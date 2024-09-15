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Зеленский (19056) ВСУ (6275) Курск (848)

Зеленский о наступлении на Курскую область: Это рискованная операция, идея заключалась в том, чтобы РФ направила туда часть своих сил

Зеленський про Курську операцію

Президент Владимир Зеленский рассказал детали Курской операции ВСУ. По его словам, идея заключалась в том, чтобы направить туда часть российских сил, отвлекая их от других направлений на фронте.

Об этом Зеленский рассказал в интервью Фариду Закарии на CNN, информирует Цензор.НЕТ.

По словам главы государства, у Украины была сложная ситуация на восточном направлении фронта.

"Прежде всего у нас была очень сложная ситуация на востоке, в Харьковской области, на Донбассе, на некоторых из этих направлений. Это Угледар, это Покровск, это Мирноград, это много разных городов. Люди знают только о Покровске, но вы правы, что ситуация была сложная. И они (россияне, - ред.) продвигались очень быстро, поскольку у нас не было оснащения", - сказал глава государства.

Зеленский отметил, что ВСУ имели большую нехватку снарядов. Зато враг имел преимущество в боеприпасах.

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"Опять же, когда мы говорим об оснащении, о том, как оснастить бригады, на самом деле, между нами говоря нет значения. Сколько бригад стоит на одном направлении. Если половина из них не оснащена. Так вы просто теряете большое количество людей. Вы теряете людей, потому что они не обеспечены бронетехникой, или чем-то подобным. У них нет артиллерии, у них нет артиллерийских снарядов. Если сравнивать количество, то Россия использовала 12 снарядов, мы использовали один к 12. В этом была разница", - рассказал глава государства.

Президент сказал, что идея наступления на Курскую область РФ - это рискованная операция. По словам Зеленского, идея заключалась в том, чтобы Россия перебросила на Курщину часть своих сил с других направлений на фронте.

"Мы это понимали. Но идея заключалась в том, чтобы направить туда некоторые российские силы", - добавил глава государства.

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Топ комментарии
+18
Не розумію цієї операції. По півдню кацапи проклали дороги, відбудували Маріуполь,ніби він належить їм, а ви і не піскнули. Віддали свої багатства, натомість захопили якісь спустошені п'янкою дєрьєовні.
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15.09.2024 19:10
+10
Резюме: "У нас не вистачало воїнів в обороні. Тому ми направили їх у наступ. Думали - раптом це допоможе?"
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15.09.2024 19:09
+9
У зепука вєлічіє відвалилось, тому він як ***** вирішив прославитись. Тепер на марафоні марафетять його рейтинг перемогами. Розумні люди вважають що ця справа малоперспективна і нічим добрим не обернеться. Черговий пшик, тільки кривавий.
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15.09.2024 19:12
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Та наиде вона сили - шо ми так за рашку переживаєм - народу в 4 р більше
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15.09.2024 19:02 Ответить
Спасибі, а то ми про це й не знали. Все рівно підвищився у нас моральний дух. А як приємно дивитися, як мокші КАБами знищують рюські хати...
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15.09.2024 19:15 Ответить
І на сході Сумської області теж Кабами за останній місяць багато хат розбито і з духом у людей не дуже і виїздять.
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15.09.2024 19:31 Ответить
Так можна було спробувати загнати кідарів у Крим і щоб вони вплав через керченську протоку кіздували на ісконно рузькіє землі.
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15.09.2024 19:04 Ответить
В тому році пробували. Про результати знаєте?
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15.09.2024 19:21 Ответить
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15.09.2024 19:06 Ответить
Резюме: "У нас не вистачало воїнів в обороні. Тому ми направили їх у наступ. Думали - раптом це допоможе?"
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15.09.2024 19:09 Ответить
У зепука вєлічіє відвалилось, тому він як ***** вирішив прославитись. Тепер на марафоні марафетять його рейтинг перемогами. Розумні люди вважають що ця справа малоперспективна і нічим добрим не обернеться. Черговий пшик, тільки кривавий.
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15.09.2024 19:12 Ответить
А шо Вы хотели от нарика, шобы он завязал с марафетом?
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15.09.2024 20:59 Ответить
Якщо дурачка виключити, то звучить нормально - "У нас не вистачало воїнів в обороні. Тому ми направили частину у наступ на менш захищені напрямки."
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15.09.2024 22:12 Ответить
Погодьтеся, що зустріти цю частину можна приблизно такими ж (а в реальності меншими) силами? То в чому сенс?
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15.09.2024 22:26 Ответить
Зустріти сидячи під кабами і артою? Ну таке собі. А там ми звичайно тоже не на прогулці були, но все таки вал срочників показував, що напрямок явно попростіше буде.
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16.09.2024 03:46 Ответить
Не розумію цієї операції. По півдню кацапи проклали дороги, відбудували Маріуполь,ніби він належить їм, а ви і не піскнули. Віддали свої багатства, натомість захопили якісь спустошені п'янкою дєрьєовні.
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15.09.2024 19:10 Ответить
Цьоцю, це все тимчасово. Все одно війна закінчиться виходом на міжнародно визнані границі.
Ми не будемо анексувати Курщину та інші раша-території, а Пиня не зможе анексувати наші.
Так що все спок.
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15.09.2024 19:13 Ответить
Не переконаєш мадам. Навіть якщо ЗСУ влаштують грандіозні пиятику в Кремлі, вона заявить, о це чорна зрада.
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15.09.2024 19:18 Ответить
Ти мариш. Я вже не знаю. Може вас лікувати треба...
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15.09.2024 19:41 Ответить
Шановний ,ви що передивились зєліних відосіків "про міжнародно визнані кордони" (чи як ви пишете "границі") ,до речі ,а ви вже вийшли на "міжнародно вмзнані границі"
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15.09.2024 19:23 Ответить
Діду, не хвилюйтеся так. Руки трясуться, не на ті клавіші пальчики потрапляють.

