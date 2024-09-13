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Байден (2759) США (24808) Украина (44294)

Возможности Байдена поддержать Украину сокращаются, - Wall Street Journal

Можливості Байдена скорочуються

В связи с тем, что администрации Байдена осталось работать всего четыре месяца, и мало надежды на то, что Конгресс одобрит дополнительное финансирование для Украины независимо от того, кто выиграет выборы в США, Белый дом обсуждает, как лучше всего помочь Киеву, учитывая ограниченный набор инструментов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет The Wall Street Journal.

Это включает потенциальное снятие некоторых ограничений на использование Украиной определенных западных видов вооружений в ответ на российские трансграничные атаки. Такую возможность президент Джо Байден обсудит 13 сентября с премьером Великобритании Киром Стармером.

Помощники Байдена не питают иллюзий относительно того, что Украина сможет выиграть войну до 20 января, когда новый президент займет Белый дом, и имеют умеренные ожидания относительно того, чего, по их мнению, Киев может достичь в течение следующих четырех месяцев. Американские чиновники также заявили, что они не подталкивают Украину к мирным переговорам и не пытаются диктовать планы ведения боевых действий.

Один из высокопоставленных чиновников администрации добавил, что цель состоит в том, чтобы "максимально улучшить стратегические позиции Украины до конца срока Байдена". Эта задача стала еще сложнее после того, как Россия объявила о начале контрнаступления в Курской области.

Стратегия администрации Байдена "очень похожа на описание еще одной бесконечной войны", поскольку она "не в состоянии послать достаточно оружия, чтобы изменить ситуацию на поле боя, и не имеет четкого представления о том, какой должна быть конечная цель", сказала Рэйчел Риццо, старший научный сотрудник Атлантического совета, вашингтонского аналитического центра.

Сейчас в США рассматривают возможность разрешить Украине использовать дальнобойное оружие по целям в России. Но это вряд ли удовлетворит Киев, который месяцами призывал администрацию Байдена сделать это. Пентагон отказывается двигаться в этом вопросе, поскольку считает, что влияние будет ограниченным, а также из-за беспокойства относительно своих собственных запасов, сообщили официальные лица.

Администрация Байдена хочет, чтобы Киев сосредоточился на остановке российского наступления на востоке вдоль нынешних линий фронта, говорят американские чиновники.

"В начале этого года администрации удалось добиться предоставления Украине пакета помощи на сумму 60 миллиардов долларов, достаточного для поддержки военных Украины в течение следующих месяцев, но такой уровень финансирования вряд ли сохранится в будущем, независимо от того, кто будет занимать Белый дом", - пишет издание.

Напомним, в конце сентября закончится срок действия финансирования помощи Украине на почти 6 миллиардов долларов, если Конгресс США не примет решение о продлении полномочий Пентагона по отправке Киеву оружия из собственных запасов.
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Топ комментарии
+13
Огидно вже навіть читати про це!!
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13.09.2024 13:07
+11
клоуни!
а хто заважає бідону передати допомогу на вже виділені конгресом 6 лярдів, які згорять через 2 тижні?
затримка тільки за адміністацією бідона.
театр абсурду!
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13.09.2024 13:14
+10
Хай вони нададуть хочаб те, що вже виділено.....
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13.09.2024 13:05
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13.09.2024 13:04 Ответить
Хай вони нададуть хочаб те, що вже виділено.....
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13.09.2024 13:05 Ответить
Об"являи фарс- мажор і надаите зброю на 6млд до кінця місяця - починаєте перекидати допомогу з руки в руку - як гарячу жарину
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13.09.2024 13:06 Ответить
Огидно вже навіть читати про це!!
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13.09.2024 13:07 Ответить
Так в чому проблема??? Починайте вже зараз відправляти озброєння на залишки від попередніх пакетів PDA та 61 мільярду.

Але ні. Ці довбограї обісралися з лендлізом (ну бо і так всього вистачало) та санкціями (по суті, завдяки продажу нафти кацапи і продовжують воювати), а тепер ще й останні гроші, які виділив конгрес, просирають.
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13.09.2024 13:12 Ответить
The Wall Street Journal.абсолютно трампоїдне видання ( було завжди партії республіканців)
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13.09.2024 13:12 Ответить
У США є кілька відомих видань, які вважаються лояльними до Республіканської партії. Серед них:

1. Fox News - головний новинний телеканал, відомий своєю підтримкою республіканців.

2. The Wall Street Journal - хоча його економічна позиція центристська, редакційна політика часто схиляється на бік консерваторів.

3. New York Post - популярний таблоїд, відомий своїми правими поглядами.

4. Washington Examiner - видання, яке публікує матеріали з консервативним ухилом.
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13.09.2024 13:14 Ответить
Що в тому неправда незалежно від видання ... вже про це деми навіть говорять що Байден протягнув сроки і тепер треба знову рішення конгресу... А воно реалістично можливе тільки після 3 січня якщо пройдуть успішно вибори...

Що заважало чинній адміністрації їх використати ітак вся надана зброя бу не з заводів де можуть бути затримки
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13.09.2024 14:01 Ответить
клоуни!
а хто заважає бідону передати допомогу на вже виділені конгресом 6 лярдів, які згорять через 2 тижні?
затримка тільки за адміністацією бідона.
театр абсурду!
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13.09.2024 13:14 Ответить
Так це не випадковість, а продуманий план - помпезно заявити про 6 мільярдів, виділити 400 мільйонів, згаяти час, а далі звинуватити республіканців і Трампа.
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13.09.2024 13:32 Ответить
Вчора Зєльц заявляв, що без допомоги США Україна програє, а тут вже й допомога закінчується.
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13.09.2024 13:25 Ответить
рутушка мать!🤣
кацапи навіть назви своєї страни не памьятають - рутушка мать в них!

https://sl8.online/u/9f31f96775b981b9b2bc0a6fb5221fd9/2gvYJDvQdDHJC33cJhQflVdNk6K
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13.09.2024 13:26 Ответить
Та ти шо! А Байден так хотів, так хотів, ночами не міг спати аби тільки побільше допомоги виділити Україні.
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13.09.2024 13:30 Ответить
асфальт клав, а потім у буби просив допомоги! - надай бубсель
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13.09.2024 13:47 Ответить
Хай в США Трамп програє, а потім скаже, що вибори були не чесними.
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13.09.2024 15:01 Ответить
Поведінка США дуже нагадує сьогоднішню поведінку Польщі.
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13.09.2024 15:05 Ответить
Яке додаткове фінансування? Конгрес уже проголосував за пакет допомоги Україні на 61 млрд. І скільки Україна з цього пакета отримала? Близько 2 млрд. на військові цілі по каналу PDA. А термін передачі допомоги цим каналом закінчується 30 вересня. Ну нічого, Харріс прийде, порядок наведе. Головне - вірити.
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13.09.2024 15:18 Ответить
Угу. Враховуючи що Харріс віце-президент у Байдена. Як попи кажуть - Блаженний хто вірує.
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13.09.2024 15:54 Ответить
Це приславуте "але"
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13.09.2024 16:23 Ответить
 
 