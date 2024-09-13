На Покровском направлении подразделения Нацгвардии ликвидировали несколько вражеских ДРГ, - спикер НГУ Музычук

За последние дни бойцы Национальной гвардии Украины уничтожили несколько российских диверсионно-разведывательных групп на Покровском направлении.

Об этом заявил представитель Нацгвардии полковник Руслан Музычук в комментарии "Украинской правде", передает Цензор.НЕТ.

"За последние несколько дней подразделения Нацгвардии уничтожили группы противника, которые пытались просачиваться в населенные пункты и проводить диверсионно-разведывательные действия. Заблаговременно обнаружив их, бойцы НГУ устроили им засаду и уничтожили. В частности, некоторые огневые контакты имели место на достаточно близком расстоянии и применялось только стрелковое оружие", - рассказал он.

По его словам, наибольшее количество боестолкновений - на Кураховском и Покровском направлениях.

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Музычук отметил, что несмотря на большие потери, враг продолжает попытки вести штурмовые действия группами пехоты.

Армия РФ применяет большое количество живой силы, пытаясь обеспечить высокую плотность на участках наступления.

За сутки 12 сентября нацгвардейцы по линии фронта уничтожили 2 танка, 4 авто, 3 единицы БМП, 1 РСЗО "Град" и 1 ЗРК "Стрела-1".

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