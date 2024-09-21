Атакован 23-й арсенал ГРАУ Минобороны РФ в Тверской области, - СМИ. ФОТО
В ночь на субботу, 21 сентября, беспилотниками был атакован 23-й арсенал Главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны РФ в поселке Октябрьское Тверской области РФ.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал ASTRA.
Как уверяет губернатор Игорь Руденя, на Юго-Западе Тверской области силами Министерства обороны РФ якобы был сбит БПЛА. По его словам, специалисты экстренных служб работают на месте совместно с представителями администрации территории. Больше никаких подробностей он не отметил.
ASTRA в свою очередь информирует, что пожар на территории почти всего 23-го арсенала ГРАУ в Тверской области зафиксировали спутники NASA после атаки беспилотников.
Отметим, что 23 арсенал ГРАУ расположен всего в 16 км к югу от ранее уничтоженного 107 арсенала в Торопце Тверской области.
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что склад боеприпасов детонирует в Каменном Краснодарского края РФ после атаки БпЛА: жителей эвакуируют. Минобороны РФ заявило о якобы сбивании 101 беспилотника над российскими регионами и Крымом.
Напомним, в ночь на среду, 18 сентября, в Тверской области РФ раздавались мощные взрывы. Местные власти сообщили о пожаре и эвакуации населения.
РосСМИ сообщили о пожаре и детонации на складе боеприпасов. Также сообщалось, что в Тверской области РФ, где детонировал склад боеприпасов, зафиксировали 18 землетрясений.
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Сьогодні: 23 арсенал ГРАУ(нп.Октябрський, в 16 км від м.Торопець)) + арсенал «Тихорецьк» , що в Краснодарському краї, і як повідомляють саме на цьому арсеналі знаходились ********** з кндр.
* 2 у владімірской області
* 1 у брянській
* 1 під Моздоком.
А щось мені підказує, що буде "перенесення зусиль". Бо, очевидно, зараз кацапи натягнуть ППО на ці арсенали. І ефективність ударів знизиться.
Тож кацапів чекають або чергові палаючі НПЗ, або ми побачимо ураження якоїсь нової категорії "цікавих цілей".