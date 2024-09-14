Стефанчук встретился с делегацией членов Конгресса США: Обсудили дополнительные системы ПВО и F-16 для Украины. ФОТО

Глава Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук провел встречу с делегацией членов Конгресса США. Во время встречи речь шла о насущных потребностях Украины для защиты от российского террора, в частности дополнительных системах ПВО.

Об этом сообщается на сайте Верховной Рады, информирует Цензор.НЕТ.

Стефанчук подчеркнул, что Украина высоко ценит двухпартийную и двухпалатную поддержку Конгресса. Он поблагодарил США за беспрецедентную, всестороннюю и постоянную помощь, предоставленную Украине для борьбы с российской агрессией, особенно за оборонную поддержку, которая имеет ключевое значение в противодействии российской агрессии.

Спикер ВР отметил, что в последние недели Россия значительно усилила свой террор, убивая мирных людей, обстреливая и разрушая украинскую критическую инфраструктуру, в том числе и гражданскую. Поэтому очертил насущные потребности Украины, прежде всего - это дополнительные системы противовоздушной обороны.

"Также подняли вопрос о возможности применения американского оружия для ударов по военным объектам на территории РФ, откуда ведутся обстрелы украинских городов. Спикер украинского парламента отметил необходимость создания международной коалиции государств, готовых помогать сбивать российские ракеты и беспилотники над территорией Украины", - говорится в сообщении.

Кроме этого, поднимался вопрос поставки дополнительных истребителей F-16, а также сокращения сроков подготовки украинских пилотов и увеличения количества мест для их обучения.

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Отмечается, что отдельное внимание было уделено евроатлантической интеграции Украины. Стефанчук подчеркнул, что членство в НАТО остается стратегической целью Украины.

"Украинская армия уже действует по стандартам и принципам НАТО, используя оружие Альянса, и членство Украины в НАТО станет гарантией безопасности для Украины и всей Европы на многие десятилетия вперед", - сказал глава парламента.

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