Атаковано 23-й арсенал ГРАУ Міноборони РФ у Тверській області, - ЗМІ. ФОТО

У ніч проти суботи, 21 вересня, безпілотниками було атаковано 23-й арсенал Головного ракетно-артилерійського управління Міноборони РФ у селищі Октябрське Тверської області РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал ASTRA.

Як запевняє губернатор Ігор Руденя, на Південному Заході Тверської області силами Міністерства оборони РФ нібито було збито БПЛА. За його словами, фахівці екстрених служб працюють на місці спільно з представниками адміністрації території. Більше жодних подробиць він не зазначив.

ASTRA своєю чергою інформує, що пожежу на території майже всього 23-го арсеналу ГРАУ у Тверській області зафіксували супутники NASA після атаки безпілотників.

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Зазначимо, що 23 арсенал ГРАУ розташовано всього за 16 км на південь від раніше знищеного 107 арсеналу в Торопці Тверської області.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що склад боєприпасів детонує у Кам’яному Краснодарського краю РФ після атаки БпЛА: мешканців евакуюють. Міноборони РФ заявило про нібито збиття 101 безпілотника над російськими регіонами та Кримом.

Нагадаємо, у ніч проти середи, 18 вересня, у Тверській області РФ лунали потужні вибухи. Місцева влада повідомила про пожежу та евакуацію населення.

РосЗМІ повідомили про пожежу та детонацію на складі боєприпасів. Також повідомлялося, що У Тверській області РФ, де детонував склад боєприпасів, зафіксували 18 землетрусів.