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Зеленський (22448) путін (23325)

Путін чи схожі на нього хлопці можуть розділити світ і з’їсти його частини як пиріг, - Зеленський

Володимр Зеленський під час інтерв’ю журналісту CNN Фаріду Закарії

Володимир Зеленський заявив, що російський диктатор Володимир Путін та схожі на нього лідери хочуть "розділити світ" між собою.

Про це він сказав у інтерв’ю журналісту CNN Фаріду Закарії, передає Цензор.НЕТ.

Президент підкреслив, що "війна змінила всіх нас", та найважливіше, на його думку, аби ця війна могла змінити Європу та світ.

"Вони повинні розуміти, що війна близько. Інакше, якщо вона не змінить Європу і світ, якщо світ цього не зрозуміє – що ми повинні жити у єдності – в іншому разі Путін чи схожі на нього хлопці, ви знаєте їх, можуть розділити світ і з’їсти його частини як пиріг. Тому нам потрібна ця єдність. І я сподіваюся, що ця війна змінила свідомість людей, і змінила свідомість лідерів світових країн", - наголосив Зеленський.

Читайте: Керованими бомбами Росія знищила енергетичну інфраструктуру України на 80%, - Зеленський

Автор: 
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Топ коментарі
+23
Кожне інтерв'ю, де в прихований навушник не нашіптує голос дЄрьмака, що треба говорити, коли немає відеосуфлера з текстом промови, то з рота цього хрипатого недоумка ллється несистематизована маячня
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16.09.2024 01:27
+19
Заголовок може потягнути на докторську із психіатрії
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16.09.2024 01:19
+19
Зелений виродок і геноцид українців це синоніми. Нас будуть вбивати допоки ця тварина буде при владі.
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16.09.2024 01:26
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"Вони повинні розуміти, що війна близько. Хто вибрав ганьбу замість допомоги Україні, отримає і війну, і ганьбу!
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16.09.2024 01:14 Відповісти
50 країн Україні допомогають, а він тільки краде, зраджує і пиляє відосіки. Де наш військово промисловий комплекс? Де набої і снаряди? Бігаєш по світах з протягнутою рукою? За два з половиною роки війни не запустив виробництво елементарного б/к?
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16.09.2024 06:02 Відповісти
наш військово промисловий комплекс працює. набої і снаряди виробляються, про це багато статей на цензорі. Але ракети і Ф16 Україна виробляти не може - тому Зеленський правильно робить, що просить. А Ваш пост - прокацапська демагогія.
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16.09.2024 12:37 Відповісти
Заголовок може потягнути на докторську із психіатрії
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16.09.2024 01:19 Відповісти
Кожне інтерв'ю, де в прихований навушник не нашіптує голос дЄрьмака, що треба говорити, коли немає відеосуфлера з текстом промови, то з рота цього хрипатого недоумка ллється несистематизована маячня
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16.09.2024 01:27 Відповісти
З повагою, европа...
Зараз при всіх-
Путін Іран та Сі...
Засовують Вам щось велике-
В... опа!
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16.09.2024 01:40 Відповісти
Всі все чудово розуміють. Але використовують Україну лише в якості щита. Використати Україну в якості меча поки що не дуже наважуються.
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16.09.2024 01:20 Відповісти
Доцарювались, що торгуємо дупою і благаємо, щоб нас найефективніше використали.
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16.09.2024 01:26 Відповісти
Так, до цього ми довго йшли. За 30 років так і не змогли нічого створити, нічого винайти, нічим здивувати цей світ. Тому така доля. Якби ми були чимось важливими, мали б унікальні технології, то за нас воювали би всі, бо наше знищення мало б великий негативний вплив на світову економіку.
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16.09.2024 01:54 Відповісти
То ви розумний Ізраїль описали, а не пострадянську Україну, котра і досі така.
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16.09.2024 08:22 Відповісти
То були "пафстанци" на стадіоні в 2019-му, тепер *****, косоокі хунвейбіни та чалматоголові аятоли вже стали "хлопцями" у кокаїновому киселі, що править за мозок у цього дегенерата
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16.09.2024 01:24 Відповісти
Зелений виродок і геноцид українців це синоніми. Нас будуть вбивати допоки ця тварина буде при владі.
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16.09.2024 01:26 Відповісти
А як Зеленського не стане то ***** зразу перестане ракети запускати та виведе своїх свинособак з території України?
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16.09.2024 08:59 Відповісти
і знову ні слова про рашизм, як різновидність фашизму; ні слова про характер чинної війни - як колоніальної з боку касапстану з метою загарбати навколішні території та поневолити проживаючи там народи; ні слова про те, що країнська нація веде війну за власне виживання; ні слова про те, що не в одному ***** полягає проблема миру, що для миру потрібно дерашизувати касапське населення і навіть поневолені ними народи; ні слова про те, як важливо прийняти Україну в Євросоюз та в НАТО; ні слова про те, як наш ворог касапи створили в Україні шпигунсько-диверсійну мережу, зокрема у вигляді московського паханату, тощо.

