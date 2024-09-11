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Новини Війна
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Адміністрація Байдена опрацьовує питання надання Україні дозволу бити по території РФ, - Reuters

Джо Байден

Адміністрація президента США Джо Байдена опрацювує питання дозволу для України на удари американською зброєю по військових цілях на території Росії.

Про це заявив сам Байден, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

У відповідь на питання журналістів чи знімуть США обмеження на використання Україною далекобійної зброї у війні проти Росії він сказав, що його адміністрація "працює над цим питанням".

Напередодні Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що Байден не виключає надання Україні дозволу на удари по військових цілях в Росії.

Раніше повідомлялось, що президент Джо Байден обговорить із прем'єром Великої Британії Кіром Стармером дозвіл для України на удари по території РФ.

Читайте: Білий дім передав Конгресу звіт про стратегію щодо України, - Reuters

Автор: 

Байден Джо (2887) зброя (7461) США (22778)


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Топ коментарі
+8
Штати вже всі варіанти перепробували, як казав Черчилль - тепер можна, нарешті, обирати правильний.
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11.09.2024 01:49
+7
самого себе - президента Байдена !
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11.09.2024 02:04
+7
Пiдтримка вже надiйшла, у якостi глибокоi занепокоеностi.
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11.09.2024 04:31
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як важко вичавити з себе це кляте: "Т-а-а-а-а-к !"
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11.09.2024 01:48 Відповісти
Штати вже всі варіанти перепробували, як казав Черчилль - тепер можна, нарешті, обирати правильний.
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11.09.2024 01:49 Відповісти
а одразу обрати правільний, про який знали, не можна було ?
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11.09.2024 01:53 Відповісти
Так вони правильний так і не обрали. Досі.
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11.09.2024 03:43 Відповісти
Зеля вимушив американців поклонитися Єрмаку як законному правителю України.
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11.09.2024 09:34 Відповісти
Це їхня національна особливість.
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11.09.2024 19:34 Відповісти
цікаві танці з бубном

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11.09.2024 01:51 Відповісти
і кого залишилось там в адміністрації переконати? салівана, чи може кірбі?
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11.09.2024 01:53 Відповісти
самого себе - президента Байдена !
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11.09.2024 02:04 Відповісти
саме так - президента Байдена.
вже нема тої рішучісті, самі сумніви - вік бере своє.
добре шо зійшов з перегонів - дав нерудим, нехамам шанс.
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11.09.2024 02:38 Відповісти
Новинка від ЗСУ:

https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1fdnkdh/footage_of_a_ukrainian_fpv_drone_equipped_with_an/
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11.09.2024 03:27 Відповісти
досить сумнівне рішення. Така платформа може хіба що бути носієм зброї з ГСН (fire-and-forget), бо не зрозуміло, як із звичайним РПГ реалізувати прицілювання.
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11.09.2024 04:24 Відповісти
Не виключено, що доведене постачання Іраном БР терористам путіна повпливало на зміст щойно (за чутками) підготовленого Держдепом документа про стратегію США, щодо війни в Україні, яка забезпечується допомогою США.

Надати Конгресу США інформацію про вказану вище стратегію США в Україні є відомою вимогою Конгресу США до адміністрації Байдена на підставі прийнятого Конгресом Закону про 61 млрд. допомоги. Зокрема, необхідно було проінформувати Конгрес США
Що конкретно буде досягнуто в Україні за гроші допомоги, надані Конгресом?
Скільки ще потрібно грошей та часу для досягнення цілей запропонованої стратегії? Яка саме зброя та ********** та в якій кількості повинні бути надані США ЗСУ для розвʼязання окреслених Держдепом стратегічних завдань?

