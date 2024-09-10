Білий дім передав Конгресу звіт про стратегію щодо України, - Reuters
Адміністрація президента США Джо Байдена нібито надіслала Конгресу секретного листа, в якому виклала стратегію щодо російсько-української війни.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Reuters із посиланням на трьох співрозмовників.
Йдеться про документ, підготовку якого включили до законопроєкту на $60 млрд допомоги Україні. Обговорення цього законопроєкту тривало з осені, і його затвердили лише у квітні, нагадує Reuters. Початково стратегію мали подати до червня.
За словами помічника одного з конгресменів, доповідь отримали в понеділок, 9 вересня, але ще не ознайомилися з її змістом. Двоє інших джерел також підтвердили отримання документа.
Через значну затримку республіканці висловили розчарування і пригрозили заблокувати подальше фінансування для України. Сенатор Джим Ріш, голова сенатського комітету із закордонних справ, в серпні зазначив, що підтримує допомогу Україні, але не беззастережно.
"<...> Крайній термін минув, а відповіді не надійшло. Президент Байден і віцепрезидентка Гарріс мають надати цю стратегію не лише нам, але й американському народу, а відсутність їхньої реакції дозволяє припускати, що у них такої стратегії немає, або вони бояться показати її", – казав Ріш.
Нагадаємо, Зеленський заявив, що збирається представити президенту США Джо Байдену та партнерам по G7 план миру для України.
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Але тоді замість плану війни Зе надав Штатам Єрмака з https://www.radiosvoboda.org/a/news-ukrajina-delegacija-jermak-ssha/32681726.html делегацією , котрі поїхали "домовлятись".
Оце і є той документ, за який трампіський бот так тут сцяв окропом, мовляв, адміністрація White House не виконує окремий пункт постанови Конгресу, який було записано 20/04.2024р., коли приймався білль про допомогу Україні. Про те, що White House законопроект вніс в Конгрес ще в вересні минулого року, але трампісти затягнули з його прийняттям на 7 з хвостиком місяців (в результаті чого до України з США не надходила допомога у необхідних об'ємах) - ці боти-трампісти не то що мовчать, а й заперечують вину Трампа і його шобли з затягуванням. Як і не хочуть визнавати, що базою цього документу White House мав бути документ з ОПи дермака ЕрЗе - який, до речі, вони надіслали лише нещодавно, була тут на Цензорі така інфа, не хочеться тут ритись, шукати, наводити...
Не дочитав цю інфу до кінця.... соррі.
Так про оцей документ з ОПи йдеться в останньому абзаці з ссиллю ", що збирається представити президенту США Джо Байдену та партнерам по G7 план миру для України". Але ж дата там - шосте вересня, лише чотири дні тому, коли ЕрЗе спромігся надати Байдену своє бачення плану перемоги України у цій війні та миру. Це, напевне, Кулеба не хотів з ним погоджуватись, а Сибіга - підписав вже, будучи новопризначеним міністром... якось так...
викладення Конгресу стратегії російсько-української війни
з затриманням фінансування України ?
- Вы говорите па русски - я па казахски не панимаю!"(діалог продавщиці-казашки парфюмерного магазину з казахом в Кам"янці Уральської області у 1984 році!)
казахів ?
От і думаю - що саме зі мною "не так"???
"Зеленський, який планує відвідати США під час засідання Генасамблеї ООН, вже неодноразово https://news.liga.net/ua/politics/news/baiden-tramp-i-harris-otrymaiut-pokrokovyi-plan-peremohy-ukrainy-u-viini-zelenskyi заявляв , що Україна представить план перемоги чинному президенту https://file.liga.net/ua/persons/bayden-dzhozef Джо Байдену , а також обом кандидатам у президенти - Трампу і Гарріс.
Наприкінці серпня Зеленський вже https://news.liga.net/ua/politics/news/zelenskyi-nadast-plan-peremohy-baidenu-trampu-i-harris-ozvuchyv-deiaki-punkty казав , що представить план перемоги України Байдену, а також Гарріс і Трампу, "тому що ми не знаємо, хто буде президентом США, а виконати цей план дуже хочеться". В інтерв'ю NBC News, що вийшло 5 вересня, Зеленський знову анонсував, що покаже план перемоги Байдену. Пояснив - раніше не робив цього, тому що https://news.liga.net/ua/politics/news/zelenskyi-pokazhe-baidenu-plan-peremohy-iakyi-ne-zalezhyt-vid-rf-chekav-na-uspikh-na-kurshchyni чекав на успіх України у Курській області ."
https://www.holosameryky.com/a/v-ofisi-harris-be-pidtverdzhuiut-zustrich-z-zelenskym/7777227.html В Офісі кандидатки у президенти США від Демократичної партії Камали Гарріс поки не підтверджують зустріч з президентом Володимиром Зеленським, повідомляє Голос Америки .
За інформацією джерел журналістів, поки що не було оголошено про жодні плани поїздки Гарріс на засідання Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку. Проте, як і в попередні роки, ймовірно, вона може провести зустрічі з міжнародними лідерами у Вашингтоні.
не своєчасного надання Україною плана
перемоги над РФ ?
І це вже відбилося на фінансуванні допомоги
від США із анансованих $61млр ??
По другому реченню - *****. Фінансування допомоги США Україні існує, допомога, наприклад, надається по програмі USAI - це виробництво необхідного для України зброї, обладнання, зокрема і довгострокові контракти з американським ВПК, фінансується з штатівського держбюджету. Ці замовленні військові товари не одразу прибувають в Україну, чекати на них можна місяцями чи роками з моменту прийняття рішення, і це пов'язано з довготривалим виробничим циклом. По цій програмі згаданим біллем передбачено ~13.8 мільярди доларів США.
