие как то, смогут ли украинские силы использовать "сложные системы", которые предоставляют западные союзники, и смогут ли они их обслуживать.

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"Мы не исключаем. Мы никогда не исключаем. Но когда мы вмешиваемся, мы хотим убедиться, что это делается таким образом, чтобы способствовать тому, чего пытаются достичь украинцы", - сказал Блинкен.

Ранее сообщалось, что президент Джо Байден обсудит с премьером Великобритании Киром Стармером разрешение для Украины на удары по территории РФ.

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