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Доба на Донеччині: ворог обстріляв 13 населених пунктів, 10 людей дістали поранення. ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Покровський район

У Кураховому пошкоджено інфраструктурний об'єкт, у Курахівці - крамницю, в Острівському і Гірнику - по приватному будинку. 

На Удачне росіяни скинули дві керовані авіабомби "УМПБ Д-30СН" - поранили двох цивільних осіб, пошкодили приватний будинок, авто та об’єкти критичної інфрастру'ктури.

Мирноград витримав п’ять ударів - бомбовий та артилерійські, пошкоджень зазнали три приватних оселі, морг, підприємство, гараж.

У Покровську пошкоджено приватний будинок, в Новоекономічному – промисловий об’єкт. У внаслідок влучання КАБів постраждав об’єкт критичної інфраструктури.

Краматорський район

 По Лиману росіяни били з РСЗВ "Ураган" - пошкодили багатоквартирний будинок, залізничну колію, автомобіль.

"Крім того, сьогодні вночі місто зазнало нового удару – пошкоджено щонайменше 4 багатоквартирних будинки й газопровід", - йдеться в повідомленні поліції області.

У Марковому пошкоджено 3 приватні будинки. Костянтинівку Росія обстріляла з артилерії - троє людей отримали поранення, пошкоджено три багатоквартирних будинки, два цивільних авто, електромережа.

По Малинівці окупанти вдарили двома бомбами "ФАБ-250" з модулем УМПК – травмовано трьох жителів, руйнувань зазнало фермерське господарство.

На Дружківку російські терористи спрямували 4 бомби "УМПБ Д-30СН" - є руйнування на території підприємства.

Бахмутський район

У Сіверську зруйновано  будинок і 4 пошкоджено. 

Внаслідок ворожих артобстрілів одну людину поранено в Торецьку та одну - в Часовому Яру. У Часовоярській громаді  пошкоджені 7 приватних будинків, багатоповерхівка, 4 нежитлові приміщення, 2 інфраструктурні об'єкти і промислова будівля.

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Обстріли Донеччини 18 вересня
Обстріли Донеччини 18 вересня
Обстріли Донеччини 18 вересня
Обстріли Донеччини 18 вересня
Обстріли Донеччини 18 вересня
Обстріли Донеччини 18 вересня
Обстріли Донеччини 18 вересня
Обстріли Донеччини 18 вересня
Обстріли Донеччини 18 вересня
Обстріли Донеччини 18 вересня

Автор: 

обстріл (28633) Донецька область (8541)


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