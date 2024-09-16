Понад 640 "шахедів" випустила РФ по Україні від початку вересня, - Зеленський

Понад 640 ударних БПЛА типу "Шахед" застосували російські окупанти проти України за першу половину вересня.

Про це у Telegram повідомив президент Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ.

"На щастя, більшість із них збили наші воїни. Ми постійно працюємо над тим, щоб зробити більш ефективним український повітряний щит. Посилюємо наші Повітряні сили, мобільні вогневі групи, усі підрозділи ППО.



Цієї ночі російська армія запустила 56 "шахедів", із них 53 були збиті. Наші захисники неба ефективно відпрацювали в багатьох регіонах. Дякую за влучність кожному воїну!" - зазначив він.

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