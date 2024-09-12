На российско-украинской границе в последнее время снизилась активность ДРГ, - Госпогранслужба

В последнее время активность российских ДРГ на границе, особенно на Сумском направлении, значительно снизилась.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире телемарафона сообщил спикер ГПСУ Андрей Демченко.

"За последнее время активность вражеских диверсионно-разведывательных групп, особенно по Сумскому направлению или же с попытками вступать в бой с нашими защитниками, сейчас значительно снизилась. Враг не отказался от своей диверсионной деятельности - и это мы видим и по Сумскому направлению, и по Черниговскому - пытаясь заходить на нашу территорию, чтобы заминировать определенные направления, надеясь, что украинские воины наткнутся на такую ловушку. Однако все составляющие Сил обороны действуют совместно для того, чтобы вовремя разоблачать такие действия врага", - говорится в сообщении.

Он добавил, что в случае фиксации попытки захода вражеской ДРГ на территорию Украины, Силы обороны адекватно реагируют и наносят удары.

Напомним, ранее Демченко рассказал, что в Беларуси больше нет многотысячных подразделений России

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