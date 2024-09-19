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Сутки на Донетчине: враг обстрелял 13 населенных пунктов, 10 человек получили ранения. ФОТОРЕПОРТАЖ

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Донецкой ОГА Вадим Филашкин.

Покровский район

В Курахово поврежден инфраструктурный объект, в Кураховке - магазин, в Островском и Горняке - по 1 частному дому.

На Удачное россияне сбросили две управляемые авиабомбы "УМПБ Д-30СН" - ранили двух гражданских лиц, повредили частный дом, авто и объекты критической инфраструктуры.

Мирноград выдержал пять ударов - бомбовый и артиллерийские, повреждения получили три частных дома, морг, предприятие, гараж.

В Покровске поврежден частный дом, в Новоэкономическом - промышленный объект. В результате попадания КАБов пострадал объект критической инфраструктуры.

Краматорский район

По Лиману россияне били из РСЗО "Ураган" - повредили многоквартирный дом, железнодорожные пути, автомобиль.

"Кроме того, сегодня ночью город получил новый удар - повреждены по меньшей мере 4 многоквартирных дома и газопровод", - говорится в сообщении полиции области.

В Марково повреждены 3 частных дома. Константиновку Россия обстреляла из артиллерии - три человека получили ранения, повреждены три многоквартирных дома, два гражданских авто, электросеть.

По Малиновке оккупанты ударили двумя бомбами "ФАБ-250" с модулем УМПК - травмированы трое жителей, разрушениям подверглось фермерское хозяйство.

На Дружковку российские террористы направили 4 бомбы "УМПБ Д-30СН" - есть разрушения на территории предприятия.

Бахмутский район

В Северске разрушен 1 дом и 4 повреждены.

В результате вражеских артобстрелов один человек ранен в Торецке и один - в Часовом Яру. В Часовоярской громаде повреждены 7 частных домов, многоэтажка, 4 нежилых помещения, 2 инфраструктурных объекта и промышленное здание.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ночью самыми активными направлениями были Кураховское и Покровское, - спикер НГУ Музычук

Обстріли Донеччини 18 вересня
Обстріли Донеччини 18 вересня
Обстріли Донеччини 18 вересня
Обстріли Донеччини 18 вересня
Обстріли Донеччини 18 вересня
Обстріли Донеччини 18 вересня
Обстріли Донеччини 18 вересня
Обстріли Донеччини 18 вересня
Обстріли Донеччини 18 вересня
Обстріли Донеччини 18 вересня

Автор: 

обстрел (27275) Донецкая область (9710)


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