"Слід мати на увазі, що в ******** українській мові для назви лінії, яка розділяє території держав, уживається слово кордон. Для означення смуги, поділу якої-небудь території взагалі характерним є межа, а слово границя обмежено вживається в обох значеннях."
http://kulturamovy.univ.kiev.ua/KM/pdfs/Magazine30-19.pdf О. П. ПЕТРОВСЬКА. КОРДОН, ГРАНИЦЯ, МЕЖА
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15.09.2024 19:31 Ответить
Ну якщо я дід ,а ти молодий ,так давай бігом в ТЦК ,і виходь на "границі",хто тебе тримає ?
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15.09.2024 20:17 Ответить
Не турбуйтеся діду, я вже тримаю правильну (міжнародно визнану) границю. Роман Цимбалюк підтвердить.
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15.09.2024 21:12 Ответить
Так і далі тримайте ,хто вам заважає ,
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15.09.2024 21:18 Ответить
І ? нам вдалося? рашики не наступають у Донецькі області? це дуже дурна ідея , а не ризикована! скільки ми втратили професіоналів?
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15.09.2024 19:15 Ответить
Багато чого нам вдалось...тобто зеленим. Вже везуть полеглих з курщини. А в нас самі перемоги.
Народ вже вкрай знахабнів чи збайдужів... їде процесія а вони сраками повертаються, навіть не спиняться на мить щоб Героя в останню путь хоч поглядом провести.
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15.09.2024 19:44 Ответить
Грощі виділяємо на "єдиний марафєт", "велике крадівництво" та "велике відбудівництво" і при цьому кажемо, що треба експортувати те, що виробляє ВПК, щоб мати гроші! Це якийсь сюр!
З 14 бригад оснащені лише 4 (за словами того ж самого найвеличнішого пустобріха).
При цьому для захоплення територій на Курщині туди перекидаються бригади з бойовим досвідом, а на донбасі йде втрата територій.
Це вже не сюр, а якийсь паралельний вимір!

Будьте ласкаві, переконайте мене, що це все маячня моїх втомлених мізків!
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15.09.2024 19:21 Ответить
"ідея полягала в тому, щоб спрямувати туди частину російських сил, відволікаючи їх від інших напрямків на фронті...",-

