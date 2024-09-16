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Понад 640 "шахедів" випустила РФ по Україні від початку вересня, - Зеленський

Зеленський розповів, скільки шахедів застосувала РФ проти України від початку вересня

Понад 640 ударних БПЛА типу "Шахед" застосували російські окупанти проти України за першу половину вересня.

Про це у Telegram повідомив президент Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ.

"На щастя, більшість із них збили наші воїни. Ми постійно працюємо над тим, щоб зробити більш ефективним український повітряний щит. Посилюємо наші Повітряні сили, мобільні вогневі групи, усі підрозділи ППО.

Цієї ночі російська армія запустила 56 "шахедів", із них 53 були збиті. Наші захисники неба ефективно відпрацювали в багатьох регіонах. Дякую за влучність кожному воїну!" - зазначив він.

Читайте: Путін чи схожі на нього хлопці можуть розділити світ і з’їсти його частини як пиріг, - Зеленський

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Зе-нарік так і буде підробляти речником-секретарем - Єрмак йому вже більш важливі завдання не довірить?
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16.09.2024 12:11 Відповісти
Хизується, тварюка..
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16.09.2024 12:13 Відповісти
У тєбя "фсє ходи запісани"?
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16.09.2024 12:21 Відповісти
Гундосий нікчема єдине на що здатен, кацапські шлюхеди рахувати. Імпотент тупорилий, імпічмент, і в помийку це недієздатне лайно, поки ще щось від країни залишилося!
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16.09.2024 12:59 Відповісти
Нужно создать министерство по подсчёту вражеских беспилотников.
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16.09.2024 13:04 Відповісти
 
 