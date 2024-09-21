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боєприпаси (2212) Генштаб ЗС (6071) Удари по РФ (101)

Генштаб підтверджує ураження двох військових арсеналів ворога: на склад у Краснодарському краї якраз привезли 2 тис. тонн боєприпасів

уражено два скалади ворога

Генштаб ЗСУ підтверджує успішне ураження Силами оборони України двох військових арсеналів збройних сил РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Удар по арсеналу "Тихорецьк" у Краснодарському краї

Як зазначається, сьогодні, 21 вересня, вночі завдано вогневого ураження по арсеналу "Тихорецьк", що в Краснодарському краї РФ.

"Цей об’єкт входить в трійку найбільших баз зберігання боєприпасів окупантів та є одним з ключових в логістичній системі російських військ. За наявною інформацією, в момент удару на території арсеналу перебував черговий ешелон, який доставив щонайменше 2 тисячі тонн боєприпасів, зокрема і з КНДР. Атаковано також радіолокаційну станцію "Подльот", що виявляла повітряні цілі в напрямку арсеналу", - наголошують у Генштабі.

Удар по 23 арсеналу ГРАУ Міноборони РФ у Тверській області

Окрім цього, як зазначається, Служба безпеки України завдала удару по 23-му арсеналу Головного артилерійського управління міністерства оборони РФ неподалік населеного пункту Октябрський Тверської області.

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"Фіксуються пожежа та детонація в районах обох військових арсеналів. Завдання були успішно виконані у взаємодії підрозділів Сил оборони: Сил безпілотних систем, Сил спеціальних операцій Збройних Сил України, Служби безпеки України та інших", - додають у Генштабі.

Бойова робота по важливих військових цілях російських окупантів триває.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що атаковано 23-й арсенал ГРАУ Міноборони РФ у Тверській області. Також зазначалося, що склад боєприпасів детонує у Кам’яному Краснодарського краю РФ після атаки БпЛА, мешканців селища евакуюють.

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Топ коментарі
+26
Кацапи пишуть, що біля тихорецька ще аеродром весь в бавовні
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21.09.2024 15:16
+17
Вчасно кацапи підвезли **********
таке враження, що відчували який буде фініш їхнім ***********
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21.09.2024 15:20
+15
Браво!! Треба,треба повторити!!
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21.09.2024 15:16
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Кацапи пишуть, що біля тихорецька ще аеродром весь в бавовні
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21.09.2024 15:16 Відповісти
Браво!! Треба,треба повторити!!
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21.09.2024 15:16 Відповісти
Повтори повтори
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21.09.2024 15:51 Відповісти
Вчасно кацапи підвезли **********
таке враження, що відчували який буде фініш їхнім ***********
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21.09.2024 15:20 Відповісти
Це "обломки" вчасно підлетіли
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21.09.2024 21:13 Відповісти
"Атаковано також радіолокаційну станцію "Подльот", що виявляла повітряні цілі в напрямку арсеналу" - "подльот" виявив подльот і...випарувався! То шо доХтур приписав!
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21.09.2024 15:23 Відповісти
нарешті дали відповідь на знищення наших арсеналів у 2010-2029рр
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21.09.2024 15:27 Відповісти
Телефонна розмова

путін: О великий батько Сходу і Ранкової Зорі. Я схиляю коліна перед вашою мудрістю і силою. Дозвольте мені, плішивому черв'яку, сказати...

Кім Чен Ин: Чмошник, я ж тобі місяць тому кілька десятків складів дав. Куди ти їх подів?

путін: Та тут розумієте...
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21.09.2024 15:28 Відповісти
Что то мне это напоминает... когда первые хаймарсы привезли, повсюду куда они доставали заполыхали склады, сейчас вот дальнобойка приняла эстафету да как эффектно, красота. Ээх, раньше надо был дать добро, но лучше поздно чем никогда.
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21.09.2024 15:31 Відповісти
с Ирана - вон оно че что Иран задерживает пусковые , ракет то уже нету
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21.09.2024 15:37 Відповісти
❗️Під ударом дронів СБУ був і аеродром Шайковка і ракетні комплекси «Іскандер» та тактичні ракетні комплекси «Точка-У» ворога
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21.09.2024 15:42 Відповісти
то не У , а Иранские ракеты !
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21.09.2024 15:43 Відповісти
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2024/09/21/7476169/ Разведка Британии: Россия понесла огромные потери боеприпасов в Торопце
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21.09.2024 15:44 Відповісти
"Задачи были успешно выполнены ... и других". Похоже что последняя коричневая линия ***** наконец-то пройдена.
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21.09.2024 15:45 Відповісти
І другіх - це ГУР, але Генштаб не хоче називати. Інтриги рівня колгоспного клубу, а не генерального штабу..
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21.09.2024 16:02 Відповісти
Може ГУР, а може йще кой шо.
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21.09.2024 18:15 Відповісти
Мінус РЛС.
Тобто AGM-88 HARM ми вже використовуємо по кацапам. Офіційно (майже) .
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21.09.2024 15:51 Відповісти
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21.09.2024 16:53 Відповісти
це круто! це свято! у ****@ ще нема інсульту чи інфаркту - може нам пощастить і воно накінець-то здохне
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21.09.2024 16:58 Відповісти
Згадалось давнє : " На Тихорецкую состав отпрвился ... ".
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21.09.2024 17:38 Відповісти
отправился
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21.09.2024 17:39 Відповісти
Де відео вибухів, які були раніше (Астра)?
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21.09.2024 19:48 Відповісти
******** генштаб не уявляє, якого розміру кратер має виникнути після висадження в повітря кількох кілотонн вибухівки... вони не на те вчилися, буває

втім усі повідомлення від морського малюка треба сприймати без фанатизму: ділити цифри на 10 чи на 100

і про те, що "служба безпеки завдала удару" - тут треба ясного розуміння, що кількадесят ботанів прикривають дупу кільком сотням тисяч "броньованих" дармоєдів із ксивами "сбу"
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21.09.2024 20:04 Відповісти
 
 