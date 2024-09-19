Доба на Донеччині: ворог обстріляв 13 населених пунктів, 10 людей дістали поранення. ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Покровський район

У Кураховому пошкоджено інфраструктурний об'єкт, у Курахівці - крамницю, в Острівському і Гірнику - по приватному будинку.

На Удачне росіяни скинули дві керовані авіабомби "УМПБ Д-30СН" - поранили двох цивільних осіб, пошкодили приватний будинок, авто та об’єкти критичної інфрастру'ктури.

Мирноград витримав п’ять ударів - бомбовий та артилерійські, пошкоджень зазнали три приватних оселі, морг, підприємство, гараж.

У Покровську пошкоджено приватний будинок, в Новоекономічному – промисловий об’єкт. У внаслідок влучання КАБів постраждав об’єкт критичної інфраструктури.

Краматорський район

По Лиману росіяни били з РСЗВ "Ураган" - пошкодили багатоквартирний будинок, залізничну колію, автомобіль.

"Крім того, сьогодні вночі місто зазнало нового удару – пошкоджено щонайменше 4 багатоквартирних будинки й газопровід", - йдеться в повідомленні поліції області.

У Марковому пошкоджено 3 приватні будинки. Костянтинівку Росія обстріляла з артилерії - троє людей отримали поранення, пошкоджено три багатоквартирних будинки, два цивільних авто, електромережа.

По Малинівці окупанти вдарили двома бомбами "ФАБ-250" з модулем УМПК – травмовано трьох жителів, руйнувань зазнало фермерське господарство.

На Дружківку російські терористи спрямували 4 бомби "УМПБ Д-30СН" - є руйнування на території підприємства.

Бахмутський район

У Сіверську зруйновано будинок і 4 пошкоджено.

Внаслідок ворожих артобстрілів одну людину поранено в Торецьку та одну - в Часовому Яру. У Часовоярській громаді пошкоджені 7 приватних будинків, багатоповерхівка, 4 нежитлові приміщення, 2 інфраструктурні об'єкти і промислова будівля.

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