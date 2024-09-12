На російсько-українському кордоні останнім часом знизилася активність ДРГ, - Держприкордонслужба

Останнім часом активність російських ДРГ на кордоні, особливо на Сумському напрямку, значно знизилася.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко.

"За останній час активність ворожих диверсійно-розвідувальних груп, особливо по Сумському напрямку або ж зі спробами вступати в бій з нашими захисниками, зараз значно знизилася. Ворог не відмовився від своєї диверсійної діяльності - і це ми бачимо і по Сумському напрямку, і по Чернігівському - намагаючись заходити на нашу територію, щоб замінувати певні напрямки, сподіваючись, що українські воїни натраплять на таку пастку. Однак всі складові Сил оборони діють спільно для того, щоб вчасно викривати такі дії ворога", - йдеться в повідомленні.

Він додав, що у разі фіксації спроби заходу ворожої ДРГ на територію України, Сили оборони адекватно реагують та завдають удари.

Нагадаємо, раніше Демченко розповів, що у Білорусі більше немає багатотисячних підрозділів Росії

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