РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4627 посетителей онлайн
Новости Война
1 161 1
беспилотник (3142) Воздушные силы (2000)

Враг запустил "Шахеды" с северного и южного направлений, - Воздушные силы

шахеди

Воздушные силы ВСУ сообщают о движении российских ударных беспилотников с северного и южного направлений.

Об этом информирует Цензор.НЕТ.

Движение "Шахедов" на юге зафиксировано с Черного моря в направлении Южного. Есть угроза для Одесской области.

На севере угроза применения врагом ударных БпЛА пока есть для Черниговской и Черкасской областей.

Читайте также: Уничтожены 61 из 70 "шахедов" и ракета X-59, - Воздушные силы. ИНФОГРАФИКА
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
21.09.2024 07:42 Ответить
 
 