Путін чи схожі на нього хлопці можуть розділити світ і з’їсти його частини як пиріг, - Зеленський
Володимир Зеленський заявив, що російський диктатор Володимир Путін та схожі на нього лідери хочуть "розділити світ" між собою.
Про це він сказав у інтерв’ю журналісту CNN Фаріду Закарії, передає Цензор.НЕТ.
Президент підкреслив, що "війна змінила всіх нас", та найважливіше, на його думку, аби ця війна могла змінити Європу та світ.
"Вони повинні розуміти, що війна близько. Інакше, якщо вона не змінить Європу і світ, якщо світ цього не зрозуміє – що ми повинні жити у єдності – в іншому разі Путін чи схожі на нього хлопці, ви знаєте їх, можуть розділити світ і з’їсти його частини як пиріг. Тому нам потрібна ця єдність. І я сподіваюся, що ця війна змінила свідомість людей, і змінила свідомість лідерів світових країн", - наголосив Зеленський.
Будь ласка, зачекайте...
Зараз при всіх-
Путін Іран та Сі...
Засовують Вам щось велике-
В... опа!
Він не розуміє , в яких умовах знаходиться Україна. Він - не представник української нації - і в цьому одна з наших поточних проблем.
Це думка знавця, що перетворив бюджет України та потік іноземної допомоги на пиріг, який він ділить та зжерає з 5÷6 дефективними мародерами та тисячами корупціонерів меншого калібру вже третій рік. І апетити хлопців тільки зростають, сама Україна їх вже не в змозі прогодувати.
Гадьониша геть. Вибори
Ні, не як пиріг, а як шашлики, які йому приготують інші хлопці, які бачили мир в його очах і ухилялись від повісток.
Це найкраще пояснення реальності навколо нас....