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Байден (2766) Конгресс США (1209) Украина (44300)

Белый дом передал Конгрессу отчет о стратегии относительно Украины, - Reuters

Конгрес отримав від Байдена звіт щодо України

Администрация президента США Джо Байдена якобы направила Конгрессу секретное письмо, в котором изложила стратегию относительно российско-украинской войны.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Reuters со ссылкой на трех собеседников.

Речь идет о документе, подготовку которого включили в законопроект на $60 млрд помощи Украине. Обсуждение этого законопроекта продолжалось с осени, и его утвердили только в апреле, напоминает Reuters. Изначально стратегию должны были подать до июня.

По словам помощника одного из конгрессменов, доклад получили в понедельник, 9 сентября, но еще не ознакомились с его содержанием. Два других источника также подтвердили получение документа.

Из-за значительной задержки республиканцы выразили разочарование и пригрозили заблокировать дальнейшее финансирование для Украины. Сенатор Джим Риш, председатель сенатского комитета по иностранным делам, в августе отметил, что поддерживает помощь Украине, но не безоговорочно.

"<...> Крайний срок прошел, а ответ не поступил. Президент Байден и вице-президент Харрис должны предоставить эту стратегию не только нам, но и американскому народу, а отсутствие их реакции позволяет предполагать, что у них такой стратегии нет, или они боятся показать ее", - говорил Риш.

Напомним, Зеленский заявил, что собирается представить президенту США Джо Байдену и партнерам по G7 план мира для Украины.

Также читайте: Зеленский обсудил с делегацией конгресса США "определенные детали плана победы Украины" и планирует представить его Байдену, Трампу и Харрис
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Топ комментарии
+2
Стратегія Байдена / Гарріс така - не дати Україні перемогти, але при цьому не дозволити швидко померти.
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10.09.2024 12:58
+1
Нарешті... "Адміністрація президента США Джо Байдена надіслала Конгресу секретного листа, в якому виклала стратегію щодо російсько-української війни..... Йдеться про документ, підготовку якого включили до законопроєкту на $60 млрд допомоги Україні.... Обговорення цього законопроєкту тривало з осені, і його затвердили лише у квітні,... стратегію мали подати до червня."(с)

Оце і є той документ, за який трампіський бот так тут сцяв окропом, мовляв, адміністрація White House не виконує окремий пункт постанови Конгресу, який було записано 20/04.2024р., коли приймався білль про допомогу Україні. Про те, що White House законопроект вніс в Конгрес ще в вересні минулого року, але трампісти затягнули з його прийняттям на 7 з хвостиком місяців (в результаті чого до України з США не надходила допомога у необхідних об'ємах) - ці боти-трампісти не то що мовчать, а й заперечують вину Трампа і його шобли з затягуванням. Як і не хочуть визнавати, що базою цього документу White House мав бути документ з ОПи дермака ЕрЗе - який, до речі, вони надіслали лише нещодавно, була тут на Цензорі така інфа, не хочеться тут ритись, шукати, наводити...
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10.09.2024 09:04
+1
По першому реченню - так.
По другому реченню - *****. Фінансування допомоги США Україні існує, допомога, наприклад, надається по програмі USAI - це виробництво необхідного для України зброї, обладнання, зокрема і довгострокові контракти з американським ВПК, фінансується з штатівського держбюджету. Ці замовленні військові товари не одразу прибувають в Україну, чекати на них можна місяцями чи роками з моменту прийняття рішення, і це пов'язано з довготривалим виробничим циклом. По цій програмі згаданим біллем передбачено ~13.8 мільярди доларів США.
Інша програма Foreign Military Financing передбачає фінансування для негайної закупівлі Україною озброєння, а також оплачувати відповідні інтелектуальні військові послуги (наприклад - отримання даних космічної розвідки). Але там - мізер, всього лиш півтора мільярди на два роки.
Ще є програма безпосередньої кредитної фінансової підтримки українського бюджету, куди відповідно до квітневого білля США за 1,5роки потрапить лише $7,9 млрд, які, до того ж, їх не можна буде використовувати для виплати пенсій українцям. Передбачено цим біллем, що президент США за згоди Конгресу може цю заборгованість у кілька етапів списати.
Інші гроші з тих $61млрд йдуть на оновлення озброєння армії США і напряму пов'язані з програмою РDА т.зв. "президентських повноважень", про виконання якої тут на форумі в більшості випадків і "ламаються списи". Тому що після отримання нової зброї в порядку модернізації власної зброї Пентагон списує виведену з експлуатації по залишковій ціні - і саме її по тій залишковій ціні Президент США передає Україні. Тому ця допомога не фінансується "із анансованих $61млрд". Там інша ситуація: Президент США не може надати допомоги Україні зброєю більше, ніж $14,5 за 1,5 роки (ще раз: по залишковій ціні цього озброєння). Може дати менше, але не більше.
Сподіваюсь, вам стало зрозуміліше про порядко "фінансування допомоги", яке ви запитували.
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10.09.2024 10:54
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Правила форума Совет форумчан
https://www.pravda.com.ua/news/2023/11/1/7426698/ Група республіканців поставила умови Байдену для подальшої підтримки України ще у листопаді 2023 року.

