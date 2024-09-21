Враг запустил "Шахеды" с северного и южного направлений, - Воздушные силы
Воздушные силы ВСУ сообщают о движении российских ударных беспилотников с северного и южного направлений.
Об этом информирует Цензор.НЕТ.
Движение "Шахедов" на юге зафиксировано с Черного моря в направлении Южного. Есть угроза для Одесской области.
На севере угроза применения врагом ударных БпЛА пока есть для Черниговской и Черкасской областей.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
саныч d553bcaf
показать весь комментарий21.09.2024 07:42 Ответить Мне нравится 0
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...