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боеприпасы (2280) Генштаб ВС (5768)

Генштаб подтверждает поражение двух военных арсеналов врага: на склад в Краснодарском крае как раз привезли 2 тыс. тонн боеприпасов

уражено два скалади ворога

Генштаб ВСУ подтверждает успешное поражение Силами обороны Украины двух военных арсеналов вооруженных сил РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Удар по арсеналу "Тихорецк" в Краснодарском крае

Как отмечается, сегодня, 21 сентября, ночью нанесено огневое поражение по арсеналу "Тихорецк", что в Краснодарском крае РФ.

"Этот объект входит в тройку крупнейших баз хранения боеприпасов оккупантов и является одним из ключевых в логистической системе российских войск. По имеющейся информации, в момент удара на территории арсенала находился очередной эшелон, который доставил не менее 2 тысяч тонн боеприпасов, в том числе и из КНДР. Атакована также радиолокационная станция "Подлет", которая обнаруживала воздушные цели в направлении арсенала", - отмечают в Генштабе.

Удар по 23 арсеналу ГРАУ Минобороны РФ в Тверской области

Кроме этого, как отмечается, Служба безопасности Украины нанесла удар по 23-му арсеналу Главного артиллерийского управления министерства обороны РФ недалеко от населенного пункта Октябрьский Тверской области.

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"Фиксируются пожар и детонация в районах обоих военных арсеналов. Задачи были успешно выполнены во взаимодействии подразделений Сил обороны: Сил беспилотных систем, Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины, Службы безопасности Украины и других", - добавляют в Генштабе.

Боевая работа по важным военным целям российских оккупантов продолжается.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что атакован 23-й арсенал ГРАУ Минобороны РФ в Тверской области. Также отмечалось, что склад боеприпасов детонирует в Каменном Краснодарского края РФ после атаки БПЛА, жителей поселка эвакуируют.
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Топ комментарии
+26
Кацапи пишуть, що біля тихорецька ще аеродром весь в бавовні
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21.09.2024 15:16
+17
Вчасно кацапи підвезли **********
таке враження, що відчували який буде фініш їхнім ***********
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21.09.2024 15:20
+15
Браво!! Треба,треба повторити!!
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21.09.2024 15:16
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Кацапи пишуть, що біля тихорецька ще аеродром весь в бавовні
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21.09.2024 15:16 Ответить
Браво!! Треба,треба повторити!!
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21.09.2024 15:16 Ответить
Повтори повтори
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21.09.2024 15:51 Ответить
Вчасно кацапи підвезли **********
таке враження, що відчували який буде фініш їхнім ***********
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21.09.2024 15:20 Ответить
Це "обломки" вчасно підлетіли
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21.09.2024 21:13 Ответить
"Атаковано також радіолокаційну станцію "Подльот", що виявляла повітряні цілі в напрямку арсеналу" - "подльот" виявив подльот і...випарувався! То шо доХтур приписав!
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21.09.2024 15:23 Ответить
нарешті дали відповідь на знищення наших арсеналів у 2010-2029рр
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21.09.2024 15:27 Ответить
Телефонна розмова

путін: О великий батько Сходу і Ранкової Зорі. Я схиляю коліна перед вашою мудрістю і силою. Дозвольте мені, плішивому черв'яку, сказати...

Кім Чен Ин: Чмошник, я ж тобі місяць тому кілька десятків складів дав. Куди ти їх подів?

путін: Та тут розумієте...
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21.09.2024 15:28 Ответить
Что то мне это напоминает... когда первые хаймарсы привезли, повсюду куда они доставали заполыхали склады, сейчас вот дальнобойка приняла эстафету да как эффектно, красота. Ээх, раньше надо был дать добро, но лучше поздно чем никогда.
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21.09.2024 15:31 Ответить
с Ирана - вон оно че что Иран задерживает пусковые , ракет то уже нету
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21.09.2024 15:37 Ответить
❗️Під ударом дронів СБУ був і аеродром Шайковка і ракетні комплекси «Іскандер» та тактичні ракетні комплекси «Точка-У» ворога
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21.09.2024 15:42 Ответить
то не У , а Иранские ракеты !
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21.09.2024 15:43 Ответить
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2024/09/21/7476169/ Разведка Британии: Россия понесла огромные потери боеприпасов в Торопце
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21.09.2024 15:44 Ответить
"Задачи были успешно выполнены ... и других". Похоже что последняя коричневая линия ***** наконец-то пройдена.
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21.09.2024 15:45 Ответить
І другіх - це ГУР, але Генштаб не хоче називати. Інтриги рівня колгоспного клубу, а не генерального штабу..
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21.09.2024 16:02 Ответить
Може ГУР, а може йще кой шо.
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21.09.2024 18:15 Ответить
Мінус РЛС.
Тобто AGM-88 HARM ми вже використовуємо по кацапам. Офіційно (майже) .
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21.09.2024 15:51 Ответить
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21.09.2024 16:53 Ответить
це круто! це свято! у ****@ ще нема інсульту чи інфаркту - може нам пощастить і воно накінець-то здохне
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21.09.2024 16:58 Ответить
Згадалось давнє : " На Тихорецкую состав отпрвился ... ".
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21.09.2024 17:38 Ответить
отправился
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21.09.2024 17:39 Ответить
Де відео вибухів, які були раніше (Астра)?
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21.09.2024 19:48 Ответить
******** генштаб не уявляє, якого розміру кратер має виникнути після висадження в повітря кількох кілотонн вибухівки... вони не на те вчилися, буває

втім усі повідомлення від морського малюка треба сприймати без фанатизму: ділити цифри на 10 чи на 100

і про те, що "служба безпеки завдала удару" - тут треба ясного розуміння, що кількадесят ботанів прикривають дупу кільком сотням тисяч "броньованих" дармоєдів із ксивами "сбу"
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21.09.2024 20:04 Ответить
 
 