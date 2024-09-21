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Атаковано 23-й арсенал ГРАУ Міноборони РФ у Тверській області, - ЗМІ. ФОТО

У ніч проти суботи, 21 вересня, безпілотниками було атаковано 23-й арсенал Головного ракетно-артилерійського управління Міноборони РФ у селищі Октябрське Тверської області РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал ASTRA.

атаковано 23 арсенал ГРАУ

Як запевняє губернатор Ігор Руденя, на Південному Заході Тверської області силами Міністерства оборони РФ нібито було збито БПЛА. За його словами, фахівці екстрених служб працюють на місці спільно з представниками адміністрації території. Більше жодних подробиць він не зазначив.

ASTRA своєю чергою інформує, що пожежу на території майже всього 23-го арсеналу ГРАУ у Тверській області зафіксували супутники NASA після атаки безпілотників.

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атаковано 23 арсенал ГРАУ

Зазначимо, що 23 арсенал ГРАУ розташовано всього за 16 км на південь від раніше знищеного 107 арсеналу в Торопці Тверської області.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що склад боєприпасів детонує у Кам’яному Краснодарського краю РФ після атаки БпЛА: мешканців евакуюють. Міноборони РФ заявило про нібито збиття 101 безпілотника над російськими регіонами та Кримом.

Нагадаємо, у ніч проти середи, 18 вересня, у Тверській області РФ лунали потужні вибухи. Місцева влада повідомила про пожежу та евакуацію населення.

РосЗМІ повідомили про пожежу та детонацію на складі боєприпасів. Також повідомлялося, що У Тверській області РФ, де детонував склад боєприпасів, зафіксували 18 землетрусів.

Автор: 

безпілотник (4206) боєприпаси (2279) росія (65360) Міноборони рф (709)


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Топ коментарі
+55
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21.09.2024 09:39
+43
гойдаааааааааааааааааааааааааааааа...
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21.09.2024 09:26
+38
Вчера вечером прочитал про ближайшие арсеналы и этот 23 арсенал, там идет первым в списке

ДЕ МОЖЕ БУТИ НАСТУПНИЙ БДИШ 💥 ?

Після знищення 107-го арсеналу в Торопці, в межах досяжності України знаходяться ще шість великих арсеналів ГРАУ МО РФ. Загалом по всій Росії існує близько 20 таких складів, половина з яких розташована на заході РФ, у тилу. Ці арсенали зберігають сотні тисяч тонн ***********, включаючи балістичні ракети та високоточні снаряди. Удар по цим об'єктам може критично вплинути на боєздатність РФ, зменшуючи її здатність забезпечувати фронт необхідними ************ та снарядами.

Якщо обмежитись виключно умовною дальністю до 750 км, то можливо отримати наступну картину складів ГРАУ:

23-й арсенал ГРАУ: І почати можливо із 23-го арсеналу ГРАУ, який знаходиться лише у 16 км на південь від вже знищеного 107-го арсеналу

13-й арсенал ГРАУ: Далі на північ у Новгородській області під селищем Котово знаходиться 13-й арсенал ГРАУ. Від кордону з Україною він близько 680 км, тобто на близько 200 км далі за Торопець.

51-й арсенал ГРАУ: Хоча і ближчою, але доволі складною ціллю, через щільність ППО, може бути 51-й арсенал ГРАУ на схід від Москви під містом Кіржач Владимирської області, знаходиться на відстані 530 км від кордону.

73-й арсенал ГРАУ: Ще один арсенал ГРАУ у Владимирській області - 73-й поряд із селищами Іваново, Крутово та Есено, який можливо вважати найбільшим, бо він займає площу близько 7 кв. км. Відстань - 650 км від наших кордонів.

67-й арсенал ГРАУ: А от одним з найближчих можливо вважати 67-й арсенал ГРАУ під містом Карачев Брянської області - 114 км. Він знаходиться впритул до 20-тисячного населеного пункту.

68-й арсенал ГРАУ: Найбільш віддаленим, у близько 700 км від лінії фронту знаходиться 68-й арсенал ГРАУ під містом Моздок у Північній Осетії. Це ще один оновлений склад з площею 2,2 кв. км.

Загальна площа цих складів складає приблизно 24 квадратних кілометри, і вони можуть бути потенційними цілями для ураження. Оскільки на на них також є і виробництво багатьох видів боєкомплекту. Удар по таким об'єктам значно послабив би логістичні можливості Росії та створив би критичні проблеми для її спроможності забезпечувати фронт необхідними ************. (с)
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21.09.2024 09:32
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21.09.2024 11:34 Відповісти
Паляниця

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21.09.2024 11:51 Відповісти
суперова річ !!

25 000 вироблено
двигун реактивний пульсуючий (без жодно рухомо деталі)
ціна - 10 0000 рейхсмарок (= 10 Фолксваген Жук)
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21.09.2024 14:40 Відповісти
причем сделано в стране полностью отрезанной от всех ресурсов, под ежедневными ковровыми бомбардировками.
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21.09.2024 18:35 Відповісти
Паляніца дае жару кацапчикам, тре взривати все, поки вони не роздуплились
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21.09.2024 12:19 Відповісти
який ПРЕКРАСНИЙ І РЕЗУЛЬТАТИВНИЙ тиждень!
мінус аж два арсенали!
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21.09.2024 13:15 Відповісти
Два за сьогоднішню ніч. Ще в Краснодарському краї.
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21.09.2024 14:44 Відповісти
Три: 18 вересня 107 арсенал ГРАУ(м.Торопець)
Сьогодні: 23 арсенал ГРАУ(нп.Октябрський, в 16 км від м.Торопець)) + арсенал «Тихорецьк» , що в Краснодарському краї, і як повідомляють саме на цьому арсеналі знаходились ********** з кндр.
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21.09.2024 19:19 Відповісти
скільки ще залишилося?
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21.09.2024 23:25 Відповісти
З великих, що знаходяться в 750-кілометровій зоні від кордонів України - ще 4:
* 2 у владімірской області
* 1 у брянській
* 1 під Моздоком.

А щось мені підказує, що буде "перенесення зусиль". Бо, очевидно, зараз кацапи натягнуть ППО на ці арсенали. І ефективність ударів знизиться.

Тож кацапів чекають або чергові палаючі НПЗ, або ми побачимо ураження якоїсь нової категорії "цікавих цілей".
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22.09.2024 08:36 Відповісти
А это точно беспилотники?
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21.09.2024 14:53 Відповісти
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