Він не розуміє , в яких умовах знаходиться Україна. Він - не представник української нації - і в цьому одна з наших поточних проблем.
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16.09.2024 01:28 Відповісти
Коли Україна відповідатиме критеріям вступу в НАТО як повноцінного учасника, то самого Альянсу вже не існуватиме. Слід створювати альтернативні союз з Великою Британією і країнами Балтії (Польща з її річьпосполитим шовінізмом як учасник такого військово-політичного блоку під великим питанням)
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16.09.2024 01:36 Відповісти
У поляків немає навіть розуміння наслідків можливої поразки України. Розуміння є лише у балтійських країн і у скандинавів. Оце справжні союзники. На жаль, в них не вистачає необхідних засобів для знищення кацапстану.
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16.09.2024 02:11 Відповісти
І ще б з країнами Скандинавії
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16.09.2024 05:59 Відповісти
Зеленський - лише "ретранслятор" того, що йому підказав аудіосуфлер! А на мікрофоні аудіосуфлера сидить Литвин! Висувать претенззії "Блазню" з цього приводу - все одно що в радянскі часи бабці на ринку заявить гучномовцю на базарній площі - "Не бреши!" - коли через нього транслюють розповідь про щасливе життя "працівників полів" за Радянської влади... Я про це вже не раз писав!
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16.09.2024 05:58 Відповісти
Який там світ,коли дєрьмак та схожі на нього хлопці ділять бюджет за спиною квартального патякала.
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16.09.2024 03:05 Відповісти
Варто прислухатись!
Це думка знавця, що перетворив бюджет України та потік іноземної допомоги на пиріг, який він ділить та зжерає з 5÷6 дефективними мародерами та тисячами корупціонерів меншого калібру вже третій рік. І апетити хлопців тільки зростають, сама Україна їх вже не в змозі прогодувати.
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16.09.2024 04:56 Відповісти
Та хочаб тільки крав, так воно ще й гадить!
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16.09.2024 05:51 Відповісти
Світ ставиться до нашої війни не більш драматично, ніж до війн в Сирії, Іраку чи Афганістані. Треба бути реалістами.
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16.09.2024 04:58 Відповісти
Навіщо зєля їздив в Оман? Щоб отримати собі частину цього "пирога"?

Гадьониша геть. Вибори
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16.09.2024 05:42 Відповісти
Нереальний сором! Ще невідомо в які жертви українському народові обійдеться ера шашличника
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16.09.2024 06:02 Відповісти
подавиться
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16.09.2024 07:11 Відповісти
"Ви думаєте, що можете домовитися з диктатором, але він з'їсть вас на обід", - заявила Гарріс Трампу
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16.09.2024 07:13 Відповісти
Путін чи схожі на нього хлопці можуть розділити світ і з'їсти його частини як пиріг, - Зеленський.

Ні, не як пиріг, а як шашлики, які йому приготують інші хлопці, які бачили мир в його очах і ухилялись від повісток.
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16.09.2024 07:15 Відповісти
Я ж говорил, что ему уже грибы подмешивают.
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16.09.2024 08:11 Відповісти
Коли авнтюристи стають елітою , у всіх починається собаче життя .

Це найкраще пояснення реальності навколо нас....
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16.09.2024 09:36 Відповісти
 
 