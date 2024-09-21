Атакован 23-й арсенал ГРАУ Минобороны РФ в Тверской области, - СМИ. ФОТО

В ночь на субботу, 21 сентября, беспилотниками был атакован 23-й арсенал Главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны РФ в поселке Октябрьское Тверской области РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал ASTRA.

Как уверяет губернатор Игорь Руденя, на Юго-Западе Тверской области силами Министерства обороны РФ якобы был сбит БПЛА. По его словам, специалисты экстренных служб работают на месте совместно с представителями администрации территории. Больше никаких подробностей он не отметил.

ASTRA в свою очередь информирует, что пожар на территории почти всего 23-го арсенала ГРАУ в Тверской области зафиксировали спутники NASA после атаки беспилотников.

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Отметим, что 23 арсенал ГРАУ расположен всего в 16 км к югу от ранее уничтоженного 107 арсенала в Торопце Тверской области.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что склад боеприпасов детонирует в Каменном Краснодарского края РФ после атаки БпЛА: жителей эвакуируют. Минобороны РФ заявило о якобы сбивании 101 беспилотника над российскими регионами и Крымом.

Напомним, в ночь на среду, 18 сентября, в Тверской области РФ раздавались мощные взрывы. Местные власти сообщили о пожаре и эвакуации населения.

РосСМИ сообщили о пожаре и детонации на складе боеприпасов. Также сообщалось, что в Тверской области РФ, где детонировал склад боеприпасов, зафиксировали 18 землетрясений.