Администрация Байдена прорабатывает вопрос предоставления Украине разрешения бить по территории РФ, - Reuters

Администрация президента США Джо Байдена проработает вопрос разрешения для Украины на удары американским оружием по военным целям на территории России.

Об этом заявил сам Байден, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

В ответ на вопросы журналистов снимут ли США ограничения на использование Украиной дальнобойного оружия в войне против России, он сказал, что его администрация "работает над этим вопросом".

Накануне Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Байден не исключает предоставления Украине разрешения на удары по военным целям в России.

Ранее сообщалось, что президент Джо Байден обсудит с премьером Великобритании Киром Стармером разрешение для Украины на удары по территории РФ.

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