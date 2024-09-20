На фронті за добу 226 бойових зіткнень, половина з них - на Покровському та Курахівському напрямках, - Генштаб

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

Обстріли України

За уточненою інформацією, за вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 76 авіаударів, скинувши 115 КАБів. Крім цього, здійснив понад 4900 обстрілів, з них 192 - із реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів по районах населених пунктів, зокрема, Яструбине, Павлівка, Кекине, Руднєве, Річки, Велика Рибиця, Харків, Куп’янськ-Вузловий, Куп’янськ, Петропавлівка, Подоли, Твердохлібове, Борова, Сіверськ, Дружба, Клебан Бик, Петрівка, Катеринівка, Олександропіль, Трудове, Єлізаветівка, Дальнє, Павлівка, Благодатне, Кам’янське, Комишуваха, Новояківлівка, Юльківка, Малокатеринівка та Миколаївка.

Бойові дії на сході

На Харківському напрямку відбулося три бойових зіткнення в районах населених пунктів Вовчанськ та Тихе.

На Куп’янському напрямку кількість атак за добу склала 13. Сили оборони відбивали штурмові дії противника біля Синьківки, Стельмахівки та Глушківки.

На Лиманському напрямку ворог атакував 28 разів неподалік Макіївки, Чернещини, Невського та Торського.

На Сіверському напрямку українські захисники відбивали штурмові дії російських загарбників поблизу Верхньокам’янського, Івано-Дар’ївки та Виїмки. Загалом відбулось вісім боєзіткнень.

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На Краматорському напрямку окупанти атакували три рази в районах Курдюмівки та Іванівського.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 14 атак неподалік Торецька, Щербинівки та Неліпівки.

На Покровському напрямку наші захисники відбили 41 штурмову дію в районах населених пунктів Воздвиженка, Новоторецьк, Гродівка, Миролюбівка, Миколаївка, Новогродіка та Маринівка, де загарбники, за підтримки авіації, намагалися витіснити наші підрозділи із займаних рубежів. Найбільша концентрація ворожих атак була поблизу Новогродіки та Маринівки.

На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 63 атаки біля Цукуриного, Георгіївки, Костянтинівки та Катеринівки, де ворог намагався прорвати оборону наших військ.

На Времівському напрямку ворог здійснив шість штурмових дій неподалік Вугледару, Рівнополя та Катеринівки.

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Ситуація на півдні та півночі

На Оріхівському напрямку окупанти і надалі намагаються вибити українські підрозділи з позицій. Шість атак росіян не мали успіху в районах П’ятихаток, Роботиного та в напрямку Новоандріївки і Новоданилівки

На Придніпровському напрямку відбулося три боєвих зіткнення з ворогом в острівній зоні дельти Дніпра.

На Гуляйпільському напрямку ситуація суттєвих змін не зазнала. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога - не виявлено.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник зберігає військову присутність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України.

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Операція у Курській області

Сили оборони України продовжують операцію в Курській області. Авіація ворога продовжує бомбардувати власну територію. За минулу добу російські літаки завдали вісімнадцять авіаударів, скинувши при цьому 27 КАБів.

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Удари по ворогу

Наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам відчутних втрат в живій силі та техніці, виснажуючи ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення.

Вчора авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони завдали 26 ударів по районах зосередження особового складу та ОВТ противника, а також уразили два пункти управління, три засоби РВіА, два засоби ППО та три пункти управління БпЛА.

Загалом, минулої доби втрати російських загарбників становлять 1340 осіб. Також українські воїни знешкодили 20 танків, 39 бойових броньованих машин, 35 артилерійських систем, два засоби ППО, 52 БпЛА оперативно-тактичного рівня, одну крилату ракету, 59 автомобілів та шість одиниць спеціальної техніки ворога.