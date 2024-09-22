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армия РФ (18050) Генштаб ВС (5779) ликвидация (3140) уничтожение (6253)

Общие боевые потери РФ с начала войны – около 642 420 человек (+1500 за сутки), 8768 танков, 18 333 артсистемы, 17 222 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 642 420 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 22.09.24 ориентировочно составляют:

  • личного состава - около 642420 (+1500) человек,
  • танков - 8768 (+22) ед,
  • боевых бронированных машин - 17222 (+52) ед,
  • артиллерийских систем - 18333 (+63) ед,
  • РСЗО - 1195 (+2) ед,
  • средства ППО - 949 (+0) ед,
  • самолетов - 369 (+0) ед,
  • вертолетов - 328 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 15628 (+67),
  • крылатые ракеты - 2595 (+0),
  • корабли /катера - 28 (+0) ед,
  • подводные лодки - 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 25023 (+57) ед,
  • специальная техника - 3144 (+19)

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Знищення російських окупантів та техніки за добу, 21 вересня
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Топ комментарии
+32
сьогодня жирно!
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22.09.2024 08:07
+27
Минув 3868 день москальсько-української війни.
215!! одиниць техніки та 1500! чумардосів за день.
Кількість знищеної техніки продовжує рости. Логістика перевалила за 25000!
В статистиці по КР стоїть 0, але вчора було загально 2593. Десь 2 загубили )
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.

P.s. 642 000!!! це більше, ніж таке місто, як Махачкала, кількість населення якого за 3 роки зменшилась на 1000 рил.
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22.09.2024 08:17
+20
Ага,знову броня десятками.Якісь видно подарунки приїхали,що так гарно горить
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22.09.2024 08:12
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сьогодня жирно!
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22.09.2024 08:07 Ответить
Ага,знову броня десятками.Якісь видно подарунки приїхали,що так гарно горить
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22.09.2024 08:12 Ответить
по арті несподівано.
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22.09.2024 08:27 Ответить
А може - закономірно? Кацапи кинулися "як в останній раз", а без підтримки арти - важко їм. От і викотили залишки на відстані, на яких ЗСУ їх валить "в товарних кількостях".

Це не означає, що в ЗСУ немає втрат в арті теж. Це означає, що розвідка надає в рази більше цілей і в контрбатарейників знов є "банк цілей нонстоп".

Бо пішкодральні штурми - вони мають суто фізичні обмеження щодо швидкості та ефективності просування. А в них плани ж були - до дощів Краматорськ оточити. Тож зараз палять резерви техніки відчайдушно, аби хоч якихось результатів досягти, а не "ще 2 посадки за 2 тижні" - бо за невиконання задач з них спитають...
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22.09.2024 08:43 Ответить
просто до дощів місяць залишився, і вони хочуть встигнути дійти до Краматорська, бо потім ніякого просування вже не буде, і вони просто пачками будуть дохнути в окопах від гіпотермії.
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22.09.2024 08:57 Ответить
Прогноз для Краматорська - дощі з 5 жовтня. Тобто - не місяць, а 2 тижні.
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22.09.2024 09:04 Ответить
ну, не знаю. Може у нас https://pogoda.meta.ua/ua/Donetska/Kramatorskiy/Kramatorsk/month/ різні метеорологи.
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22.09.2024 16:16 Ответить
https://www.ventusky.com/?p=50.5;30.5;5&l=rain-3h&t=20241006/0600 І я поки що дощів не бачу
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22.09.2024 17:24 Ответить
https://meteofor.com.ua/weather-kramatorsk-11929/month/ Мєтєофор
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22.09.2024 17:57 Ответить
Та і в мене саме він в закладках, більш ніж на тиждень нема сенсу дивитись, дощі відміняються або переносяться постійно.
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23.09.2024 09:32 Ответить
о! у мене до вас питання, як до користувача ventusky. Колись на цій карті була опція, яка показувала забруднення повітря від пожеж. Може підкажете де її шукати на ventusky?
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23.09.2024 15:41 Ответить
) дякую, вже сам https://www.ventusky.com/?p=60;86;2&l=pm25 знайшов .
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23.09.2024 15:57 Ответить
Минув 3868 день москальсько-української війни.
215!! одиниць техніки та 1500! чумардосів за день.
Кількість знищеної техніки продовжує рости. Логістика перевалила за 25000!
В статистиці по КР стоїть 0, але вчора було загально 2593. Десь 2 загубили )
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.