Але тоді замість плану війни Зе надав Штатам Єрмака з https://www.radiosvoboda.org/a/news-ukrajina-delegacija-jermak-ssha/32681726.html делегацією , котрі поїхали "домовлятись".
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10.09.2024 08:55 Ответить
Нарешті... "Адміністрація президента США Джо Байдена надіслала Конгресу секретного листа, в якому виклала стратегію щодо російсько-української війни..... Йдеться про документ, підготовку якого включили до законопроєкту на $60 млрд допомоги Україні.... Обговорення цього законопроєкту тривало з осені, і його затвердили лише у квітні,... стратегію мали подати до червня."(с)

Оце і є той документ, за який трампіський бот так тут сцяв окропом, мовляв, адміністрація White House не виконує окремий пункт постанови Конгресу, який було записано 20/04.2024р., коли приймався білль про допомогу Україні. Про те, що White House законопроект вніс в Конгрес ще в вересні минулого року, але трампісти затягнули з його прийняттям на 7 з хвостиком місяців (в результаті чого до України з США не надходила допомога у необхідних об'ємах) - ці боти-трампісти не то що мовчать, а й заперечують вину Трампа і його шобли з затягуванням. Як і не хочуть визнавати, що базою цього документу White House мав бути документ з ОПи дермака ЕрЗе - який, до речі, вони надіслали лише нещодавно, була тут на Цензорі така інфа, не хочеться тут ритись, шукати, наводити...
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10.09.2024 09:04 Ответить
Стоп!
Не дочитав цю інфу до кінця.... соррі.
Так про оцей документ з ОПи йдеться в останньому абзаці з ссиллю ", що збирається представити президенту США Джо Байдену та партнерам по G7 план миру для України". Але ж дата там - шосте вересня, лише чотири дні тому, коли ЕрЗе спромігся надати Байдену своє бачення плану перемоги України у цій війні та миру. Це, напевне, Кулеба не хотів з ним погоджуватись, а Сибіга - підписав вже, будучи новопризначеним міністром... якось так...
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10.09.2024 09:12 Ответить
Чи зв'язано ,на Вашу думку ,затримання Байденом
викладення Конгресу стратегії російсько-української війни
з затриманням фінансування України ?

