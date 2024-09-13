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Можливості Байдена підтримати Україну скорочуються, - Wall Street Journal

Можливості Байдена скорочуються

У зв’язку з тим, що адміністрації Байдена залишилося працювати лише чотири місяці, і мало надії на те, що Конгрес схвалить додаткове фінансування для України незалежно від того, хто виграє вибори в США, Білий дім обговорює, як найкраще допомогти Києву, враховуючи обмежений набір інструментів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The Wall Street Journal.

Це включає потенційне зняття деяких обмежень на використання Україною певних західних видів озброєнь у відповідь на російські транскордонні атаки  таку можливість президент Джо Байден обговорить 13 вересня з прем'єром Великої Британії Кіром Стармером.

Помічники Байдена не мають ілюзій щодо того, що Україна зможе виграти війну до 20 січня, коли новий президент займе Білий дім, і мають помірковані очікування щодо того, чого, на їхню думку, Київ може досягти протягом наступних чотирьох місяців. Американські чиновники також заявили, що вони не підштовхують Україну до мирних переговорів і не намагаються диктувати плани ведення бойових дій.

Один з високопосадовців адміністрації додав, що мета полягає в тому, щоб "максимально покращити стратегічні позиції України до кінця терміну Байдена". Це завдання стало ще складнішим після того, як Росія оголосила про початок контрнаступу в Курській області.

Стратегія адміністрації Байдена "дуже схожа на опис ще однієї нескінченної війни", оскільки вона "не в змозі надіслати достатньо зброї, щоб змінити ситуацію на полі бою, і не має чіткого уявлення про те, якою має бути кінцева мета", сказала Рейчел Ріццо, старший науковий співробітник Атлантичної ради, вашингтонського аналітичного центру.

Зараз в США розглядають можливість дозволити Україні використовувати далекобійну зброю по цілях в Росії. Але це навряд чи задовольнить Київ, який місяцями закликав адміністрацію Байдена зробити це. Пентагон відмовляється рухатися в цьому питанні, оскільки вважає, що вплив буде обмеженим, а також через занепокоєння щодо своїх власних запасів, повідомили офіційні особи.

Адміністрація Байдена хоче, щоб Київ зосередився на зупинці російського наступу на сході вздовж нинішніх ліній фронту, кажуть американські чиновники.

"На початку цього року адміністрації вдалося домогтися надання Україні пакету допомоги на суму 60 мільярдів доларів, достатнього для підтримки військових України протягом наступних місяців, але такий рівень фінансування навряд чи збережеться в майбутньому, незалежно від того, хто займатиме Білий дім", - пише видання.

Нагадаємо, наприкінці вересня закінчиться термін дії фінансування допомоги Україні на майже 6 мільярдів доларів, якщо Конгрес США не ухвалить рішення про продовження повноважень Пентагону із надсилання Києву зброї з власних запасів.

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Топ коментарі
+13
Огидно вже навіть читати про це!!
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13.09.2024 13:07
+11
клоуни!
а хто заважає бідону передати допомогу на вже виділені конгресом 6 лярдів, які згорять через 2 тижні?
затримка тільки за адміністацією бідона.
театр абсурду!
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13.09.2024 13:14
+10
Хай вони нададуть хочаб те, що вже виділено.....
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13.09.2024 13:05
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13.09.2024 13:04 Відповісти
Хай вони нададуть хочаб те, що вже виділено.....
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13.09.2024 13:05 Відповісти
Об"являи фарс- мажор і надаите зброю на 6млд до кінця місяця - починаєте перекидати допомогу з руки в руку - як гарячу жарину
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13.09.2024 13:06 Відповісти
Огидно вже навіть читати про це!!
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13.09.2024 13:07 Відповісти
Так в чому проблема??? Починайте вже зараз відправляти озброєння на залишки від попередніх пакетів PDA та 61 мільярду.

Але ні. Ці довбограї обісралися з лендлізом (ну бо і так всього вистачало) та санкціями (по суті, завдяки продажу нафти кацапи і продовжують воювати), а тепер ще й останні гроші, які виділив конгрес, просирають.
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13.09.2024 13:12 Відповісти
The Wall Street Journal.абсолютно трампоїдне видання ( було завжди партії республіканців)
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13.09.2024 13:12 Відповісти
У США є кілька відомих видань, які вважаються лояльними до Республіканської партії. Серед них:

1. Fox News - головний новинний телеканал, відомий своєю підтримкою республіканців.

2. The Wall Street Journal - хоча його економічна позиція центристська, редакційна політика часто схиляється на бік консерваторів.

3. New York Post - популярний таблоїд, відомий своїми правими поглядами.

4. Washington Examiner - видання, яке публікує матеріали з консервативним ухилом.
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13.09.2024 13:14 Відповісти
Що в тому неправда незалежно від видання ... вже про це деми навіть говорять що Байден протягнув сроки і тепер треба знову рішення конгресу... А воно реалістично можливе тільки після 3 січня якщо пройдуть успішно вибори...

Що заважало чинній адміністрації їх використати ітак вся надана зброя бу не з заводів де можуть бути затримки
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13.09.2024 14:01 Відповісти
клоуни!
а хто заважає бідону передати допомогу на вже виділені конгресом 6 лярдів, які згорять через 2 тижні?
затримка тільки за адміністацією бідона.
театр абсурду!
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13.09.2024 13:14 Відповісти
Так це не випадковість, а продуманий план - помпезно заявити про 6 мільярдів, виділити 400 мільйонів, згаяти час, а далі звинуватити республіканців і Трампа.
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13.09.2024 13:32 Відповісти
Вчора Зєльц заявляв, що без допомоги США Україна програє, а тут вже й допомога закінчується.
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13.09.2024 13:25 Відповісти
рутушка мать!🤣
кацапи навіть назви своєї страни не памьятають - рутушка мать в них!

https://sl8.online/u/9f31f96775b981b9b2bc0a6fb5221fd9/2gvYJDvQdDHJC33cJhQflVdNk6K
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13.09.2024 13:26 Відповісти
Та ти шо! А Байден так хотів, так хотів, ночами не міг спати аби тільки побільше допомоги виділити Україні.
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13.09.2024 13:30 Відповісти
асфальт клав, а потім у буби просив допомоги! - надай бубсель
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13.09.2024 13:47 Відповісти
Хай в США Трамп програє, а потім скаже, що вибори були не чесними.
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13.09.2024 15:01 Відповісти
Поведінка США дуже нагадує сьогоднішню поведінку Польщі.
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13.09.2024 15:05 Відповісти
Яке додаткове фінансування? Конгрес уже проголосував за пакет допомоги Україні на 61 млрд. І скільки Україна з цього пакета отримала? Близько 2 млрд. на військові цілі по каналу PDA. А термін передачі допомоги цим каналом закінчується 30 вересня. Ну нічого, Харріс прийде, порядок наведе. Головне - вірити.
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13.09.2024 15:18 Відповісти
Угу. Враховуючи що Харріс віце-президент у Байдена. Як попи кажуть - Блаженний хто вірує.
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13.09.2024 15:54 Відповісти
Це приславуте "але"
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13.09.2024 16:23 Відповісти
 
 