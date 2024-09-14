Стефанчук зустрівся з делегацією членів Конгресу США: Обговорили додаткові системи ППО та F-16 для України. ФОТО

Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук провів зустріч із делегацією членів Конгресу США. Під час зустрічі йшлося про нагальні потреби України для захисту від російського терору, зокрема додаткові системи ППО.

Про це повідомляється на сайті Верховної Ради, інформує Цензор.НЕТ.

Стефанчук наголосив, що Україна високо цінує двопартійну і двопалатну підтримку Конгресу. Він подякував США за безпрецедентну, всебічну і сталу допомогу, надану Україні для боротьби з російською агресією, особливо за оборонну підтримку, яка має ключове значення у протидії російській агресії.

Спікер ВР зазначив, що останніми тижнями Росія значно посилила свій терор, вбиваючи мирних людей, обстрілюючи та руйнуючи українську критичну інфраструктуру, зокрема й цивільну. Тому окреслив нагальні потреби України, передусім - це додаткові системи протиповітряної оборони.

"Також порушили питання про можливість застосування американської зброї для ударів по військових об'єктах на території РФ, звідки ведуться обстріли українських міст. Спікер українського парламенту наголосив на необхідності створення міжнародної коаліції держав, готових допомагати збивати російські ракети та безпілотники над територією України", - йдеться у повідомленні.

Крім цього, порушувалося питання постачання додаткових винищувачів F-16, а також скорочення термінів підготовки українських пілотів та збільшення кількості місць для їхнього навчання.

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Зазначається, що окрема увага була приділена євроатлантичній інтеграції України. Стефанчук наголосив, що членство в НАТО залишається стратегічною метою України.

"Українська армія вже діє за стандартами та принципами НАТО, використовуючи зброю Альянсу, і членство України в НАТО стане гарантією безпеки для України та всієї Європи на багато десятиліть уперед", - сказав голова парламенту.

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