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10.09.2024 09:36 Ответить
Затримка допомоги Україні в поточному фінансовому році США сталась через те, що трампісти затримали прийняття відповідного Законодавства США. Уважно прочитайте хоча би цю інфу
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10.09.2024 10:57 Ответить
Вибач - але твоя "впевненість" нічим не підтведжена Чому - я вище пояснив (До речі: Дергачовський і Озінський райони були відібрані у Казахстану і приєднані до Росії у 1959 році Причина була простою "як лапоть" - аеродром в Озінках має 3, 5 км злітної смугм (хоч і грунтової) Аеродром ПЕРШОГО КЛАСУ (там визначення іде по довжині злітнлої смуги.) Там тоді стояв полк "стратегів" ТОму цю територію потрібно було сильніше прикріпить до Росії
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10.09.2024 12:17 Ответить
Вибач, Яр, але я не побачив ніде "вище", і про що мова...
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10.09.2024 12:22 Ответить
Може, ти десь у потрібне віконце не поцілив?
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10.09.2024 12:23 Ответить
Мабуть так і є! Але "тему" ти оцінив? Мова була про "казахів", які є "гражданами Рассии"! Я таких набачився!
- Вы говорите па русски - я па казахски не панимаю!"(діалог продавщиці-казашки парфюмерного магазину з казахом в Кам"янці Уральської області у 1984 році!)
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10.09.2024 12:35 Ответить
Пане Яр ,при всій повазі ,де Ви в цій темі зустріли
казахів ?
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10.09.2024 13:40 Ответить
М з моїи опонентом уже порозумілися ............ Тому питання Ваше - лишнє!
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10.09.2024 14:33 Ответить
...зайве ...
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10.09.2024 18:32 Ответить
В даному випадку це - синоніми!
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10.09.2024 18:41 Ответить
Оце прийшли в голову думки "філософічні": скарг адміну на мене немає..... Наскакують на мене в основному - тільки "молоді півники" ("зубри" полеміки зі мною уникають)...
От і думаю - що саме зі мною "не так"???
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10.09.2024 13:19 Ответить
До речі, в цій інфі помилка стосовно посади сенатора Джімі Ріша. Бо він - республіканець, представник республіканської меншості-опозиції в Сенаті. Тому не може бути головою сенатського комітету із закордонних справ. Він є офіційно співголовою сенатського комітету із закордонних справ, що в перекладі з американської термінології означає - заступником голови відповідного комітету.
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10.09.2024 09:25 Ответить
https://news.liga.net/ua/politics/news/ofisu-harris-nichego-ne-izvestno-o-vstreche-s-zelenskim-tot-hotel-predostavit-plan-pobedy Ще одна дотична інфа до цієї :
"Зеленський, який планує відвідати США під час засідання Генасамблеї ООН, вже неодноразово https://news.liga.net/ua/politics/news/baiden-tramp-i-harris-otrymaiut-pokrokovyi-plan-peremohy-ukrainy-u-viini-zelenskyi заявляв , що Україна представить план перемоги чинному президенту https://file.liga.net/ua/persons/bayden-dzhozef Джо Байдену , а також обом кандидатам у президенти - Трампу і Гарріс.
Наприкінці серпня Зеленський вже https://news.liga.net/ua/politics/news/zelenskyi-nadast-plan-peremohy-baidenu-trampu-i-harris-ozvuchyv-deiaki-punkty казав , що представить план перемоги України Байдену, а також Гарріс і Трампу, "тому що ми не знаємо, хто буде президентом США, а виконати цей план дуже хочеться". В інтерв'ю NBC News, що вийшло 5 вересня, Зеленський знову анонсував, що покаже план перемоги Байдену. Пояснив - раніше не робив цього, тому що https://news.liga.net/ua/politics/news/zelenskyi-pokazhe-baidenu-plan-peremohy-iakyi-ne-zalezhyt-vid-rf-chekav-na-uspikh-na-kurshchyni чекав на успіх України у Курській області ."