Інша програма Foreign Military Financing передбачає фінансування для негайної закупівлі Україною озброєння, а також оплачувати відповідні інтелектуальні військові послуги (наприклад - отримання даних космічної розвідки). Але там - мізер, всього лиш півтора мільярди на два роки.
Ще є програма безпосередньої кредитної фінансової підтримки українського бюджету, куди відповідно до квітневого білля США за 1,5роки потрапить лише $7,9 млрд, які, до того ж, їх не можна буде використовувати для виплати пенсій українцям. Передбачено цим біллем, що президент США за згоди Конгресу може цю заборгованість у кілька етапів списати.
Інші гроші з тих $61млрд йдуть на оновлення озброєння армії США і напряму пов'язані з програмою РDА т.зв. "президентських повноважень", про виконання якої тут на форумі в більшості випадків і "ламаються списи". Тому що після отримання нової зброї в порядку модернізації власної зброї Пентагон списує виведену з експлуатації по залишковій ціні - і саме її по тій залишковій ціні Президент США передає Україні. Тому ця допомога не фінансується "із анансованих $61млрд". Там інша ситуація: Президент США не може надати допомоги Україні зброєю більше, ніж $14,5 за 1,5 роки (ще раз: по залишковій ціні цього озброєння). Може дати менше, але не більше.
Сподіваюсь, вам стало зрозуміліше про порядко "фінансування допомоги", яке ви запитували.
Питання ще є але і світ в кінці тунелю появився .
При цьому Зробити Америку Знову Великою можна тільки через перемогу України!
Усе інше - дії скаредних дегенератів, які не здатні скласти 2 + 2.
у разі ядерного удару по Україні не може бути гарантованої ядерної відповіді по кацапах з боку США. і її не буде. бо тоді кацапи у відповідь запустять свої стратегічні ракети по США і Європі. будуть американці так ризикувати? ні.. а от на ядерний удар по Україні найімовірніше відразу в Україні появляться західні війська з американським авіаносцями поблизу і ту всю армаду орків випалять в Україні за кілька тижнів разом з залишками їхньої вже чорноморської флотилії. а заодно Китай, Індія, інші країни можуть вмить припинити торгівлю з кацапами, якщо тільки кацапи застосують ядерну зброю в Україні. ось такий сценарій більше ймовірний, ніж те, що ти городиш.
у разі ядерного удару по Україні може бути гарантованої ядерної відповіді по кацапах з боку США, але не з боку лівих дегенератів! Якщо раніше працювала концепція стримування і обидві сторони відкрито говорили, що на удар буде удар у відповідь, то з часів Обами запрацювала нова концепція - відмова від агресивної риторики, відмова, через яку супротивник нібито перестане бути агресивним.
Унаслідок цієї дитячої концепції рашисти знахабніли в максимальному ступені - концепцію стримування зруйновано, хуьло нічого не боїться - він знає, що США під керівництвом лівих дегенератів завжди поступляться, завжди продадуть союзників...
ударом на удар буде коли кацапи лупануть ядеркою по Штатах чи по блоку НАТО. а коли буде удар по Україні, ні ліваки, ні праваки не наважаться ******* по мацкві ядеркою. бо то буде не у відповідь, а перший удар, тобто агресія. а от за удар ядеркою по Україні у відповідь зі сторони Штатів і блоку НАТО потужний конвенційний удар - це куди більше реально, ніж те, що ти тут пишеш.
ти це пишеш як дійсно якийсь маговський довбойоб, не розуміючи адекватно сам, що пишеш... Америка програла війну у В'єтнамі і що, кудись після цього зникла велич Америки? зовсім ні. до того ж у В'єтнамі воювали саме американські солдати і гинули там тисячами. а в Україні нема американських солдатів. тому для Америки в плані її величі кількість областей в Україні, які контролює саме Україна по великому рахунку вупше ні в що не впирається. От якби тут воювали американські війська і якби тут їм московити дали люлєй, щоб американці втекли з України, кинувши її напризволяще, от тоді це би зачепило американське его і понизило би велич Америки на світовій арені. а так.. то для Америки уже є велика перемога це те, що фіни і шведи стали частиною блоку НАТО і що українськими руками сильно послаблюють військову міць московитів. для американців взагалі буде космос, коли за допомогою їхньої зброї зброї (в багатьох випадках застарілої як морально так і фізично) українці доведуть московитів до тої кондиції, коли московити в Україні отримають дуже сильно по шапці і з китайцями почнуть сратись через те, що китайці їм мало допомагають. а це те, що стратегічно хочуть Штати (і не має великого значення хто там президент) - стравити московитів із комуняками, щоб вони пересрались між собою. А для цього потрібно, щоб Україна була поганим поліцейським для московитів, а американці хорошим поліцейським. звісно, що це лише моя думка, проте я не вважаю, що вона сильно далека від реальності.
Україну до здачі територій ."
А яка ,на Вашу думку в цьому позиція Трампа ?
Спочатку силовий нищівний удар по раші а потім
з позиції сили перемовини з нею ? Чи щось інше ?
Проблема в тому, що ліві дегенерати знову вкрадуть вибори - тобто вкрадуть в України перемогу остаточно.
За лівих дегенератів в України надії на перемогу немає, а за Трампа був би шанс.