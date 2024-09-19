Сутки на Донетчине: враг обстрелял 13 населенных пунктов, 10 человек получили ранения. ФОТОРЕПОРТАЖ

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Донецкой ОГА Вадим Филашкин.

Покровский район

В Курахово поврежден инфраструктурный объект, в Кураховке - магазин, в Островском и Горняке - по 1 частному дому.

На Удачное россияне сбросили две управляемые авиабомбы "УМПБ Д-30СН" - ранили двух гражданских лиц, повредили частный дом, авто и объекты критической инфраструктуры.

Мирноград выдержал пять ударов - бомбовый и артиллерийские, повреждения получили три частных дома, морг, предприятие, гараж.

В Покровске поврежден частный дом, в Новоэкономическом - промышленный объект. В результате попадания КАБов пострадал объект критической инфраструктуры.

Краматорский район

По Лиману россияне били из РСЗО "Ураган" - повредили многоквартирный дом, железнодорожные пути, автомобиль.

"Кроме того, сегодня ночью город получил новый удар - повреждены по меньшей мере 4 многоквартирных дома и газопровод", - говорится в сообщении полиции области.

В Марково повреждены 3 частных дома. Константиновку Россия обстреляла из артиллерии - три человека получили ранения, повреждены три многоквартирных дома, два гражданских авто, электросеть.

По Малиновке оккупанты ударили двумя бомбами "ФАБ-250" с модулем УМПК - травмированы трое жителей, разрушениям подверглось фермерское хозяйство.

На Дружковку российские террористы направили 4 бомбы "УМПБ Д-30СН" - есть разрушения на территории предприятия.

Бахмутский район

В Северске разрушен 1 дом и 4 повреждены.

В результате вражеских артобстрелов один человек ранен в Торецке и один - в Часовом Яру. В Часовоярской громаде повреждены 7 частных домов, многоэтажка, 4 нежилых помещения, 2 инфраструктурных объекта и промышленное здание.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ночью самыми активными направлениями были Кураховское и Покровское, - спикер НГУ Музычук



















