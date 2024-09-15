Российскому террору можно противопоставить только системное решение, и это решение по дальнобойности, - Зеленский. ВИДЕО

В вечернем видеообращении президент Владимир Зеленский заявил, что решение о расширении украинской дальнобойности позволит отвечать на российский террор.

Как информирует Цензор.НЕТ, видео было опубликовано в телеграм-канале президента.

"Сейчас в Харькове еще продолжаются спасательные работы. Удар российской авиабомбы по дому. Это обычный многоэтажный жилой дом. Был пожар, завалы перекрытий. Известно о людях под завалами. По состоянию на сейчас 35 раненых, и среди них - трое детей. На место оперативно прибыли все службы, спасатели, медики, коммунальные службы, и всем, кто пострадал, оказывается помощь.

Всего только в одном этом ударе по Харьковщине было четыре авиабомбы. Одна по Харькову, по дому. Другие три - по селам в Харьковской области. Сегодня же россияне били такими бомбами по Сумской области, по нашей Донецкой области. В общем ежесуточно - не менее сотни таких авиаударов. За одни минувшие сутки - 128 управляемых авиабомб. И противопоставить этому террору можно только системное решение, и это решение по дальнобойности. Чтобы уничтожить российскую военную авиацию там, где она базируется. Это очевидное, логичное решение. Мы объяснили уже всем партнерам, почему Украине действительно нужна достаточная дальнобойность.

И каждый такой российский удар, каждое проявление российского террора, как сегодня против Харькова, против нашей Сумщины, против нашей Донетчины, - все это доказывает, что дальнобойность должна быть - и должна быть достаточной. Мы ожидаем соответствующих решений прежде всего от Соединенных Штатов Америки, Великобритании, Франции, Германии, Италии - всех, кто может своей решимостью помочь в спасении жизней", - сказал Зеленский.

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