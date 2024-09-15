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Зеленский (19056) помощь (7436) США (24852) ВСУ (6275)

Из 14 новых бригад не удалось укомплектовать даже четыре, - Зеленский

Зеленський про укомплектування бригад

За счет иностранной помощи Украина рассчитывала рассчитывала укомплектовать 14 военных бригад, но не получилось оснастить - даже четыре.

Об этом сказал президент Владимир Зеленский в интервью журналисту Фариду Закарии на CNN, сообщает Цензор.НЕТ.

Глава государства ответил на вопрос, почему даже после помощи США и Евросоюза, украинским военным до сих пор не хватает снарядов. По словам Зеленского, поставки вооружения происходят медленно.

"Очень много причин. Во-первых, это (поставки вооружения, - ред.) происходит достаточно медленно. Во-вторых, нам нужно укомплектовать 14 бригад - до сих пор у нас этого нет. Из этого пакета бригад мы не оснастили даже четыре... Поэтому нам нужно внутреннее производство дронов. Его недостаточно, но мы это сделали", - сказал глава государства.

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По словам Зеленского, пока решение о предоставлении помощи на $61 млрд принималось Конгрессом США, Силы обороны использовали "все что могли".

"В течение 8-месячной паузы, предшествовавшей положительному решению Конгресса США, мы использовали все, что могли. Мы передали все, что было в резервах - на складах и в резервных бригадах, которые нам нужны. Мы забрали у них все, что было - все их оружие", - заявил Зеленский.

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Топ комментарии
+39
Півтора мільярди на марафон, мільярди на ремонт доріг: з такими витратамина комплектацію бригад може грошей не вистачити.
А винуваті як завжди союзники.
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15.09.2024 18:41
+35
Візьміть Придністров'я,і звільняться нові бригади,а решто доукоплектуйте ,а не нові створюйте(
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15.09.2024 18:31
+31
Треба гроші служок, накрадені з 2019 року, з офшорів повертати в Уураіну, для її захисту від орків!!
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15.09.2024 18:32
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Старі недокомплект, а він все нові створює, якийсь довбо.бізм
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16.09.2024 09:02 Ответить
Не вірю що не можна дістати зрою, просто гроші витрачають на інше.
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16.09.2024 09:17 Ответить
А викупити озброєння в наших виробників зараза не хоче! Немає грошей? Поверни накрадене з офшорів!
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16.09.2024 09:29 Ответить
А, тобто замість того, щоб порадитись із союзниками щодо темпів мобілізації ми просто формуємо нові бригади, які потужно чекають зброю і ********** проїдають державні кошти яки могли піти на забезпечення меншої кількості бригад. Крутиться ото як вуж на пательні.
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16.09.2024 09:44 Ответить
Нема чим воювати , але людей гребуть і відправляють через півтора місяця в окоп, щоб вмерли без підготовки і зброї.
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16.09.2024 09:53 Ответить
благодаря ЗЕ Быдлу Украина оказалась в глубочайшей жо....е....и пока бенин Оманский Нарик с фсбэшником играют роль "руководителей" ни чего хорошего не ждите, этот Сброд переплюнул ОПГ витьки хама....
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16.09.2024 10:00 Ответить
В такий тяжкий період, коли кожна копійка важлива для перемоги, місцеві влади асфальтують, обкладають плиткою міста, тратять гроші на фонтани. Центральна влада збільшує заробітну плату, пенсії службовцям, різного ґатунку депутатам, керівникам вишів, рай, обл. адміністраціям. Тому і не дивно, що грошей для ВСУ не вистачає, не вистачає на покупку ********* озброєння. Немає лозунгу, що все для перемоги. Тільки і чуємо, що відступаємо
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16.09.2024 10:02 Ответить
У мене питання до говнокомандувача - ***** ви комплектуєте нові бригади (які не воюють) коли у вас не укомплектовані старі (які воюють)??? Купа відмінної техніки місяцями простоює на стоянках, в той час як бригади воюють на розвалюхах.
Не треба фомувати 20 одночасно, сформуйте спочатку одну, потім другу, потім третю. А краще просто підтримуйте і розвивайте існуючі. Є така кацапська поговорка - "Бєрі ношу по сєбє шоб не падать прі ходьбє."
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16.09.2024 10:06 Ответить
Та все у вас є укомлектувати ти і твоя компашка просто бзд#ть,що вас зітруть з лиця землі.Ось така ПРАВДА.
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16.09.2024 11:19 Ответить
Ухилянт в розпачі. Покажи приклад, членограй.
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16.09.2024 14:35 Ответить
Що ж ти спец, розмовного жанру, потужно не укомптектував. Язиком, аби-що молоти не мішками вагони завантажувати. А взагалі, як ця зелена недоросль наостогидла, хто б тільки знав.
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16.09.2024 14:36 Ответить
Навіщо створювати нові бригади, а не здійснювати доукомплектацію існуючих.
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17.09.2024 16:55 Ответить
курва, і це при тому, що військові волають, що на фронті брак людей... а у зеленого ******** 14 (міфічних) бригад, які нудяться без зброї... зелена тупа брехлива тварино, як же хочеться одного ранку прокинутися й діхнатися, що ти здохло. просто, *****, здохло, закінчило своє нікому непотрібне ублюдочне життя!!
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17.09.2024 16:59 Ответить
Сам не може забезпечити навіть виробництво мін до мінометів, а комусь дорікає. З мавіками теж саме. Голобородько, йшов би ти лісом!
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17.09.2024 17:53 Ответить
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