За неофіційною інформацією такий документ, імовірно таємний, щойно наданий Конгресу адміністрацією президента США. Якщо ця інформація відповідає дійсності, то скоро ми почуємо важливі новини.
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11.09.2024 02:04 Відповісти
вже злили той документ. Нічого там важливого. Вода на киселі
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11.09.2024 02:22 Відповісти
розскажи !
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11.09.2024 02:25 Відповісти
З якого саме кремлівського бачка "злили"?
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11.09.2024 03:29 Відповісти
так !
і передача іраном ракет, які хоч й полетять на наші голови, буде одним із козирів подальшої підтримки України, як передового загону Заходу
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11.09.2024 02:24 Відповісти
Пiдтримка вже надiйшла, у якостi глибокоi занепокоеностi.
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11.09.2024 04:31 Відповісти
трагічної стурбованості....
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11.09.2024 07:50 Відповісти
чекають коли кацапи заберуть все важливе з-під удару, і ось тоді нам дадуть 10 ракет із вказівкою, куди можна бити.
дякуємо
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11.09.2024 02:20 Відповісти
Захід не міняє рецептуру приготування жаби-рашки - варити повільно, щоб не вискочила із кастрюлі !
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11.09.2024 02:28 Відповісти
Так. Захід намагається повільно варити російську жабу.
Але у якості палива, нажаль, використовує життя українців.
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11.09.2024 11:01 Відповісти
Захід соплежуї, тому Китаю, Ірану та Півн Кореї як-то пофіг на кулінарні потуги заходу і ввх в Монголії це доказав.
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11.09.2024 12:50 Відповісти
nothing new so far from trump as far as debates - lie, lie , lie and more lies.
"execution babies after the birth" (by the democrats) 🤣
and as always: "I was the greatest President America ever had!"
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11.09.2024 04:32 Відповісти
- дебати -
все шо рижий робить, вже не рижий до речі,
змінив белку - оправдовується...
в перекладі "якшо я не виграю вибори - вони були не чесні і не справедливі" - абздець і крапка...
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11.09.2024 05:14 Відповісти
- дебати -
- mister Trump do you want Ukraine win the war? it is very simple question.
- i want the war stop! - нікого нікому він не нагадує?
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11.09.2024 05:27 Відповісти
"I talked to Abdul"
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11.09.2024 06:02 Відповісти
Kamala also not on all issues was particularly clear.
was expected a bit more from her.
at the end at my only opinion 55-45 Kamala....
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11.09.2024 06:13 Відповісти
*expecting
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11.09.2024 06:16 Відповісти
No clear winner. But in my opinion on some points she seemed more informed and resolute in her thinking and talking points while Trump just kept pivoting back to immigration while he completely dodged the question as to why he blocked the border security agreement that was reached by Congress by making that call...so he could have made things better but instead he interfered and killed the agreement and now he cries about the consequences?
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11.09.2024 06:33 Відповісти
fight is going on for undecided voters...
who wants trump? - will vote for trump no matter what.
who doesn't? - will vote against...
those who make a decision at the last moment of pushing the button - rule the country..
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11.09.2024 06:47 Відповісти
It's always been like that my friend. That's how the two party system works. Die hard fans on both sides and only the independent/undecided voters can break the tie.
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11.09.2024 07:04 Відповісти
I'm not your friend - you are not mine.
we are taking about news
and you do not have to tap me on the shoulder, my friend.
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11.09.2024 07:16 Відповісти
Слухайте, роботяги а не можна швидше "працювати над цим питанням?"
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11.09.2024 04:44 Відповісти
до виборiв i не сподiвайся.
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11.09.2024 05:48 Відповісти
ти шо таке говориш! тобі ешкаляції мало!
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11.09.2024 06:05 Відповісти
Ще рано.
От коли раша почне бомбити Ригу,Варшаву,Берлін,тоді і дозволять.Може.
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11.09.2024 06:06 Відповісти
Да, *** вони клали на Ригу, Варшаву, Берлін.
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11.09.2024 07:10 Відповісти
Як то так ! Люто плюсую +++++
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11.09.2024 12:45 Відповісти
Опрацьовуйте швидше. Скоротіть час денного сну.
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11.09.2024 06:39 Відповісти
Бідний дід не пам'ятає як його звуть, а тут його питають про якісь ракети, кілометри...
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11.09.2024 07:19 Відповісти
Але спочатку піде Єрмак.
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11.09.2024 09:30 Відповісти
Чекають поки *уйло прибере літаки із зони досяжності ракет.
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11.09.2024 10:34 Відповісти
У адміністрації Байдена немає стратегії перемоги України, це факт, всі їхні дії спрямовані в самих пікових моментах коли Україна могла прорватися, вони робили щоб цього не було, я вже не вірю зовсім адміністрації Байдена і всім його Саліванам Блінкінам, США обісрались в Афганістані і так само обісралось в Україні, всі його союзники а це Шольц поперше, і вони самі програють або програли. Люди не ******* сірих, люди ******* ярких.
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11.09.2024 12:03 Відповісти
Всіх дозволів не передозволиш, не перевидозволош !

От така херня малята із дідусем Байденом приключилась.
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11.09.2024 12:43 Відповісти
 
 