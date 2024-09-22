Ворог намагався вклинитися в нашу оборону на Лиманському напрямку, на Покровському окупанти концентрують зусилля біля Селидового, - Генштаб
Станом на ранок 22 вересня 2024 року ситуація на фронті залишається складною. Противник, використовуючи свою перевагу в живій силі та техніці, безупинно атакує наші позиції.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Як зазначається, українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу максимальних втрат.
Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 163 бойові зіткнення.
Удари по території України
За уточненою інформацією, вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах три ракетні удари із застосуванням десяти ракет, а також 77 авіаударів, зокрема скинув 116 КАБ. Крім цього, здійснив понад 5000 обстрілів, з них 175 – із реактивних систем залпового вогню та залучив для ураження більше 1570 дронів-камікадзе.
Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Перемога, Новеньке, Яструбине, Шалигине, Річки, Харків, Козача Лопань, Балаклія, Ківшарівка, Куп’янськ, Петропавлівка, Дружелюбівка, Твердохлібове, Часів Яр, Іванівське, Предтечине, Ступочки, Торецьк, Біла Гора, Дружба, Дачне, Клебан-Бик, Олександро-Калинове, Олександропіль, Богоявленка, Шахтарське, Рівнопіль, Лежинка, Оріхів, Темирівка та Козацьке.
Удари по ворогу
За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили шість ворожих пунктів управління різних типів, 18 районів зосередження особового складу, два місця розміщення озброєння і військової техніки та чотири артилерійські системи противника.
Нагадується, що загалом, втрати російських загарбників минулої доби становили 1500 осіб. Також українські воїни знищили 22 танки, 52 бойові броньовані машини, 63 артилерійські системи, дві РСЗВ, 67 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 57 автомобілів і 19 одиниць спеціальної техніки.
Обстановка на Харківщині
Генштаб інформує, що на Харківському напрямку ворог намагався штурмувати поблизу населеного пункту Вовчанськ. Крім цього, авіація противника завдала ударів КАБами по житлових районах Харкова, внаслідок чого постраждало мирне населення та цивільна інфраструктура.
На Куп’янському напрямку за добу відбулося сім атак загарбників. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Синьківки, Степової Новоселівки, Кругляківки, Котлярівки, Стельмахівки та Лозової.
Обстановка на Сході
За даними Генштабу, на Лиманському напрямку ворог атакував 28 разів. Намагався вклинитися в нашу оборону поблизу Дружелюбівки, Чернещини, Греківки, Невського, Торського, Тернів, Макіївки, Новосадового та Білогорівки.
На Сіверському напрямку українські захисники відбили штурм російських загарбників поблизу Виїмки.
На Краматорському напрямку окупанти атакували 11 разів у районах Калинівки, Майського, Андріївки та Білої Гори.
На Торецькому напрямку ворог, за підтримки авіації, здійснив 12 атак неподалік Неліпівки, Торецька та Щербинівки.
"На Покровському напрямку наші захисники зупинили 28 штурмових і наступальних дій агресора у бік населених пунктів Воздвиженка, Новоторецьк, Красний Яр, Новогродівка, Селідове, Маринівка та Михайлівка. Найбільша концентрація ворожих атак була поблизу Селидового", - йдеться у повідомленні.
Також зазначається, що на Курахівському напрямку Сили оборони відбили 25 атак. Найактивніше окупанти намагалися просунутися вперед в районі населеного пункту Георгіївка. Окрім цього, ворог атакував у бік Цукуриного, Гірника, Костянтинівки, Катеринівки та Желанного Другого.
Обстановка на Півдні
На Времівському напрямку противник здійснив дев’ять штурмів наших позицій в районах Вугледару, Катеринівки, Водяного та Павлівки. Активно задіював для ударів на напрямку бомбардувальну авіацію.
На Гуляйпільському напрямку російські загарбники безуспішно атакували в районі Гуляйполя.
На Оріхівському напрямку окупаційні війська чотири рази штурмували позиції Сил оборони в районах Роботиного, Новоандріївки та Новоданилівки.
"Триває операція в Курській області. Авіація ворога продовжує рівняти з землею свої села та міста. За минулу добу російські літаки завдали двадцять шість авіаударів тридцятьма трьома КАБами по власній території", - наголошують у Генштабі.
Обстановка на Півночі
На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.
На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник з території РФ активно застосовує артилерію та авіацію по районах українських населених пунктів.
Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу.
Будь ласка, зачекайте...
ні шо б яєшню вдома підрубати і бдіти...
а нам *****, в любу ***** повіримо....
Торецький напрямок.
На додаток до вчорашнього повідомлення - противник закріпився вздовж вулиці Центральна на глибину до 650 метрів. Продовжуються вуличні бої.
У північній частині Північного російські війська зайняли квартал, що залишався.
Часівярський напрямок.
На схід від Кліщіївки противник просунувся на ділянці шириною до 1,05 км і продовжує атаки маневреними групами на південь від Іванівського і на захід від Кліщіївки у напрямку каналу Сіверський Донець-Донбас.
Куп'янський напрямок.
Східніше Кругляківки мобільні групи противника просунулися вздовж лісосмуг на ділянці шириною до 2.5 км на глибину до 2 км у західному напрямку."
Курахівський напрямок.
У Максимільянівці супротивник закріпився у східній частині на глибину до 600 метрів.
📍47.971667, 37.409722
На захід від Красногорівки противник просунувся на 4.2 км, посівши територію «Селидівської виправної колонії №82», частину н.п. Гостре та позиції у напрямку Олександрополя.
Ситуація на напрямку залишається складною, російські війська збільшили кількість ударів оперативно-тактичної авіації.
Вугледарський напрямок.
З району Пречистівки російські війська продовжують тиснути за підтримки бронетехніки у напрямку Вугледару. Зіткнення тривають північніше річки Кашлагач.
У районі шахти «Південнодонбаська № 3» та на північ від Водяного тривають важкі бої.
Великоновоселківський напрямок.
На південь від Макарівки штурмова група противника підірвала міст, після чого відступила на вихідні позиції. Попередньо додана сіра зона.
📍47.7694304, 36.8012371 ".