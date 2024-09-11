Администрация Байдена прорабатывает вопрос предоставления Украине разрешения бить по территории РФ, - Reuters
Администрация президента США Джо Байдена проработает вопрос разрешения для Украины на удары американским оружием по военным целям на территории России.
Об этом заявил сам Байден, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.
В ответ на вопросы журналистов снимут ли США ограничения на использование Украиной дальнобойного оружия в войне против России, он сказал, что его администрация "работает над этим вопросом".
Накануне Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Байден не исключает предоставления Украине разрешения на удары по военным целям в России.
Ранее сообщалось, что президент Джо Байден обсудит с премьером Великобритании Киром Стармером разрешение для Украины на удары по территории РФ.
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вже нема тої рішучісті, самі сумніви - вік бере своє.
добре шо зійшов з перегонів - дав нерудим, нехамам шанс.
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1fdnkdh/footage_of_a_ukrainian_fpv_drone_equipped_with_an/
Надати Конгресу США інформацію про вказану вище стратегію США в Україні є відомою вимогою Конгресу США до адміністрації Байдена на підставі прийнятого Конгресом Закону про 61 млрд. допомоги. Зокрема, необхідно було проінформувати Конгрес США
Що конкретно буде досягнуто в Україні за гроші допомоги, надані Конгресом?
Скільки ще потрібно грошей та часу для досягнення цілей запропонованої стратегії? Яка саме зброя та ********** та в якій кількості повинні бути надані США ЗСУ для розвʼязання окреслених Держдепом стратегічних завдань?
За неофіційною інформацією такий документ, імовірно таємний, щойно наданий Конгресу адміністрацією президента США. Якщо ця інформація відповідає дійсності, то скоро ми почуємо важливі новини.
і передача іраном ракет, які хоч й полетять на наші голови, буде одним із козирів подальшої підтримки України, як передового загону Заходу
дякуємо
Але у якості палива, нажаль, використовує життя українців.
"execution babies after the birth" (by the democrats) 🤣
and as always: "I was the greatest President America ever had!"
все шо рижий робить, вже не рижий до речі,
змінив белку - оправдовується...
в перекладі "якшо я не виграю вибори - вони були не чесні і не справедливі" - абздець і крапка...
- mister Trump do you want Ukraine win the war? it is very simple question.
- i want the war stop! - нікого нікому він не нагадує?
was expected a bit more from her.
at the end at my only opinion 55-45 Kamala....
who wants trump? - will vote for trump no matter what.
who doesn't? - will vote against...
those who make a decision at the last moment of pushing the button - rule the country..
we are taking about news
and you do not have to tap me on the shoulder, my friend.
От коли раша почне бомбити Ригу,Варшаву,Берлін,тоді і дозволять.Може.
От така херня малята із дідусем Байденом приключилась.