Адміністрація Байдена опрацьовує питання надання Україні дозволу бити по території РФ, - Reuters

Адміністрація президента США Джо Байдена опрацювує питання дозволу для України на удари американською зброєю по військових цілях на території Росії.

Про це заявив сам Байден, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

У відповідь на питання журналістів чи знімуть США обмеження на використання Україною далекобійної зброї у війні проти Росії він сказав, що його адміністрація "працює над цим питанням".

Напередодні Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що Байден не виключає надання Україні дозволу на удари по військових цілях в Росії.

Раніше повідомлялось, що президент Джо Байден обговорить із прем'єром Великої Британії Кіром Стармером дозвіл для України на удари по території РФ.

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