P.s. 642 000!!! це більше, ніж таке місто, як Махачкала, кількість населення якого за 3 роки зменшилась на 1000 рил.
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22.09.2024 08:17 Ответить
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22.09.2024 08:21 Ответить
Доречи про 2 КР. Тут пишуть що були 2 КР в повітрі, але не пишуть, що збили
Щось з ними поки не зрозуміло.
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22.09.2024 09:19 Ответить
Ну в статистику їх внесли - вчора 2 593, сьогодні 2 595, що правда +2 не відмітили.
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22.09.2024 17:16 Ответить
Логістика 25 023, броня 25 990 - спостерігаємо за перегонами, хто перший дійде до 27 тисяч, хоча правільніше не хто, а коли.
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22.09.2024 17:28 Ответить
Нічого собі. Десь цілими колонами ********* випалюють 👏
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22.09.2024 08:20 Ответить
Хоч одна приємна новина, як наші Славні Захисники знищують рашиську нечисть . Слава ЗСУ !
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22.09.2024 08:21 Ответить
Учора 1440, сьогодні 1500... Гарна тенденція і я думаю далі буде ще.
Слава ЗСУ!
Слава Україні!
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22.09.2024 08:24 Ответить
Другий день поспіль на 200-300 зажмурених більше)Це з нєвіннимі срочнікамі на складах,мабуть)
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22.09.2024 08:30 Ответить
там наш ГШ їх не рахує. То проблеми Росстату.
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22.09.2024 08:38 Ответить
а ви довіряєте даним по втратам орків від "Генерала СВР"? він там навіть час від часу викладає списки двохсотих орків.

Воскресенье 8 сентября 2024г., в утреннем отчете помощнику президента РФ Николаю Патрушеву безвозвратные военно-оперативные потери живой силы личного состава ВС РФ- 624887 человек. Данные на 6:00 по московскому времени сегодня. Эта цифра без учёта данных о потерях российских ЧВК, принимающих участие в боевых действиях на территории Украины, на вторник 1 августа 2023 года это 76192 погибших. Большинство российских ЧВК перешли под контроль министерства обороны РФ и их потери теперь есть неотъемлемой частью общих потерь, с 1 августа отдельный подсчёт не ведётся.
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22.09.2024 10:50 Ответить
оби довіряти кацапським тєлєгам, то що найменше, треба їх читати. А з цим не до мене.
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22.09.2024 16:19 Ответить
Там їх ніхто не рахує.
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22.09.2024 08:39 Ответить
Чудово! Респект виконавцям
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22.09.2024 08:30 Ответить
Ядерная межконтинентальная баллистическая ракета РС-28 "Сармат" подорвалась прямо в шахте во время испытаний в РФ
Сам полигон она уничтожила, оставив огромнейшую воронку. Это уже четвертое провальное испытание "Сармата".
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22.09.2024 08:37 Ответить
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22.09.2024 08:45 Ответить
та нічого вона не знищила, і не вибухнула у шахті. Просто ледь виповзла з неї і впала в декільках сотнях метрів від шахти. Але думаю, що спроби треба повторювати, може у наступний раз долетить до якогось Запіздюйська.
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22.09.2024 08:48 Ответить
Краще на москву.
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22.09.2024 09:45 Ответить
Звідкіля інфа? Гугл про це поки що нічого не знає...
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22.09.2024 08:48 Ответить
Ось https://mil.in.ua/uk/news/u-rosiyi-provalylosya-vyprobuvannya-balistychnoyi-rakety-rs-28-sarmat/ Сармат
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22.09.2024 09:21 Ответить
Я подивився на прогноз погоди в Краматорську - через 2 тижні починається "сезон дощів".

Тож не дивно, що кацапи кинулися на штурми "як в останній раз". Це будуть важкі 2 тижні для ЗСУ.

Агов, спільното, донатимо на тепловізійні та моцні дрони - під час хмарності та довгих ночей, хлопцям ************ спеціалізовані пташки для нищення окупантів!
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22.09.2024 08:47 Ответить
1500 - рекорд, по ходу …
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22.09.2024 09:35 Ответить
Було і за 1700 ))
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22.09.2024 09:48 Ответить
було 1720 під бахмутом
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22.09.2024 10:05 Ответить
Тобі ж вчора відповідали



Хто в курсі, 1440 штук за добу - це ж рекорд за весь час війни ?



Рекорд 1740.



Це п'ятий показник, в цьому місяці да, найбільше.

Може сьогодні в решті решт подивишся на відповіді
П'ятірка лідерів

13.05.2024 - 1 740
16.05.2024 - 1 520
15.05.2024 - 1 510
22.09.2024 - 1 500
28.05.2024 - 1 460

Обома руками за щоб травневе лідерство перейшло на вересень
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22.09.2024 17:09 Ответить
У мене тиждень коментарі були недоступні для перегляду. Навіть у техпідтримку сайта писав. Тепер вже бачу
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24.09.2024 19:32 Ответить
Вже кацап видихається.
1500 кацапів ми забили за добу - ФАЙНО!
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22.09.2024 10:19 Ответить
Схоже росія підкорила техніки і кинулася знову штурмувати українські позиції. Дивлячись на їх втрати, щось знову пішло не так.
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22.09.2024 10:49 Ответить
За три дні 63 танки - чудовий результат. Тривожно за Вугледар та Курахово.
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22.09.2024 11:13 Ответить
Пруть. І звідки їх стільки?! Боженько! Бережи вояків ЗСУ!
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22.09.2024 12:31 Ответить
 
 