https://www.holosameryky.com/a/v-ofisi-harris-be-pidtverdzhuiut-zustrich-z-zelenskym/7777227.html В Офісі кандидатки у президенти США від Демократичної партії Камали Гарріс поки не підтверджують зустріч з президентом Володимиром Зеленським, повідомляє Голос Америки .
За інформацією джерел журналістів, поки що не було оголошено про жодні плани поїздки Гарріс на засідання Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку. Проте, як і в попередні роки, ймовірно, вона може провести зустрічі з міжнародними лідерами у Вашингтоні.
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10.09.2024 09:35 Ответить
То Байден затримав цього листа внаслідок
не своєчасного надання Україною плана
перемоги над РФ ?
І це вже відбилося на фінансуванні допомоги
від США із анансованих $61млр ??
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10.09.2024 09:59 Ответить
По першому реченню - так.
По другому реченню - *****. Фінансування допомоги США Україні існує, допомога, наприклад, надається по програмі USAI - це виробництво необхідного для України зброї, обладнання, зокрема і довгострокові контракти з американським ВПК, фінансується з штатівського держбюджету. Ці замовленні військові товари не одразу прибувають в Україну, чекати на них можна місяцями чи роками з моменту прийняття рішення, і це пов'язано з довготривалим виробничим циклом. По цій програмі згаданим біллем передбачено ~13.8 мільярди доларів США.
Інша програма Foreign Military Financing передбачає фінансування для негайної закупівлі Україною озброєння, а також оплачувати відповідні інтелектуальні військові послуги (наприклад - отримання даних космічної розвідки). Але там - мізер, всього лиш півтора мільярди на два роки.
Ще є програма безпосередньої кредитної фінансової підтримки українського бюджету, куди відповідно до квітневого білля США за 1,5роки потрапить лише $7,9 млрд, які, до того ж, їх не можна буде використовувати для виплати пенсій українцям. Передбачено цим біллем, що президент США за згоди Конгресу може цю заборгованість у кілька етапів списати.
Інші гроші з тих $61млрд йдуть на оновлення озброєння армії США і напряму пов'язані з програмою РDА т.зв. "президентських повноважень", про виконання якої тут на форумі в більшості випадків і "ламаються списи". Тому що після отримання нової зброї в порядку модернізації власної зброї Пентагон списує виведену з експлуатації по залишковій ціні - і саме її по тій залишковій ціні Президент США передає Україні. Тому ця допомога не фінансується "із анансованих $61млрд". Там інша ситуація: Президент США не може надати допомоги Україні зброєю більше, ніж $14,5 за 1,5 роки (ще раз: по залишковій ціні цього озброєння). Може дати менше, але не більше.
Сподіваюсь, вам стало зрозуміліше про порядко "фінансування допомоги", яке ви запитували.
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10.09.2024 10:54 Ответить
Щиро дякую за детальну інформацію .

Питання ще є але і світ в кінці тунелю появився .
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10.09.2024 13:35 Ответить
Стратегія Байдена / Гарріс така - не дати Україні перемогти, але при цьому не дозволити швидко померти.
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10.09.2024 12:58 Ответить
це стратегія не лише Байдена/Харіс. Це стратегія США. перемогти? це означає завалити Україну горами зброї. а це сотні мільярдів доларів. і це далеко не факт, що дасть змогу Україні перемогти. бо кацапи так само щороку вкидують у топку війни сотні мільярдів доларів. щоб перемогти, то потрібно крім цих сотень мільярдів доларів в Україну вводити військовий контингент. а це що значить? це значить пряме зіткнення військ русні і військ блоку НАТО. і тоді значно виростає ймовірність ядерної війни. хто в Америці чи у Європі на таке піде? ставити під ризик знищення Європу і частину Америки заради кількох областей України ніхто з притомних західних партнерів не буде. просто Трамп зараз про це практично публічно говорить і Маск йому підтакує. А Байден про це відкрито не говорить, хоча суть ця проглядається доволі чітко..
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10.09.2024 15:59 Ответить
Не дозволити Україні перемогти? Це не стратегія США, це стратегія дегенератів у США. У будь-якій війні може бути тільки один переможець. Якщо не дозволити Україні перемогти, то це буде не тільки приниженням Америки, а й означатиме, що російський гітлер піде далі в Європу, і не тільки в Європу, а Китай на Тайвань - і вже тоді Америці в реальності доведеться особисто воювати з росіянами. Так що озброєнню України на сотні мільярдів немає альтернативи. Якщо, звісно, Байден / Гарріс / Шольц не примусять Україну до сдачі територій. Це те розв'язання проблеми, про яке вони мріють усі 2,5 роки війни.
При цьому Зробити Америку Знову Великою можна тільки через перемогу України!
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10.09.2024 16:50 Ответить
нерозумна постановка питання "недозволити Україні перемогти". а якщо дозволити? то що, Україна переможе? навіть якщо і дадуть Україні по ленд-лізу зброю на 500 лярдів, то теж нема гарантії, що переможе... Перемогти можна тільки в тому випадку, якщо окрім ленд-лізу зброї на 500 лярдів в Україну також зайдуть війська антипутінської коаліції для допомоги ЗСУ. Передбачається найближчим часом введення в Україну західних військ? ні. ні найближчим часом, ні через рік-два чи три.. Тому і буде все відбуватися так як це відбувається і зараз. тобто варіант з введенням західних військ в Україну вже мабуть точно можна відкинути на кілька років, як мінімум. лишається тоді 2 варіанти - або щось на московії трапиться, що московія забереться з України зі своїми орками, як це було в Афгані (тут 10 років вже не знадобиться московитам, щоб це усвідомити, набагато менше буде їм потрібно, бо московити - це вже не совок.) інший варіант - це умовна заморозка війни по лінії фронту, при якій підпишуть якусь там угоду про припинення вогню і не будуть підписувати жодних угод про територіальні поступки чи здобутки, щоб остаточно не розвалювати ООН.
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10.09.2024 17:43 Ответить
Україна тримає "другу армію світу" вже 2,5 року без допомоги чужих армій - це означає, що вона здатна одна перемогти за наявності повного боєкомплекту з авіації, артилерії, далекобійних ракет і за наявності з боку США простих слів: "у разі ядерного удару по Україні буде негайна ядерна відповідь".