профан-ухилянт, якому навіть десяток свиней довірити страшно, не вдовольнився роллю гімно-командувача українських Сил Оборони й почав керувати ще й російськими військами!
Хто йому сказав, що вони підуть туди, куди він їх "спрямував"?
Вовчику, та йде вже наХ. Тебе ж туди частіше ніж корабль мемний спрямовують.
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15.09.2024 19:22 Ответить
Який десяток, просто щось незв'язне нести ротом і все вміння.
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15.09.2024 19:37 Ответить
Напальон не дороблений 🤡
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15.09.2024 19:30 Ответить
так нужно было 95 квартал послать и сынков сигибы
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15.09.2024 19:32 Ответить
Це піар зеленого к***** який Україні дорого обходиться. Зелю-геть!
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15.09.2024 19:46 Ответить
А Зеля оказывается рисковый хлопчик, для него жизнь без риска, как еда без соли.
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15.09.2024 19:47 Ответить
а чим та сопля ризикує ?
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15.09.2024 19:49 Ответить
Это был сарказм.
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15.09.2024 19:51 Ответить
Резюме: у нас не хватает вообще никаких ресурсов, поэтому часть того что было отправили в Курскую область, в которой оставаться не собираемся. Зачем нужен был этот непонятный выкрутас? Ещё не придумали.
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15.09.2024 19:47 Ответить
Зеля разбирается в военном деле, как заяц в геометрии.
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15.09.2024 19:50 Ответить
Для этой цели нужно было больше людей и техники на то направление перебрасывать. Скорее всего, целились на одну Суджу максимум ограниченными силами, потом как продвинулись намного дальше, командование оказалось в ступоре что делать дальше, потеряли инициативу и упустили время, когда действительно Курчатов был реальной возможностью.
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16.09.2024 06:40 Ответить
Це вава розробив цю операцію, в тайні від д'єрмака
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15.09.2024 19:54 Ответить
Це ризикована операція, ідея полягала в тому, щоб РФ спрямувала туди частину своїх сил Джерело:
До такого міг додуматись лише особисто безтолковий ішак.
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15.09.2024 20:00 Ответить
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15.09.2024 20:08 Ответить
@ "Чимало людей думають, що метою Курської області було відтягнення російських частин з території України та захоплення великої кількості полонених. Однак насправді це побічний ефект та приємний бонус.
Не забуваймо, що війна - це велика політика. Тому ключові цілі геть інакші. Одна з них уже досягнута.
Ключові цілі не мінялися. І це не те, як багато хто вважає.
Перша мета
Як зазначив ветеран війни з росією, Україна насамперед прагнула переламати ситуацію в країнах-союзниках. Перед початком Курської операції нашу державу практично "поховали". Партнери вважали, що москву не можна перемогти у війні. Далі слідував ланцюжок наслідків на кшталт "треба домовлятися", тобто на путінських умовах.
Нас просто направляли на капітуляцію. Замасковано під нібито "припинення вогню" чи "замороження конфлікту по нинішній лінії". Однак знаємо, що це насправді капітуляція та коротка відстрочка перед тим, як росія остаточно доб'є нас. Це смертельний сценарій.
Тепер уже ніхто не посміє сказати, що Росія непереможна у війні. Навпаки, обговорюються інші речі: що потрібно, щоб її перемогти; чому українцям щось не дають. Це не означає, що одразу все поставили. Проте повністю змінився тон дискусії.
Друга мета
Наступна ж ціль, за словами Євгена Дикого, це безпосередньо вплинути на ворога. Російське суспільство пробачає будь-які звірства та порушення законів поки "царі" сильні, а от зі слабкістю ніяк не може змиритися.
МожнаПсков і Новгород вирізати, але тебе століттями називатимуть Грозний. Можна замордувати десятки мільйонів людей, а з тебе намалюють ікону. Водночас усі "царі", які проявляли слабкість, у кращому випадку закінчували як Хрущов чи Горбачов, тобто переворотами, а потім пенсією.
Однак у переважній більшості випадків перевороти супроводжувалися ударами, як-от це було з імператором Павлом. "Апоплексичний удар табакеркою по голові". Таке враження, що ця срібна табакерка лежить у шухляді й чекає поки черговий "цар" покаже свою слабкість. А Курська операція має продемонструвати саме це. Тому в перші дні був шок та мовчанка."
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15.09.2024 20:10 Ответить
Так Пінгвін ,і не таку маячню розповість , знайшли кого слухати ,з нього такий "ветеран" як з мене.,побув в 2014 кілька місяців в "Айдарі" і він вже ветеран.
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15.09.2024 20:24 Ответить
Оце ж. З його допису виходить, що українські солдати на курщині гинуть за якісь дурниці - 1. Щоб американський дідусь в піджаку добре подумав про Україну. 2. Щоб зариганий ванюшка в мухосранську погано подумав про ліліпутіна
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16.09.2024 00:06 Ответить
Зеленський про наступ на Курську область: Це ризикована операція, ідея полягала в тому, щоб РФ спрямувала туди частину своїх сил ,,,,кому цей зрадник і рашистський агент втирає про ідею .щоб 3,14дерація спрямувала туди частину своїх війск, коли без іде.виконується реальний рашистський план спрямувати туди частину ЗСУ,щоб їх в такий спосіб відірвати від захисту українських територій
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15.09.2024 20:12 Ответить
Починайте вже в Придністров'ї також.Вам нічєво нє будєт)
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15.09.2024 20:34 Ответить
О сколько стратегов развелось. Все все знают. По твоему все эти бригады на до было кинуть в позиционную оборону, под Покровск, где нас выбивали кабами? Или все таки лучше использовать их в маневренной операции какой на данный момент является Курская операция?
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15.09.2024 21:39 Ответить
Ну добре, що хоч зараз йому справжньої мети не сказали
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15.09.2024 20:40 Ответить
Чергова пройо..., від зебілів і сирка...
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15.09.2024 21:07 Ответить
 
 