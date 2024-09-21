Генштаб подтверждает поражение двух военных арсеналов врага: на склад в Краснодарском крае как раз привезли 2 тыс. тонн боеприпасов

Генштаб ВСУ подтверждает успешное поражение Силами обороны Украины двух военных арсеналов вооруженных сил РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Удар по арсеналу "Тихорецк" в Краснодарском крае

Как отмечается, сегодня, 21 сентября, ночью нанесено огневое поражение по арсеналу "Тихорецк", что в Краснодарском крае РФ.

"Этот объект входит в тройку крупнейших баз хранения боеприпасов оккупантов и является одним из ключевых в логистической системе российских войск. По имеющейся информации, в момент удара на территории арсенала находился очередной эшелон, который доставил не менее 2 тысяч тонн боеприпасов, в том числе и из КНДР. Атакована также радиолокационная станция "Подлет", которая обнаруживала воздушные цели в направлении арсенала", - отмечают в Генштабе.

Удар по 23 арсеналу ГРАУ Минобороны РФ в Тверской области

Кроме этого, как отмечается, Служба безопасности Украины нанесла удар по 23-му арсеналу Главного артиллерийского управления министерства обороны РФ недалеко от населенного пункта Октябрьский Тверской области.

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"Фиксируются пожар и детонация в районах обоих военных арсеналов. Задачи были успешно выполнены во взаимодействии подразделений Сил обороны: Сил беспилотных систем, Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины, Службы безопасности Украины и других", - добавляют в Генштабе.

Боевая работа по важным военным целям российских оккупантов продолжается.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что атакован 23-й арсенал ГРАУ Минобороны РФ в Тверской области. Также отмечалось, что склад боеприпасов детонирует в Каменном Краснодарского края РФ после атаки БПЛА, жителей поселка эвакуируют.