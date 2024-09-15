Из 14 новых бригад не удалось укомплектовать даже четыре, - Зеленский
За счет иностранной помощи Украина рассчитывала рассчитывала укомплектовать 14 военных бригад, но не получилось оснастить - даже четыре.
Об этом сказал президент Владимир Зеленский в интервью журналисту Фариду Закарии на CNN, сообщает Цензор.НЕТ.
Глава государства ответил на вопрос, почему даже после помощи США и Евросоюза, украинским военным до сих пор не хватает снарядов. По словам Зеленского, поставки вооружения происходят медленно.
"Очень много причин. Во-первых, это (поставки вооружения, - ред.) происходит достаточно медленно. Во-вторых, нам нужно укомплектовать 14 бригад - до сих пор у нас этого нет. Из этого пакета бригад мы не оснастили даже четыре... Поэтому нам нужно внутреннее производство дронов. Его недостаточно, но мы это сделали", - сказал глава государства.
По словам Зеленского, пока решение о предоставлении помощи на $61 млрд принималось Конгрессом США, Силы обороны использовали "все что могли".
"В течение 8-месячной паузы, предшествовавшей положительному решению Конгресса США, мы использовали все, что могли. Мы передали все, что было в резервах - на складах и в резервных бригадах, которые нам нужны. Мы забрали у них все, что было - все их оружие", - заявил Зеленский.
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Не треба фомувати 20 одночасно, сформуйте спочатку одну, потім другу, потім третю. А краще просто підтримуйте і розвивайте існуючі. Є така кацапська поговорка - "Бєрі ношу по сєбє шоб не падать прі ходьбє."