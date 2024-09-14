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Стефанчук зустрівся з делегацією членів Конгресу США: Обговорили додаткові системи ППО та F-16 для України. ФОТО

Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук провів зустріч із делегацією членів Конгресу США. Під час зустрічі йшлося про нагальні потреби України для захисту від російського терору, зокрема додаткові системи ППО.

Про це повідомляється на сайті Верховної Ради, інформує Цензор.НЕТ.

Стефанчук наголосив, що Україна високо цінує двопартійну і двопалатну підтримку Конгресу. Він подякував США за безпрецедентну, всебічну і сталу допомогу, надану Україні для боротьби з російською агресією, особливо за оборонну підтримку, яка має ключове значення у протидії російській агресії.

Стефанчук зустрівся з делегацією членів Конгресу США

Спікер ВР зазначив, що останніми тижнями Росія значно посилила свій терор, вбиваючи мирних людей, обстрілюючи та руйнуючи українську критичну інфраструктуру, зокрема й цивільну. Тому окреслив нагальні потреби України, передусім - це додаткові системи протиповітряної оборони.

"Також порушили питання про можливість застосування американської зброї для ударів по військових об'єктах на території РФ, звідки ведуться обстріли українських міст. Спікер українського парламенту наголосив на необхідності створення міжнародної коаліції держав, готових допомагати збивати російські ракети та безпілотники над територією України", - йдеться у повідомленні.

Крім цього, порушувалося питання постачання додаткових винищувачів F-16, а також скорочення термінів підготовки українських пілотів та збільшення кількості місць для їхнього навчання.

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Зазначається, що окрема увага була приділена євроатлантичній інтеграції України. Стефанчук наголосив, що членство в НАТО залишається стратегічною метою України.

"Українська армія вже діє за стандартами та принципами НАТО, використовуючи зброю Альянсу, і членство України в НАТО стане гарантією безпеки для України та всієї Європи на багато десятиліть уперед", - сказав голова парламенту.

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Автор: 

Конгрес США (1230) ППО (3214) Стефанчук Руслан (760)


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Топ коментарі
+8
В принципі, могли б і з якимось опудалом на кукурудзяному полі зустрітися.
Воно ж пусте місце...
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14.09.2024 20:50
+6
не Разумков, а Парубій. той Разумков - таке саме ригівське і зелене лайно..
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14.09.2024 20:58
+4
На месте Президента не должно быть клоуна.
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14.09.2024 20:46
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А на його місці міг бути Разумков...
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14.09.2024 20:40 Відповісти
При чем тут Разумков?
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14.09.2024 20:44 Відповісти
На месте Президента не должно быть клоуна.
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14.09.2024 20:46 Відповісти
Шило-мило?
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14.09.2024 20:46 Відповісти
не Разумков, а Парубій. той Разумков - таке саме ригівське і зелене лайно..
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14.09.2024 20:58 Відповісти
Так, але видно батьківська гена має значення і він перестав дружити із зебілами.
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14.09.2024 22:56 Відповісти
сумніваюсь, що то він перестав дружити. більше вірю в те, що його зелені просто викинули з команди, от того він і перестав..
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15.09.2024 01:08 Відповісти
На його місці могла бути будь-яка домашня тварина.
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14.09.2024 22:12 Відповісти
В принципі, могли б і з якимось опудалом на кукурудзяному полі зустрітися.
Воно ж пусте місце...
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14.09.2024 20:50 Відповісти
...грамазєка...
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14.09.2024 20:52 Відповісти
коливан
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14.09.2024 20:55 Відповісти
Шрек!
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14.09.2024 22:16 Відповісти
не підходить. Це дуже позитивний персонаж для нього. Коливан - в самий раз.
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14.09.2024 22:30 Відповісти
То чому тоді Шрек зелений ?
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14.09.2024 22:36 Відповісти
тому що у нього у центрі порфіринового ядра замість атома заліза знаходиться атом магнія. Треба було уроки у школі не пропускати)
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14.09.2024 22:59 Відповісти
Стефанчук і ППО - це хряк і скрипка! У нас скоро і головний ветеринар буде на зустрічі з американським ветеринаром обнговорювати поставки Томагавків для Бедичівського добровольчого батальйону податківців...
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14.09.2024 21:07 Відповісти
А де пан Єрмак? Міжнародні візити - це справа керівника президента України.
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14.09.2024 21:07 Відповісти
це не його рівень...)))
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14.09.2024 21:32 Відповісти
І що, Стефанчук нікого не з'їв?
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14.09.2024 21:50 Відповісти
Він харчується планктоном .
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14.09.2024 22:18 Відповісти
парламентським
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14.09.2024 22:31 Відповісти
А по рилу не скажеш...
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14.09.2024 23:23 Відповісти
 
 