Усе інше - дії скаредних дегенератів, які не здатні скласти 2 + 2.
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10.09.2024 17:54 Ответить
та нездатна. немає у нас сотень фахових пілотів, готових, як аси, розсікати на ефках.. принаймні зараз. таку кількість пілотів потрібно роками готувати. і будуть їх готувати. я навіть не виключаю, що невдовзі і західним пілотам у відставці дозволять в Україні літати на ефках. проте це не сьогодні буде і не завтра. Українці уже кацапам спалили 8000 танків... так само кацапи можуть і нам спалити 8000 абрамсів і леаопардів, якщо нам їх дадуть зараз.

у разі ядерного удару по Україні не може бути гарантованої ядерної відповіді по кацапах з боку США. і її не буде. бо тоді кацапи у відповідь запустять свої стратегічні ракети по США і Європі. будуть американці так ризикувати? ні.. а от на ядерний удар по Україні найімовірніше відразу в Україні появляться західні війська з американським авіаносцями поблизу і ту всю армаду орків випалять в Україні за кілька тижнів разом з залишками їхньої вже чорноморської флотилії. а заодно Китай, Індія, інші країни можуть вмить припинити торгівлю з кацапами, якщо тільки кацапи застосують ядерну зброю в Україні. ось такий сценарій більше ймовірний, ніж те, що ти городиш.
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10.09.2024 18:29 Ответить
Байден цілих два роки забороняв давати Україні літаки, він досі не дозволяє навчати пілотів у США під дебільними приводами - тому що він лівий дегенерат і мрія хуьла!

у разі ядерного удару по Україні може бути гарантованої ядерної відповіді по кацапах з боку США, але не з боку лівих дегенератів! Якщо раніше працювала концепція стримування і обидві сторони відкрито говорили, що на удар буде удар у відповідь, то з часів Обами запрацювала нова концепція - відмова від агресивної риторики, відмова, через яку супротивник нібито перестане бути агресивним.
Унаслідок цієї дитячої концепції рашисти знахабніли в максимальному ступені - концепцію стримування зруйновано, хуьло нічого не боїться - він знає, що США під керівництвом лівих дегенератів завжди поступляться, завжди продадуть союзників...
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10.09.2024 20:13 Ответить
Україна для Штатів не союзник, а партнер. Союзник для Штатів - це країни-члени НАТО і країни, які мають укладену із Штатами угоду про статус головного союзника США поза блоком НАТО.

