Зеленский о наступлении на Курскую область: Это рискованная операция, идея заключалась в том, чтобы РФ направила туда часть своих сил
Президент Владимир Зеленский рассказал детали Курской операции ВСУ. По его словам, идея заключалась в том, чтобы направить туда часть российских сил, отвлекая их от других направлений на фронте.
Об этом Зеленский рассказал в интервью Фариду Закарии на CNN, информирует Цензор.НЕТ.
По словам главы государства, у Украины была сложная ситуация на восточном направлении фронта.
"Прежде всего у нас была очень сложная ситуация на востоке, в Харьковской области, на Донбассе, на некоторых из этих направлений. Это Угледар, это Покровск, это Мирноград, это много разных городов. Люди знают только о Покровске, но вы правы, что ситуация была сложная. И они (россияне, - ред.) продвигались очень быстро, поскольку у нас не было оснащения", - сказал глава государства.
Зеленский отметил, что ВСУ имели большую нехватку снарядов. Зато враг имел преимущество в боеприпасах.
"Опять же, когда мы говорим об оснащении, о том, как оснастить бригады, на самом деле, между нами говоря нет значения. Сколько бригад стоит на одном направлении. Если половина из них не оснащена. Так вы просто теряете большое количество людей. Вы теряете людей, потому что они не обеспечены бронетехникой, или чем-то подобным. У них нет артиллерии, у них нет артиллерийских снарядов. Если сравнивать количество, то Россия использовала 12 снарядов, мы использовали один к 12. В этом была разница", - рассказал глава государства.
Президент сказал, что идея наступления на Курскую область РФ - это рискованная операция. По словам Зеленского, идея заключалась в том, чтобы Россия перебросила на Курщину часть своих сил с других направлений на фронте.
"Мы это понимали. Но идея заключалась в том, чтобы направить туда некоторые российские силы", - добавил глава государства.
Пожалуйста, подождите...
Ми не будемо анексувати Курщину та інші раша-території, а Пиня не зможе анексувати наші.
Так що все спок.
"Слід мати на увазі, що в ******** українській мові для назви лінії, яка розділяє території держав, уживається слово кордон. Для означення смуги, поділу якої-небудь території взагалі характерним є межа, а слово границя обмежено вживається в обох значеннях."
http://kulturamovy.univ.kiev.ua/KM/pdfs/Magazine30-19.pdf О. П. ПЕТРОВСЬКА. КОРДОН, ГРАНИЦЯ, МЕЖА
Народ вже вкрай знахабнів чи збайдужів... їде процесія а вони сраками повертаються, навіть не спиняться на мить щоб Героя в останню путь хоч поглядом провести.
З 14 бригад оснащені лише 4 (за словами того ж самого найвеличнішого пустобріха).
При цьому для захоплення територій на Курщині туди перекидаються бригади з бойовим досвідом, а на донбасі йде втрата територій.
Це вже не сюр, а якийсь паралельний вимір!
Будьте ласкаві, переконайте мене, що це все маячня моїх втомлених мізків!
профан-ухилянт, якому навіть десяток свиней довірити страшно, не вдовольнився роллю гімно-командувача українських Сил Оборони й почав керувати ще й російськими військами!
Хто йому сказав, що вони підуть туди, куди він їх "спрямував"?
Вовчику, та йде вже наХ. Тебе ж туди частіше ніж корабль мемний спрямовують.
До такого міг додуматись лише особисто безтолковий ішак.
Не забуваймо, що війна - це велика політика. Тому ключові цілі геть інакші. Одна з них уже досягнута.
Ключові цілі не мінялися. І це не те, як багато хто вважає.
Перша мета
Як зазначив ветеран війни з росією, Україна насамперед прагнула переламати ситуацію в країнах-союзниках. Перед початком Курської операції нашу державу практично "поховали". Партнери вважали, що москву не можна перемогти у війні. Далі слідував ланцюжок наслідків на кшталт "треба домовлятися", тобто на путінських умовах.
Нас просто направляли на капітуляцію. Замасковано під нібито "припинення вогню" чи "замороження конфлікту по нинішній лінії". Однак знаємо, що це насправді капітуляція та коротка відстрочка перед тим, як росія остаточно доб'є нас. Це смертельний сценарій.
Тепер уже ніхто не посміє сказати, що Росія непереможна у війні. Навпаки, обговорюються інші речі: що потрібно, щоб її перемогти; чому українцям щось не дають. Це не означає, що одразу все поставили. Проте повністю змінився тон дискусії.
Друга мета
Наступна ж ціль, за словами Євгена Дикого, це безпосередньо вплинути на ворога. Російське суспільство пробачає будь-які звірства та порушення законів поки "царі" сильні, а от зі слабкістю ніяк не може змиритися.
МожнаПсков і Новгород вирізати, але тебе століттями називатимуть Грозний. Можна замордувати десятки мільйонів людей, а з тебе намалюють ікону. Водночас усі "царі", які проявляли слабкість, у кращому випадку закінчували як Хрущов чи Горбачов, тобто переворотами, а потім пенсією.
Однак у переважній більшості випадків перевороти супроводжувалися ударами, як-от це було з імператором Павлом. "Апоплексичний удар табакеркою по голові". Таке враження, що ця срібна табакерка лежить у шухляді й чекає поки черговий "цар" покаже свою слабкість. А Курська операція має продемонструвати саме це. Тому в перші дні був шок та мовчанка."