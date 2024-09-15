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Российскому террору можно противопоставить только системное решение, и это решение по дальнобойности, - Зеленский. ВИДЕО

В вечернем видеообращении президент Владимир Зеленский заявил, что решение о расширении украинской дальнобойности позволит отвечать на российский террор.

Как информирует Цензор.НЕТ, видео было опубликовано в телеграм-канале президента.

"Сейчас в Харькове еще продолжаются спасательные работы. Удар российской авиабомбы по дому. Это обычный многоэтажный жилой дом. Был пожар, завалы перекрытий. Известно о людях под завалами. По состоянию на сейчас 35 раненых, и среди них - трое детей. На место оперативно прибыли все службы, спасатели, медики, коммунальные службы, и всем, кто пострадал, оказывается помощь.

Всего только в одном этом ударе по Харьковщине было четыре авиабомбы. Одна по Харькову, по дому. Другие три - по селам в Харьковской области. Сегодня же россияне били такими бомбами по Сумской области, по нашей Донецкой области. В общем ежесуточно - не менее сотни таких авиаударов. За одни минувшие сутки - 128 управляемых авиабомб. И противопоставить этому террору можно только системное решение, и это решение по дальнобойности. Чтобы уничтожить российскую военную авиацию там, где она базируется. Это очевидное, логичное решение. Мы объяснили уже всем партнерам, почему Украине действительно нужна достаточная дальнобойность.

И каждый такой российский удар, каждое проявление российского террора, как сегодня против Харькова, против нашей Сумщины, против нашей Донетчины, - все это доказывает, что дальнобойность должна быть - и должна быть достаточной. Мы ожидаем соответствующих решений прежде всего от Соединенных Штатов Америки, Великобритании, Франции, Германии, Италии - всех, кто может своей решимостью помочь в спасении жизней", - сказал Зеленский.

Также читайте: Зеленский о наступлении на Курскую область: Это рискованная операция, идея заключалась в том, чтобы РФ направила туда часть своих сил

Зеленский Владимир (20493) обращение (751)


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Топ комментарии
+6
Так це ж дитячий розум - то нам саміт миру допоможе, то F-16, то далекобійна зброя, то другий саміт, то Курська операція... Оте кидання в пошуках панацеї - то ознака нестійкої психіки, а не системної роботи на Перемогу. Системна робота мала б початися з виправлення косяків - чистки кротівні в владі і ЗСУ, Оборонпромі, повернення Залужного з командою і використання внутрішніх резервів, прчинаючи з роздутих штатів МВС. Уе як мінімум.
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15.09.2024 19:32
+3
своє роби зелений зраднику
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15.09.2024 19:19
+3
Скільки б Зеленський зараз не казав правильних слів, але довіри до нього - НУЛЬ. Після зливу Півдня, знищення всіх збройних програм, оточення з крадунів і шпигунів...
\
Зєлю геть. Вибори
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15.09.2024 19:39
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Система Ніпель - туди дуи - назад ***
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15.09.2024 19:15 Ответить
А де ж там наші балістичні ракети, що вже завершили випробування?
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15.09.2024 19:20 Ответить
Кажуть шо пороху не вистачає
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15.09.2024 19:22 Ответить
ф-16 вже не актуальні? підводні човни проси або лазерні гармати
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15.09.2024 19:18 Ответить
Так це ж дитячий розум - то нам саміт миру допоможе, то F-16, то далекобійна зброя, то другий саміт, то Курська операція... Оте кидання в пошуках панацеї - то ознака нестійкої психіки, а не системної роботи на Перемогу. Системна робота мала б початися з виправлення косяків - чистки кротівні в владі і ЗСУ, Оборонпромі, повернення Залужного з командою і використання внутрішніх резервів, прчинаючи з роздутих штатів МВС. Уе як мінімум.
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15.09.2024 19:32 Ответить
своє роби зелений зраднику
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15.09.2024 19:19 Ответить
Далекобійність- це новий підвид потужності в пересидента ?
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15.09.2024 19:24 Ответить
Де Грім 2, зелене гуппі?
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15.09.2024 19:26 Ответить
Чому кожен вечір на Цензорі відосик від тво президента розбивають на надцять новин, начебто він сказав ну щось дуже важливе.
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15.09.2024 19:38 Ответить
Скільки б Зеленський зараз не казав правильних слів, але довіри до нього - НУЛЬ. Після зливу Півдня, знищення всіх збройних програм, оточення з крадунів і шпигунів...
\
Зєлю геть. Вибори
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15.09.2024 19:39 Ответить
А де ж твої ''паляниці'' раз ракети від ''пороха'' закатав у асфальт? Іди вже геть ****** прострочене!!!
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15.09.2024 19:43 Ответить
А что асвальтом НЕ получается ? Так всё бабло пошло на дороги . Надо было просто перестать стрелять ?
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15.09.2024 20:18 Ответить
 
 