ударом на удар буде коли кацапи лупануть ядеркою по Штатах чи по блоку НАТО. а коли буде удар по Україні, ні ліваки, ні праваки не наважаться ******* по мацкві ядеркою. бо то буде не у відповідь, а перший удар, тобто агресія. а от за удар ядеркою по Україні у відповідь зі сторони Штатів і блоку НАТО потужний конвенційний удар - це куди більше реально, ніж те, що ти тут пишеш.
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10.09.2024 20:24 Ответить
" бо то буде не у відповідь, а перший удар, тобто агресія" = маячня
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10.09.2024 20:27 Ответить
не маячня, а реальність..
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10.09.2024 20:35 Ответить
маячня - про потужний конвенційний удар. Не буде його
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11.09.2024 02:31 Ответить
"При цьому Зробити Америку Знову Великою можна тільки через перемогу України!"

ти це пишеш як дійсно якийсь маговський довбойоб, не розуміючи адекватно сам, що пишеш... Америка програла війну у В'єтнамі і що, кудись після цього зникла велич Америки? зовсім ні. до того ж у В'єтнамі воювали саме американські солдати і гинули там тисячами. а в Україні нема американських солдатів. тому для Америки в плані її величі кількість областей в Україні, які контролює саме Україна по великому рахунку вупше ні в що не впирається. От якби тут воювали американські війська і якби тут їм московити дали люлєй, щоб американці втекли з України, кинувши її напризволяще, от тоді це би зачепило американське его і понизило би велич Америки на світовій арені. а так.. то для Америки уже є велика перемога це те, що фіни і шведи стали частиною блоку НАТО і що українськими руками сильно послаблюють військову міць московитів. для американців взагалі буде космос, коли за допомогою їхньої зброї зброї (в багатьох випадках застарілої як морально так і фізично) українці доведуть московитів до тої кондиції, коли московити в Україні отримають дуже сильно по шапці і з китайцями почнуть сратись через те, що китайці їм мало допомагають. а це те, що стратегічно хочуть Штати (і не має великого значення хто там президент) - стравити московитів із комуняками, щоб вони пересрались між собою. А для цього потрібно, щоб Україна була поганим поліцейським для московитів, а американці хорошим поліцейським. звісно, що це лише моя думка, проте я не вважаю, що вона сильно далека від реальності.
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10.09.2024 18:15 Ответить
ні, точно не кацап. а от ти точно маговський довбойоб... на шо тобі відповідати? на те, шо ти полізло в столітню історію шукати якусь правду? ліваки, демократи. обісрались, здали.... ти ж так *** топиш за магу і обсираєш демократів, що забув тут написати, що твій вершитель світу Трамп обісрався з кацапами в Сирії і не вигнав їх звідти. так само як і обісрався в Україні і не вигнав кацапів з України. от якби він зробив так, то тоді ти в контексті таких порівнянь міг би тут вумнічати про обісраних ліваків і героя Трампа... але ж ніт. так не сталось... то тоді твоя риторика - це просто тупа *******. нікому не цікава і не потрібна. знайди собі свого друга секонда фірста і дрочіть один одному на магу..
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10.09.2024 20:33 Ответить
"Якщо звісно Байден /Гарріс / Шольц не примусять
Україну до здачі територій ."

А яка ,на Вашу думку в цьому позиція Трампа ?
Спочатку силовий нищівний удар по раші а потім
з позиції сили перемовини з нею ? Чи щось інше ?
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10.09.2024 19:06 Ответить
Спочатку з позиції сили перемовини з нею.

Проблема в тому, що ліві дегенерати знову вкрадуть вибори - тобто вкрадуть в України перемогу остаточно.

За лівих дегенератів в України надії на перемогу немає, а за Трампа був би шанс.
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10.09.2024 20:18 Ответить
Дякую ,зрозуміло .
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10.09.2024 20:36 Ответить
 
 