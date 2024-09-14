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Стефанчук встретился с делегацией членов Конгресса США: Обсудили дополнительные системы ПВО и F-16 для Украины. ФОТО

Глава Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук провел встречу с делегацией членов Конгресса США. Во время встречи речь шла о насущных потребностях Украины для защиты от российского террора, в частности дополнительных системах ПВО.

Об этом сообщается на сайте Верховной Рады, информирует Цензор.НЕТ.

Стефанчук подчеркнул, что Украина высоко ценит двухпартийную и двухпалатную поддержку Конгресса. Он поблагодарил США за беспрецедентную, всестороннюю и постоянную помощь, предоставленную Украине для борьбы с российской агрессией, особенно за оборонную поддержку, которая имеет ключевое значение в противодействии российской агрессии.

Стефанчук зустрівся з делегацією членів Конгресу США

Спикер ВР отметил, что в последние недели Россия значительно усилила свой террор, убивая мирных людей, обстреливая и разрушая украинскую критическую инфраструктуру, в том числе и гражданскую. Поэтому очертил насущные потребности Украины, прежде всего - это дополнительные системы противовоздушной обороны.

"Также подняли вопрос о возможности применения американского оружия для ударов по военным объектам на территории РФ, откуда ведутся обстрелы украинских городов. Спикер украинского парламента отметил необходимость создания международной коалиции государств, готовых помогать сбивать российские ракеты и беспилотники над территорией Украины", - говорится в сообщении.

Кроме этого, поднимался вопрос поставки дополнительных истребителей F-16, а также сокращения сроков подготовки украинских пилотов и увеличения количества мест для их обучения.

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Отмечается, что отдельное внимание было уделено евроатлантической интеграции Украины. Стефанчук подчеркнул, что членство в НАТО остается стратегической целью Украины.

"Украинская армия уже действует по стандартам и принципам НАТО, используя оружие Альянса, и членство Украины в НАТО станет гарантией безопасности для Украины и всей Европы на многие десятилетия вперед", - сказал глава парламента.

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Автор: 

Конгресс США (1236) ПВО (2774) Стефанчук Руслан (658)


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Топ комментарии
+8
В принципі, могли б і з якимось опудалом на кукурудзяному полі зустрітися.
Воно ж пусте місце...
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14.09.2024 20:50
+6
не Разумков, а Парубій. той Разумков - таке саме ригівське і зелене лайно..
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14.09.2024 20:58
+4
На месте Президента не должно быть клоуна.
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14.09.2024 20:46
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А на його місці міг бути Разумков...
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14.09.2024 20:40 Ответить
При чем тут Разумков?
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14.09.2024 20:44 Ответить
На месте Президента не должно быть клоуна.
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14.09.2024 20:46 Ответить
Шило-мило?
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14.09.2024 20:46 Ответить
не Разумков, а Парубій. той Разумков - таке саме ригівське і зелене лайно..
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14.09.2024 20:58 Ответить
Так, але видно батьківська гена має значення і він перестав дружити із зебілами.
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14.09.2024 22:56 Ответить
сумніваюсь, що то він перестав дружити. більше вірю в те, що його зелені просто викинули з команди, от того він і перестав..
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15.09.2024 01:08 Ответить
На його місці могла бути будь-яка домашня тварина.
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14.09.2024 22:12 Ответить
В принципі, могли б і з якимось опудалом на кукурудзяному полі зустрітися.
Воно ж пусте місце...
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14.09.2024 20:50 Ответить
...грамазєка...
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14.09.2024 20:52 Ответить
коливан
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14.09.2024 20:55 Ответить
Шрек!
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14.09.2024 22:16 Ответить
не підходить. Це дуже позитивний персонаж для нього. Коливан - в самий раз.
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14.09.2024 22:30 Ответить
То чому тоді Шрек зелений ?
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14.09.2024 22:36 Ответить
тому що у нього у центрі порфіринового ядра замість атома заліза знаходиться атом магнія. Треба було уроки у школі не пропускати)
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14.09.2024 22:59 Ответить
Стефанчук і ППО - це хряк і скрипка! У нас скоро і головний ветеринар буде на зустрічі з американським ветеринаром обнговорювати поставки Томагавків для Бедичівського добровольчого батальйону податківців...
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14.09.2024 21:07 Ответить
А де пан Єрмак? Міжнародні візити - це справа керівника президента України.
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14.09.2024 21:07 Ответить
це не його рівень...)))
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14.09.2024 21:32 Ответить
І що, Стефанчук нікого не з'їв?
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14.09.2024 21:50 Ответить
Він харчується планктоном .
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14.09.2024 22:18 Ответить
парламентським
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14.09.2024 22:31 Ответить
А по рилу не скажеш...
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14.09.2024 23:23 Ответить
 
 