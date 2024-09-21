Атаковано 23-й арсенал ГРАУ Міноборони РФ у Тверській області, - ЗМІ. ФОТО
У ніч проти суботи, 21 вересня, безпілотниками було атаковано 23-й арсенал Головного ракетно-артилерійського управління Міноборони РФ у селищі Октябрське Тверської області РФ.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал ASTRA.
Як запевняє губернатор Ігор Руденя, на Південному Заході Тверської області силами Міністерства оборони РФ нібито було збито БПЛА. За його словами, фахівці екстрених служб працюють на місці спільно з представниками адміністрації території. Більше жодних подробиць він не зазначив.
ASTRA своєю чергою інформує, що пожежу на території майже всього 23-го арсеналу ГРАУ у Тверській області зафіксували супутники NASA після атаки безпілотників.
Зазначимо, що 23 арсенал ГРАУ розташовано всього за 16 км на південь від раніше знищеного 107 арсеналу в Торопці Тверської області.
Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що склад боєприпасів детонує у Кам’яному Краснодарського краю РФ після атаки БпЛА: мешканців евакуюють. Міноборони РФ заявило про нібито збиття 101 безпілотника над російськими регіонами та Кримом.
Нагадаємо, у ніч проти середи, 18 вересня, у Тверській області РФ лунали потужні вибухи. Місцева влада повідомила про пожежу та евакуацію населення.
РосЗМІ повідомили про пожежу та детонацію на складі боєприпасів. Також повідомлялося, що У Тверській області РФ, де детонував склад боєприпасів, зафіксували 18 землетрусів.
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мінус аж два арсенали!
Сьогодні: 23 арсенал ГРАУ(нп.Октябрський, в 16 км від м.Торопець)) + арсенал «Тихорецьк» , що в Краснодарському краї, і як повідомляють саме на цьому арсеналі знаходились ********** з кндр.
* 2 у владімірской області
* 1 у брянській
* 1 під Моздоком.
А щось мені підказує, що буде "перенесення зусиль". Бо, очевидно, зараз кацапи натягнуть ППО на ці арсенали. І ефективність ударів знизиться.
Тож кацапів чекають або чергові палаючі НПЗ, або ми побачимо ураження якоїсь нової категорії "цікавих цілей".