Возможности Байдена поддержать Украину сокращаются, - Wall Street Journal

В связи с тем, что администрации Байдена осталось работать всего четыре месяца, и мало надежды на то, что Конгресс одобрит дополнительное финансирование для Украины независимо от того, кто выиграет выборы в США, Белый дом обсуждает, как лучше всего помочь Киеву, учитывая ограниченный набор инструментов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет The Wall Street Journal.

Это включает потенциальное снятие некоторых ограничений на использование Украиной определенных западных видов вооружений в ответ на российские трансграничные атаки. Такую возможность президент Джо Байден обсудит 13 сентября с премьером Великобритании Киром Стармером.

Помощники Байдена не питают иллюзий относительно того, что Украина сможет выиграть войну до 20 января, когда новый президент займет Белый дом, и имеют умеренные ожидания относительно того, чего, по их мнению, Киев может достичь в течение следующих четырех месяцев. Американские чиновники также заявили, что они не подталкивают Украину к мирным переговорам и не пытаются диктовать планы ведения боевых действий.

Один из высокопоставленных чиновников администрации добавил, что цель состоит в том, чтобы "максимально улучшить стратегические позиции Украины до конца срока Байдена". Эта задача стала еще сложнее после того, как Россия объявила о начале контрнаступления в Курской области.

Стратегия администрации Байдена "очень похожа на описание еще одной бесконечной войны", поскольку она "не в состоянии послать достаточно оружия, чтобы изменить ситуацию на поле боя, и не имеет четкого представления о том, какой должна быть конечная цель", сказала Рэйчел Риццо, старший научный сотрудник Атлантического совета, вашингтонского аналитического центра.

Сейчас в США рассматривают возможность разрешить Украине использовать дальнобойное оружие по целям в России. Но это вряд ли удовлетворит Киев, который месяцами призывал администрацию Байдена сделать это. Пентагон отказывается двигаться в этом вопросе, поскольку считает, что влияние будет ограниченным, а также из-за беспокойства относительно своих собственных запасов, сообщили официальные лица.

Администрация Байдена хочет, чтобы Киев сосредоточился на остановке российского наступления на востоке вдоль нынешних линий фронта, говорят американские чиновники.

"В начале этого года администрации удалось добиться предоставления Украине пакета помощи на сумму 60 миллиардов долларов, достаточного для поддержки военных Украины в течение следующих месяцев, но такой уровень финансирования вряд ли сохранится в будущем, независимо от того, кто будет занимать Белый дом", - пишет издание.

Напомним, в конце сентября закончится срок действия финансирования помощи Украине на почти 6 миллиардов долларов, если Конгресс США не примет решение о продлении полномочий Пентагона по отправке Киеву оружия из собственных запасов.