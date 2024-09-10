Білий дім передав Конгресу звіт про стратегію щодо України, - Reuters

Адміністрація президента США Джо Байдена нібито надіслала Конгресу секретного листа, в якому виклала стратегію щодо російсько-української війни.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Reuters із посиланням на трьох співрозмовників.

Йдеться про документ, підготовку якого включили до законопроєкту на $60 млрд допомоги Україні. Обговорення цього законопроєкту тривало з осені, і його затвердили лише у квітні, нагадує Reuters. Початково стратегію мали подати до червня.

За словами помічника одного з конгресменів, доповідь отримали в понеділок, 9 вересня, але ще не ознайомилися з її змістом. Двоє інших джерел також підтвердили отримання документа.

Через значну затримку республіканці висловили розчарування і пригрозили заблокувати подальше фінансування для України. Сенатор Джим Ріш, голова сенатського комітету із закордонних справ, в серпні зазначив, що підтримує допомогу Україні, але не беззастережно.

"<...> Крайній термін минув, а відповіді не надійшло. Президент Байден і віцепрезидентка Гарріс мають надати цю стратегію не лише нам, але й американському народу, а відсутність їхньої реакції дозволяє припускати, що у них такої стратегії немає, або вони бояться показати її", – казав Ріш.

Нагадаємо, Зеленський заявив, що збирається представити президенту США Джо Байдену та партнерам по G7 план миру для України.

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