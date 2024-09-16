Путін чи схожі на нього хлопці можуть розділити світ і з'їсти його частини як пиріг, - Зеленський.

Володимир Зеленський заявив, що російський диктатор Володимир Путін та схожі на нього лідери хочуть "розділити світ" між собою.

Про це він сказав у інтерв’ю журналісту CNN Фаріду Закарії, передає Цензор.НЕТ.

Президент підкреслив, що "війна змінила всіх нас", та найважливіше, на його думку, аби ця війна могла змінити Європу та світ.

"Вони повинні розуміти, що війна близько. Інакше, якщо вона не змінить Європу і світ, якщо світ цього не зрозуміє – що ми повинні жити у єдності – в іншому разі Путін чи схожі на нього хлопці, ви знаєте їх, можуть розділити світ і з’їсти його частини як пиріг. Тому нам потрібна ця єдність. І я сподіваюся, що ця війна змінила свідомість людей, і змінила свідомість лідерів світових країн", - наголосив Зеленський.

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