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Атакован 23-й арсенал ГРАУ Минобороны РФ в Тверской области, - СМИ. ФОТО

В ночь на субботу, 21 сентября, беспилотниками был атакован 23-й арсенал Главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны РФ в поселке Октябрьское Тверской области РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал ASTRA.

атаковано 23 арсенал ГРАУ

Как уверяет губернатор Игорь Руденя, на Юго-Западе Тверской области силами Министерства обороны РФ якобы был сбит БПЛА. По его словам, специалисты экстренных служб работают на месте совместно с представителями администрации территории. Больше никаких подробностей он не отметил.

ASTRA в свою очередь информирует, что пожар на территории почти всего 23-го арсенала ГРАУ в Тверской области зафиксировали спутники NASA после атаки беспилотников.

Читайте также: Склад боеприпасов детонирует в Каменном Краснодарского края РФ после атаки БПЛА: жителей эвакуируют. ВИДЕО

атаковано 23 арсенал ГРАУ

Отметим, что 23 арсенал ГРАУ расположен всего в 16 км к югу от ранее уничтоженного 107 арсенала в Торопце Тверской области.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что склад боеприпасов детонирует в Каменном Краснодарского края РФ после атаки БпЛА: жителей эвакуируют. Минобороны РФ заявило о якобы сбивании 101 беспилотника над российскими регионами и Крымом.

Напомним, в ночь на среду, 18 сентября, в Тверской области РФ раздавались мощные взрывы. Местные власти сообщили о пожаре и эвакуации населения.

РосСМИ сообщили о пожаре и детонации на складе боеприпасов. Также сообщалось, что в Тверской области РФ, где детонировал склад боеприпасов, зафиксировали 18 землетрясений.

Автор: 

беспилотник (3639) боеприпасы (2344) россия (95660) Минобороны рф (932)


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Топ комментарии
+55
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21.09.2024 09:39
+43
гойдаааааааааааааааааааааааааааааа...
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21.09.2024 09:26
+38
Вчера вечером прочитал про ближайшие арсеналы и этот 23 арсенал, там идет первым в списке

ДЕ МОЖЕ БУТИ НАСТУПНИЙ БДИШ 💥 ?

Після знищення 107-го арсеналу в Торопці, в межах досяжності України знаходяться ще шість великих арсеналів ГРАУ МО РФ. Загалом по всій Росії існує близько 20 таких складів, половина з яких розташована на заході РФ, у тилу. Ці арсенали зберігають сотні тисяч тонн ***********, включаючи балістичні ракети та високоточні снаряди. Удар по цим об'єктам може критично вплинути на боєздатність РФ, зменшуючи її здатність забезпечувати фронт необхідними ************ та снарядами.

Якщо обмежитись виключно умовною дальністю до 750 км, то можливо отримати наступну картину складів ГРАУ:

23-й арсенал ГРАУ: І почати можливо із 23-го арсеналу ГРАУ, який знаходиться лише у 16 км на південь від вже знищеного 107-го арсеналу

13-й арсенал ГРАУ: Далі на північ у Новгородській області під селищем Котово знаходиться 13-й арсенал ГРАУ. Від кордону з Україною він близько 680 км, тобто на близько 200 км далі за Торопець.

51-й арсенал ГРАУ: Хоча і ближчою, але доволі складною ціллю, через щільність ППО, може бути 51-й арсенал ГРАУ на схід від Москви під містом Кіржач Владимирської області, знаходиться на відстані 530 км від кордону.

73-й арсенал ГРАУ: Ще один арсенал ГРАУ у Владимирській області - 73-й поряд із селищами Іваново, Крутово та Есено, який можливо вважати найбільшим, бо він займає площу близько 7 кв. км. Відстань - 650 км від наших кордонів.

67-й арсенал ГРАУ: А от одним з найближчих можливо вважати 67-й арсенал ГРАУ під містом Карачев Брянської області - 114 км. Він знаходиться впритул до 20-тисячного населеного пункту.

68-й арсенал ГРАУ: Найбільш віддаленим, у близько 700 км від лінії фронту знаходиться 68-й арсенал ГРАУ під містом Моздок у Північній Осетії. Це ще один оновлений склад з площею 2,2 кв. км.

Загальна площа цих складів складає приблизно 24 квадратних кілометри, і вони можуть бути потенційними цілями для ураження. Оскільки на на них також є і виробництво багатьох видів боєкомплекту. Удар по таким об'єктам значно послабив би логістичні можливості Росії та створив би критичні проблеми для її спроможності забезпечувати фронт необхідними ************. (с)
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21.09.2024 09:32
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21.09.2024 11:34 Ответить
Паляниця

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21.09.2024 11:51 Ответить
суперова річ !!

25 000 вироблено
двигун реактивний пульсуючий (без жодно рухомо деталі)
ціна - 10 0000 рейхсмарок (= 10 Фолксваген Жук)
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21.09.2024 14:40 Ответить
причем сделано в стране полностью отрезанной от всех ресурсов, под ежедневными ковровыми бомбардировками.
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21.09.2024 18:35 Ответить
Паляніца дае жару кацапчикам, тре взривати все, поки вони не роздуплились
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21.09.2024 12:19 Ответить
який ПРЕКРАСНИЙ І РЕЗУЛЬТАТИВНИЙ тиждень!
мінус аж два арсенали!
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21.09.2024 13:15 Ответить
Два за сьогоднішню ніч. Ще в Краснодарському краї.
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21.09.2024 14:44 Ответить
Три: 18 вересня 107 арсенал ГРАУ(м.Торопець)
Сьогодні: 23 арсенал ГРАУ(нп.Октябрський, в 16 км від м.Торопець)) + арсенал «Тихорецьк» , що в Краснодарському краї, і як повідомляють саме на цьому арсеналі знаходились ********** з кндр.
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21.09.2024 19:19 Ответить
скільки ще залишилося?
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21.09.2024 23:25 Ответить
З великих, що знаходяться в 750-кілометровій зоні від кордонів України - ще 4:
* 2 у владімірской області
* 1 у брянській
* 1 під Моздоком.

А щось мені підказує, що буде "перенесення зусиль". Бо, очевидно, зараз кацапи натягнуть ППО на ці арсенали. І ефективність ударів знизиться.

Тож кацапів чекають або чергові палаючі НПЗ, або ми побачимо ураження якоїсь нової категорії "цікавих цілей".
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22.09.2024 08:36 Ответить
А это точно беспилотники?
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21.09.2024 14:53 Ответить
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