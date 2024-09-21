Враг запустил "Шахеды" с северного и южного направлений, - Воздушные силы

Воздушные силы ВСУ сообщают о движении российских ударных беспилотников с северного и южного направлений.

Об этом информирует Цензор.НЕТ.

Движение "Шахедов" на юге зафиксировано с Черного моря в направлении Южного. Есть угроза для Одесской области.

На севере угроза применения врагом ударных БпЛА пока есть для Черниговской и Черкасской областей.

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