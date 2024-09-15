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Російському терору можна протиставити лише системне рішення, і це рішення щодо далекобійності, - Зеленський. ВIДЕО

У вечірньому відеозверненні президент Володимир Зеленський заявив, що рішення щодо розширення української далекобійності дозволить відповідати на російський терор.

Як інформує Цензор.НЕТ, відео було опубліковане в телеграм-каналі президента.

"Зараз у Харкові ще тривають рятувальні роботи. Удар російської авіабомби по будинку. Це звичайний багатоповерховий житловий будинок. Була пожежа, завали перекриттів. Відомо про людей під завалами. Станом на зараз 35 поранених, і серед них – троє дітей. На місце оперативно прибули всі служби, рятувальники, медики, комунальні служби, і всім, хто постраждав, надається допомога.

Загалом тільки в одному цьому ударі по Харківщині було чотири авіабомби. Одна по Харкову, по будинку. Інші три – по селах в Харківській області. Сьогодні ж росіяни били такими бомбами по Сумщині, по нашій Донеччині. Загалом щодобово – не менше сотні таких авіаударів. За одну минулу добу – 128 керованих авіабомб. І протиставити цьому терору можна лише системне рішення, і це рішення щодо далекобійності. Щоб знищити російську військову авіацію там, де вона базується. Це очевидне, логічне рішення. Ми пояснили вже всім партнерам, чому Україні дійсно потрібна достатня далекобійність.

І кожен такий російський удар, кожен прояв російського терору, як сьогодні проти Харкова, проти нашої Сумщини, проти нашої Донеччини, – все це доводить, що далекобійність має бути – і має бути достатньою. Ми очікуємо відповідних рішень передусім від Сполучених Штатів Америки, Британії, Франції, Німеччини, Італії – усіх, хто може своєю рішучістю допомогти в порятунку життів", - сказав Зеленський.

Читайте: Зеленський про наступ на Курську область: Це ризикована операція, ідея полягала в тому, щоб РФ спрямувала туди частину своїх сил

Автор: 

Зеленський Володимир (23964) звернення (607)


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Топ коментарі
+6
Так це ж дитячий розум - то нам саміт миру допоможе, то F-16, то далекобійна зброя, то другий саміт, то Курська операція... Оте кидання в пошуках панацеї - то ознака нестійкої психіки, а не системної роботи на Перемогу. Системна робота мала б початися з виправлення косяків - чистки кротівні в владі і ЗСУ, Оборонпромі, повернення Залужного з командою і використання внутрішніх резервів, прчинаючи з роздутих штатів МВС. Уе як мінімум.
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15.09.2024 19:32
+3
своє роби зелений зраднику
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15.09.2024 19:19
+3
Скільки б Зеленський зараз не казав правильних слів, але довіри до нього - НУЛЬ. Після зливу Півдня, знищення всіх збройних програм, оточення з крадунів і шпигунів...
\
Зєлю геть. Вибори
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15.09.2024 19:39
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Система Ніпель - туди дуи - назад ***
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15.09.2024 19:15 Відповісти
А де ж там наші балістичні ракети, що вже завершили випробування?
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15.09.2024 19:20 Відповісти
Кажуть шо пороху не вистачає
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15.09.2024 19:22 Відповісти
ф-16 вже не актуальні? підводні човни проси або лазерні гармати
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15.09.2024 19:18 Відповісти
Так це ж дитячий розум - то нам саміт миру допоможе, то F-16, то далекобійна зброя, то другий саміт, то Курська операція... Оте кидання в пошуках панацеї - то ознака нестійкої психіки, а не системної роботи на Перемогу. Системна робота мала б початися з виправлення косяків - чистки кротівні в владі і ЗСУ, Оборонпромі, повернення Залужного з командою і використання внутрішніх резервів, прчинаючи з роздутих штатів МВС. Уе як мінімум.
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15.09.2024 19:32 Відповісти
своє роби зелений зраднику
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15.09.2024 19:19 Відповісти
Далекобійність- це новий підвид потужності в пересидента ?
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15.09.2024 19:24 Відповісти
Де Грім 2, зелене гуппі?
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15.09.2024 19:26 Відповісти
Чому кожен вечір на Цензорі відосик від тво президента розбивають на надцять новин, начебто він сказав ну щось дуже важливе.
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15.09.2024 19:38 Відповісти
Скільки б Зеленський зараз не казав правильних слів, але довіри до нього - НУЛЬ. Після зливу Півдня, знищення всіх збройних програм, оточення з крадунів і шпигунів...
\
Зєлю геть. Вибори
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15.09.2024 19:39 Відповісти
А де ж твої ''паляниці'' раз ракети від ''пороха'' закатав у асфальт? Іди вже геть ****** прострочене!!!
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15.09.2024 19:43 Відповісти
А что асвальтом НЕ получается ? Так всё бабло пошло на дороги . Надо было просто перестать стрелять ?
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15.09.2024 20:18 Відповісти
 
 