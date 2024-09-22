Общие боевые потери РФ с начала войны – около 642 420 человек (+1500 за сутки), 8768 танков, 18 333 артсистемы, 17 222 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 642 420 российских захватчиков.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 22.09.24 ориентировочно составляют:
- личного состава - около 642420 (+1500) человек,
- танков - 8768 (+22) ед,
- боевых бронированных машин - 17222 (+52) ед,
- артиллерийских систем - 18333 (+63) ед,
- РСЗО - 1195 (+2) ед,
- средства ППО - 949 (+0) ед,
- самолетов - 369 (+0) ед,
- вертолетов - 328 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 15628 (+67),
- крылатые ракеты - 2595 (+0),
- корабли /катера - 28 (+0) ед,
- подводные лодки - 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 25023 (+57) ед,
- специальная техника - 3144 (+19)
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+32 Urs
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+20 Василь Воробець
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Пожалуйста, подождите...
Це не означає, що в ЗСУ немає втрат в арті теж. Це означає, що розвідка надає в рази більше цілей і в контрбатарейників знов є "банк цілей нонстоп".
Бо пішкодральні штурми - вони мають суто фізичні обмеження щодо швидкості та ефективності просування. А в них плани ж були - до дощів Краматорськ оточити. Тож зараз палять резерви техніки відчайдушно, аби хоч якихось результатів досягти, а не "ще 2 посадки за 2 тижні" - бо за невиконання задач з них спитають...
215!! одиниць техніки та 1500! чумардосів за день.
Кількість знищеної техніки продовжує рости. Логістика перевалила за 25000!
В статистиці по КР стоїть 0, але вчора було загально 2593. Десь 2 загубили )
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.
P.s. 642 000!!! це більше, ніж таке місто, як Махачкала, кількість населення якого за 3 роки зменшилась на 1000 рил.
Щось з ними поки не зрозуміло.
Слава ЗСУ!
Слава Україні!
Воскресенье 8 сентября 2024г., в утреннем отчете помощнику президента РФ Николаю Патрушеву безвозвратные военно-оперативные потери живой силы личного состава ВС РФ- 624887 человек. Данные на 6:00 по московскому времени сегодня. Эта цифра без учёта данных о потерях российских ЧВК, принимающих участие в боевых действиях на территории Украины, на вторник 1 августа 2023 года это 76192 погибших. Большинство российских ЧВК перешли под контроль министерства обороны РФ и их потери теперь есть неотъемлемой частью общих потерь, с 1 августа отдельный подсчёт не ведётся.
Сам полигон она уничтожила, оставив огромнейшую воронку. Это уже четвертое провальное испытание "Сармата".
Тож не дивно, що кацапи кинулися на штурми "як в останній раз". Це будуть важкі 2 тижні для ЗСУ.
Агов, спільното, донатимо на тепловізійні та моцні дрони - під час хмарності та довгих ночей, хлопцям ************ спеціалізовані пташки для нищення окупантів!
Хто в курсі, 1440 штук за добу - це ж рекорд за весь час війни ?
Рекорд 1740.
Це п'ятий показник, в цьому місяці да, найбільше.
Може сьогодні в решті решт подивишся на відповіді
П'ятірка лідерів
13.05.2024 - 1 740
16.05.2024 - 1 520
15.05.2024 - 1 510
22.09.2024 - 1 500
28.05.2024 - 1 460
Обома руками за щоб травневе лідерство перейшло на вересень
1500 кацапів ми забили за добу - ФАЙНО!